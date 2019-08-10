«Теперь понятно, чем понравиться Бэбкоку». Как слова Ожиганова услышали в Канаде

Игорь Ожиганов, покинувший «Торонто Мэйпл Лифс» нынешним летом, и заключивший контракт с «Ак Барсом», рискует войти в историю. Российский защитник, отыгравший в самом популярном клубе мира один сезон, вернулся на родину, сделав крайне любопытное, если не сказать — скандальное заявление, которое не осталось без внимания ни в Северной Америке, ни в Европе.

з. Игорь Ожиганов, 26 лет.



В НХЛ провёл 1 сезон за «Торонто Мэйпл Лифс».

53 матча, 3 гола, 4 передачи, «0», 14 минут штрафа, 57 силовых приёмов, 48 блокированных бросков, 34 потери, 11 перехватов в регулярном чемпионате.

Среднее игровое время — 14 минут 01 секунда.

В плей-офф не играл. В НХЛ провёл 1 сезон за «Торонто Мэйпл Лифс».53 матча, 3 гола, 4 передачи, «0», 14 минут штрафа, 57 силовых приёмов, 48 блокированных бросков, 34 потери, 11 перехватов в регулярном чемпионате.Среднее игровое время — 14 минут 01 секунда.В плей-офф не играл.

Что сказал Ожиганов

«Когда ты туда приезжаешь, заходишь в раздевалку, и тебе кажется, что они не то что жопу лижут, а неизвестно что с ней вообще делают. Они только и ждут, что появится тренер, чтобы посмеяться, что-то сказать ему. В самолёте, как только увидят, что в проходе появился тренер, — бегут к нему. Мы, русские, смотрим на это и понимаем, что у нас бы с таким человеком в коллективе просто никто бы не общался», — сказал Ожиганов в интервью нашему коллеге из sport24.ru Дмитрию Ерыкалову.

Ожиганов: в НХЛ игроки тренеру не то что жопу лижут, а неизвестно что делают

Чуть позже в социальных сетях данное высказывание перевели на английский язык, что и вызвало реакцию за рубежом. Причём истолковать «жужжащее» слово и ту фразу, в которое оно было встроено, смогли далеко не все. Для болельщиков «Торонто» и блогеров слова Ожиганова стали своеобразным развлечением посреди хоккейного лета и затянувшейся саги с новым контрактом Митча Марнера.

«Эти слова — всё, чем запомнился Ожиганов»

«Ожиганов кое-что сказал», — с таким заголовком обращается к читателям известный блог Editor in Leaf. «Недавно ушедший игрок «листьев» выдал неожиданное откровение. Он не стал подбирать слова, нет. Абсолютно без комплексов он рассказал репортёру довольно яркое описание своего опыта в Северной Америке. Возможно, большая часть «интересных» фраз в этой цитате сводится к несовершенству перевода. Тем не менее, довольно приятно слышать, как бывший «лист» описал все детали, существовавшие в раздевалке команды, у которой был неровный сезон с подъёмами и спадами.



Очевидно, что в раздевалке «Торонто» был какой-то фаворитизм. Кто за это отвечал? Мы не знаем. Но услышать это из уст того, кто там находился весь сезон, интересно, и с этим трудно спорить. Впрочем, в словах Ожиганова может быть и какая-то горечь. Если говорить о его игре, то «зажечь» лигу ему не удалось. Это интервью, пожалуй, самая запоминающаяся вещь, связанная с Ожигановым. Особенно после того, как в феврале команда приобрела Джейка Маззина, а Игорь отправился в сектор для прессы, чтобы смотреть матчи с трибуны. Мы не знаем, как он сейчас себя чувствует, но факт остаётся фактом: Ожиганов не был продуктивным хоккеистом на льду и это наверняка не улучшило его чувство по отношению к клубу. В любом случае, это будет считаться одной из самых смешных и печально известных новостей в новейшей истории «Торонто». По крайней мере, я это точно не забуду», — отмечает ведущий блога Майк Стивенс.

Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты? Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.

«А в России тренеров бьют клюшкой»

«Несмотря на то, что цитата Ожиганова уникальна в своей откровенности, здесь не всё так просто. Это не первые резкие слова, которые бросает публике недовольный ушедший из «Торонто» игрок. Тот же Никита Зайцев жаловался на то, что в равных составах всё время играет в своей зоне, а как только начинается атака «Мэйпл Лифс», его заставляют ехать на смену. Зайцев продержался три сезона, Ожиганов — один, но оба игрока разочаровали своей игрой и были исключены из будущих планов организации.

Однако дело не только в обиженных русских, потому что было ещё и интервью Гаррета Спаркса, в котором бывший вратарь заявил об отсутствии честных возможностей — якобы он только-только начал чувствовать свою игру, как его посадили в глубокий запас. Спаркс был очень плох, а в начале серии плей-офф с «Бостоном» ему не доверили даже сидеть на скамейке в роли запасного голкипера.

Все три высказывания укладываются в тенденцию. Все трое не оправдали ожиданий. Да, если честно, Зайцеву не давали должного игрового времени, но всё же все потерпели неудачу. Ожиганова, к слову, ждали в «Торонто» в течение двух лет, чтобы закончился его контракт в КХЛ. Ждал тренер, чью задницу, оказывается, требуется лизать.

Когда команда берёт на себя обязательства, тратит свои ресурсы на твоё индивидуальное развитие, то попытка смягчить неудачу такими оправданиями ни к чему не приведёт. Каждый из игроков сталкивался в разными препятствиями, которые не давали возможности показать свой лучший хоккей. Они в этом не виноваты, но в определённый момент это не имеет значения. Вам не 13 лет и вы несёте ответственность за свои действия», — так пишет об этой ситуации блог The Leafs Nation.



«Солёные слова Ожиганова понятны. Но ситуация интересна, потому что многие считают, что время Майка Бэбкока в «Торонто» истекает», — отмечает фанатский портал Let's Go Leafs.



«Обычно, когда хоккеист уходит из команды с недовольством, он высказывает негатив в адрес тренера. А Ожиганов почему-то обрушился на партнёров по команде. Тот же Михаил Грабовский сильно критиковал Рэнди Карлайла, да и других примеров достаточно. Критикуй Бэбкока, Дубаса, президента команды Шэнахэна — это как раз было бы понятно. Но почему ты начал говорить про своих бывших партнёров? Я такого никогда раньше не слышал. Это странно. Возможно, в России отношения между игроками и тренерами складываются как-то иначе. Там не редкость увольнение наставника в начале и середине сезона, а Александр Радулов даже как-то бил тренера клюшкой», — удивился ведущий радио TSN Toronto 1050 Брайан Хейз.

Это вам не скромный Кучеров. Звезда «Торонто» хочет много денег Митч Марнер бьётся за каждый цент.

«Теперь другие будут знать, как получить игровое время»

«Ожиганов был на устах у фанатов весь сезон, так как его потери шайбы и ошибки никак не могли радовать болельщиков в этом городе одержимых хоккейных безумцев», — пишет автор финского издания Iltalehti Ансси Карьялайнен.



«Лизать задницу — это такой перевод выражения про «целовать в задницу»? Возможно. Хотя, вероятно, это просто слова расстроенного человека, который наносит последний удар по своему бывшему работодателю и партнёрам, прежде, чем идти дальше. Теперь другие игроки будут знать, что им нужно делать, чтобы получить в «Торонто» дополнительное игровое время», — иронизирует обозреватель Yahoo Sports Canada Стэн Темминг.