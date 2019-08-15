«Лехтеря начал школьную игру в молчанку». Финские СМИ против новичка СКА

Питерский СКА выиграл у «Йокерита» первый контрольный матч на сборе в Финляндии. После игры местные журналисты попытались поговорить с 31-летним новичком питерцев Йори Лехтеря, который вместе с Бывальцевым и Плотниковым организовал победный гол в ворота «шутов». Но их ждал неприятный сюрприз.

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«Нет, нет, нет»

На протяжении всего прошлого сезона финские порталы Iltalehti и Ilta-Sanomat усиленно муссировали тему, которая была мало приятна для нападающего. Лехтеря, который проводил свой пятый сезон, выступая за «Филадельфию», оказался втянут в крайне сомнительное дело о распространении наркотиков.



«Вице-капитан питерских «армейцев» получил возможность рассказать своё видение ситуации, объяснить в чём его обвиняли. Но Лехтеря вышел из раздевалки только после того, как тренер команды Марко Торениус попросил его. Своей возможностью рассказать о своём отношении к сложившейся ситуации он не воспользовался. Сказал: «Нет, нет, нет» и проследовал по коридору в клубный автобус», — пишет Ilta Sanomat.

«Лехтеря не хочет говорить с финскими СМИ после того, как перешёл в СКА. Мы попросили об этом руководителя пресс-службы питерского клуба Дмитрия Гаврилова. Он ответил, что с финскими журналистами Йори разговаривать не хочет. «Не знаю почему, но это его решение», — сказал Гаврилов. Но о причине легко догадаться. У Лехтеря была прекрасная возможность объяснить и ответить на некоторые вопросы, хотя понять игрока можно», — констатирует обозреватель Iltalehti Веса Парвиайнен.

Кто виноват?

В марте 219 года районный суд Пирканмаа приговорил Лехтеря к четырём месяцам условного тюремного заключения за участие в деле, связанное с распространением наркотиков. Нападающий фигурировал сначала как один из возможных распространителей, а затем его роль определили как покупатель. Однако сам Лехтеря свою вину не признал и заявил, что собирается обжаловать вердикт, который под конец следствия действительно выглядел несколько сомнительным.

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Решение суда было во многом основано на том, что во время предварительного следствия один из главных обвиняемых Карл Кивеля утверждал, что продал Лехтеря от 6 до 8 граммов кокаина. Однако затем этот человек свои слова отозвал, а Йори подал апелляцию.



«Предварительного отчёта следователя недостаточно, чтобы быть веским доказательством. Это регулируется Верховным судом и основано на европейских правах человека. Суд Пирканмаа ошибается. Для нас это удивительно. Согласно финскому прецедентному праву, все обвинения в адрес Лехтеря должны были быть сняты», — заявил адвокат форварда Петтери Сотамаа.



Удивление адвоката понятно, но, глядя на другие суровые решения суда, нельзя не отметить, что Лехтеря отделался достаточно лёгким испугом. Главный обвиняемый дела Косар Фатахи получил 10 лет тюрьмы, упомянутый Карл Кивеля отсидит 5 лет и 6 месяцев, а третий фигурант дела Эмека Эзеаньягу приговорён к 6 годам лишения свободы. Кроме этого, большое количество людей по этому делу получили короткие сроки или денежные штрафы, а всего было обвинено 22 человека

«Школьная игра в молчанку»

Стоит отметить, что большинство финских изданий на протяжении прошедшего сезона очень охотно освещали «дело Лехтеря» и связанные с ним судебные перипетии. Говорили об испорченной репутации, поскольку главными обвиняемыми были люди из круга друзей форварда, обсуждали выставленный Йори на продажу дом в центре Тампере, поражаясь цене в 700 тыс. евро, и даже открыто называли наркоманом. Говорилось и о катящейся вниз карьере, когда Лехтеря откровенно провалился в начале сезона, набрав лишь 3 (1+2) очка за «Флайерз», а затем был выставлен на драфт отказов и отправлен в фарм-клуб. Когда же Йори вошёл в длинный список финских отказников, не приехавших в сборную на чемпионат мира, никто уже не удивился.

Переход нападающего в стан СКА тоже был воспринят неоднозначно — питерский коллектив часто назывался «русским клубом-олигархом». Всё это вполне укладывалось в общую тенденцию и тональность высказываний о КХЛ, когда финские репортёры сначала очень радовались тому, что «Йокерит» перестал принадлежать российским бизнесменам и обрёл финского владельца, а затем обнаружили, что новый хозяин тоже связан с крупным российским бизнесом.



«Лехтеря начал школьную игру в молчанку», — такие заголовки уже были опубликованы на родине нападающего, и конца этого противостояния пока не видно.

