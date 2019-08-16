«Панарин уже года четыре трубки не берёт!». Яркое интервью с Кручининым

28-летний нападающий Алексей Кручинин спустя сезон, проведённый в системе СКА, вернулся в Челябинск. Именно «Трактор» форвард считает своей родной командой. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» хоккеист рассказал, какие эмоции испытал от возвращения на Урал, как работается с Петерисом Скудрой, а также поделился мнением о контракте Артемия Панарина с «Рейнджерс» и изменениях в правилах КХЛ.

Новые легионеры и жёсткий Скудра. Каким теперь будет «Трактор» В Челябинске строят команду для решения больших задач.

«Весь тренерский штаб «Трактора» идёт с нами на диалог, на контакт»

— Какие первые эмоции от возвращения в «Трактор»? По факту, это не ваш родной клуб. С другой стороны, в Челябинске вы давно свой.

— Думаю, «Трактор» можно назвать моей родной командой. Я провёл здесь много времени, самые значимые события в моей карьере тоже проходили в Челябинске. Приезжаю в команду не просто как на работу, а как к себе домой. Эмоции только положительные, была даже небольшая эйфория после возвращения. Скучал по городу.

— У вас здесь квартира, снимать жильё необходимости нет?

— Да, есть квартира, уже доделали ремонт. Сейчас вот семья приехала. Поэтому ничего снимать уже не приходится.

— Как вам новый тренерский штаб «Трактора»? Петерис Скудра известен своими жёсткими требованиями. Анвар Гатиятулин в этом плане был помягче.

— Анвар Рафаилович, может, на публике более сдержанно себя ведёт, старается скрывать свои эмоции. Один на один он тоже мог сказать так, что мало не покажется. Да, Петерис – жёсткий и требовательный тренер. Но хочу отметить, что весь тренерский штаб идёт с нами на диалог, на контакт. Выслушивают точку зрения хоккеистов, приходят к общему знаменателю, что очень важно. Пока у нас нет никаких проблем.

— С Гатиятулиным, к слову, вы работали и в СКА, и в «Тракторе».

— Да, только в «Тракторе» он был главным, а в СКА – тренер по защитникам. Он мне всегда помогал в трудные времена. Подбадривал, когда мне было тяжело. Когда пару месяцев не играешь – это всегда сложно принять.

— Какова роль Тертышного, который в прошлом году исполнял обязанности главного тренера «Трактора»?

— У нас активно работает весь тренерский штаб. Подсказывают, помогают молодым ребятам. Идут постоянные подсказки, советы.

— Можно ли сравнить Илью Воробьёва, с которым вы работали в СКА, с Петерисом Скудрой?

— Тяжело сравнивать. Все люди разные, у всех есть свои фишки. Но могу сказать, что это абсолютно разные люди.

Панарин как завёл «инстаграм», сразу полюбил прямые эфиры, может что-нибудь ляпнуть. Он – простой парень. Развязанный язык, может что-то ляпнуть, где-то не проследить.

— Уже тогда в штабе был Алексей Кудашов, который сейчас стал главным тренером СКА и сборной России. Какие впечатления сложились от него?

— Грамотный, тактичный, заставляет себя уважать своим поведением и тем, как ведёт игру. Благодарен ему, потому что в тяжёлые времена он, как и Гатиятулин, разговаривал со мной, подбадривал. Объяснял, что всякие ситуации бывают и когда я закончу с хоккеем, то буду над всеми этими ситуациями смеяться.

«Меня ни разу не отправляли в Вышку по инициативе СКА»

— Ваш переход в СКА – это позитивный или негативный опыт? Вы не жалеете о нём?

— Я придерживаюсь мнения, что опыт не бывает плохим или хорошим. Не могу об этом жалеть или нет, так как этот переход не был моей инициативой. Всё произошло без меня. Меня поставили перед фактом и сказали, что обменивают в СКА, выкупают вместе с контрактом. И что в следующем году я буду играть в Санкт-Петербурге.

Алексей Кручинин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— Вы не обижены на людей, который поставили вас перед фактом, ничего не сказав заранее?

— Нет. Я подозревал об этом ещё после бронзового сезона, когда поехал в сборную, поэтому был готов. А на обиженных воду возят, так что нет смысла обижаться. В любом случае, я благодарен за прошлый год. В СКА было много мастеров, я научился многим вещам, как бы это смешно не звучало. Посмотрел на Пашу Дацюка, на Никиту Гусева. Многое можно было почерпнуть. Любой опыт полезен, если ты его нормально воспринимаешь.

— Но ездить в Высшую лигу, наверное, не очень приятно.

— Это была моя инициатива. Меня ни разу не отправляли в Вышку по инициативе СКА. Я просился, так как для меня нет ничего хуже, чем сидеть без игровой практики. Готов был играть даже за любительские команды. Когда ты не играешь, а потом тебе дают шанс, то ты, как правило, его не используешь, потому что долго сидел без игры.

— Помимо вас, в Высшую лигу отправляли и других игроков…

— Ли играл, Карпов немножко сыграл, Земчонок. Опять же, я не могу говорить за них, но лично я хотел просто играть. Мне могли бы отказать и попросить ждать шанса, но в итоге разрешали уезжать в Высшую лигу.

— Питер – не чужой для вас город.

— Это мой дом. Там живёт моя семья, я там живу летом постоянно. Но так получилось, что родители чаще ходили на хоккей в Челябинске, чем в Питере (смеётся).

В прошлом году постоянно были незасчитанные голы, просмотры. Всё это портило атмосферу и скорость игры. Зрителям тоже неинтересны все эти паузы, плюс самим игрокам не всё нравилось.

— В детстве вы много времени проводили в Финляндии, тренировались там. В прошлом году удалось туда съездить?

— Места, в которых я был в детстве, находятся далековато от Питера. Они ближе к Карелии. Так что до туда я не доехал, был только на играх в Хельсинки. В любом городе Финляндии я чувствую себя комфортно и уютно.

«Будешь ездить с опущенной головой – тебя как следует встретят»

— В «Тракторе» строится новая команда. Какие задачи будете решать? Скудра сказал мне в интервью, что цель – Кубок Гагарина.

— Тяжело говорить. Все команды лиги говорят, что им нужен кубок. Но выиграет, как вы понимаете, только одна. То, что мы ставим перед собой такие задачи – правильно. Если ты не ставишь максимальных задач, то нет смысла выходить на лёд. Когда мы брали бронзу, то в концовке чемпионата чувствовали, что можем пройти и первый, и второй раунд плей-офф. Или, может, даже попробовать дойти до финала. Были внутренние силы, да и задачи, повторюсь, такие ставили. Сейчас всё только на стадии становления. Начнётся регулярный чемпионат и тогда посмотрим, на что мы способны.

«Глупо критиковать хоккей Квартальнова». Большое интервью со Скудрой Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.

— Хочется вернуть «Трактору» белоусовское величие и снова стать громким хоккейным брендом?

— Такие вещи не делаются за год. Посмотрите на топ-клубы. У них есть сезоны, когда они берут кубок или даже два кубка подряд, а потом могут два-три года вылетать в первом раунде. Хочется, чтобы нашу команду уважали и не думали, что игра с «Трактором» — это проходной матч. Пусть выходят играть с нами и понимают, что в Челябинске хорошая команда. Это – основное. К этому мы будем стараться прилагать какие-то кубки и медали. Что касается хоккея при Белоусове, то сейчас же всё меняется. Всё более вертикально, площадки становятся меньше. В той команде был такой подбор игроков, что сейчас нереально столько собрать. Нужно стараться играть в интересный и непредсказуемый в атаке хоккей. Тогда придут и голы. Но кубки выигрывает оборона, о ней тоже нельзя забывать.

— Вы упомянули площадки. В Челябинске европейская коробка. Нужно будет играть и на финской, и на канадской. На какой площадке комфортнее играть вам и нужно ли прийти к единому варианту?

— Могу сказать из того, что было раньше. Играешь на большой площадке – есть свои плюсы. Много места, есть куда раскатиться, контролируешь шайбу. Играешь на маленькой – понимаешь, что ворота ближе, надо чаще бросать. Соответственно, больше шансов забить.

Меня ни разу не отправляли в Вышку по инициативе СКА. Я просился, так как для меня нет ничего хуже, чем сидеть без игровой практики. Готов был играть даже за любительские команды.

— Важно не попасть под силовой приём.

— Жёстко встретить могут на любой площадке. На первой игре на Кубке губернатора Челябинской области я уже убедился в этом. Так что тут от площадки мало что будет зависеть. Будешь ездить с опущенной головой – тебя как следует встретят. Хоть в русский хоккей играй – там тоже прибьют.

«Кусочек жопы остался в площади и помешал вратарю»

— Александр Поляков провёл в Челябинске собрание на судейскую тему. На какие вещи в хоккейных правилах он просил обратить внимание?

— Внесли хорошие изменения. В прошлом году постоянно были незасчитанные голы, просмотры. Всё это портило атмосферу и скорость игры. Зрителям тоже неинтересны все эти паузы, плюс самим игрокам не всё нравилось. Бывают такие моменты, когда шайба попадает тебе в ногу, а ты даже не видел шайбу. Голы не засчитывались, это обидно. Тоже самое про игру в площади ворот, когда кусочек жопы остался в площади и помешал вратарю. Наоборот, мы должны делать хоккей интереснее, а все эти правила этому мешали.

— Значит, теперь вы довольны?

— Да, больше шансов забивать. Теперь и вратари не будут так много выходить и играть клюшкой, так как зоны за воротами станет меньше. Станет меньше возни и больше остроты.

Департамент судейства КХЛ разъяснил изменения в правилах хоккея

— Для вас важно, что в «Трактор» вернулось много уральских воспитанников?

— У нас в принципе подобрался отличный коллектив. Никто не кучкуется, все держатся вместе. Без фигни и без закулисных игр. Все ребята спокойные, открытые. Помогаем друг другу.

— Иностранцы тоже не кучкуются?

— Они возятся, смеются, улыбаются. Молодые ребята же! Русский, английский язык, всё подряд. Матюгнёшься на чешском – они смеются.

— Бэйлен ещё не выучил русский?

— На собрании с Поляковым он сидел и при мне читал вслух правила. Вряд ли он понимал, что читает, но читал по-русски.

— Виртанену, Гике и Седлаку предстоит провести первый сезон в КХЛ.

— Они молодые ребята. Для них это новый опыт, все позитивные и подвижные. Они испытывают новые эмоции, всем довольны, всё нравится. В плане общения тоже никаких проблем нет.

«На Панарине, а не на Кейне строят команду»

— С кем вам приятнее играть в одной тройке?

— С Шаровым и Кравцовым (смеётся).

— С Кравцовым теперь не поиграете.

— Почему? Мы ему сказали, что мы не против, если ты вернёшься, но лучше не возвращайся. Хочется, чтобы у него всё там получилось, но если что-то будет не так, то это не должно становиться катастрофой. Мы его здесь ждём и примем с распростёртыми объятиями.

— Панарин, можно сказать, тоже челябинец, уроженец соседнего Коркино. Удивились его большому контракту с «Рейнджерс»?

— Нет, не удивился. Панара всегда был в порядке. Просто надо понимать, что цены меняются. Если бы Овечкин сейчас подписывал контракт, то он бы не получал меньше Панарина. Через несколько лет придёт ещё один русский, будет подписывать контракт. К тому времени это уже будет $ 14 млн.

— Значит, Артемий, по-вашему, заслужил такой контракт?

— Я считаю, что полностью заслужил. Приехал в НХЛ недрафтованный и всем всё доказал. Люди сомневались, говорили, что он играл за счёт Кейна. Но Панарин перешёл в другую команду и улучшил свою результаты. Артемий доказал, что на нём, а не на Кейне строят команду. В «Рейнджерс» подбирается молодой и амбициозный коллектив. Дай бог, чтобы что-то выиграли.

Панарин – главный ньюсмейкер лета. Он затмил даже Овечкина! Форвард «Рейнджерс» подписал рекордный контракт и взбаламутил общественность неоднозначным интервью.

— Будете болеть за «Рейнджерс»?

— Я за клубы не болею. Скорее, персонально за ребят.

— «Рейнджерс» теперь станет самой русской командой.

— Давайте дождёмся сезона и посмотрим, сколько их там будет. Повторюсь, буду болеть за ребят.

— С кем из ребят общаетесь?

— С Дадоновым вот виделись в Челябинске. А вот Панара уже года четыре трубки не берёт (смеётся). На самом деле, у него номер поменялся. Он подпропал, давно не общались.

— Наверняка читали и смотрели его последние интервью. Он теперь не зазнается?

— Читал, смотрел. Я не думаю, что зазнается. У каждого человека своя точка зрения, каждый решает сам, высказываться или нет.

Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной? Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.

— Показалось, что Артемий немножко задрал нос.

— Нет, он как завёл «инстаграм», сразу полюбил прямые эфиры, может что-нибудь ляпнуть. Он – простой парень. Развязанный язык, может что-то ляпнуть, где-то не проследить. Люди его любят, а почему нет? При всём при этом он делает добрые дела, у него правильные мысли. Хочет создать благотворительный фонд. Хороший человек с хорошим воспитанием. Человек, который сделал себя сам, своим трудом. Это дело каждого – высказываться или нет.

«Буду хорошо играть, думаю, Кудашов и Гатиятулин обратят на меня внимание»

— Евгений Кузнецов чем-то похож на Панарина.

— Да. Позитивные ребята очень ценятся в командах. За позитив, за шуточки. Такие игроки, помимо мастерства на льду, важны в раздевалке. Это умножает их ценность вдвойне.

— Кузнецов недавно попал в неприятную историю…

— Очень неприятная ситуация. Поменьше бы таких вещей. Все люди, которые хорошо знают Женю, прекрасно понимают, как он относится к своему делу.

Кузнецов и белый порошок. Что это было и чем закончится? Даже если этот порошок стиральный, приятного в этом мало.

— Напоследок спрошу про сборную. Как думаете, реально ли вам, будучи центральным нападающим, попасть в неё из «Трактора»?

— Я сейчас играю с краю. Конечно, могу сыграть и в центре, но, думаю, в нашем чемпионате много ребят, которые сильнее меня в центре.

— Но многим из них, как Дацюку, слишком много лет.

— Дацюк даже в свои годы даст фору многим центральным нападающим.

— Но мысли о сборной есть?

— На самом деле, я сейчас соскучился по хоккею и по тому состоянию, когда ты знаешь, что на тебя рассчитывают и в тебя верят. Когда ты не просто выходишь на лёд, а на тебя надеются, и ты сам от себя ждёшь большего. Ты воспринимаешь себя как лидер команды.

— Значит клуб сейчас – это главное.

— Да. Буду хорошо играть, думаю, что Анвар Рафаилович и Алексей Николаевич (Гатиятулин и Кудашов. – Прим. «Чемпионата») обратят на меня внимание. Они меня хорошо знают, много видели меня в тренировочном процессе. В игровом, правда, не очень (смеётся). Шансы будут. Сейчас же нужно работать в клубе, получать удовольствие от хоккея. Чтобы команда побеждала, а моя личная игра становилась только лучше.