Шедевр уровня Дацюка. Финским юниором восторгаются по всему миру

Штрафные броски в хоккее часто называют не самым справедливым элементом в хоккее — дескать, как и в футбольных пенальти здесь велика доля везения. Однако невозможно отрицать, что буллиты поспособствовали развитию хоккейного творчества, поскольку каждому, кто исполняет такую попытку, хочется не только забить, но и сделать это красиво.

Самый необычный гол сезона в хоккее. Из своей зоны ударом из бейсбола Вратаря, пропустившего эту шайбу, в скором времени обменяли в клуб из низшего дивизиона.

Свежим доказательством этого тезиса стал 17-летний юниор из Финляндии по имени Юусо Аалтонен. Форвард молодёжного состава «Эссета» продемонстрировал потрясающее владение клюшкой, исполнив своеобразное повторение знаменитых финтов Петера Форсберга и Павла Дацюка. Аалтонен обыграл вратаря, держа клюшку одной рукой — в этом его движение похоже на финт Форсберга, но, в отличие от шведа, юниор телом сманеврировал в ту же сторону, в которую делал обводку, и здесь можно усмотреть отдалённое сходство с Дацюком.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» TSN.

Немудрено, что Аалтонен мгновенно стал очень популярен, а поражение «Эссета» в том матче перестало иметь какое-либо значение.



«В игровой ситуации такое невозможно повторить. Но буллит вышел одним из самых уникальных, которые мы когда-либо видели», — отмечает канадский портал Bar Down.



В прошлом сезоне Аалтонен набрал 35 (17+18) очков в 49 матчах за юниорскую команду «Эссета», а для драфта новичков НХЛ он будет доступен в 2020 году. «Аалтонен уже получил предупреждение о том, что за ним следят за океаном с прицелом на следующее лето», — констатировало финское издание Iltalehti.

Гол пятой точкой. Одна из самых остроумных шайб в истории хоккея Это могла быть байка, которую можно рассказывать годами.

«Аалтонен использовал обводку Форсберга. Убрал шайбу на клюшку, которую держал одной рукой, а затем завёл её за спину вратаря. Это невероятно сложный элемент для исполнения», — отметил известный канадский тренер по обводке и владению шайбой Павел Барбер.



«Это один из самых красивых голов, которые я когда-либо видел! Этот парень будет доступен для драфта-2020», — отметил европейский скаут Йокке Невалайнен.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Йокке Невалайнена.

Правда, нельзя не сказать о том, что знаменитый финт Форсберга был исполнен не в контрольном летнем матче юниоров, а в финале Олимпиады-1994 в Лиллехаммере, где молодой Фоппа забил канадцу Кори Хиршу и принёс Швеции золотые медали.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Если через несколько лет Аалтонен сможет исполнить что-то подобное на уровне НХЛ, ему наверняка найдётся место в подборке лучших буллитов от телекомпании Sportsnet.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.