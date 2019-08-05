Русских лучше не злить! США мощно начали, а потом наши их разорвали

0:2, четыре удаления подряд, игра в одной зоне – это был кошмар, а не начало.

Начало августа — пора, когда безхоккейное уныние межсезонья подходит к концу и на экраны возвращается летний хоккей. Пока в Сочи команды КХЛ проводят первую пробу льда на сильнейшем турнире лета Sochi Hockey Open, бывший Мемориал Глинки, доназванный в честь выдающего канадца Уэйна Гретцки, привычно собирает лучших хоккеистов до 18 лет.

Если в прошлом году на Глинке зажигал 2001 год, то в этом году настал черед парней 2002 года рождения и младше. Отношения к этому турниру у команд разнится. Пока канадцы, россияне, чехи и финны традиционно привозят сильнейшие составы, американцы относятся к неофициальному чемпионату миру до 18 лет прохладно, предпочитая не тревожить лидеров летом. В этом году звездно-полосатых поддержали и действующие победители ЮЧМ шведы, решившие, что ядерная связка Хольц-Рэймонд уже переросла уровень парней их возраста и отправившие наигрывать хэдлайнеров с командой U-20.

В этом году жребий забросил нашу «юниорку» в группу B к хозяевам турнира словакам, шведам и американцам. С американцами россияне как раз и начали турнир.

Россияне не стали отклоняться от курса и укомплектовались по максимуму. Состав команды Сергея Голубовича на 90% состоит из победителей прошлогоднего Мирового Кубка Вызова, а Шакир Мухамадуллин, Даниил Гущин, Марат Хуснутдинов и Ярослав Аскаров едут в статусе серебряных призеров ЮЧМ. У сегодняшних соперников ситуация противоположная. Мало того, что 2002 год у американцев выдался чрезвычайно неурожайным, так ещё и все потенциальные лидеры остались дома. Нет ни Джейка Сандерсона, ни Дилана Петерссона. Из возможных претендентов на первый раунд поехал только Блейк Бионди. Впрочем, то что звёездно-полосатые не повезли на турнир лидеров нашу команду не должно было волновать.

Первый период сборной России на турнире выдался просто ужасным. Более неприятного сценария для подопечных Голубовича представить было сложно. США, как и подобает типичной североамериканской команде сделали ставку именно на стартовую двадцатиминутку. Невероятно быстрый хоккей, высокий темп, постоянный прессинг и мгновенный переход из обороны в атаку сразу же застали врасплох россиян. Первый матч на турнире, волнение, принципиальный цепкий соперник и как результат 8 минут меньшинства и 0:2 в пользу соперника уже к середине стартового отрезка и полнейшее отсутствие голевых моментов у ворот американцев. Сначала после ошибки Шакира Махамудуллина капитан американцев Джэк Рэтцлафф с пятака пробил Ярослава Аскарова.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Уже через несколько минут за очередное удаление россиян наказал лидер сборной США Блейк Бионди, просто по-хозяйски пересёкший пятак россиян и заставивший второй раз за период капитулировать Ярослава Аскарова. О чём можно было говорить, если первый акцентированный бросок по воротам Хогга наши парни нанесли только на пятой минуте. А обдуманных позиционных атак можно было по пальцам пересчитать. Не получить третью шайбу в ворота Аскарова помогло спасительное удаление все того же Бионди, давшее россиянам хоть чуть-чуть подышать и отойти от темпа американцев.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

На второй период стартового запала американцев ожидаемо не хватило. Пока у лидеров россиян тряслись колени, за шкирку партнёров вытащил Александр Пашин. Уфимец воспользовался ошибкой американцев на выходе из зоны и шикарным кистевым прошил Лаудена Хогга.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Во многом, быстрая шайба россиян на старте второго отрезка и стала предвестником надвигающегося для американцев армаггедона. Через 5 минут все тот же Пашин показал, что у него в порядке не только бросок, но и классные руки и сравнял счёт.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

После дубля уфимца сборная США окончательно посыпалась. Ярослав Аскаров уже откровенно подмерзал в рамке ворот, а звено Тютнев-Пономарёв-Пашин продолжало кошмарить оборону американцев. На экваторе встречи уже Павел Тютнев, классно развернувшись на пятаке и уложив Хогга на живот, заставил соперника догонять в счёте.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Можно ли сказать, что россияне выплыли только за счёт звена Пономарёва? Скорее да, чем нет. Номинально третье звено сборной выпало из игры только в первом периоде и стало главной атакующей силой во втором. Через минуту после шайбы Тютнева проснулось и первое «динамовское» звено россиян. После хорошего паса Дидковского из-за ворот, Богдан Тринеев классно зарядил из офиса Овечкина и в четвёртый раз за игру зажёг красный свет за воротами Хога. На перерыв команда Голубовича ушла с комфортным перевесом в две шайбы.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Если в начале второго периода американцы уже в разы сбавили обороты, в начале заключительной двадцатиминутки стало понятно, что переломить ход встречи в свою пользу сборной США не удастся. Градус игры заметно упал. У россиян был хороший гандикап, Ярослав Аскаров уверенно сводил на нет редкие попытки американцев вернуться в игру, а уверенность наших ребят в победном исходе росла. Сборная России уже не форсировала события и играла по счёту. Окончательно американскую «юниорку» силу покинули за 4 минуты до конца встречи, когда Никита Буруянов с усов с разворота отправил шайбу в сетку с неудобной.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

После удаления Даниила Чайки в концовке встречи американцы попробовали снять вратаря, однако в итоге это привело к тому, что отсидевшийся всю игру в тени лидер россиян Даниил Гущин отправил шайбу в пустую сетку ворот сборной США и установил окончательный счёт встречи – 6:2 в пользу сборной России. Теперь на очереди российской «юниорки» действующие чемпионы мира до 18 лет – шведы.

Для команды Голубовича важно было хорошо начать и с этой задачей, пусть и с небольшим скрипом, россияне справились. Осадок оставляет только то, что по сути у россиян играло одно третье звено. Да, Василий Пономарёв сегодня очков не набрал, но был тем самым моторчиком звена, отлично действуя в подыгрыше и всё равно регулярно создавал опасные моменты у ворот Хогга. В одном из эпизодов после прохода Пономарёва Хогга спасла только штанга.

Первая тройка россиян, полностью составленная из хоккеистов «Динамо» начала демонстрировать цельный хоккей только ближе к концу встречи. Что ещё характеризует сегодняшнюю игру так это то, что лидеры сборной провели крайне слабый матч. Один из претендентов на первый раунд драфта Даниил Гущин выглядел потерянным и отстранённым в звене с мобильными Рычковым и Хуснутдиновым и кроме шайбы в пустые ворота практически не угрожал воротам соперника. А лидер обороны россиян Даниил Чайка показал сегодня из рук вон отвратительный матч и раз за разом принимал ужасные решения, попутно проваливаясь в позиционной игре. Чего стоит только гол Блейка Бионди, когда лидер американцев вальяжно раскатился на пятаке Аскарова. Сейчас у главного тренера нашей юниорской команды есть ровно сутки, чтобы донести нашим лидерам то, чего от них ждут.