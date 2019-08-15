Амиров может ворваться в КХЛ ярче Подколзина. Его чувство гола поражает

И не надо сравнивать его с Шеном. Этот пробьётся в основу «Салавата Юлаева» даже без статуса лимитчика.

В текущее межсезонье в «Салавате Юлаеве» произошло не так много изменений. Болельщики спорят, смогут ли Маннинен и Сошников заменить Кемппайнена и Ткачёва. Критикуют новую форму и восторгаются новой причёской Николая Цулыгина.

Но даже обновлённый имидж главного тренера оказался в тени дебюта 17-летнего Родиона Амирова. Парень так стартовал за основу «Салавата», что сразу попал на командное фото к сезону, а значит, может дебютировать в КХЛ уже 3 сентября в китайском Шэньчжэне.

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Амиров не такой пробивной и разносторонний игрок, как Василий Подколзин, но у него есть качества, который позволяют стартовать в КХЛ ярче, чем более раскрученному партнёру по тройке в юниорской сборной России. На ЮЧМ Амиров уже заставил пересмотреть оценки многих аналитиков и скаутов НХЛ. Место в конце первого раунда на драфте-2020, которое сейчас отводят уфимцу, со временем может превратиться в топ-15.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».



Амиров стал лучшим бомбардиром сборной России (6+3) и вошёл в символическую сборную турнира. Он был одним из лучших по количеству перехватов, что говорит о высоком хоккейном интеллекте и умении читать игру. Проценту точных передач, количеству бросков и реализации голевых моментов. Именно нацеленность на ворота и умение завершать атаки подкупили в Амирове тренерский штаб уфимцев. Его чувство гола (оказаться в нужном месте в нужное время) лучше, чем у 90% игроков основы «Салавата».



Неслучайно Цулыгин использовал его в спецбригадах большинства в зоне слота. Умение открыться под бросок в касание, игра на добивании и на подправлениях – свои сильные стороны в завершении атак Амиров уже не раз показал в контрольных матчах на уровне КХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Салавата Юлаева».



Наличие такого игрока перед воротами соперника может разнообразить игру уфимцев в большинстве. В прошлом году с этим были проблемы, в том числе с использованием защитников, которые мало бросали от синей линии. Теперь должны больше, чему будет рад Филип Ларсен. Не удивляйтесь, если увидите Амирова в разных спецбригадах «Салавата».

Цулыгин заставил «застрелиться» лучший клуб Востока. Большой разбор «Салавата» Дело не только в Метсоле. Даже ЦСКА и СКА не рвутся с таким упорством к Кубку Гагарина через пятак.

В равных составах 17-летний уроженец Салавата пока не так убедителен, но в то же время не выпадает на общем фоне. У него достаточно много потерь, но чаще всего они случаются в чужой зоне из-за желания обострить игру и пока не приводили к опасным контратакам. Иногда он теряется при переходе в защиту и позиционной обороне. Но, во-первых, это свойственно большинству молодых игроков. Амиров обучаем, и это должно обнадёживать тренерский штаб уфимцев. Во-вторых, где если не в Уфе, его научат играть в обороне? И если получится совмещать полезное с приятным (творить в чужой зоне игрокам «Салавата» пока никто не запрещал), то парень станет игроком основы без всяких оговорок на «лимитчика».

Кто-то успел провести параллели с Шеном, но при всём уважении к Павлу, сейчас мы говорим об игроках с разным талантом. Уже давно в Уфе не видели, чтобы молодой игрок брал 47-й номер, не боялся забирать шайбу и по-хорошему нагло врывался в состав. Своей игрой на предсезонке Амиров заставляет сравнивать себя не с Шеном, а с игроками основы.



Возможно, изменился и сам Цулыгин. Прошлый сезон молодой тренер начинал без права на ошибку, делая ставку на проверенных игроков. Сейчас его позиции крепче, опыта больше и он показывает себя тренером, который не боится давать Амирову играть в свой хоккей. Ведь часто бывает, что при переходе из молодёжного хоккея во взрослый молодой игрок теряет свои сильные качества. Амиров ничего не потерял, а наоборот показывает, что может делать тоже самое на уровне КХЛ.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».



Можно назвать везением четыре гола на предсезонке в КХЛ, такое бывает, но кажется не в данном случае. Амиров был лучшим в прошлом сезоне по проценту реализации голевых моментов в «Толпаре» и в сборной России на юниорском чемпионате мира. На предсезонке у него лучшие цифры по этому показателю в «Салавате».

У Амирова нет сумасшедшего щелчка, зато есть приличный бросок с кистей. Если взглянуть на карту его голов за прошлый сезон, там почти нет попаданий с дальней дистанции.

Фото: InStat

Но есть очень приличные голы бросками из-под защитников.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».



И не только из-под защитников.

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Само собой, это только предсезонка. Никто не знает, как Амиров справится с давлением в регулярном чемпионате. Насколько его хватит физически и психологически. По поводу первого пункта в клубе изначально были сомнения. Но Цулыгин не враг себе, чтобы использовать 17-летнего юниора в пяти контрольных матчах подряд, если он к ним не готов. К тому же все прекрасно понимают, что Амиров пока не будет получать игровое время на уровне лидеров «Салавата» и наверняка не обойдётся без ссылок в ВХЛ/МХЛ. 8-12 минут за матч и место в спецбригаде большинства – это будут комфортные условия для начала карьеры в КХЛ для талантливого юниора.



Что немаловажно: в Уфе нет исключительно сдерживающих звеньев. Тех, где надо будет биться-бороться и думать только о том, как бы не пропустить. Тройки Кадейкина и Картаева/Хохрякова приносят пользу команде в том числе и в атакующих действиях. Амирову в этом плане будет проще (если не найдётся места в двух первых звеньях), чем тому же Подколзину, который попал в СКА к Каблукову и Кетову, и пока запомнился только дракой в матче с «Йокеритом».

Подколзин нанёс несколько эффектных ударов в ходе драки с защитником «Йокерита»

Не будем забывать, что через год «Салават» может остаться не только без Умарка, но и лишиться Хартикайнена. Когда, если не сейчас молодому таланту перенимать опыт у легенд «Салавата Юлаева»? Не зря Амиров уже заменял Хартикайнена в первой тройке на предсезонке, хотя изначально рядом с Манниненом и Умарком выходил Майоров. С таким голевым чутьём он может стартовать в КХЛ уже сейчас, а если наложит на это серьёзную работу, то через пару лет превратится в одного из лидеров уфимской команды.

Конечно, в Уфе боятся повторения ситуации с Шеном. По мнению Цулыгина, форварду мешало чрезмерное внимание журналистов и болельщиков. Действительно, кого-то такое давление может «сожрать», других, наоборот, воодушевить. Но тренеру точно не стоит бороться с тем, что он изменить не в силах. Внимание к «Салавату Юлаеву» будет всегда, говорить об Амирове будут много. Яркий юниор в топ-клубе – это всегда интересно. Задача Цулыгина не огородить игрока от этого давления, а помочь ему сделать так, чтобы оно работало в его пользу. Пока у них всё получается.