Зайцеву мало обмена в худший клуб НХЛ. Его хочет засудить бывшая жена

У Никиты Зайцева сейчас далеко не лучший период в жизни. А ведь ещё в мае российский защитник, отыгравший уже три сезона в Северной Америке, радовал в составе национальной сборной на чемпионате мира. Зайцев был одним из лучших в своём амплуа, вспоминая в составе российской команды позабытый в «Торонто» драйв игры в большинстве. Казалось, что мировой форум благотворно скажется на его будущем в стане «кленовых листьев», но практически сразу после турнира появилась информация, что для Зайцева готовят обмен.

Зайцев: был доволен игрой за «Торонто», но решил что-то изменить

Вроде бы Никита сам хотел уйти из «Торонто», его не устраивал ряд моментов. Наверняка первым пунктом в списке претензий Зайцева к Майку Бэбкоку была та ограниченность функционала, на которой настаивал канадский специалист в отношении российского защитника. Никита хотел быть универсалом на площадке (и ЧМ-2019 показал, что он справляется с этой ролью), а в «Мэйпл Лифс» из него лепили домоседа.

Но и для «Торонто» обмен Зайцева был практически необходим. Два года назад «кленовые листья» предложили Никите несколько неадекватный контракт, а сейчас в клубе лихорадочно ищут деньги на всех своих молодых звёзд нападения. Удерживать под кепкой $4,5 млн на протяжении ещё пяти лет ради защитника-домоседа в «Торонто» не собирались, так что далеко не факт, что именно желание Зайцева сменить команду стало двигателем его обмена.

Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты? Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.

Так, после хорошего турнира за сборную Зайцев возглавил обменный список «Торонто», причём было понятно, что со своей статистикой последних сезонов и размером зарплаты Никита вряд ли будет востребован среди других команд. В результате выменять Зайцева согласилась лишь последняя команда прошлого сезона НХЛ «Оттава» — Никите пришлось снять запрет на обмен в этот клуб.



Конечно, Зайцев не подал виду, и выразил через прессу удовлетворение от этого перехода. Но про нынешнюю «Оттаву» всё всем понятно. С нынешним владельцем у клуба нет никакого светлого будущего.

В НХЛ есть команда-дно. В составе уже три «мёртвые души» Клуб Юджину Мельнику не нужен. Но нового владельца у «Оттавы» почему-то нет.

Что может быть хуже для хоккеиста в самом расцвете сил (Зайцеву 27 лет), чем переход в худшую команду лиги? Пожалуй, только какие-либо личные неприятности. И они тоже не обошли российского защитника стороной этим летом.

Телеграм-канал Mash сообщил, что бывшая жена Зайцева Маргарита хочет отсудить треть дохода спортсмена. До этого времени в принципе не было известно о разводе четы Зайцевых, а сейчас оказывается, что супруги расходятся, да ещё и не мирным путём.



Никита и Маргарита познакомились в России, а свадьбу сыграли в 2015 году. Тогда Зайцев был лидером обороны ЦСКА, пробивал дорогу в сборную и мечтал попробовать свои силы в НХЛ. Пара особо не афишировала свою личную жизнь, но из постов Маргариты в соцсетях складывалось ощущение, что у супругов всё великолепно. В 2016 и 2017 годах в семье родились две девочки, Маргарита вслед за Никитой переехала жить в Торонто. Зайцевы были красивой парой и регулярно попадали в наши фотообзоры.

Идеальные половинки. Жёны и подруги российских хоккеистов НХЛ Не только Овечкин и Малкин могут похвастать своими возлюбленными.

Сейчас же выясняется, что Зайцевы развелись, несмотря на то, что в семье подрастают два маленьких ребёнка. Вполне вероятно, что проблемы с супругой как раз и вынудили Никиту просить обмена из «Торонто». Говорил же Зайцев о желании сменить обстановку, а мы рассматривали ситуацию исключительно через призму хоккея. Возможно, уход в «Оттаву», ради которого Никита отменил запрет на обмен, напрямую связан с семейными передрягами.

Зайцев: особо не думал, когда появился вариант с «Оттавой»

Маргарита Зайцева сейчас намерена отсудить треть доходов спортсмена. Скорее всего, речь идёт о банальных алиментах. Пока непонятно, почему дело может дойти до суда, ведь Зайцев не производит впечатление человека, который пожалеет денег для своих детей.

Правду мы вряд ли узнаем, да и не особо хочется лезть в чужие взаимоотношения. В этой ситуации просто хочется пожелать Зайцеву, чтобы его чёрная полоса не затянулась надолго и не сломала его психологически. Верим, что Никита разберётся и со своей карьерой, и с личной жизнью, и ещё не раз порадует нас своей игрой.