Кормье и Фрэттин пока не похожи на лидеров «Ак Барса», а у Мацека всё хорошо в «Автомобилисте».

Топ-трансферы Востока КХЛ. Как работают сейчас и что ждать в будущем?

Август – это пора предсезонных турниров и первых впечатлений о новых составах команд. Многие клубы КХЛ поменяли облик за это лето, кто-то просто обрёл новых лидеров, и сейчас болельщики внимательно следят за игрой новичков своих любимых клубов. Среди них немало известных хоккеистов, пришедших в КХЛ из других лиг, либо совершивших внутренний переезд. Через призму летнего хоккея мы рассматриваем их выступление в межсезонье и пытаемся предугадать, насколько полезны они будут в официальных матчах. Разбираем топ-трансферы КХЛ, продолжаем с Восточной конференцией.

Почему подписали: казанцы потеряли летом двух сильных легионеров из первого звена, среди них был центрфорвард Антон Ландер. Ему на замену из «Барыса» выписали Патриса Кормье. Канадец провёл в Нур-Султане хороший год и заслужил повышения.

Как играет в межсезонье: пока Кормье не впечатляет казанскую публику. На КПРК в Нур-Султане Дмитрий Квартальнов ожидаемо поставил Патриса с Мэттом Фрэттином и Джастином Азеведу, но в первом звене «Ак Барса» Кормье за три матча не набрал ни одного очка.

Прогноз на сезон: 35-40 очков. Кормье должен раскачаться, другого выбора у него нет. В Казани в Патрисе видят первого центра команды, и если у него не пойдёт игра, то в «Ак Барсе» Кормье не задержится.

Диц — об уходе Фрэттина и Кормье: хорошие игроки, но хоккей — это бизнес

Мэтт Фрэттин («Ак Барс»)

Почему подписали: помимо Ландера из «Ак Барса» ушёл и Иржи Секач. Казанцы нашли замену обоим хоккеистам в столице Казахстана. Фрэттин здорово показал себя в «Барысе» и в неоднозначном для команды позапрошлом сезоне, и при Андрее Скабелке, так что переход игрока на новый уровень оказался вполне логичен.

Как играет в межсезонье: поинтереснее, чем Кормье. В тех же трёх матчах КПРК у Фрэттина 2 (1+1) очка, но всё равно новым легионерам «Ак Барса» предстоит серьёзно добавлять. Стать не хуже, чем Секач и Ландер – весьма трудная задача, и пока не верится, что Кормье с Фрэттином с ней справятся.

Прогноз на сезон: 35-40 очков. Та же самая ситуация, что и с Кормье. У Фрэттина будет много игрового времени, постоянные выходы в большинстве, так что выбить 40 очков для канадца не должно стать проблемой.

Почему подписали: один из выводов, который сделали в «Авангарде» после прошлого сезона – к выбору легионеров нужно подходить более тщательно. Андригетто «ястребы» вели ещё с апреля, а летом объявили о переходе. У Свена не пошло дело в НХЛ, но на уровне сборной он всегда показывал отличную игру, что и привлекло омичей в швейцарском форварде.

Как играет в межсезонье: на счету Андригетто пока всего два матча за «Авангард», и самое яркое, чем он в них отметился – дисциплинарный штраф в поединке со СКА за отброс шайбы после свистка. Хартли в этих играх пробовал Свена с Денисом Зерновым в центре и разными левыми вингерами, но взаимопонимания не получилось. Видно, что у Андригетто всё в порядке с катанием и техникой, но вписать в командную игру швейцарца Хартли ещё предстоит.

Прогноз на сезон: 45-50 очков. У Андригетто есть все шансы «зажечь» в КХЛ. По большому счёту, швейцарец – игрок уровня НХЛ, и в нашей лиге он может это доказать. Связка Андригетто – Бек (если, конечно, Хартли остановится на таком варианте) способна наделать много шума в сезоне.

«Я знаю, как думают русские, ваши взгляды на жизнь, и мне они нравятся» Свен Андригетто – об «Авангарде» и Хартли, проблемах в общении с тренерами в НХЛ и дружбе с русскими игроками.

Почему подписали: после ухода Евгения Медведева «Авангарду» нужен был сильный защитник-универсал. Лучше Войнова омичам вряд ли бы удалось кого-то найти. Вячеслав до последнего ждал амнистии в НХЛ, но там пока для Войнова нет перспектив, а пропускать второй сезон в расцвете сил хоккеисту было нельзя.

Как играет в межсезонье: Вячеслав провёл за новый клуб только один матч, но уже успел впечатлить Боба Хартли. Войнов не сделал ничего сверхъестественного, но он сыграл очень надёжно, солидно и аккуратно, что особенно ценно после 16 месяцев без игровой практики. Место в первой паре обороны «ястребов» и в лучшей спецбригаде большинства – такое будущее ждёт Войнова в «Авангарде».

«Думают, что «Лос-Анджелес» меня предал». Войнов – о возвращении в Россию Новобранец «Авангарда» Вячеслав Войнов дал эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионата», в котором развеял много слухов вокруг себя.

Прогноз на сезон: 20-25 очков. Войнову, конечно, будет трудно сразу вернуться к той результативности, которая была у него в СКА, но ниже своей планки Вячеслав вряд ли опустится.

Почему подписали: после прошлого сезона «Магнитка» рассталась почти со всеми легионерами, и объявила курс на улучшение качества иностранцев. Козун, здорово зарекомендовавший себя в «Йокерите» и «Локомотиве», идеально подходил на роль нового снайпера для «Металлурга».

Как играет в межсезонье: в трёх матчах «Металлурга» на челябинском турнире Козун выступил скромно — всего одна голевая передача. Во всех матчах Йозеф Яндач наигрывал Брэндона с Эриком О’Деллом, а другой вингер постоянно менялся – изначально планировался Деннис Расмуссен, но швед получил травму, и с двумя канадцами выходили Буйницкий и Любимов. Повреждение шведа спутало карты Яндачу, у которого не получилось толком посмотреть на ведущее звено команды.

Прогноз на сезон: 35-40 очков. Козун, может быть, не самый стабильный форвард в мире, и в «Локомотиве» он иногда уходил в тень. Но свой бомбардирский уровень Брэндон держит всегда. «Магнитка» не станет исключением.

Эрик О’Делл («Магнитка»)

Почему подписали: в рамках всё той же политики улучшения качества легионеров «Металлург» подписал контракт с лидером ХК «Сочи». О’Делл повышению в классе, понятное дело, не противился.

Как играет в межсезонье: О’Делл начал межсезонье с краю, но после травмы Расмуссена стал центрить в звене с Козуном. Эрик пока привыкает к новым партнёрам, но две шайбы на челябинском турнире он уже забросил.

Прогноз на сезон: 40-45 очков. О’Делл уже начал забивать за «Магнитку», то ли ещё будет в сезоне. В условиях старения Мозякина у канадца есть все шансы стать главным снайпером «Металлурга», а ведь он ещё и передачи умеет раздавать.

Эрик О’Делл («Магнитка») Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Почему подписали: после ухода Йоонаса Кемппайнена в СКА «Салават» нуждался в центрфорварде в звено к Линусу Умарку и Теэму Хартикайнену. Уфимцам удалось уговорить Маннинена сменить Хельсинки на столицу Башкортостана.

Как играет в межсезонье: пока незаметно. В трёх матчах на КПРК в Нур-Султане у Маннинена ни одного очка. Сакари выходил в звене с Умарком и Майоровым, несколько смен со скандинавами провёл Родион Амиров. Линус, кстати, тоже выглядел в Казахстане бледно. Наверное это звено должно оживить возвращение в строй Хартикайнена.

Прогноз на сезон: 35-40 очков. Маннинен более разнообразный центрфорвард, чем Кемппайнен, поэтому в звене с Умарком и Хартикайненом Сакари должен выступить лучше своего соотечественника (у Кемппайнена 33 очка в прошлой регулярке).

«Так круто праздновали, что сломали кубок. Я чувствовал себя президентом» Сакари Маннинен – о золоте чемпионата мира, сборной Финляндии и переходе в «Салават Юлаев».

Почему подписали: «Сибирь» последние три сезона оставалась без плей-офф, и большую роль в этом сыграла вратарская проблема. Сначала в Новосибирске захандрил Салак, а в прошлом сезоне ни Алексей Красиков, ни Дэнни Тейлор не могли обеспечить команде спокойствие на последнем рубеже. Теперь с этим покончено — Харри Сятери закроет важнейшую позицию в команде.

Как играет в межсезонье: трудно оценивать вратаря по предсезонным матчам, Сятери сейчас выступает нормально. В трёх летних играх Харри принёс новосибирцам две победы и пропустил восемь шайб.

Прогноз на сезон: Сятери, который в «Витязе» привык быть первым номером в команде-середняке, будет чувствовать себя в Новосибирске, как рыба в воде, и станет любимцем болельщиков. Харри будет играть надёжно и давать команде шанс на положительный результат практически в каждой игре.

Почему подписали: Екатеринбург в межсезонье покинули Франсис Паре и Стефан Да Коста, и уральцы искали сильного иностранца с хорошей статистикой. Подвернулся Брукс Мацек, выбивавший в прошлом сезоне почти очко за игру в АХЛ.

Как играет в межсезонье: довольно результативно. В трёх матчах на турнире в Нур-Султане у Мацека три заброшенные шайбы, при том, что его партнёры постоянно менялись. Сначала Брукс вышел центрить в звене с Голышевым и Евгением Мозером, затем к связке Мацек – Голышев добавился Найджел Доус, а после травмы Голышева немец и вовсе отправился на фланг. Такое умение приспособиться к ситуации и несмотря ни на что держать уровень должно помочь Мацеку стать лидером «Автомобилиста».

Прогноз на сезон: 35-40 очков. Создаётся впечатление, что у Мацека всё в порядке с бомбардирским чутьём, и эти цифры не станут для него проблемой. Возможно, от Брукса стоит ожидать и большего.

Томаш Гика («Трактор»)

Почему подписали: в Челябинске строят абсолютно новую команду, и этой команде нужны сильные форварды. Выбор руководства «Трактора» пал на чеха Томаша Гику, который в прошлом сезоне пробивался в основу «Вегаса», но статистику себе делал всё-таки в АХЛ. Для форварда это возможность сменить обстановку и заставить говорить о себе.

Как играет в межсезонье: Гика сыграл пока только две игры за челябинцев (без набранных очков), но Петерис Скудра дал понять, что Томаш будет выступать в «Тракторе» в ведущем звене. В партнёры ему назначены Лукаш Седлак и Кристиан Томас, и всей троице ещё работать и работать, чтобы начать сезон в оптимальной форме.

Прогноз на сезон: 30-35 очков. Достаточно трудно прогнозировать, насколько у Гики получится в Челябинске. В «Тракторе» новая команда, Скудра – сложный и требовательный человек, а сам Гика – кот в мешке. Хочется верить, что челябинцам не придётся задумываться о смене легионера по ходу сезона, а для этого Гике нужно выступить лучше, чем все иностранцы «Трактора» в прошлом сезоне.