«Раньше Канада превосходила Россию, теперь русские захватывают хоккей»

Один из иностранных новичков «Локомотива» — канадский нападающий Тай Ратти. После семи лет в НХЛ и АХЛ он решил сменить обстановку и выбрал для продолжения карьеры Россию. В дебютной игре на Sochi Hockey Open он уже успел забросить первую шайбу за новую команду, и в клубе на него рассчитывают как на снайпера, который будет выходить в ведущем звене.



«Чемпионат» поговорил с нападающим о «Сент-Луисе», Кене Хичкоке, «Эдмонтоне» и Конноре Макдэвиде, русском хоккее и байках, которые плетут иностранцы о нашей стране.

«Кроме «Локомотива» думал об «Ак Барсе», но Мактавиш стал ключевым фактором»

— Как тебе олимпийская сборная? (Разговор состоялся во время матча между «Локомотивом» и олимпийской сборной России. – Прим. «Чемпионата»).

— Классная, очень быстрая.



— Средний возраст у них – меньше 21 года.

— Безумие, насколько они хороши!



— Тебе Мактавиш позвонил и предложил перейти в «Локомотив»?

— Он позвонил одним из первых. У нас с ним сложились хорошие отношения за пару лет в «Эдмонтоне», он мне много помогал. Наверное, он стал решающим фактором в моём переходе.



— Долго раздумывал над предложением?

— Какое-то время. Это же такая большая перемена в жизни, здесь всё иначе, и очень далеко от моей страны. Но КХЛ – отличная лига, здесь хороший хоккей. Много думал, обсуждал это решение, но я счастлив, что оказался в «Локомотиве».



— Ты подписал контракт 10 июля, то есть предложений из НХЛ долго не ждал. Но они же были?

— Была парочка, но в основном двусторонние. «Локомотив» предлагал другое, надеюсь, здесь я буду важной частью команды, много играть, и мы сможем далеко зайти в плей-офф. Для меня это свежий старт, рад, что я решил сюда приехать.



— Думаешь, стиль игры в КХЛ тебе больше подходит?

— Возможно, я пока ещё не так много игр видел, чтобы быть уверенным. Но могу сказать, что мне нравятся большие площадки и когда у тебя больше времени с шайбой.



— Давно приехал?

— Нет, недавно, к старту сборов я опоздал, пропустил две недели, делал визу.



— Получается, тебе надо нагонять команду, которая уже давно тренируется?

— Да, придётся поработать.



— Твоя цель – отыграть год здесь и вернуться обратно?

— Возможно, да. В первую очередь я хочу провести хороший сезон здесь, добиться успеха с «Локомотивом», а после сезона посмотрим, какие будут варианты.



— Что ты узнал о России до того, как сел в самолёт? Гуглил что-нибудь или спрашивал у ребят?

— Конечно, какие-то справки навёл перед приездом. О Ярославле и команде я слышал только хорошее. Пока что всё здорово – нас поселили в замечательную квартиру, с нами хорошо обращаются. Жаловаться не на что.



— Вас – это тебя с семьёй?

— Пока что я тут один, но потом ко мне приедет девушка.



— Получается, ты живёшь не на базе «Локомотива»?

— В квартире на базе.



— Макс Тальбо говорил, что это суперсовременный комплекс.

— Да, очень классный. СПА, тренажёрные залы. Других баз я не видел, но слышал, что у «Локомотива» она одна из лучших.



— У команд НХЛ есть что-то подобное, может, в тренировочных комплексах?

— Нет, такого нет. Жильё там ищешь сам, ценю, что «Локомотив» мне с этим помог.



— А если игрока поднимают из АХЛ, где он живёт?

— В отеле, у команд есть соглашения с отелями длительного пребывания, где есть кухни, туда и селят игроков.



— Помимо «Локомотива» были варианты, которые ты был бы готов рассмотреть?

— Знаю пару ребят в «Ак Барсе», так что думал и о Казани. Но в «Локомотив» пришёл Мактавиш, для меня это стало поворотным моментом.



— Мактавиш семь лет не тренировал, плюс сейчас работает в абсолютно новой обстановке. У него всё хорошо идёт?

— Очень хорошо. Он всю жизнь в хоккее, не вижу причин, почему у него не должно получиться здесь. Я верю в него на сто процентов.

Канадский машинист русского «Локомотива». Что даст Мактавиш Ярославлю Он довёл «Эдмонтон» до финала Кубка Стэнли, но не нужно завышенных ожиданий.

«Ландер сказал, что на предсезонке в России тяжело, но надо терпеть»

— В России предсезонка очень тяжёлая, особенно для легионеров, которые впервые с ней сталкиваются. Как проходит подготовка у Мактавиша, может, он добавил что-то канадское?

— Сборы тяжёлые, это точно. Слышал истории о них, о том, что тренировки занимают гораздо больше времени. В НХЛ ты находишься на арене часа три в общей сложности, здесь можешь провести на стадионе целый день. Тренировки тяжёлые и интересные, но это пойдёт тебе на пользу в сезоне.



— У Мактавиша тренировки на английском, а многие русские ребята не знают этот язык. Как они справляются?

— С Мактавишем ходит переводчик, переводит всё, что он говорит на тренировках или собраниях. Тратится больше времени, но что поделать. Но Крэйг – умный парень, знает своё дело, уверен, что проблем не будет.



— А что думаешь о предсезонных турнирах?

— Они полезны, команды играют много матчей за короткий отрезок времени, это позволяет хорошо подготовиться к сезону. Такие турниры – хорошая идея.



— Ты играешь в звене с Ландером, так проще адаптироваться?

— Да, это сильно помогает, особенно в плане коммуникации. Ландер знает эту лигу, и он отличный игрок. Рад, что мы в одной тройке, приятно, что можно поговорить после матча, разобрать наши смены.



— Он тебе давал какие-то советы?

— Да, говорил, что на предсезонке надо терпеть и выкладываться на максимум. Будет тяжело, но надо это пройти. Так что я знал, что ожидать, и просто принимаю этот опыт.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— В последние годы в составе «Локомотива» было много молодёжи, не хватало опыта, чтобы пробиться в финал. Теперь есть два опытных звена, думаешь, в этом году можно замахнуться на титул?

— Думаю, да. Из того, что я понял по тренировкам и играм, у нас очень хорошая и скоростная команда, хороший сплав талантливой молодёжи и опытных игроков. Мы будем очень опасны.



— Расскажи, что от вас требует Мактавиш?

— Он любит высокий темп игры, форчек, давление. Когда шайба у нас, мы должны её держать, не отдавать сопернику, а когда играем без шайбы, то должны сразу же бежать в оборону. Он умный тренер, мне нравится.

«Барбашёв адаптировался, а я не слишком подхожу для четвёртого звена»

— Ты зажигал в юниорской лиге, почему было так сложно перестроиться на НХЛ?

— В некоторых матчах я показывал, что могу играть в НХЛ, а в других не получалось. Думаю, дело в стабильности, один месяц я мог провести хорошо, а другой – так себе. Но я не хочу закрывать дверь в НХЛ, если я проведу хороший сезон, посмотрим, что будет дальше.



— Ты играл в АХЛ с Иваном Барбашёвым, в юниорской лиге он тоже был игрок первого звена, набирал много очков. В «Сент-Луисе» он освоил новую роль – силового нападающего, который пашет в обороне. А тебя изменить не пытались?

— Немного. Барбашёв – габаритный парень, он хорошо делает своё дело. Надо уметь принимать разные роли, но у некоторых ребят это получается лучше, чем у других. Я не слишком подхожу для четвёртого звена, мощных хитов вы от меня не увидите, но чтобы играть в НХЛ, надо учиться и таким вещам, поэтому у Барбашёва всё так хорошо в этой лиге.



— А у тебя – нет?

— Да, точно. Я не смог адаптироваться (смеётся).



— В 2017 году тебя два раза в течение месяца выставляли на драфт отказов. Что чувствует игрок, когда от него отказываются и отказываются?

— Ничего хорошего в этом не было, ощущения ужасные, это бьёт по уверенности. Тяжёлый был год, я не попадал в состав «Сент-Луиса» 20 матч подряд, потерял игровую форму и уверенность. После сезона старался забыть об этом, потом перешёл в «Эдмонтон», пробился в его состав, провёл хороший сезон. Я горжусь тем, как пережил эту ситуацию, но хочу забыть тот год.



— В этом году тебя тоже выставляли на драфт отказов, но в АХЛ ты не поехал.

— Да, в тот же день, когда уволили генерального менеджера. А потом клуб решил оставить меня в НХЛ. Мне даже не объяснили, в чём дело, но я был рад, что остался в «Эдмонтоне».



— Обидно, что самый крутой момент с тобой с прошлого сезона, — сейв, который на тебе сделал Василевский?

— Да (смеётся), сейв он сделал крутой, но что я ещё мог сделать в том моменте? Он великолепный вратарь. Обидно, конечно, попадать в такие ролики, но когда суперзвёздный вратарь делает такие сейвы, остаётся просто говорить себе: ну ладно, может, в следующий раз получится.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.



— Как команда с лучшим игроком мира и Драйзайтлем в составе может не попасть в плей-офф?

— Не знаю. Обидно, конечно, в прошлом году мы с такой командой должны были попадать в плей-офф, но так много всего происходило в клубе – уволили тренера, потом генерального менеджера. Всё менялось, была неразбериха.



— Получается, такие перемены выбивают команду из колеи?

— Конечно, обидно осознавать, что такой хороший тренер, как Тодд Маклеллан, потерял работу, потому что мы плохо играли. Он всем нравился, никто не хотел, чтобы с ним такое произошло. Ну и Чиарелли уволили через пару месяцев, это тоже отстой. Это подрывает моральный дух команды. Жаль, что так получилось.



— В КХЛ тренеров меняют постоянно, могут даже на предсезонке уволить.

— Слышал, надеюсь, с Макти этого не случиться. Он слишком хороший тренер.

«Общаться с Хичкоком тяжело, он орёт на всех игроков»

— В НХЛ ты по большей части работал с Кеном Хичкоком что в «Сент-Луисе», что в «Эдмонтоне». Он – настоящий динозавр?

— У него есть свои принципы, которым он не изменяет. У него давно устоявшийся стиль работы, который приносил ему успех в прошлом.



— Ты говорил, что в «Эдмонтоне» для тебя всё изменилось с приходом Хичкока.

— Смена тренера – всегда новая возможность. Один тренер видит тебя по-одному, другой – по-другому. Так устроен хоккейный мир, здесь всё решает мнение одного человека – тренера, и это тяжело изменить.



— Когда снова услышал фамилию Хичкока, в голове не промелькнуло: «Ну вот, опять»?

— (Смеётся.) Ну, он же будущий член Зала славы, много чего добился.

Хичкок как Крикунов. Вышел с пенсии, чтобы мучить Макдэвида Бывший тренер Тарасенко тоже никак не достроит забор.

— Но всё это было в прошлом.

— Да, но мнение человека тяжело изменить. Я пытался и временами думал, что хорошо играю. Но иногда люди непоколебимы.



— То есть ты ему просто не нравился?

— Не знаю, это у него надо спросить.



— Он один из самых сложных тренеров, некоторые русские игроки, кто с ним работал, говорят, что с ним очень тяжело найти взаимопонимание.

— Друзьями мы не были, если ты об этом. Общаться с ним тяжело, он хочет, чтобы всё было, как он хочет, и сразу же. У него свои методы, иногда он может быть злым, просто он такой человек.



— Расскажи о каком-нибудь моменте, который его характеризует.

— Думаю, всё, что о нём говорят, — это правда. Он очень холодный, всегда говорит обо всём напрямик. Он будет орать на игроков, и неважно, Макдэвид это или молодой парень из АХЛ.



— На Макдэвида орал?

— На Макдэвида, на Драйзайтля. Вообще, я ценю это качество в тренерах, когда для всех игроков одни стандарты. Это мне в нём нравится.



— Из-за чего на Макдэвида-то орать, сам же говорил, он лучший игрок мира?

— Так и есть. Но даже лучший игрок может сделать ошибку. Например, обрез — какой-то тренер может закрыть на это глаза, а Хичкок обязательно выскажет Макдэвиду, что в следующий раз надо сыграть иначе. Хичкок заставляет игроков нести ответственность за то, что они делают.

«Чем больше Тарасенко злился на Хичкока, тем лучше играл»

— Ему нравится злить игроков, выводить их из себя?

— Это правда, думаю, это вообще его главная фишка. Он хочет, чтобы его игроки были злыми, считает, что так они лучше играют. Такая у него философия.



— Эта философия работает?

— С некоторыми командами – да. Люди по-разному реагируют на агрессию, в ком-то она находит отклик, в ком-то нет.



— С тобой работала?

— До определённой степени, да. Я хотел произвести впечатление, хорошо играть. Но когда на тебя постоянно орут, это начинает раздражать. Да, это отстой, но ты понимаешь, что что-то делаешь неправильно, и надо делать лучше.



— Раз игроки устают от Хичкока, получается, он не тот человек, который должен работать с командой по несколько лет подряд?

— Наверное, его злость бесит игроков, но я видел, что этот метод может творить чудеса, что он может раскрывать игроков с лучшей стороны.



— А Тарасенко?

— Да, он мог дико злиться на Хичкока и потрясающе играть. Тарасенко – из тех, на ком этот метод работал, чем злее становился Влади, тем лучше он играл.

— Что скажешь о Тарасенко?

— Он классный парень, мне нравилось зависать с ним. Ну а как игрок он великолепен – такой мощный, доминирующий, у него один из лучших бросков в лиге.



— В юности Тарасенко был более разносторонним, в НХЛ его специализация сузилась.

— В юности я его не видел, но когда он приехал в НХЛ, он уже был очень хорош. Хичкок мог на него наседать, но Влади всегда был нашим лучшим игроком.



— Что, даже на МЧМ в Баффало его не помнишь?

— Точно, помню этот чемпионат, он там был лучшим игроком.

«Раньше Канада превосходила Россию, теперь русские игроки начинают захватывать хоккей»

— Твоя последняя встреча с российским хоккеем тоже была на молодёжном чемпионате мира, в 2013 году.

— Да, это был грустный турнир. У нас была очень хорошая команда, на МЧМ от нас многого ждали, а мы вернулись домой ни с чем. Было отстойно проиграть России и закончить на четвёртом месте.



— В чём главное отличие между канадскими и русскими игроками?

— Посмотрев на то, как русские тренируются, просто безумие, насколько сильные и быстрые у вас молодые ребята. Когда я был моложе, Канада превосходила Россию, но теперь мы на одном уровне. Русские игроки начинают захватывать хоккей, и, видя ваши тренировки, я понимаю, почему так происходит.



— Но мы не становились чемпионами мира с 2014 года, а последнее золото Олимпиады выиграли, когда туда не приехали игроки НХЛ.

— У многих стран сильные сборные, но я офигел от того, как вы тренируетесь и готовитесь к сезону.



— Кросби, мне кажется, тоже постоянно тренируется…

— Да, но предсезонные сборы очень сильно отличаются. В НХЛ мы проводим занятие и едем домой. Здесь мы тренируемся, обедаем, идём в зал, очень много работаем.



— Уже устал?

— Немного, но зато мы будем в хорошей форме, подготовимся к сезону.



— Ты назвал Овечкина и Малкина лучшими русскими игроками, а о Кучерове сначала забыл, как так?

— Сказал первое, что пришло в голову. Но после прошлого сезона он может конкурировать с Малкиным и Овечкиным за звание лучшего.



— Макдэвид, Кучеров, или другой русский игрок — кого бы ты выбрал в партнёры?

— Я достаточно долго был в одной команде с Макдэвидом, чтобы не выбрать его. Он слишком быстрый и слишком техничный.



— Макдэвид – чистый талант или это всё тренировки?

— Он постоянно зависает в зале, остаётся после тренировок работать над броском. Но он родился с огромным талантом, нельзя научиться тому, что умеет Макдэвид. Но желание пахать у него такое же большое, как и талант.

«Те, кто поливает Россию, ничего не показали в КХЛ, вот они и жалуются»

— Русскую еду уже пробовал?

— На базе у нас хот-доги на завтрак.



— Хот-доги?

— Да, сосиски. Много фруктов. Я пробую по одному блюду за раз, пока мне всё нравится.



— Североамериканцы любят слушать Spittin’ Chicklets, мы тут тоже слушаем этот подкаст и поражаемся тому, что там рассказывают о России. Ты не боялся сюда ехать, там же все говорят, что Россия – это чуть ли не худшее место на свете?

— Ребята, которые поливают Россию, ничего не показали в КХЛ, плохо играли, и, понятно, не нравились своим клубам. Вот они и жалуются. Но ты не услышишь ничего плохого о России от Найджела Доуса или других иностранцев, кто преуспел в КХЛ. Я звонил Максу Тальбо, и он говорил только хорошее. Мне нравится город и страна, не понимаю, почему кто-то говорит такое о вас.

«С собаками обращаются лучше, чем с женщинами!». Канадцы — о жизни в России Самоубийство массажиста, странные уколы, русский газ. Эти парни плохо играли в хоккей, но вернулись домой и начали травить байки о России.

— Думаешь, это обида в них говорит?

— Уверен. Если кто-то жалуется, значит, у них тут ничего не получилось.



— Тебе интересно проверить, что из тех рассказов правда, а что нет?

— Конечно, любопытство свойственно человеку. Буду подмечать всякие интересные вещи, уверен, тут многое отличается от НХЛ, но я к этому готов.



— У тебя вообще были какие-то ожидания? Тот же Тальбо говорил, что он ехал в Россию без предубеждений.

— Так и надо. Я ничего не ждал, ехал с мыслями, что буду здесь счастлив, что здесь у меня будет хорошая команда, и пока всё здорово.



— Русские не слишком любят правила, заметил это?

— Заметил, что не любят правила вождения (улыбается). В Ярославле все паркуются, где хотят, поворачивают, где хотят. Везде свои правила, потихоньку привыкаю к этому.



— В Ярославле будешь водить?

— Когда мы вернёмся, клуб даст мне машину.

Ратти — о Ярославле: церкви везде, но они очень красивые

— Многие европейские страны русским кажутся скучными – там всё слишком правильно. Канадцы тоже скучные?

— Могу представить, что вы и о канадцах так же скажете. Мы очень прямолинейные, всегда живём по правилам. Здесь я уже видел такое, чего не встретишь дома. Это интересно.



— Что, например?

— Дикий и опасный стиль вождения. Но раз в России так ездят, я ничего не имею против.



— Раньше было ещё хуже, сейчас везде камеры, штрафы прилетают.

— Да, в Канаде тоже камеры. Но пока всё нормально, со мной ничего страшного не происходило.



— Русский язык пытаешься понимать?

— Знаю «спасибо», стараюсь учить слова. Это не быстро! Алфавит вообще не знаю, у меня переводчик на телефоне, навожу камеру на слова, и приложение переводит.