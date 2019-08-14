«Глупо критиковать хоккей Квартальнова». Большое интервью со Скудрой

Один из самых эмоциональных хоккейных тренеров в КХЛ Петерис Скудра рассказал, как «Трактор» готовится к новому сезону, в какой хоккей играют современные команды, ответил критикам Дмитрия Квартальнова, а также подвёл итоги трансферной кампании челябинцев.

Новые легионеры и жёсткий Скудра. Каким теперь будет «Трактор» В Челябинске строят команду для решения больших задач.

«У нас есть своя направленность работы»

— «Трактор» активно готовится к сезону. Какие ваши первые впечатления от организации?

— Впечатления очень позитивные. В «Тракторе» очень профессионально подходят к команде и к делу. Обращают внимание на мелочи, хотя это далеко не везде популярно. Подготовка, условия для команды, питание. Для меня это важно. В результате подготовка облегчается до невозможности. Когда эти мелочи собираются в совокупности, они создают солидную картинку.

— Такое всегда сказывается на игроках.

— Да. И иностранцы, и новые ребята, которые пришли из других команд, всё это отмечают. Мы видим их реакцию, они чувствуют себя здесь комфортно. Понятно, что идёт тяжёлая работа, но делается всё, чтобы игрок правильно восстанавливался, правильно питался, чтобы была упрощённая логистика. Руководство всё продумало и делает большую работу.

Есть современный хоккей. В первую очередь, это движение. Как с шайбой, так и без неё. Хоккеисты, которые стоят на льду, заканчивают с хоккеем.

— У вас большой тренерский штаб. Вы, Чикалин, Тертышный, Царёв, Завьялов. Зачем так много народу?

— Таковы требования современного хоккея и современного спорта. Мы любим сравнивать КХЛ с НХЛ. Посмотрите, какие там тренерские штабы и сколько там людей работает в организации. Как, например, там развита система скаутинга, сколько людей там вовлечено в процесс. Мы всё равно ещё пока до этого не дошли.

— Так это ваша инициатива?

— Мы все делаем общее дело. У нас есть своя направленность работы. Тренер по физподготовке, тренер по вратарям, тренерский штаб, который состоит из четырёх человек. Есть видеооператор и видотренер. Поверьте, работы всем хватает. Особенно, когда приходишь первый год и команда обновляется. Ребятам нужно всё качественно объяснять, тренировать их. В регулярном сезоне на всё это будет уже меньше времени.

— Кстати, единственный российский тренер, который стоит на лавке в клубе НХЛ, это челябинец Сергей Гончар, работающий в «Питтсбурге».

— Показательный момент. Понимаете, можно, конечно, работать одному и всё делать одному. Но мы упираемся в мелочи и в общее качество. Современный хоккей построен именно на этом. У нас огромный кусок работы. Мы с тренерами приходим в восемь утра на работу и уходим в восемь или девять вечера. Идёт постоянный процесс: разбор, подготовка. Кому-то всё рассказываем индивидуально, кому-то в общей группе.

— Значит, индивидуальное общение тоже есть.

— Естественно. Кто-то усваивает быстрее, кому-то всё нужно разжевать дополнительно. Всё делается ради подготовки команды, все ребята полностью вовлечены в дело. Другого пути я не вижу.

В Челябинске снова хотят Кубок Гагарина. Скудра готов поднять «Трактор»? Новое руководство «Трактора» ставит крайне амбициозные цели. Кажется, ему можно верить.

«Прошлый год оставил негативный отпечаток в плане взятия ворот»

— С «Трактором» в Челябинске уже пообщался Александр Поляков. Что и как вам объясняли в плане изменения в правилах?

— Нам всё понятно, всё становится более логично. Прошлый год оставил негативный отпечаток в плане взятия ворот. Были рикошеты от любой части тела, ничего непонятно, отменяли много хороших голов. Сейчас, повторюсь, всё стало логичнее. Всё-таки хоккей – контактный и динамичный вид спорта. Может быть и какой-то лёгкий контакт с вратарём, но не надо по любому поводу отменять хорошие голы.

— Аналогично и с рикошетами.

— Да. Они бывают, ребята едут на ворота. Но если шайба срикошетила от ноги и залетела в ворота – это хороший гол. Такие голы не должны отменяться.

— Дома вы будете играть на европейской площадке. Главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач уже говорил, что неудобно постоянно играть на площадках разных размеров: европейском, канадском и финском. Каково ваше отношение к данному вопросу?

— Наверное, было бы проще, если бы всё было сделано более организовано. Чтобы все сразу перешли на один размер – финский или канадский.

Яндач — о размере площадок: тяжело перестраиваться, почему не сделать единый?

— Тем более что европейский себя изживает.

— Да, потихоньку он начинает себя изживать. Повторюсь, если бы это было сделано более организовано, то всем клубам было бы более комфортно. Но есть технические причины, о которых не следует забывать. Определённая адаптация к каждой площадке, конечно, будет проходить. Если приезжаешь с европейской площадки на канадскую, то эти четыре метра, которые мы теряем в ширине, они чувствуются.

— Согласен.

— Но это небольшой отрезок – достаточно тренировки или, скажем, первого периода. Всё-таки ребята у нас адаптированы, они уже играли на таких площадках. Во Владивостоке и Хабаровске эти площадки сравнительно давно. Для тренеров это тоже понятно. Есть нюансы в тактике, которые нужно менять. В общем, никакой трагедии нет. Сезон пройдёт, посмотрим, как будет в дальнейшем. Европейских площадок скоро не останется.

«Мы хотим как можно быстрее вернуть шайбу под свой контроль»

— «Трактор» будет играть в ваш фирменный энергозатратный хоккей с хорошей физикой?

— Естественно. Но это современный, а не энергозатратный хоккей.

— Но вы не будете только биться и бороться?

— Нет (смеётся). Мы просто хотим как можно быстрее вернуть шайбу под свой контроль. Если ты стоишь, ничего не делаешь и ждёшь, когда соперник начнёт тебя раскручивать, то ничего толкового не будет. Это просто игра без шайбы. Сейчас уже никто не стоит на льду. Сейчас все катаются. Даже посмотрите на завершившийся в Челябинске турнир. Череповец в какой хоккей играет? Они бегают по всей площадке.

— Например, нынешнего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова многие критикуют за то, что его хоккей смотреть невозможно.

— Это беспочвенно и глупо. Кто-то чего-то сказал и все подхватили. А люди, которые реально разбираются в хоккее, они понимают, как сейчас все играют. Есть современный хоккей. В первую очередь, это движение. Как с шайбой, так и без неё. Хоккеисты, которые стоят на льду, заканчивают с хоккеем. Если ты не работаешь над своим индивидуальным движением, то теряешь своё рабочее место. Начинаешь проигрывать тем же молодым ребятам.

— Значит, катание – основа для вас.

— Вы посмотрите даже на ребят постарше. На того же Диму Калинина. Вроде, человеку под 40 лет, но какое у него движение, какое катание! Макс Афиногенов почему играет до 40 лет? Потому что он катается, есть движение. А есть те, кто заканчивают в 30 и даже в 25 лет. Это и есть реалии современного хоккея.

«Мы не берём всех подряд челябинцев»

— В «Трактор» вернулось много местных воспитанников: Калинин, Меньшиков, Попов. Довольны селекционной работой?

— Направление было задано не только по возвращению челябинцев. Ключевые слова – людей, которые помогут нам добиться результата. Мы не берём всех подряд челябинцев. Что касается новичков, то те же Дима Калинин и Виталик Меньшиков – ведущие ребята в обороне. Есть Ессе Виртанен, Серёга Терещенко. Всё это качественные хоккеисты, мы на них надеемся.

— А нападение?

— Есть, например, Федя Малыхин. Хоккеист с огромным потенциалом. Может, в «Автомобилисте» и Казани его роли отличались. У нас он на ведущих ролях, он – лидер команды. Он и атакует, и в обороне может помочь.

У нас огромный кусок работы. Мы с тренерами приходим в восемь утра на работу и уходим в восемь или девять вечера.

— Виртанену, Гике и Седлаку нужно привыкнуть к реалиям КХЛ. Для них эта лига новая.

— Адаптация начинается с тренировочного процесса. Здесь работа отличается от той, которая есть в Северной Америке. Здесь она более общая и организованная. Если там идёт более индивидуальная работа, то у нас другой подход. Есть более длинные сборы. Тот же Томас ещё не проходил предсезонку в КХЛ. Кэлоф тоже проходил в Нижнем Новгороде по-другому. Мы общались с ним на сей счёт. Конечно, определённый период адаптации необходим. Но все принимают работу профессионально и позитивно. У нас рабочая команда. Хороший и здоровый коллектив.

— Это важно.

— Конечно. Есть мастерство, тактика. Но когда идёт сезон, начинается плей-офф, нужно будет демонстрировать характер. Честный, чистый и здоровый характер команды.

«У нас же нет девчонок, на что обижаться?»

— На кого будет делаться ставка среди вратарей?

— Лидер нашей вратарской группы – Вася Демченко. Есть и Федотов с Сухачёвым. Подрастает Мыльников, который должен подтягиваться к взрослому хоккею. Да, может наша вратарская бригада молодая, но ничего страшного в этом нет. Но, повторюсь, надеемся на опыт и солидность Демченко. Он уже в этой лиге всем всё доказал. Мы работаем над тем, чтобы он развивался дальше, становился ещё лучше и стабильнее. Мы не боимся и видим перспективу наших вратарей. Они заслуживают доверие своей работой.

— Не расстроились, что не удалось подписать Вячеслава Войнова? Говорят, у него были серьёзные финансовые запросы.

— Я не знаю про запросы, это направление руководства. Могу сказать с точки зрения тренера. Хорошо иметь в команде защитника уровня Войнова, ведь он может играть в любых ситуациях. Слава – один из ведущих защитников. Даже несмотря на то, что год пропустил. Войнов – голодный игрок. Но сейчас рассуждать об этом нет смысла. У нас есть своя группа защитников.

— Выход «Трактора» в плей-офф – задача минимум?

— Мы даже не обсуждаем такие вещи. Плей-офф – это пункт, от которого мы отталкиваемся. Мы должны солидно пройти регулярный сезон, подготовиться к плей-офф. «Трактор» хочет занять в своей конференции достойное место, которое даст нам возможность бороться за самые высокие места. Не стоит обсуждения, плей-офф или нет. Мы смотрим намного дальше и глубже. Работаем так, чтобы дать себе шанс выиграть кубок. Мы не боимся об этом говорить. Хотим донести до ребят, что это реально.

— После первого матча на Кубке губернатора вы серьёзно покритиковали игроков… Не боитесь, что они могут на вас обидеться?

— Я не критиковал. У нас же нет девчонок, на что обижаться? На слабый уровень игры? Это разбор игры, ребята и в раздевалке это от меня слышали. Я же не иду сразу в прессу это говорить. Хоккеисты знают, что когда совершается по 40 потерь за матч – это слабая игра. Мы будем добиваться качественного и комбинационного хоккея. Пока наши руки и ноги далеко от идеального состояния. Проделана огромная работа, люди не могут себя чувствовать на 100%. Исполнение придёт, но есть решения, которые должны быть более качественными. Никакой критики здесь нет, это рабочий момент и наша направленность.