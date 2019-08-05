Самый результативный защитник в истории КХЛ завершил карьеру

Ещё в конце января 2019 года защитник «Барыса» Кевин Даллман покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. Изначально было объявлено, что хоккеист присоединится к команде в ближайшее время, но из-за серьёзных проблем в семье канадец, выступавший за сборную Казахстана, так и не смог вернуться в расположение клуба.

Не сыграл Даллман и в плей-офф, в котором «барсы» устроили эпическую семиматчевую битву с «Торпедо». Помог бы Кевин своей команде в следующей серии с «Авангардом»? Безусловно. Североамериканец результативен, отлично выглядит на чужой синей линии и хорош в большинстве. Для реализации лишнего хоккеисты уровня Даллмана просто необходимы. Кто-то считает Даллмана «привозным», но пользы от североамериканца значительно больше, нежели вреда.

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— Кевин Даллман точно не приедет, — сказал журналистам главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка совсем недавно, 29 июля.



Уже тогда стало понятно, что ничего позитивного из всей этой затянувшейся истории не выйдет. Если бы у 38-летнего канадца с казахстанским паспортом была бы возможность вернуться, он давно бы приехал. Но мало того что возраст Даллмана по спортивным меркам уже довольно серьёзный, так ещё и семейные проблемы никуда не делись.



В результате 5 августа хоккеист выступил перед общественностью со специальным заявлением.



— Я принял решение завершить игровую карьеру. Так много людей, которых хотелось бы поблагодарить. Хотел бы сказать спасибо жене и детям. С их помощью моя жизнь становится легче. Я люблю их больше всего на свете. Благодарю родителей за тяжёлый труд. «Барыс» навсегда! Хотел бы поблагодарить команду за щедрость, буду скучать по ней. Надеюсь, что когда-нибудь снова встречусь с ребятами, и мы весело проведём время. В Казахстане лучшие фанаты, без их поддержки было бы тяжело регулярно показывать хоккей высокого уровня. В целом в клубе была великолепная организация. Мне тяжело прощаться, но я к этому готов. Теперь у меня есть возможность уделять больше времени семье. Я вас всех люблю!» — написал Даллман в своём «инстаграме».

Решение игрока можно и нужно уважать, но КХЛ, увы, лишилась очередного мастера, который неоднократно радовал публику классным хоккеем. Кроме того, Кевин является рекордсменом лиги среди защитников. Он самый результативный игрок обороны КХЛ в её истории. Но и это ещё не всё. Даллман — первый легионер в истории КХЛ, отыгравший 600 матчей. Согласитесь, цифры впечатляют.



Подобные достижения покоряются далеко не каждому. Иностранцы именно такого уровня нужны нашей лиге.



Всего в КХЛ Даллман провёл 620 матчей в форме «Барыса» и СКА, и на его счету 142 шайбы и 289 результативных передач. Кевин является семикратным участником Матча всех звёзд КХЛ. В 2013 году лига вручила ему приз «Джентльмен года».



Да, до Кубка Гагарина североамериканцу добраться так и не удалось. Свой первый титул СКА завоевал как раз после того, как Кевин покинул команду – в сезоне-2014/15. Однако и без кубка заслуг перед хоккеем у Даллмана хватает.



До 2008 года и переезда в Казахстан защитник выступал у себя на родине, в Северной Америке. На драфте хоккеист не выбирался. Играл за канадский клуб «Гелф Шторм», затем переехал в США, где выступал в АХЛ за «Провиденс». В дальнейшем Кевин защищал цвета «Бостона», «Сент-Луиса», «Лос-Анджелеса» и «Манчестер Монаркс».

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В январе 2013 года защитник получил предложенное ему казахстанское гражданство. Это позволило канадцу дебютировать за сборную Казахстана в квалификационном турнире Олимпийских игр 2014 года. Также Даллман сыграл на чемпионате мира 2014 года в Минске и в 2015 году в первом дивизионе чемпионата мира в Кракове. Так что от ухода Даллмана из хоккея пострадал не только «Барыс», но и сборная.

Теперь же для Даллмана наступает новый этап в его жизни. Вполне возможно, что после некоторой паузы Кевин решит попробовать себя в тренерской деятельности где-то на территории Северной Америки. Или же станет скаутом одного из клубов. Почему бы и нет? В любом случае с радаров игрок с таким послужным списком точно не пропадёт и моментально, как только захочет, найдёт себе работу. Главное, чтобы в семье всё было хорошо, тогда и других преград не будет.