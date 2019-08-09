Чёрное дно. Обладатель Кубка Стэнли остался бомжом и наркоманом

Почти ровно год назад хоккейный мир узнал о беде Джо Мёрфи. Первый номер драфта-1986, обладатель Кубка Стэнли, некогда очень талантливый скоростной форвард, завершивший карьеру в 2001 году в составе «Вашингтон Кэпиталз», превратился в бомжа, всеми покинутого и глубоко несчастного человека. На Мёрфи в прямом и переносном смысле наткнулись североамериканские журналисты, и после их сюжетов и фотографий Мёрфи принялись помогать. Включились в работу социальные службы и фонды, не остался в стороне профсоюз игроков НХЛ, а известные в прошлом хоккеисты Гленн Хили и Адам Грейвз оказали неофициальную дружескую помощь и даже нашли для бездомного квартиру.

От первого номера драфта до бомжа. Этому парню проломили череп Обладатель Кубка Стэнли Джо Мёрфи потерял всё.

Год спустя выяснилось, что всё это было зря. Нападающий, когда-то забивавший по 35 голов за сезон, окончательно выбрал путь бомжа и наркомана, став ярким печальным примером того, что о жизни после карьеры нужно задумываться заранее, а сомнительное окружение вокруг успешного человека может мгновенно раствориться при появлении первых трудностей.

н. Джо Мёрфи



Выбран под общим первым номером на драфте-1986 («Детройт Ред Уингз»).



В НХЛ отыграл 15 сезонов. Выступал за «Детройт», «Эдмонтон», «Чикаго», «Сент-Луис», «Сан-Хосе», «Бостон» и «Вашингтон».



Сыграл 770 матчей в регулярном чемпионате, набрал 528 (233+295) очков.



В розыгрыше Кубка Стэнли сыграл 120 матчей, набрал 77 (34+43) очков.



Серебряный призёр МЧМ-1986.



Обладатель Кубка Колдера (главный трофей АХЛ) в сезоне-1988/89.



Обладатель Кубка Стэнли-1990 («Эдмонтон»).

Ненужная помощь

Новая экспедиция североамериканских репортёров в канадский город Кенора, где обитал Джо Мёрфи, оказалась печальнее предыдущей. Найти бывшую звезду НХЛ не составило труда, поскольку в туристическом городке с населением около 15 тысяч жителей он стал своеобразной знаменитостью. За последние два года несколько десятков людей предлагали Мёрфи помощь, пытаясь забрать его с улицы, но не полиция, ни ветераны НХЛ, ни адвокаты, ни социальные работники не смогли этого сделать. Мёрфи отказался от всей помощи, а в его психическом здоровье стали сомневаться почти все.

Прошлой зимой ассоциация ветеранов НХЛ оплатила для Джо мотель длительного пребывания, где он мог спокойно жить, но бывший форвард оттуда выехал. Назвать внятную причину такого решения он не может. Из больницы в городке Тандер-Бэй, что на берегу озера Верхнее, он тоже уехал и вернулся в Кенору. По свидетельству местных жителей, первое время после возвращения у него была палатка, но затем он её разорвал. Теперь он снова спит на скамейках, под козырьками у дверей, в туннелях и под знаком АЗС на выезде из города — своём любимом месте.

«Мне нравится быть одному. У меня много энергии. Люди всегда идут за мной, чтобы поговорить. Не физически, но я чувствую духовные вещи. А когда я разговариваю с людьми, это может причинить мне беспокойство», — говорит Мёрфи.



Несколько лет назад он вместе с группой других хоккеистов, завершивших карьеру, подавал коллективный иск к НХЛ, так как многократные травмы головы во время игры в хоккей разрушили его здоровье. Решение суда оказалось в пользу лиги, но в ноябре прошлого года НХЛ объявила о выплате $ 19 млн более чем 300 бывшим игрокам. Каждый бывший хоккеист должен был получить около $ 22 тыс посредством единовременной выплаты, а кроме этого, обеспечивалось медицинское лечение на сумму около $ 75 тыс. В случае с Мёрфи всё это оказалось бесполезным.

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Духи и архангелы

Североамериканские репортёры обнаружили, что психическое состояние Мёрфи стало значительно хуже. Разговор с ним мог бы быть интересным, но мысль бывшего голеадора постоянно терялась, перескакивая на новую тему,, а повторение вопросов ни к чему не привело — Мёрфи сразу же начинал говорить о новом предмете.



«Я не хочу требовать эти 75 тысяч для медицинской помощи. Там врачи НХЛ, они будут осматривать меня. Я на это не подписываюсь. Не хочу, чтобы они меня проверяли», — отказывается Джо. Причина этого животного страха неизвестна.



«У Мёрфи есть доступ в социальный центр, который предоставляет бездомным одежду, еду, кофе и душ. Он подошёл к баку с чистой одеждой, выбрал бандану, синие джинсы и огромную белую майку с цветами на груди. Она была женская, но его, кажется, это не волновало — он сказал, что она красивая», — пишет обозреватель Detroit Free Press Джефф Сайдел

Мёрфи одержим идеей о существовании духов, ангелов и архангелов. Он считает, что духи заставляют людей делать поступки и говорить, превращая их в марионеток. «Мы разговаривали, как вдруг внезапно он спросил: «Ты слышал это? Над твоей головой был дух, но ты заставил его уйти. Ты не слышал? Значит, у тебя есть сила». Это было несколько раз», — отмечает Сайдел.

О том, что у Мёрфи проблемы психологического плана, он говорит и сам. Бывший хоккеист признаётся, что боролся с депрессией, кратковременной потерей памяти, эмоциональной нестабильностью и мыслями о самоубийстве. Всё это симптомы, связанные с хронической травматической энцефалопатией — дегенеративным заболеванием, которое возникает из-за частых повторяющихся ударов по голове.

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Лекарства без рецепта

«В один из дней в конце июня Джо спал в нашем центре на полу, он провёл там целый день, потому что на улице было холодно. Увы, я наблюдаю у него все признаки употребления кристаллического метамфетамина. На сгибе его руки видно заражение. Видимо, это результат грязной иглы. Но пару лет назад никто не говорил, что он может употреблять наркотики», — говорит директор приюта Бернис Олбани. По её данным, количество бездомных в Кеноре — около 200 человек, и примерно половина из них употребляет данное наркотическое вещество, которое изготавливают местные умельцы.



«Если вы прогуляетесь по улицам Кеноры, то можете увидеть иглы. Это большая проблема. Увы, этих людей уже трудно назвать нормальными и это очень расстраивает», — добавляет Олбани.

Сам Мёрфи говорит, что получает ежемесячную пенсию в размере $ 1 тыс, но прожигает её в течение нескольких дней — главной тратой является приобретение наркотиков.



«Что случилось с квартирой, которую мне нашли Хили и Грейвз? А я не просил их помогать. Они просто поместили меня в комнату, но я сказал, что так не годится, это не сработает. Это и закончилось неудачей, это была подстава. Они пытаются всех контролировать, поэтому и посадили меня туда ради веселья. Я не хочу никакой помощи. Мне нравится быть одному. Контакты с семьёй? Их нет, я с ними не разговариваю и не хочу их слышать. Желаю им всего наилучшего», — странно говорит Мёрфи.



По рассказам журналистов, Мёрфи сначала отрицает употребление наркотиков, затем признаёт. После этого начинается ещё одна фаза категорического отрицания, а потом Джо внезапно описал сцену, которая произошла зимой, когда его остановил полицейский. «Видимо, я показался ему странным. Если честно, я немного перебрал. Знаете, я принимаю лекарства, но у меня нет рецепта от врача, хотя всё болит», — сказал Мёрфи.

«Мы сидели на скамейке и разговаривали, как вдруг Джо сорвался и побежал на другую сторону улицы, где шёл человек. Они быстро поговорили и Мёрфи отдал ему немного денег. Я спросил, не купил ли он наркотики, а Мёрфи в ответ улыбнулся и спросил, работаю ли я на КГБ или ФБР. Затем я спросил прямо: «Ты принимаешь наркотики»? Он ответил: «Конечно. Много и разные», а минуту спустя всё это яростно отрицал», — констатирует Джефф Сайдел.



Ассоциация ветеранов НХЛ несколько раз организовывала для Мёрфи посещение центра психологической помощи, но он отказался, потому что нужно было покидать Кенору и лететь на самолёте в другой город. Когда же поблизости нашёлся ещё один медицинский центр, бывший форвард снова отказался, хотя предложение остаётся в силе до сих пор. «Не хочу ни у кого брать деньги. Это плохо для меня — брать деньги», — заявил Мёрфи.



Увы, история бывшего чемпиона не обрела счастливый конец — Джо Мёрфи, отыгравший почти 800 матчей в НХЛ, окончательно выбрал свой путь. Его невесёлая судьба должна послужить уроком для тех спортсменов, кто не задумывается о завтрашнем дне, предпочитая «жить здесь и сейчас». Бывшие супермены на льду далеко не всегда остаются таковыми в жизни, таймер которой становится всё ближе к финальной сирене.