Это вам не скромный Кучеров. Звезда «Торонто» хочет много денег

Один из самых популярных клубов НХЛ рискует второй год подряд начать регулярный чемпионат без одного из своих лидеров. В прошлом сезоне «Торонто Мэйпл Лифс» стартовал без Уильяма Нюландера, который до 1 декабря не мог договориться с клубом о новом контракте, что самым негативным образом сказалось на его игре и статистике. Теперь его путём рискует пойти Митч Марнер, и эта ситуация грозит обернуться гораздо более серьёзными неприятностями.

Митч Марнер в сезоне-2018/19:



82 матча, 94 (26+68) очка — лучший бомбардир «Торонто» в регулярном чемпионате.



«+22», 22 минуты штрафа. 1,15 очка в среднем за матч.



21 (3+18) очко в большинстве, 3 (1+2) очка в меньшинстве.



5 победных голов. 233 броска, 11,2% точности.



Среднее игровое время — 19 минут и 49 секунд.



7 матчей, 4 (2+2) очка в плей-офф, «-4», 1 победный гол.

22-летний Марнер, у которого завершился контракт новичка, остаётся в статусе ограниченно свободного агента и никак не может договориться о новом контракте с генеральным менеджером «кленовых листьев» Кайлом Дубасом. Босс «Торонто» заявил о том, что переговоры с Митчем ничем не отличаются от любых других контрактных споров с ограниченно свободными агентами, но в этих словах слишком явно видно стремление успокоить горячих канадских болельщиков. Всё дело в том, что контракт Марнера станет своеобразным мерилом для других известных форвардов, которые ещё не подписали новый договор — среди них Патрик Лайне («Виннипег»), Брейден Пойнт («Тампа»), Микко Рантанен («Колорадо») и Брок Бизер («Ванкувер»). Кроме них, ждут развязки и защитники — например, Иван Проворов из «Филадельфии». Влияние «застрявших» переговоров между Дубасом и Марнером ощущает вся лига, которая замерла в ожидании новых событий.

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В ожидании больших денег

«На данный момент всё остаётся по-прежнему, в наших переговорах сохраняется статус-кво. И я думаю, что со всеми ограниченно свободными агентами в НХЛ сейчас такая же ситуация, там тоже нет новостей», — сказал Дубас в недавнем интервью. Действительно, упомянутые выше звёздные нападающие также остаются без контракта, но их ожидание объясняется тем, что они хотят увидеть цифры в новом договоре Марнера. Лидер «Торонто» хочет получить максимально возможную сумму, не желая снижать требования, а все остальные будут отталкиваться от неё как от эталона.

На прошлой неделе редактор The Athletic Джеймс Миртл написал, что Митч не заинтересован в том, чтобы ставить подпись под многолетним договором. Особой сенсацией эта информация не стала, поскольку и до этого агенты Марнера занимали позицию, согласно которой форвард должен был бы заключить краткосрочную сделку, чтобы в самое ближайшее время стать неограниченно свободным агентом. По неофициальным данным, «Торонто» предлагал Марнеру от $ 9 млн до 11 млн в зависимости от срока: при заключении контракта на 8 лет «кленовые» были готовы дать нападающему $ 10 млн за сезон. Однако агенты нападающего просят у клуба ту же «десятку», но всего лишь при трёхлетнем договоре, что невыгодно для «Мэйпл Лифс». В случае если «Торонто» пойдёт на такие уступки, этот договор станет самым крупным контрактом типа «мост» в истории лиги, а главная проблема заключается в том, что Марнер ориентируется на контракт Остона Мэттьюса, который был подписан в феврале: $ 11,6 млн за сезон на пять лет.



Помимо Мэттьюса на те же пять лет подписан и Нюландер, поэтому заключать ещё один пятилетний договор для Дубаса было бы равносильно самоубийству — сохранить всех трёх нападающих за одно межсезонье стало бы нерешаемой задачей.



В итоге переговоры оказались в промежуточном тупике. Игрок не хочет заключать восьмилетний контракт, стремясь к загруженному деньгами «мостику», который даст возможность выйти на рынок как можно скорее (вспомним, что трёхлетний «мост» Никиты Кучерова в 2016 году стоил всего $ 4,8 млн за сезон).



Дубас не хочет подписывать договор на 2-3 сезона, потому что срок слишком мал, и такая сделка гарантирует новые проблемы в самом ближайшем будущем. Контракт на 4 года нежелателен для «Мэйпл Лифс» тем, что даст Марнеру возможность стать неограниченно свободным агентом в 26 лет, что также чревато вероятным уходом игрока в другую команду.

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Арбитраж для вчерашних новичков

Пока ситуация выглядит так, что «Торонто» сильнее хочет сохранить у себя игрока, нежели сам хоккеист стремится остаться в составе перспективного канадского клуба. Весьма вероятен сценарий, при котором Марнер пропустит весь тренировочный лагерь, стартующий в середине сентября, и может отсутствовать даже в первых матчах регулярного чемпионата. Главный тренер «Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок уже выразил своё неудовольствие такой перспективой, и его недоумение вполне можно понять, поскольку отсутствие Марнера и травма другого нападающего Зака Хаймана полностью разбивает первую тройку нападения.



«Отсутствие Марнера вынудит тренера искать другие сочетания — кто-то из остальных форвардов должен будет произвести на Бэбкока хорошее впечатление. Конечно, всё это может не понравится и первому центру Джону Таваресу, который будет вынужден играть без привычных крайних нападающих, но такая ротация может принеси «Торонто» пользу в будущем. Что поделать, таков хоккейный бизнес», — отмечает обозреватель Toronto Sun Стив Симмонс.



Трудные переговоры уже породили новое предложение в среде генеральных менеджеров НХЛ — дать возможность ограниченно свободным агентам право на арбитраж, когда заканчиваются их контракты новичков. «Об этом уже идут обсуждения за закрытыми дверьми и есть вероятность, что такую поправку включат в новое коллективное соглашение. В теории это имеет смысл. Но на практике будут трудности, поскольку сложно будет проводить сравнение статистики результативности для этой группы игроков, а именно статистика является ключом для принятия решения в арбитраже», — отметил один из генеральных менеджеров.



Ещё один затянувшийся до декабря переговорный конфликт крайне невыгоден каждой из сторон — «Торонто» будет вынужден проводить важнейший стартовый отрезок сезона без своего лучшего бомбардира, а сам Марнер рискует попасть в «яму имени Нюландера».



Среди фанатов «кленовых листьев» усиливается недовольство игроками, которые жадно пытаются выжать из команды всё до последнего доллара, однако Дубас с пониманием относится к позиции хоккеистов.

«Что касается самого Марнера, то его репутация безупречна. Он любит хоккей, любит команду, любит город. Но все эти вопросы становятся сложными из-за количества долларов, положенных на стол. Мы бы хотели, чтобы всё происходило побыстрее. Но остальные команды в таком же положении, все мучаются. Мы пытаемся приспособиться к ситуации, лично я давления не чувствую», — отметил генеральный менеджер.



Если контракт Марнера так и не будет заключён до старта регулярного чемпионата, а все остальные ограниченно свободные агенты продолжат ожидать его как планку для сравнения, первые недели нового сезона могут стать чрезвычайно любопытными. Десяток великолепных хоккеистов рискует начать его сидя перед телевизором, не желая уступать в деньгах.