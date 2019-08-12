Судьба лучших бомбардиров МХЛ. Многие из них быстро «сдулись»

«Васильев набрал почти 100 очков в МХЛ? Между МХЛ и КХЛ большая разница. Если бы это было хотя бы в Высшей лиге, то другое дело», — Владимир Крикунов сразу же обнулил значимость достижений нападающего Антона Васильева на молодёжном уровне.



Другое дело, что у Антона, выступавшего за «ХК МВД» и питерское «Динамо», не «почти 100 очков», а 248 (102+146) за 245 матчей и звание лучшего бомбардира в истории лиги. Тем не менее, ϲ Крикуновым нельзя не согласиться: цифры выглядят впечатляюще лишь на первый взгляд, ведь Васильева за четыре сезона в системе питерского «Динамо» в основную команду вызывали редко (лишь 15 матчей в ВХЛ). Так что звание лучшего бомбардира МХЛ даже скорее настораживает. Как правило, таланты в лиге надолго не задерживаются, и не проводят в «молодежке» по несколько полноценных сезонов, устанавливая рекорды результативности. Где те рекордсмены, которые на уровне МХЛ в разные годы «плавили» лёд? КХЛ, НХЛ, сборная?

2009/10 г. – Айрат Зиазов (1991 г.р) («Реактор»)

Регулярка: 52 матча, 83 очка (38+45)



Плей-офф: 7 матчей, 8 очков (2+6)



Где сейчас: «Югра» (ВХЛ)

Фото: mhl.khl.ru

МХЛ: Зиазов к первому сезону МХЛ подходил во всеоружии: один из лучших бомбардиров «Нефтехимика-2», игра за лениногорский «Нефтяник» во второй лиге (сейчас – ВХЛ). В тройке ϲ братьями Альшевскими юный центрфорвард, казалось, просто не замечал соперников и сверстников, чем несказанно радовал боссов нижнекамского «Нефтехимика». Директор команды Рафик Якубов обещал дать молодому форварду шанс в КХЛ и надеялся, что на Айрата обратят внимание тренеры молодежной сборной. Главный тренер нижнекамцев Крикунов также рассчитывал на хоккеиста и переживал, что если Зиазова вызовут в ВХЛ в «Нефтяник», то его оттуда уведет «Ак Барс». Тем не менее, у главного тренера «Реактора» Александра Соколова были сомнения насчет способностей Зиазова: в первые звенья молодого форварда не поставят, а обороняться Айрат не умеет. Кто оказался прав?



После МХЛ: время рассудило в пользу наставника «Реактора». Зиазов в КХЛ не закрепился ни в «Нефтехимике», ни в «Витязе», ни в «Югре». В Нижнекамске Зиазов провел один полноценный сезон (2012/13), и за 32 игры не забил ни разу. В «Витязе» под руководством Юрия Леонова рядом ϲ Афиногеновым Айрат вроде бы расцвел (15 очков в 32 матчах), но затем команду возглавил Олег Ореховский, ϲ которым Зиазов не нашел общего языка и снова захандрил, и в итоге покинул подмосковный клуб.



Восемь игр в «Югре» — и достойное завершение сезона в тюменском «Рубине», где Зиазов набрал в плей-офф 9 очков в 10 играх. В ВХЛ Айрат и остался — завоевал два кубка с «Нефтяником» и «Сарыаркой», а в Караганде обрел вторую молодость, став лучшим бомбардиром лиги в победном плей-офф. Некоторые игроки карагандинского клуба ушли на повышение в КХЛ, но не Зиазов. На просмотровый контракт не хочется, а на полноценный не зовут. Снова «Югра», надежды на третий кубок – разве плохо?

2010/11 – Кирилл Полозов (1991 г.р) («Толпар»)

Регулярка: 53 матча, 77 очков (32+45)



Плей-офф: 15 матчей, 15 очков (6+9)



Где сейчас: Торпедо (Усть-Каменогорск) (ВХЛ)

Фото: Юлия Дмитриева, photo.khl.ru

МХЛ: сын легенды уфимского хоккея Константина Полозова (15 сезонов в «Салавате Юлаеве») лихо ворвался в элиту: помимо достижений на юниорском уровне, дебютировал за «Салават» уже в 17 лет и во втором матче забросил свою первую шайбу в КХЛ! Принял участие в Лиге чемпионов. Дальше удалось завоевать Кубок Гагарина, правда, Полозов в плей-офф не играл, приняв участие в шести матчах «регулярки». «Толпар», как казалось, был лишь промежуточным этапом на пути к КХЛ, в «молодежке» в тройке с Гареевым и Емелиным Кирилл был неудержим, набирая в среднем больше очка за игру. Но, увы: за «Салават» техничный габаритный форвард больше не сыграет.



После МХЛ: ВХЛ, «Торос» и три кубка Братины за четыре года, стабильное место в основе и отсутствие ожидаемого прогресса, как в игре, так и в карьере. В середине сезона-2015/16 Кирилл перешёл в «Автомобилист», где уже выступали старые знакомые Емелин и Гареев. Не помогло: 6 очков в 27 матчах, холостой Кубок Шпенглера (Полозов за два неполных сезона в КХЛ зацепил два евротурнира) и плей-офф. Возвращение в «Торос» транзитом через «Нефтяник», «Ценг Тоу», чемпионат Казахстана, двухсторонний контракт в Усть-Каменогорске. Полозов не мог выжать из себя больше четырех шайб за сезон, от молодого и яркого нападающего времен «Толпара» и «Салавата Юлаева» не осталось ничего. Тем не менее, последний сезон у Кирилла удался: несмотря на непопадание «Торпедо» в плей-офф, Полозов набрал 23 очка и остался в клубе ещё на год. Но в КХЛ уже, конечно, Кирилл вряд ли вернется.

2011/12 – Артём Гареев (1992 г.р) («Толпар»)

Регулярка: 59 матчей, 82 очка (28+54)



Плей-офф: 3 игры, 2 очка (2+0)



Где сейчас: «Автомобилист»

Фото: mhl.khl.ru

МХЛ: Артём уже по молодости неплохо зарабатывал – отец (Алик Гареев, легенда уфимского хоккея 90-х и тренер «Толпара», сейчас в «Торосе») за гол давал премию в 20 рублей, за пас – 10 рублей. Неудивительно, что у Гареева была такая результативность в «молодежке», с таким-то стимулом. В выпускной год без верных товарищей по тройке Емелина и Полозова невысокий вингер с поставленным броском и диспетчерскими способностями, выдал свой лучший сезон в «молодёжке». Никита Гусев, проведя лишь 34 игры, навязал борьбу за звание лучшего бомбардира, но Артем благодаря форе в 25 матчей первое место удержал.



После МХЛ: стал новичком сезона в ВХЛ (2012/13), выиграл Братину в «Торосе». Прогнозируемо не закрепился в «Салавате Юлаеве», затем оказался в новокузнецком «Металлурге», откуда перешел в «Автомобилист». С тех пор Артем остается с екатеринбургским клубом в бедности и в богатстве, на 10-м месте и на первом. Доигрался даже до сборной, пусть и олимпийской.

2012/13 – Дмитрий Михайлов (1993 г.р) («Стальные Лисы»)

Регулярка: 54 матча, 92 очка (32+60)



Плей-офф: 3 игры, (0+0)



Где сейчас: «Югра» (ВХЛ)

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

МХЛ: Дмитрия уже в сезоне-2010/11 подтягивали к играм за «молодёжку», успешная игра за «Стальные Лисы» помогла Михайлову попасть в сборную на ЮЧМ, где зажигали Кучеров, Григоренко и Якупов. Насмотревшись на чудеса от сверстников, через сезон Михайлов в МХЛ исполнил что-то похожее, установив рекорд результативности лиги. Шёл локаутный сезон, Михайлов утверждал, что игроков из НХЛ слишком превозносят, дескать, на деле их особо и не видно, что они лучше наших. Хотел пробиться в «Магнитку», в молодёжную сборную.



После МХЛ: Михайлову доверили в «Металлурге» восемь игр. В молодёжную сборную не вызывали вовсе. На следующий сезон в волжской «Ариаде» он выбил 30 очков, сыграл в плей-офф, стал лучшим новичком ВХЛ. «Южный Урал», «ТХК», «Рубин», «Ижсталь», вызов в «Северсталь» на одну игру (пять смен), «Ермак». На бумаге Дмитрий менял команды КХЛ («Металлург Нк», «Югра», «Северсталь»), а в реальности фарм-клубы.



В Ангарске в сезоне-2017/18 Михайлова после стольких лет простоя внезапно прорвало – 40 очков (22+18) в «регулярке», семь в плей-офф. В прошлом году «Ермак» не мог выиграть месяцами, Михайлов достойно держался (10 очков), чем заслужил переход в «Югру» по ходу чемпионата. Сам Михайлов за время путешествий так и не понял, почему у него не сложилось в КХЛ: у него есть предположение, что, например, в «Кузне» ему не доверяли из-за некоторых странностей – бешеные контракты ветеранам, попытки наиграть других хоккеистов и продать их подороже. Но Дмитрий надежды не теряет и мечтает вернуться в КХЛ. В «Югру» уже получилось.

2013/14 – Алексей Митрофанов (1994 г.р) («Толпар»)

Регулярка: 55 матчей, 92 очка (40+52)



Плей-офф: 8 игр, 12 очков (8+4)



Где сейчас: «Югра» (ВХЛ)

Фото: mhl.khl.ru

МХЛ: Алексей переехал в Уфу из воскресенского «Химика», где уже блистал рядом с Артёмом Фёдоровым – 54 очка в 60 матчах. В звене с Тимуром Макаровым и Валерием Поляковым Митрофанов повторил рекорд Дмитрия Михайлова. Но, судя по примерам Полозова и Гареева, Алексею это ничего не гарантирует, правильно?



После МХЛ: действительно, классика для бомбардиров «Толпара»: «Торос», чемпионство, «Автомобилист» (отчислили летом), дальше Митрофанов чуть отошел от налаженной системы, вернувшись в Нефтекамск только после сезона в родном «Химике». «Ценг Тоу» — 17 очков, плей-офф, переход в «Югру». В Ханты-Мансийске Алексей стал лучшим бомбардиром (49 очков, 24+25), но в плей-офф, как и вся команда, провалился. Вообще, за три последних плей-офф у Митрофанова ни одного очка, да и в чемпионском сезоне в Нефтекамске за 15 игр лишь два балла. Под плотной опекой Митрофанов теряется, его не видно. В Ханты-Мансийске удивительная команда: Зиазов, Михайлов, Митрофанов – если «Мамонтам Югры» нужен совет, они обязательно помогут.

2014/15 – Иван Ларичев (1995 г.р) (СКА-1946)

Регулярка: 53 игры, 66 очков (32+34)



Плей-офф: 17 игр, 8 очков (1+7)



Где сейчас: «Витязь»

Фото: mhl.khl.ru

МХЛ: воспитанник нижнетагильского «Спутника» переехал в систему СКА в 17 лет. На второй сезон в Питере Ларичев получил нашивку капитана, стал лучшим бомбардиром, а команда вышла в финал, где уступила нижегородской «Чайке» (Ларичев стал самым грубым игроком плей-офф). Отличное взаимодействие, помощь партнеров – Иван как будто боялся себя перехвалить, хотя демонстрировал впечатляющий хоккей (а ведь тогда в «молодёжке» были Дергачев и Барабанов). В гонке бомбардиров с Ларичевым конкурировал чех Матей Задражил из «Энергии» (Карловы-Вары), но отстал на шесть очков.



После МХЛ: следующий сезон Ларичев из-за тяжелой травмы фактически пропустил (лишь три игры). Затем в «СКА-Неве» Иван выглядел здорово, и в середине сезона-2017/18 оказался в «Сочи». За южан Ларичев начал ударно – в шести матчах четыре шайбы. Потом форвард сник, и в плей-офф не помог. В следующем сезоне лишь три игры – «Рязань», возвращение в «СКА-Неву» в обмен на Алтыбармакяна, победа на Универсиаде. Со следующего сезона Ларичев – игрок «Витязя», где оказался вместе с Гребенщиковым и Данилой Квартальновым. Теперь они попробуют там устроить свой СКА с Кравецом и Артюхиным.

Артюхин: иду не драться, но отворачиваться от боёв не собираюсь

2015/16 – Рафаэль Бикмуллин (1997 г.р) («Реактор»)

Регулярка: 44 игры, 67 очков (34+33)



Плей-офф: 5 игр, 4 очка (4+0)



Где сейчас: «Нефтехимик»

Фото: mhl.khl.ru

МХЛ: Рафаэль в первом же полноценном сезоне в «молодёжке» стал лучшим бомбардиром лиги. Тяжело не быть на первых ролях, когда у тебя отец – Идеал, а в партнерах Игорь Угольников. Дальше – больше?

После МХЛ: Рафаэль по-прежнему в Нижнекамске: играет, бьётся, но выше третьего звена «Нефтехимика» пока не поднимается. С Бикмуллиным связана пара забавных ситуаций: перед дебютной игрой на раскатке он врезался в партнера по команде, а свой первый гол в КХЛ забил с третьей попытки (в игре против «Спартака» Бикмуллин дважды забрасывал с нарушением правил). Прогресс Бикмуллина нравился Андрею Назарову, и в сезоне-2017/18 Рафаэль должен был заиграть в основе, но подвел острый аппендицит, который вынудил пропустить половину чемпионата. Прошлый сезон для Бикмуллина не сложился: лишь пять очков, штрафы, драки. Назарова уже в клубе нет, так что можно смело идти вперёд, творить и забивать.

Регулярка: 60 игр, 105 очков (39+66)



Плей-офф: -



Сейчас: «Авангард»

Фото: mhl.hawk.ru

МХЛ: невысокий, одаренный форвард с 16 лет выступал в МХЛ, набирал не менее 20 очков за сезон и участвовал в плей-офф. Вот ирония: установив рекорд и преодолев отметку в 100 набранных баллов, Артём с «Омскими Ястребами» умудрился не попасть в плей-офф. Манукян пробовал не радоваться и не отмечать – не получилось, на специальной вечеринке (её ещё называют церемонией закрытия сезона) Манукян светился от счастья, а со сцены его поздравлял сам Михаил Галустян. Вот такая жизнь несправедливая штука, кому-то после рекордов ехать в Нефтекамск или Волжск, а кому-то получать награды на упоительных в России вечерах.

Манукян: в Армении был бы спрос на клуб КХЛ, надо завлекать людей

После МХЛ: в «Авангард» попал при Скабелке, неожиданно провалился на МЧМ. Вызывается в сборную России, правда, пока олимпийскую, задрафтован «Ванкувером». Манукян веселит партнеров, впечатляет своим мужеством Хартли, порой развлекается и играет против «Авангарда». В первые звенья в нынешнем «Авангарде» попасть нереально, а в нижних тройках Артём со своими габаритами учится втыкаться и вести борьбу, раз этап ВХЛ пропущен. Но у Манукяна всё впереди, он играет в КХЛ под руководством маститого специалиста в сильной команде, и это главное.

2017/18 – Антон Рубан (1997 г.р) («Кузнецкие Медведи»)

Регулярка: 59 игр, 80 очков (35+45)



Плей-офф: -



Сейчас: «Металлург» Нк (ВХЛ)

Фото: metallurg-nk.ru

МХЛ: талантов в Новокузнецке много, а лучшим бомбардиром Лиги в составе «Кузнецких Медведей» стал омский воспитанник, который не получал достаточного игрового времени в родной команде. Рубан штамповал очки – а «Кузнецкие Медведи» финишировали предпоследними в конференции. Причём Антон ни одной шайбы не забросил в большинстве. Удивительное рядом, ведь Манукян, будучи лучшим бомбардиром, тоже не попал в плей-офф.



После МХЛ: Манукян не провел ни одной игры в ВХЛ, так как сходу заиграл в КХЛ, а Рубан потому, что в ВХЛ ему пока не давали шансов. В прошлом году в начале межсезонья в «Кузне» объявили о том, что он пройдёт сборы с основной командой. Однако в конце июля стало известно, что Антон обменян в «Южный Урал» на денежную компенсацию, но спустя неделю Рубан орскую команду покинул и, по слухам, должен был вернуться в Новокузнецк. Что-то не срослось – сезон Антон провел в Казахстане в «Алтай-Торпедо», где за 19 игр набрал 11 очков. С этого лета – вновь игрок «Кузни», попадает в состав на предсезонных матчах, так что долгожданного дебюта в «вышке» осталось ждать совсем недолго.