«Он что, входит в топ-20 центров НХЛ?» Американские фанаты против Кузнецова

Около недели назад телевизионщики NHL Network опубликовали свой традиционный летний рейтинг хоккеистов по амплуа. Список лучших 20 игроков лиги среди центральных нападающих оказался настолько неожиданным, что поначалу вызвал недоумение, а через несколько дней в социальных сетях разгорелись жаркие споры. Примечательно, что мнения разошлись не по поводу первого места, которое ожидаемо занял канадский мессия Коннор Макдэвид, а строчки ближе к концу таблицы. Точнее — 16 место Евгения Кузнецова и 18 — его одноклубника по «Вашингтону» Никласа Бекстрёма.

NHL Network: Макдэвид — лучший центрфорвард НХЛ, Малкин — 13-й

Два очка и две строчки

«У 27-летнего Кузнецова в прошлом сезоне было 72 очка (21 гол, 51 передача), за год до этого он установил личный рекорд результативности в НХЛ (83 очка). Тогда же Кузнецов набрал 32 (12+20) балла в плей-офф, чем помог «столичным» выиграть Кубок Стэнли», — так объяснили аналитики NHL Network свой выбор относительно Кузнецова. Получилось достаточно сухо и не вполне убедительно для тех, кто сомневался.

«У одного из элитных ассистентов в НХЛ в прошлом сезоне было 52 передачи, он в шестой раз подряд отдал не менее 50 голевых пасов за сезон и набрал не менее 70 очков. Начиная с сезона-2013/14 он пропустил только 10 матчей, и за этот промежуток набирает в среднем 32,2 очка за регулярный чемпионат. У 31-летнего центрфорварда было 23 (5+18) очка в 18 матчах в плей-офф-2018, что помогло «Вашингтону» завоевать Кубок Стэнли», — такое описание было у Никласа Бекстрёма, оказавшегося на две строчки ниже челябинца.

«Вашингтон» не становится сильнее. Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли? Сколько раз мы это уже слышали, но скоро в «Кэпиталз» всё же начнётся перестройка.

«Бекстрём уже должен был взять «Селке Трофи»

Тот факт, что россиянин оказался выше многолетнего оруженосца Александра Овечкина, сразу же привлёк внимание заокеанских блогеров.



«Список от NHL Network неплохой, но есть отрезки рейтинга, где расстановка игроков выглядит произвольной. Например, интервал от Кузнецова до Бекстрёма. Он сомнителен, даже если учесть тот факт, что Евгений находится на пике карьеры, а Никлас уже считается возрастным игроком. Наставник «Вашингтона» Тодд Рирден вменил Бекстрёму больше оборонительных обязанностей, но даже при этом он набрал в прошлом сезоне больше очков, чем Кузнецов (74 против 72).

Кузнецов может быть очень хорош в нападении, но прошлый регулярный чемпионат у него был один из самых худших по игре в обороне в новейшей истории НХЛ. Когда Евгений находился на льду, у соперников было более 16 опасных моментов за 60 минут игры в равных составах — это худший показатель для любого форварда лиги, начиная с 2010 года. Кроме этого, Кузи закончил сезон с плохим показателем игры на вбрасываниях — лишь 38,7%, а Бекстрём был более надёжен в этом компоненте — 48,6%.



Кузнецов провёл больше времени на льду с Овечкиным и имеет более высокую зарплату. Влияют ли эти факторы на то, чтобы ставить его выше Никласа? Сложно сказать. Единственное, что я очень рад, что оба этих парня играют за мою любимую команду. А Бекстрём уже должен был выиграть «Селке Трофи» — приз лучшему форварду оборонительного плана», — отметил известный автор сайта Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Уильямс: Кузнецов — самый большой мастер из тех, с кем я играл

«Рейтинг Кузнецова выглядит завышенным. Да, он набрал 72 очка за 76 матчей, но его защитная игра была полностью провальной. Игра Евгения в обороне считается ниже средней. Бекстрём явно должен быть выше. Он набрал 74 очка за 80 матчей и продолжает оставаться одним из тех двигателей, который оставляет «Вашингтон» одной из лучших команд в лиге. Давайте прикинем, кого в этом рейтинге Бекстрём мог бы заменить, если принять точку зрения, что с ним обошлись неуважетельно.



Первый кандидат на замену — Кузнецов. Всё может измениться через год, если результативность Евгения увеличится, или его оборонительные навыки выйдут на новый, более высокий уровень. Второй кандидат, который вызывает сомнение — Райан О'Райлли, ему дали 12 место. Он был феноменален в матчах за «Блюз», набрал 77 очков в 82 матчах и выиграл «Конна Смайта» вместе с «Селке». Но это был год прорыва и в следующем регулярном чемпионате легко может случиться регресс, так что я бы поставил Бекстрёма выше», — соглашается с Оландом автор блога Puck Prose Ян Шульц.



Некоторые нотки недовольства Евгением высказывало и руководство «Кэпиталз», когда в мае «Вашингтон» досрочно закончил свой кубковый поход, уступив «Каролине».



«В прошлом сезоне мы были избалованы тем, как Кузнецов играл в плей-офф. Это был высочайший уровень, который он показал, и которого он хочет придерживаться. Та игра была частью его роста и понимания того, что от него ждут. В этом году он не чувствовал, что смог этому соответствовать, он этого не сделал», — говорил главный тренер Тодд Рирден. «Всегда есть разочарование, когда Кузнецов действует не так здорово, как может. Потому что он входит в топ-10 лучших игроков НХЛ и мы всегда хотим, чтобы он играл именно так», — добавил главный тренер Брайан Маклеллан.

Кузнецов и белый порошок. Что это было и чем закончится? Даже если этот порошок стиральный, приятного в этом мало.

«Кузнецова тут вообще быть не должно!»

По традиции, самые жаркие мнения разгорелись в комментариях болельщиков, которые в большинстве своём встали на защиту Никласа Бекстрёма.



«Ужасный список! Бекстрём должен быть где-то около Пойнта или Шайфли», — отмечает на сайте RMNB комментатор с ником Michael.



«Я не болельщик «Кэпиталз», но согласен с теми, кто считает, что Бекстрём должен быть выше Кузнецова. А вот что касается Малкина, то его оценили верно. Он мог бы быть выше, но два последних сезона были не слишком хороши. Он был одной из главных причин того, что «пингвины» неудачно сыграли в плей-офф», — считает TRP.

«Мэттьюс не заслужил места в первой десятке. А Кузнецов вообще не должен был попадать в этот список!», — утверждает человек с трудночитаемым никнеймом disqus_dDYC060CwV



«Да Малкин сильнее любого в этом списке, кто находится на местах с третьего по двенадцатое!», — заступается за россиянина в «твиттере» болельщик Ashton.

«Вы что, серьёзно? Кузнецов на 16 строчке после того, как у него пошёл спад, а Тэйвза нет совсем, хотя у него был лучший сезон в карьере?», — возмущается Medha.



«Неуважение к Бекстрёму просто нереальное», — пишет Jack Walton.



«Кузнецова и Бекстрёма надо поменять местами. Да, Евгений моложе и может набирать много очков. Но Бекстрём в каждом матче показывает высочайший уровень, а у Кузи бывают отрезки, когда он разочаровывает. А если судить только по сезону-2018/19, он вообще не заслужил места в этом рейтинге», — резюмировал Paul Patane.