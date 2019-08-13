Русский, разрывавший канадцев. Пашин — о триумфе сборной России

Юниорская сборная России по хоккею впервые с 1995 года выиграла Мемориал Глинки. В финальной встрече турнира, проходившего в Словакии, хоккеисты Сергея Голубовича обыграли Канаду со счётом 3:2. Дублем в этой игре отметился 17-летний форвард из системы «Салавата Юлаева» Александр Пашин, ставший лучшим снайпером и бомбардиром россиян. В активе Пашина 8 (7+1) набранных баллов в пяти матчах. В беседе с обозревателем «Чемпионата» талантливый российский нападающий рассказал, как россияне шли к вожделенной победе.

Эту Россию не остановить! Наши парни круче «непобедимых» канадцев Фамилии Александра Пашина, Василия Пономарёва и Ярослава Аскарова скоро загремят на весь мир.

«Мои голы и моя результативность – это заслуга всего коллектива»

— Какие первые эмоции после победного турнира?

— Эмоции самые положительные, сложно их передать словами. Только сейчас начинаем осознавать, что добились этой долгожданной победы. Хотел бы поблагодарить всех людей, которые нас поддерживали.



— Обратно на родину ноги уже сами несли?

— Да, разумеется, соскучились по дому. Здесь все родные, друзья. Приятно возвращаться с победой.



— Как оцените свою игру? Болельщики и эксперты в восторге от показанного вами хоккея.

— Я бы хотел сказать большое спасибо всем хоккеистам нашей команды и моим партнёрам по тройке — Василию Пономарёву и Павлу Тютневу. Мои голы и моя результативность – это заслуга всего коллектива. Без моих партнёров ничего бы этого не было.



— Но всё-таки у вас, показалось, был особый настрой!

— Повторюсь, всё благодаря тренерам и партнёрам.



— Пять из семи шайб сборной России в плей-офф в вашем активе. Мощно.

— Рад, что удалось забросить столько шайб, оформить хет-трик в полуфинале и дубль – в финале. Но в плей-офф я задумывался только о том, как бы добиться командного результата, принести своей сборной победу. Это получилось.

Пашин забил пять из семи голов сборной России в плей-офф Кубка Гретцки/Глинки

«Нашу «химию» рассмотрел тренерский штаб»

— Откуда такое взаимопонимание с Пономарёвым и Тютневым?

— Нашу «химию» рассмотрел тренерский штаб во главе с Сергеем Владимировичем Голубовичем. Мы постоянно работали вместе, тренировались, налаживали взаимопонимание. Тренер поставил нас в одно звено, мы старались отрабатывать и давать результат.



— Как вам методика работы Сергея Голубовича?

— Мы много тренировались, общались. Когда надо, он мог сделать замечание, мог и похвалить. Сергей Владимирович нашёл подход к каждому игроку, это и принесло результат. Он – мастер своего дела.



— Соперники вас не били, жёсткой игры не было?

— Нет, никакой особой жёсткости и грязи со стороны оппонентов не было.



— Как оцените судейство на турнире?

— Нормальное. Никто нас не поджимал, жаловаться мне не на что.



— Заслуга в победе вратаря Ярослава Аскарова тоже велика?

— Вратарь вообще стоит особняком. Если бы не такая уверенная игра Ярослава, мы бы не добились положительного результата. Он помогал команде, тащил в трудный момент.

«Россия свергла Канаду с трона». Что пишут за океаном о победе наших на Глинке Русский Волшебник остановил убийственную команду родоначальников хоккея.

«Личная статистика отошла на второй план»

— Какая атмосфера была внутри коллектива?

— Атмосфера исключительно положительная. Ребята общались друг с другом, подбадривали, поддерживали. Все понимали, что мы идём к одной цели – победе на турнире. Все в нашей сборной очень хотели победить, мы выполнили поставленную задачу.



— Как вам жилось в Словакии, какие бытовые условия, в отеле никто не мешал?

— Нет, в отеле никто не шумел, мы спокойно восстанавливались, условия были хорошими. Организация турнира мне понравилась.



— Как лёд на арене?

— Он иногда оставлял желать лучшего, но в целом нормально. Играли на европейской площадке.



— Не расстроились, что не догнали в списке бомбардиров вас обошли канадцы Коул Перфетти и Хендрикс Лапьер? У них по девять набранных балов.

— Конечно, нет, какая разница? Нам удалось обыграть Канаду в финале, каждый играл на команду, мы выполнили тренерскую установку. Личная статистика в такой ситуации отошла на второй план.

— Какие матчи на турнире вы могли бы выделить?

— Каждая игра получилась по своему запоминающейся, интересной и особенной. Соперники были достойными. В группе обыграли американцев и шведов, тяжело было и с хозяевами турнира – словаками. Их поддерживали болельщики на трибунах, но мы всё же добились победы в овертайме. В плей-офф, разумеется, обе игры были ключевыми. Но финал с Канадой лично я поставил бы особняком.

Все понимали, что мы идём к одной цели – победе на турнире. Все в нашей сборной очень хотели победить, мы выполнили поставленную задачу

«Спасибо всей системе «Салавата» и всем уфимским болельщикам»

— Тренерский штаб говорил вам, что в последний сборная России выигрывала Мемориал Глинки 24 года назад?

— Да, тренеры говорили об этом, настраивали нас психологически. Разумеется, хотелось прервать неприятную тенденцию и наконец-то выиграть этот турнир. А то больно много времени прошло.



— Как и кто вас поздравил после успеха?

— Писали и звонили тренеры молодёжной команды системы «Салавата Юлаева», тренеры СДЮШОР. Передавали поздравления от руководства клуба. Спасибо всей системе уфимского клуба и всем уфимским болельщикам. Это наш общий успех. В аэропорту нас встретили родственники, друзья, любители хоккея. Помимо меня, «Салават» на этом турнире представлял защитник Шакир Мухамадуллин.



— В руководстве «Салавата Юлаева» сказали, что главный тренер уфимцев Николай Цулыгин следит за всеми молодыми проспектами.

— Мне приятно внимание, но я понимаю, что нельзя останавливаться на достигнутом. Важно постоянно работать над собой, прибавлять во всех компонентах игры.

Курносов — о хет-трике Пашина: в Уфе рады, что ребята приносят пользу сборной

— Хотели бы себя попробовать на более взрослом уровне?

— В принципе, я не против. Но решение за тренерами.



— К примеру, поиграть в Высшей лиге с мужиками вы не боитесь?

— Не знаю (смеётся). Не боюсь, наверное. Рано или поздно всё равно нужно переходить во взрослый хоккей. Сейчас я уже в Уфе, уже в сентябре у «Толпара» стартует сезон в МХЛ.



— Звёздная болезнь вам не грозит?

— Надеюсь, что такого не будет. Звёздная болезнь мне не грозит. Я, как уже сказал, прекрасно осознаю, что впереди ещё большой путь и масса работы.