«Эдмонтон» заездил Макдэвида. Но он всё равно может встать рядом с легендами

За четыре года своей игры в Национальной хоккейной лиге Коннор Макдэвид не только оправдал ту шумиху, которая сопровождала его появление на мировом небосклоне, но и превзошёл все ожидания. По общему признанию, Макдэвид — самый динамичный, самый доминирующий нападающий в лиге. Дважды канадец становился лучшим бомбардиром сезона, один раз брал трофей MVP, а его производительность выросла с 48 очков в дебютном чемпионате до 116 баллов в прошлом году. А если Макдэвид снова сможет выбить сотню, то в возрасте 23 лет войдёт в элитный клуб. Правда, помощи от партнёров Коннор может так и не дождаться.

Гусев не уважает Макдэвида? Тому ещё далеко до Гретцки А Шипачёв носил номер Кросби, но всем было безразлично.

Четыре раза по сто

Если Макдэвид сможет остаться здоровым и избежит серьёзных травм, то отметка в 100 очков представляется для него не таким уж сложным рубежом, особенно если учесть, что на Коннора играет вся команда. Четвёртый сезон кряду с результативной сотней в кармане — это уже то достижение, которое ставит Макдэвида на одну доску с действительно великими игроками. За вековую историю лиги лишь 13 человек смогли добраться до отметки в 100 баллов четыре и более сезонов подряд, и среди них — сплошь легенды прошлого. Не случайно, каждый из представленных хоккеистов — член Зала славы.

Игроки, у которых было 4 и больше сезона подряд со 100 очками:

Уэйн Гретцки — 13 сезонов,

Бобби Орр, Ги Лефлёр, Петер Штястны, Майк Босси, Стив Айзерман, Марио Лемье — 6,

Брайан Троттье, Марсель Дионн, Яри Курри, Дэйл Хаверчук — 5,

Бретт Халл, Фил Эспозито — 4.

Особенным появление Макдэвида в «клубе четырёхкратной сотни» сделает эпоха, а вернее, разница между ними. С начала 1990-х годов подобное достижение оставалось недостижимым для всех без исключения бомбардиров и снайперов. Большинство людей из представленного списка выступали с 1980 по 1993 годы, когда результативность в НХЛ была рекордно высокой. За этот 13-летний промежуток результат в 100 очков был достигнут 158 раз 61 различным хоккеистом, что сейчас невозможно себе даже представить.



Сравним с нынешними временами, когда за последние 13 сезонов отметка в 100 баллов была достигнута только 30 раз, причём делали это лишь 18 разных хоккеистов. Макдэвид, Сидни Кросби, Евгений Малкин и Александр Овечкин — вот те люди, которые выбивали сотню 3 раза за упомянутую чёртову дюжину лет, но никому из них не удавалось сделать это три сезона подряд. Кстати, Сидни — единственный, у кого результативных сотен больше, чем у Коннора (5), но подряд он смог добиваться этого успеха лишь 2 сезона, хотя и делал это дважды (2005 — 2007 и 2008 — 2010).



В случае, если 97-й номер «Ойлерз» снова выбьет сотню, то станет лишь седьмым игроком в истории НХЛ, кто из пяти первых сезонов четырежды добирался до отметки в 100 очков. Коннор уже показывает себя, как один из самых доминирующих хоккеистов в истории лиги, и тем сильнее разочарование, что «Эдмонтону» пока так и не удаётся создать вокруг своего лидера хоть сколько-нибудь толковый коллектив.

Сезоны Макдэвида в НХЛ:

2015/16 — 48 (16+32) очков в 45 матчах,

2016/17 — 100 (30+70) очков в 82 матчах,

2017/18 — 108 (41+67) очков в 82 матчах,

2018/19 — 116 (41+75) очков в 78 матчах.

В НХЛ звёздам платят слишком много. Они богатеют, но не выигрывают кубки Громадные денежные вложения клубов всё чаще оборачиваются ничем. К контрактам Панарина и Бобровского тоже есть вопросы.

Заезженный капитан

Пока что все попытки нового генерального менеджера «нефтяников» Кена Холланда предпринять что-либо для усиления команды натыкаются на отсутствие места под потолком зарплат. «Ойлерз» остаётся лишь задействовать своего гениального капитана по максимуму, но и здесь лимит возможного похоже, уже исчерпан. Если взглянуть на статистику, то «Эдмонтон» с Макдэвидом на льду и «Эдмонтон» без него — это абсолютно разные команды по уровню и сложности противодействия для соперников. Если взять показатели за последние 4 сезона, то выяснится, что всякий раз, когда Коннор на площадке отсутствовал, «нефтяники» уступали в счёте.

Уже известно, что тренерский штаб «Эдмонтона» хочет сохранить Макдэвида и Драйзайтля в одном звене, а качество троек «глубины» состава останется примерно тем же, что и год назад. Это означает, что главному тренеру «нефтяников» Дэйву Типпетту остаётся только одно — давать Коннору максимально возможное игровое время, хотя уровень его загруженности уже выглядит очень серьёзным. В прошлом сезоне Макдэвид стал самым широко используемым хоккеистом НХЛ, если брать статистику в равных составах за 4 последних года. Сможет ли капитан «Ойлерз» нести ещё большую нагрузку?

Больше большинства

Впрочем, Типпетт уже сделал интересное заявление о том, что Макдэвид будет играть меньше, но это касается только игры в меньшинстве, а при розыгрыше численного преимущества Коннор вообще может не уходить со льда все две минуты.

Самое больше игровое время среди нападающих в сезоне-2018/19:

1. Коннор Макдэвид — 22 минуты и 50 секунд,

2. Леон Драйзайтль — 22 минуты и 35 секунд.

«Рискну предположить, что в этом сезоне он будет меньше выходить на лёд в меньшинстве. Что касается большинства, то здесь ситуации более интересная. Если ваши лучшие игроки не устали, то нет смысла их менять, потому что они создают моменты и импульс. Им нужно позволять играть. Моя задача — сохранить Макдэвида и Драйзайтля свежими для большинства, а это значит, что при игре вчетвером их игровое время сократиться», — завил главный тренер.

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