«Теперь понятно, чем понравиться Бэбкоку». Как слова Ожиганова услышали в Канаде

Игорь Ожиганов, покинувший «Торонто Мэйпл Лифс» нынешним летом, и заключивший контракт с «Ак Барсом», рискует войти в историю. Российский защитник, отыгравший в самом популярном клубе мира один сезон, вернулся на родину, сделав крайне любопытное, если не сказать — скандальное заявление, которое не осталось без внимания ни в Северной Америке, ни в Европе.
В НХЛ провёл 1 сезон за «Торонто Мэйпл Лифс».
53 матча, 3 гола, 4 передачи, «0», 14 минут штрафа, 57 силовых приёмов, 48 блокированных бросков, 34 потери, 11 перехватов в регулярном чемпионате.
Среднее игровое время — 14 минут 01 секунда.
В плей-офф не играл.
Что сказал Ожиганов
«Когда ты туда приезжаешь, заходишь в раздевалку, и тебе кажется, что они не то что жопу лижут, а неизвестно что с ней вообще делают. Они только и ждут, что появится тренер, чтобы посмеяться, что-то сказать ему. В самолёте, как только увидят, что в проходе появился тренер, — бегут к нему. Мы, русские, смотрим на это и понимаем, что у нас бы с таким человеком в коллективе просто никто бы не общался», — сказал Ожиганов в интервью нашему коллеге из sport24.ru Дмитрию Ерыкалову.
Чуть позже в социальных сетях данное высказывание перевели на английский язык, что и вызвало реакцию за рубежом. Причём истолковать «жужжащее» слово и ту фразу, в которое оно было встроено, смогли далеко не все. Для болельщиков «Торонто» и блогеров слова Ожиганова стали своеобразным развлечением посреди хоккейного лета и затянувшейся саги с новым контрактом Митча Марнера.
«Эти слова — всё, чем запомнился Ожиганов»
«Ожиганов кое-что сказал», — с таким заголовком обращается к читателям известный блог Editor in Leaf. «Недавно ушедший игрок «листьев» выдал неожиданное откровение. Он не стал подбирать слова, нет. Абсолютно без комплексов он рассказал репортёру довольно яркое описание своего опыта в Северной Америке. Возможно, большая часть «интересных» фраз в этой цитате сводится к несовершенству перевода. Тем не менее, довольно приятно слышать, как бывший «лист» описал все детали, существовавшие в раздевалке команды, у которой был неровный сезон с подъёмами и спадами.
Очевидно, что в раздевалке «Торонто» был какой-то фаворитизм. Кто за это отвечал? Мы не знаем. Но услышать это из уст того, кто там находился весь сезон, интересно, и с этим трудно спорить. Впрочем, в словах Ожиганова может быть и какая-то горечь. Если говорить о его игре, то «зажечь» лигу ему не удалось. Это интервью, пожалуй, самая запоминающаяся вещь, связанная с Ожигановым. Особенно после того, как в феврале команда приобрела Джейка Маззина, а Игорь отправился в сектор для прессы, чтобы смотреть матчи с трибуны. Мы не знаем, как он сейчас себя чувствует, но факт остаётся фактом: Ожиганов не был продуктивным хоккеистом на льду и это наверняка не улучшило его чувство по отношению к клубу. В любом случае, это будет считаться одной из самых смешных и печально известных новостей в новейшей истории «Торонто». По крайней мере, я это точно не забуду», — отмечает ведущий блога Майк Стивенс.
«А в России тренеров бьют клюшкой»
«Несмотря на то, что цитата Ожиганова уникальна в своей откровенности, здесь не всё так просто. Это не первые резкие слова, которые бросает публике недовольный ушедший из «Торонто» игрок. Тот же Никита Зайцев жаловался на то, что в равных составах всё время играет в своей зоне, а как только начинается атака «Мэйпл Лифс», его заставляют ехать на смену. Зайцев продержался три сезона, Ожиганов — один, но оба игрока разочаровали своей игрой и были исключены из будущих планов организации.
Однако дело не только в обиженных русских, потому что было ещё и интервью Гаррета Спаркса, в котором бывший вратарь заявил об отсутствии честных возможностей — якобы он только-только начал чувствовать свою игру, как его посадили в глубокий запас. Спаркс был очень плох, а в начале серии плей-офф с «Бостоном» ему не доверили даже сидеть на скамейке в роли запасного голкипера.
Все три высказывания укладываются в тенденцию. Все трое не оправдали ожиданий. Да, если честно, Зайцеву не давали должного игрового времени, но всё же все потерпели неудачу. Ожиганова, к слову, ждали в «Торонто» в течение двух лет, чтобы закончился его контракт в КХЛ. Ждал тренер, чью задницу, оказывается, требуется лизать.
Когда команда берёт на себя обязательства, тратит свои ресурсы на твоё индивидуальное развитие, то попытка смягчить неудачу такими оправданиями ни к чему не приведёт. Каждый из игроков сталкивался в разными препятствиями, которые не давали возможности показать свой лучший хоккей. Они в этом не виноваты, но в определённый момент это не имеет значения. Вам не 13 лет и вы несёте ответственность за свои действия», — так пишет об этой ситуации блог The Leafs Nation.
«Солёные слова Ожиганова понятны. Но ситуация интересна, потому что многие считают, что время Майка Бэбкока в «Торонто» истекает», — отмечает фанатский портал Let's Go Leafs.
«Обычно, когда хоккеист уходит из команды с недовольством, он высказывает негатив в адрес тренера. А Ожиганов почему-то обрушился на партнёров по команде. Тот же Михаил Грабовский сильно критиковал Рэнди Карлайла, да и других примеров достаточно. Критикуй Бэбкока, Дубаса, президента команды Шэнахэна — это как раз было бы понятно. Но почему ты начал говорить про своих бывших партнёров? Я такого никогда раньше не слышал. Это странно. Возможно, в России отношения между игроками и тренерами складываются как-то иначе. Там не редкость увольнение наставника в начале и середине сезона, а Александр Радулов даже как-то бил тренера клюшкой», — удивился ведущий радио TSN Toronto 1050 Брайан Хейз.
«Теперь другие будут знать, как получить игровое время»
«Ожиганов был на устах у фанатов весь сезон, так как его потери шайбы и ошибки никак не могли радовать болельщиков в этом городе одержимых хоккейных безумцев», — пишет автор финского издания Iltalehti Ансси Карьялайнен.
«Лизать задницу — это такой перевод выражения про «целовать в задницу»? Возможно. Хотя, вероятно, это просто слова расстроенного человека, который наносит последний удар по своему бывшему работодателю и партнёрам, прежде, чем идти дальше. Теперь другие игроки будут знать, что им нужно делать, чтобы получить в «Торонто» дополнительное игровое время», — иронизирует обозреватель Yahoo Sports Canada Стэн Темминг.
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