Россияне стали ниже в рейтинге НХЛ. Только Кучеров на своём месте

NHL Network в августе представляет топ-20 хоккеистов в своих амплуа. В этом году Никита Кучеров стал лучшим крайним нападающим, а Евгений Малкин и Евгений Кузнецов попали в рейтинг лучших центрфорвардов. Рассказываем, как изменились позиции россиян за последний год.

Кучеров — лучший крайний форвард по версии NHL Network, Овечкин — 3-й

Евгений Кузнецов

2018: №12 (79 игр, 27+56, «+3»)



2019: №16 (76 игр, 21+51, «+7»)



Сезон-2017/18 был для Кузнецова пока что лучшим в карьере – и по очкам, и по самому главному – победе в Кубке Стэнли. Многие даже считали, что «Конн Смайт Трофи» должен был достаться ему, а не Овечкину, всё-таки 32 очка в плей-офф никто в НХЛ не набирал со времён Малкина-2009.



В этом сезоне не было ни победного похода за Кубком, ни суперрезультативности в плей-офф. И хотя шесть очков в семи играх это тоже очень даже неплохо, но при этом Евгений провёл три матча на холостых оборотах.



В целом, позиции Кузнецова, хоть и пошатнулись, но несильно. Просто он вперёд не шагнул, в то время как другие сделали качественный рывок – те же Пойнт, О’Райлли или Ахо в прошлогоднем рейтинге вообще отсутствовали.

«Он что, входит в топ-20 центров НХЛ?» Американские фанаты против Кузнецова Почти скандал. Никлас Бекстрём оказался на две строчки ниже челябинца.

2018: №3 (78 игр, 42+65, «+16»)



2019: №13 (68 игр, 21+51, «-25»)



«По таланту он может соперничать с кем угодно в НХЛ. Он играет с Кросби, из-за этого некоторые его критикуют, но посмотрите на количество очков в среднем за 60 минут – да-да, он лучший», — говорил аналитик NHL Network Майк Джонсон.



Этот же сезон Евгению просто надо забыть, как страшный сон. Весь «Питтсбург» лихорадило, а ещё больше лихорадило Малкина. Вспышки гениальности почти не случались, чаще всего он играл из рук вон плохо и сам себя корил. Но даже в ужасном сезоне он умудрился набрать почти 80 очков и сохранить место в топ-20.

2018: №1 (80 игр, 39+61, «+15»)



2019: №1 (82 игры, 41+87, «+24»)



«Все говорят, что Кучеров так хорош, потому что играет со Стэмкосом и Хедманом. Я говорю наоборот – Стэмкос и Хедман так хороши, потому что играют с Кучеровым. Именно он является центром атак «Тампы», — говорил Джонсон год назад. Кучеров тогда впервые в карьере набрал 100 очков за сезон, и в плей-офф тоже был лучшим бомбардиром команды.

Что изменилось за год? Кучерову сейчас не с кем соревноваться, и он соревнуется сам с собой. Если в прошлом году он был лучшим крайним нападающим, то в этом стал лучшим хоккеистом мира. Для него стоило бы придумать место выше первого, ведь, как не раз говорил тренер «молний» Джон Купер, «небо – его предел».

Александр Овечкин

2018: №2 (82 игры, 49+38, «+3»)



2019: №3 (81 игра, 51+38, «+7»)



Годы идут, а капитан «Вашингтона» всё так же хорош, и вовсе не его вина, что в этом году он опустился на одну строчку. Просто Патрик Кейн, который провёл лучший сезон в карьере и едва не затащил «Чикаго» в плей-офф, скакнул с четвёртой на вторую позицию. Прошлый год полностью прошёл под знаком Овечкина – 600-й гол в карьере, Кубок Стэнли, «Конн Смайт», но и этот сезон был полон событий, включая очередной снайперский титул и 1200-е очко в НХЛ. Более того, если раньше Овечкин отмахивался о мысли побить вечный рекорд Гретцки, то теперь уже сам говорит об этом.



«Этот парень живёт и дышит, чтобы забивать голы, и в этом сезоне он вновь это продемонстрировал. Он ни на йоту не сбавил оборотов по сравнению с прошлым годом, а ведь тогда он стал чемпионом. Это говорит о многом, потому что обычно команды и игроки немного проседают после победы в Кубке Стэнли. А Овечкин в новом сезоне должен забить 700-й гол», — сказал эксперт NHL Network Майк Рапп.

Артемий Панарин

2018: №10 (81 игра, 27+55, «+23»)



2019: №8 (79 игр, 28+59, «+14»)



Год назад Панарин доказал, что он и без Патрика Кейна неплохо справляется, и замкнул топ-10 рейтинга. Во время плей-офф в Chicago Sun Times появилась статься с заголовком «Гениальность Панарина в плей-офф добивает «Чикаго», в которой автор сожалеет об обмене нападающего. Панарин стал главной звездой «Коламбуса», но был ли он суперзвездой прошлым летом? Вопрос, на который все могли ответить по-разному.



Этим летом уже ни у кого не осталось сомнений, что Артемий встал в один ряд с лучшими из лучших. А ведь тем летом вовсю обсуждали его нежелание оставаться в «Коламбусе» и возможный обмен. В этих не самых простых условиях Артемий сыграл ещё лучше, побил бомбардирский рекорд «Блю Джекетс» и заслужил самый большой контракт среди россиян в истории НХЛ. Панарин уже был лучшим новичком лиги, звездой в Огайо. Теперь ему предстоит стать главной звездой в Нью-Йорке.

Панарина встретили с восторгом. Нью-Йорк уже аплодирует новой «русской ракете» Он ещё не сыграл ни одного матча за «синерубашечников», но уже заработал овации.

2018: №11 (80 игр, 33+33, «+15»)



2019: №14 (76 игр, 33+35, «+8»)



Тарасенко был 11-м в сезоне, когда «Блюз» не попали в плей-офф. Он брал великолепным броском, поразительной стабильностью, умением грамотно пользоваться внушительными габаритами, продавливать соперников и оттеснять их от шайбы.



В этом году россиянин набрал больше очков, проведя меньшее количество матчей, выиграл Кубок Стэнли, но в рейтинге всё равно опустился на три позиции. С чего бы? Наверное, тут и долгая раскачка, которая длилась чуть ли не полсезона, и несколько затяжных безголевых серий. Да и конкуренты у него – Марнер, Пастрняк, Рантанен, Панарин, Драйзайтль и другие. В общем, в такой компании в любом случае почётно находиться. А главный приз россиянин уже выиграл.