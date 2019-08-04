«Шуга-буга у нас наводится постоянно, а прабабушка моя вообще монстр!»

Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян пока больше известен своей звучной фамилией, смешными видеоблогами и голом на Матче звёзд, но ему всего 21 год, и в КХЛ он провёл только один полноценный сезон. Но собеседник он очень интересный – из одних только видеоблогов ясно, что это человек-праздник. На Sochi Hockey Open мы сели с ним и поговорили о команде, карьерном будущем, видеороликах и хобби.

Игроки МХЛ на Матче звёзд – лучшее, что мы придумали сами. Где они сейчас Кто-то вот-вот станет звездой, но есть и те, кто почти пропали.

«Самое тяжёлое на сборах в Сочи – смотреть на туристов»

— Как отдохнул?

— Отлично, пока отдыхаю.

— Почему сегодня не играешь? (Разговор состоялся 3 августа, во время матча «Сочи» с рижским «Динамо». – Прим. «Чемпионата»).

— У нас много ребят, все играют в круг. Думаю, завтра уже сыграю.

— Говорят, ты за лето похудел?

— Есть такое, килограмма на четыре. Худел не специально, просто стал правильно питаться.

— Ты щеканчик, вообще есть склонность к полноте, приходится себя ограничивать?

— Все думают, что у меня проблемы с весом, а эти щёки у меня с рождения, а так я нормальный.

— Часто себе позволяешь что-то вредное типа «Макдональдса»?

— Когда очень хочется, можно, но в сезоне стараюсь этого не есть.

— А правильно питаться – это как?

— Меньше сладкого, меньше хлебобулочных изделий.

— Шашлыков?

— Шашлык можно поесть, главное, потом зелени побольше. Просто надо не переедать, есть вовремя, не на ночь.

— Почему вообще решил правильно питаться?

— Да я и так нормально питался, решил немного поменять рацион, чтобы на сборах сильно не потеть, не уставать быстро. После лета же все приходят с лишними килограммами, у меня, например, вес очень быстро набирается. Решил последить за собой летом, и сейчас чувствую себя суперкомфортно.

— Ты впервые проходишь сборы в «Сочи». Не тяжело по такой жаре пахать как лошадь?

— Тяжеловато, конечно, но я был готов к сборам. Конечно, пришлось попотеть, но все нагрузки спокойно выдерживаю.

— По горам уже бегали?

— Ещё нет, сорвалось из-за дождя. Игровую тренировку вместо этого провели. А 10 августа мы улетаем в Чехию, если там найдут горы, посмотрим.

— Что самое тяжёлое в сборах в Сочи?

— Смотреть на туристов, когда ты работаешь.

— Как-то удаётся отдыхать?

— Особо времени не было, но пару раз в баню ходили, один день на море вышли.

— Зубов сильно нагружает? Насколько он жёсткий и требовательный?

— У нас есть тренер по ОФП, с которым они согласуют программу, а Сергей Саныч отвечает за лёд. Как и любой тренер, он требовательный, просит выкладываться на тренировках.

— Как команда поздравила Сергея Александровича с включением в Зал славы?

— У нас была утренняя тренировка, встали в шеренгу, рассчитались, а потом Никита Щитов поздравил от лица команды. Не было какого-то праздника, эйфории, он был весь в работе.

— И тортиком в лицо не кинули?

— Да куда ему, тренеру, кинешь! Сергею Александровичу в лицо никто ничем не кидает (смеётся).

«Почему я не могу забить больше всех голов или отдать больше всех пасов?»

— Какие цели на сезон ставишь?

— Личные цели всегда есть внутри, а так, главное, чтобы в плей-офф дальше продвинулись. Но сначала нужно туда попасть.

— Но наверняка хочешь забить больше четырех голов? (В сезоне-2018/19 Алтыбармакян забил два гола в регулярке и два – в плей-офф).

— Наверняка (улыбается). Как пойдёт, почему я не могу забить больше всех голов, или отдать больше всех пасов? Всё зависит от меня, как я буду себя чувствовать, играть, как мне будут тренеры доверять.

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— Прошлый плей-офф показал, что с характером у «Сочи» всё в порядке, а насколько реально выйти во второй раунд? Это же желательно в первой четвёрке закончить.

— Будем стараться сделать всё возможное, но не думаю, что какие-то команды на голову сильнее нас. Тем более сейчас будет маленькая площадка, посмотрим, как все перестроятся. Каждый сезон разный, тем более в этом году много всяких перестановок, новых игроков, тренеров, новая площадка. Интересно, что будет.

— Маленькая площадка лично тебе в плюс?

— Думаю, да. Мне нравится, в МХЛ у нас было много маленьких площадок. Думаю, мне будет даже проще играть, потому что там будет пять моментов, из которых ты два-три можешь забить, а на большой площадке бывает два момента, из которых ты один-два можешь реализовать.

«Надеюсь, в сезоне ещё буду привлекаться в олимпийскую сборную»

— В этом году тебя в олимпийскую сборную не взяли, не обидно, или надо больше работать?

— Значит, нужен «Сочи»!

— Думаешь, это клуб тебя не отпустил?

— Ну да (смеётся). А если серьёзно, меня это не обижает. У нас ведь идёт подготовка.

— Наоборот, это хорошо, потому что не выдёргивают тебя?

— Конечно. Вчера у нас была тяжёлая тренировка, сегодня я спокойно восстановился, отдохнул, позанимался в зале. Завтра уже буду в полной боевой готовности. А когда я сыграю, решать уже тренерам. Не дадут сыграть, так потом сыграю, не вижу в этом проблемы. А в олимпийской сборной ребят 2000 года позвали, которые на МЧМ поедут. Надеюсь, в сезоне ещё буду привлекаться.

— Весной ты играл на очень странном турнире в Петербурге – с Сербией, сборной Северо-Запада…

— Да, интересный турнир. Но я был рад сыграть, потому что отпуск у нас и так начался рановато, и когда сказали, что надо поиграть ещё, я был рад, чтобы поддержать себя подольше в кондиции и поиграть в хоккей. Мне было в кайф, тем более дома, в Питере, было вообще шикарно.

— Друзья все пришли…

— Конечно, родители были рядом. Классно турнир прошёл, мне понравилось.

— Какой там вообще был уровень?

— Понятно, что уровень так себе, но с Северо-Западом у нас была хорошая игра, упорная. Для весны, когда ты сначала месяц не играешь, выбиваешься из тонуса, а потом вызывают на турнир, когда за четыре дня три игры. Хороший хоккей был, мне понравилось.

«Чикаго» зовёт к себе, но сейчас моя команда – «Сочи»

— Твой друг Мальцев уехал в Америку, Рыков тоже. С кем теперь общаться?

— Есть с кем общаться. С Мальцевым поддерживаем связь, с Егором тоже. Он, кстати, сейчас матч смотрит, я ему дал ссылку на трансляцию. Михаил Мальцев может, приедет в Сочи, посмотреть на турнир. Общаемся, созваниваемся.

— А сам не думаешь уже об НХЛ? (Алтыбармакян был выбран «Чикаго» на драфте-2017 под 70-м номером. — Прим. ред.)

— Пока рано думать, у меня ещё год сезона впереди.

— Все так говорят, но на самом деле думают.

— У меня есть свои мысли, но в основном голова занята этим сезоном КХЛ. Конечно, мной интересуются, приятно, что так происходит. Главное, в этом году сыграть нормально, а дальше посмотрим.

— «Чикаго» с тобой постоянно на связи?

— Не сказал бы, что постоянно, но там следят за мной, мне это нравится.

— Что говорят, зовут к себе?

— Зовут, но у меня сейчас команда «Сочи».

«Пересматриваем с ребятами мои блоги и ржём в голос!»

— Я вообще не могу вспомнить хоккеистов-блогеров, ты же первопроходец в этом деле!

— Нет таких, я первый. Тяжело, но когда есть свободное время, снимаем. Пресс-атташе «Сочи» мне помогает, ещё люди, всем им большое спасибо. Я просто снимаю, приношу им и говорю – сделайте как-нибудь красиво. И мы уже вместе просматриваем. Понятно, что это хобби для зрителей, чтобы они радовались, чтобы им было интересно приходить на трибуны и болеть за нас.

— Надо больше видео.

— Всем хочется побольше! Но мне летом, например, хочется отдохнуть, а не снимать. Сейчас сборы идут, по три тренировки в день, устаёшь, как не знаю кто, а ещё надо с этой камерой ходить. Да ну его нафиг!

— А если на грудь повесить или на голову?

— Такое может кому-то не понравиться. Но у меня есть пара запасов, которые надо смонтировать. Просто сейчас ребятам не до этого, ближе к сентябрю что-то будет.

— Первый блог ты сделал ещё в СКА. Это твоя была идея или клуба?

— У нас был финал ВХЛ, клуб дал мне камеру, и я снимал. Зрителям понравилось, и я продолжил снимать уже сам.

— Почему тебя выбрали?

— Не секрет, что я весёлый человек. В клубе не знали, кому отдать камеру, понятно, что кроме меня, некому было это сделать. Отдали мне, всё здорово прошло, все меня поддержали, ребята в «СКА-Нева» отнеслись позитивно, болельщикам тоже понравилось, много мне писали. И я подумал – почему нет? Буду делать это в свободное время.

— Почему у тебя – блогера – закрытый «инстаграм»? Неужели фанатки достают?

— Это временно, такой пиар-ход (улыбается). Хочу посмотреть, как при открытом и закрытом аккаунте подписываются. Думаю, скоро снова открою.

— Почему в YouTube так мало подписчиков?

— Зато смотрят! Там сложно набирать подписчиков, но главное, чтобы просмотры были.

— А ты часто заходишь, проверяешь количество просмотров?

— Нет такого, что я там зависаю, просто иногда с ребятами пересматриваем некоторые серии и смеёмся в голос. Это очень смешно! (смеётся). Миша Мальцев недавно ездил в Америку в кэмп, рассказывал, что пересматривал там нашу поездку в Китай, и поднял себе настроение. Я для этого и делаю, чтобы что-то осталось и можно было вспоминать.

— Какой любимый выпуск?

— Не знаю, но мне они все дороги. Прикольное воспоминание. Думаю, самый смешной – из Китая, там есть всякие моменты.

Видео можно посмотреть на канале СКА в YouTube.

«Затащил маму на аттракцион «Катапульта», она потом со мной два дня не говорила»

— Ты сам генерируешь идеи или кто-то предлагает?

— Здесь Дима (пресс-атташе «Сочи». — Прим. ред.) помогает, предлагает, куда можно сходить, посмеяться. Но в основном сам снимаю спонтанно, и так выходит даже интереснее, чем когда что-то планируешь.

— Расскажи, как прыгал с тарзанки, как на такое вообще можно решиться?

— Мне очень хотелось это сделать. А когда уже подошёл к краю, ветер был холодный, и я особо долго не думал. Главное, не смотреть вниз, иначе вообще не прыгнешь. Смотрел прямо, когда уже прыгнул, понял, что и как. Но я после этого на орехи получил! (Улыбается.)

— От кого, от мамы?

— Да от всех! От клуба тоже, там же переживают за меня. Понятно, что там всё сделано максимально безопасно, тьфу-тьфу-тьфу, всё прошло нормально. У нас есть некоторые ограничения, что нельзя делать в сезоне и после сезона.

— Второй раз стал бы прыгать, ведь второй раз страшнее?

— Все говорят, что второй раз задом прыгать интереснее, но я бы прыгнул передом, чтобы посмотреть.

— То есть страшно, но всё равно хочется?

— Да, страшно, но это адреналин. Я часто катаюсь на аттракционах, у нас в Питере есть Катапульта, и мне уже даже не очень страшно. Однажды маму затащил на неё, она со мной два дня потом не разговаривала (смеётся).

Был в Лос-Анджелесе в студии Голливуда, там тоже аттракционы интересные, очень классно всё сделано, на уровне. Там, конечно, очереди огромные, но целый день не жалко бродить, очень безопасно всё сделано, лучше, чем у нас.

— Легче и дешевле с парашютом прыгнуть.

— Знаю! Когда меня подняли после прыжка с тарзанкой, сказали, что парашютисты, которые с этой вышки прыгали, сказали, что это страшнее. Потому что с парашютом ты хоть что-то контролируешь, можешь за стропы дёргать, и свободное падение долго идёт, успеваешь успокоиться. А тут ты летишь в ущелье, и ничего не можешь сделать. Я вообще думал, что очень сильно кровь уходит вниз, в голову. На самом деле, прилив крови не такой сильный, аккуратный. Но мне было интересно это всё понять, я же смотрю, что столько людей прыгает, и всё с ними нормально.

«Думал, после тарзанки мне уже ничего не страшно, но…»

— Что было круче – прыгнуть с тарзанки или прокатиться на гоночной машине?

— Я думал, что после тарзанки мне уже ничего не страшно, но на Формуле было очень страшно! Видишь эти бетонные препятствия, когда входишь в поворот… Понятно, что водитель – профессионал, но очень страшно. Тебя вжимает в сиденье, смотришь на спидометр, на дорогу, туда-сюда. Ужас!

— Какая скорость была?

— Я нечасто смотрел, потому что уже боязно было. Километров 270 было, и повороты мы входили на 170-200 километрах в час. Я в это время вообще даже не смотрел, было очень страшно.

— На машине бы ещё раз прокатился?

— Я потом сам прокатился на ней, но суперспокойно. Мне говорят – можешь не притормаживать на поворотах, но я не знаю, как не притормаживать! На своей четырнадцатой я бы, конечно, мог там погонять, но она бы так не разогналась.

— Ты уже был ведущим, у тебя есть свой блог, ты играешь в хоккей. Какие ещё есть скрытые таланты?

— Мне нравится быть разносторонним человеком, когда я могу что-то сделать, я это делаю, если никто не запрещает. Приятно, что в «Сочи» с пониманием ко всему относятся и дают мне исполнять свои желания. Главное – это хоккей, это моя жизнь. А так, всё спонтанно получается – и ведущим, и блог. Посмотрим, что дальше будет.

«Бабушки все пищат, уже всё знают про хоккей, со мной начинают спорить!»

— Любимая музыка?

— Я супермеломан, у меня можно найти музыку от 1960-х до нового Элджея. Мне всё нравится.

— Есть под настроение музыка, или после матча что слушаешь?

— В прошлом году после побед у нас ставили «Всё будет хорошо» Сердючки. В последнее время неплохо заходит Zivert, в этом году она на большом хайпе, мне все её песни нравятся.

— Любимая книга? И вообще, много читаешь?

— На самом деле, нет. Может, попозже начну читать, пока до этого не дорос. Сейчас больше в телефоне, спортивные сайты читаю. А из книг последнего читал «Тома Сойера», но это было давно. В самолётах обычно либо сплю, либо в игрушки играю, музыку слушаю.

— Какие игрушки?

— В картишки раскладываем с ребятами, в нардишки играем. В шахматы иногда можем сыграть, но нечасто, меня много кто не поддерживает.

— В шахматы хорошо играешь?

— Да, а у брата даже какой-то разряд по шахматам есть.

— Это родители вас отдали?

— Да, нас в детстве вообще много чем занимали, свободного времени не было вообще. Поэтому мы и получились такими, более или менее (смеётся).

— А чем в детстве ещё занимался?

— Плаванием, теннисом, танцами, другими допзанятиями. Потом уже, когда поняли, что всё успеть нереально, ушли в хоккей.

— То есть в клубе ты будешь звездой танцпола?

— Я и так неплохо двигаюсь!

— Почему хоккей выбрал?

— Так душа легла. У нас рядом с домом был каток, нам с братом там понравилось, мы остались. Сейчас бабушки все пищат, вся семья болеет. А бабушки смотрят все трансляции, записывают все игры, газеты покупают, всё знают. Они уже иногда со мной начинают спорить! На матчи они постоянно ходят, если бы они здесь жили, они бы, наверное, и на тренировки ходили.

— Сейчас не приехали в Сочи?

— Нет, они в сезоне приезжали на две игры. Ну куда им, тяжело всё-таки. А они ведь ещё и работают. Неугомонные у меня бабушки, вообще звери!

— То есть такой характер – это у вас семейное?

— Да, шуга-буга у нас наводится постоянно, дома особо не посидишь из-за суеты. У нас ещё прабабушка есть, она вообще монстр. Уже не бодренькая, но человек старой закалки, красавица! Лет пять назад она полезла на дерево, яблоки трясти. Ну, нормальный человек (смеётся). Хочу её сюда привезти, они же тут все выросли – в Адлере, на Красной Поляне, всё знают. Вот, бабушек уже привозил, надеюсь, прабабушку тоже получится.

«Выжимал из своей четырнадцатой 170 км/ч по прямой»

— А как вообще в Питере оказались?

— Дедушка переехал по работе, постепенно перевёз родственников. Он был точкой отправления, многое всем дал, отработал много лет в ГИБДД, сейчас на пенсии. Но мы каждый год приезжали сюда – в Адлер, в Абхазию, в Гагры.

— Получается, в ГИБДД у тебя всё схвачено?

— Всё нормально там (смеётся). В Сочи даже проще, мне плохие гаишники не попадались.

— Обычно же за скорость штрафы приходят, автоматические.

— Приходят, конечно, без этого никуда, я такой ездок, иногда шустрый… Но немного. Да здесь особо некуда ехать, в Олимпийском парке катаешься, иногда на Розу Хутор или в Сочи.

— Сколько максимум выжимаешь?

— По прямой, когда никого не было, 170 ехал.

Видео можно посмотреть на канале «Сочи» в YouTube.

— Любимый фильм?

— Нравится «Король Артур», «Большая игра». А сейчас жду «Однажды в Голливуде», где Брэд Питт будет играть, Дикаприо. Дикаприо вообще зверь, все его фильмы смотрю! Вообще, я все фильмы люблю. После кино могу выходить под впечатлением, и ещё сутки о нём разговаривать на адреналине! Никто со мной фильмы не любит смотреть, потому что я всегда рассказываю свои варианты событий, ещё что-то. Меня спрашивают – ты что, смотрел уже? Отвечаю, что нет, мне просто так кажется.

— В общем, ты тот человек, который сидит в кино и всем мешает смотреть?

— Да-да, это я!

— Любимая еда?

— В последнее время подсел на лангустины. Вкусняшка!

— Идеальный выходной?

— Море, солнце, баня. Или в горах где-нибудь, тогда не море, а бассейн.

— Ты ленивый?

— На самом деле, нет. У меня постоянно суета и шило в попе.

— Учишься?

— В Лесгафта, на четвёртый курс перешёл. Учусь на тренера, буду тренировать людей.