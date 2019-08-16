Чемпионов НХЛ пугают Россией. Почему Барбашёва не стоит ждать в КХЛ

До открытия тренировочного лагеря действующего обладателя Кубка Стэнли осталось 49 дней. У «Сент-Луиса» остался один неподписанный ограниченно свободный агент — это 49-й номер Иван Барбашёв. Останется ли он в составе чемпионов к моменту старта регулярного чемпионата?

Инструмент влияния

Переговоры о новом контракте для центра четвёртого звена «музыкантов», который великолепно специализируется на «убивании» меньшинства, затянулись. Их можно было бы назвать умеренно оптимистичными, но на днях агент Ивана Дэн Мильштейн заявил следующее: «В настоящее время игрок рассматривает все варианты продолжения карьеры по обе стороны океана». Намёк на возможный отъезд в Россию был более, чем понятным, однако в Северной Америке уловке Мильштейна не очень-то поверили.

«Прежде, чем разобрать эту угрозу, давайте посмотрим на фигуру Мильштейна. В 2017 году его представляли как агента суперзвезды Павла Дацюка, Дэн набирал обороты в НХЛ, особенно среди российских легионеров. С тех пор от его услуг отказался Артемий Панарин и «проспект» «Сент-Луиса» Клим Костин, но с ним остались такие игроки, как Никита Кучеров и Андрей Василевский. Поэтому тот факт, когда Мильштейн говорит о том, что Барбашёв может оказаться по другую сторону океана — это уловка», — отмечает автор The Athletic Джереми Рутерфорд.

Иван Барбашёв может покинуть «Сент-Луис» и вернуться в Россию

Подобный ход стал уже классическим в обсуждениях с генеральными менеджерами, когда дело касается российских легионеров в НХЛ, но большой выгоды от этого агент не получит. Такое утверждение и его публикация в прессе улучшает переговорную силу агента, однако вряд ли босс «музыкантов» Даг Армстронг испытал хоть какое-нибудь волнение, прочитав эти строки. «Я не использую это в качестве инструмента для переговоров. Команда знает, какой позиции мы придерживаемся», — опроверг предположения сам Мильштейн, но других рычагов влияния у него просто нет.

Иван Барбашёв в сезоне-2018/19



Регулярный чемпионат: 80 матчей, 26 (14+12) очков, «-4», 17 минут штрафа, 86 силовых приёмов, 31 блокированный бросок, 14 потерь, 36 перехватов.



Плей-офф: 25 матчей, 6 (3+3) очков, «0», 87 силовых приёмов, 7 блокированных бросков, 9 потерь, 17 перехватов.



Предыдущая зарплата — $ 863 тыс. за сезон. 80 матчей, 26 (14+12) очков, «-4», 17 минут штрафа, 86 силовых приёмов, 31 блокированный бросок, 14 потерь, 36 перехватов.: 25 матчей, 6 (3+3) очков, «0», 87 силовых приёмов, 7 блокированных бросков, 9 потерь, 17 перехватов.— $ 863 тыс. за сезон.

Не стоит ориентироваться на Соботку

Нынешним летом у «Сент-Луиса» было 10 ограниченно свободных агентов и 23-летний российский форвард был одним из немногих, кто не имел права подать в арбитраж. Голкипер Джордан Биннингтон согласился на двухлетнюю сделку на общую сумму в $ 8,8 млн, Оскар Сундквист подписался на четыре года и $ 11 млн, а Заку Сэнфорду хватило двухлетнего контракта на $ 3 млн. А вот защитник Джоэль Эдмундсон вопользовался услугами арбитражного судьи и получил однолетний договор на $ 3,1 млн. Как ранее признавал сам Мильштейн, к хоккеистам, у которых есть возможность обратиться в арбитраж, руководство клуба относится по иному.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.



Предыдущая зарплата Ивана в «Блюз» была очень скромной, но вполне разумной для молодого игрока четвёртого звена. Вклад Барбашёва в победном для «музыкантов» плей-офф был очень велик, что стало очевидно в третьем матче финала, когда россиянин отсутствовал из-за дисквалификации, а вся команда сыграла крайне неудачно. Однако даже небольшой «разбег» по деньгам останавливает генерального менеджера «Блюз» Дуга Армстронга от немедленного подписания контракта, поскольку клуб очень ограничен в количестве свободных денег.



«Всё очень просто: нужно подписать контракт до 1 декабря, иначе в НХЛ этот хоккеист сыграть в этом сезоне не сможет. Он может быт подписан хоть завтра. Мы достаточно близки по своим позициям. Нужен всего один телефонный звонок, но этот звонок может и не состояться до начала тренировочного лагеря. Я думаю, что Иван будет играть в хоккей в этом сезоне, будь то Северная Америка или ещё где-то. Я понимаю экономические детали. У нас в «Сент-Луисе» был Владимир Соботка, который уехал в КХЛ. Поэтому мы хотим оставить Барбашёва здесь, он это знает», — заявил Армстронг.

«Главное, чтобы в следующем сезоне ваши «Пять причин» не сбылись» Владимир Тарасенко передал привет «Чемпионату».

Ясно, что подписать Барбашёва для нынешних «блюзменов» гораздо важнее, чем Соботку несколько лет назад. Последовательное использование Ивана в роли центра четвёртой тройки принесло потрясающий эффект, поскольку именно это звено было лучшим в команде во многих отрезках матчей. Возможный отъезд Барбашёва в КХЛ оставит в составе «Блюз» серьёзную дыру, и Армстронгу придётся позаботиться о том, как сохранить россиянина для команды.



Крайне заинтересован в том, чтобы остаться и сам игрок. Иван слишком много потратил сил и времени, чтобы закрепиться в НХЛ, и сейчас, когда речь идёт о месте в составе обладателей Кубка Стэнли, вполне может пожертвовать искомой разницей в деньгах. Ещё в сезоне-2017/18 Ивана отправляли в фарм-клуб, где тогда трудился Крейг Берюбе, и после прихода этого тренера к рулю «Сент-Луиса» у Барбашёва открылся новый источник уверенности и сил.

Сравнение с Владимиром Соботкой, который тоже был в статусе ограниченно свободного агента, и чьи споры по контракту привели к его отъезду в КХЛ, выглядит достаточно натянутым, хотя болельщики «Блюз» во многом обеспокоены возможным повторением ситуации. Чех, отыграв в «Авангарде» три сезона, после возвращения в «Сент-Луис» уже не был тем хоккеистом, каким его знали ранее. Соботка провёл в «Блюз» лишь один сезон, после чего вместе с Патриком Берглундом был отправлен в «Баффало» в обмен на Райана О'Райлли.

У «Сент-Луиса» свободны под потолком зарплат $ 1,9 млн.



Контракты, на которые ориентируется Барбашёв:



н. Оскар Сундквист — $ 2,75 млн на 4 года,



н. Зак Сэнфорд — $ 1,5 млн на 2 года.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Что говорят эксперты

«Барбашёв, без сомнения, хочет более крупный и длительный контракт, чем предлагает «Сент-Луис». Вероятно, Иван ориентируется на четырёхлетний контракт Оскара Сундквиста со средней зарплатой в $ 2,75 млн. Он вполне может сказать: «Мы оба забили 14 голов за сезон, я тоже должен получать более полутора миллионов, а срок контракта должен быть больше двух лет». Пока что ситуация на паузе, а разрыв в интересах по деньгам, в конечном счёте, не так велик.



Что касается возможного отъезда Барбашёва в КХЛ, то это его единственная возможность повлиять на переговоры, единственный рычаг. В этом плане легче, если ты русский — ты можешь использовать фактор КХЛ, а, скажем, такому человеку, как Зак Сэнфорд, было бы сложнее. Но отъезды в КХЛ не всегда получаются такими, как планировались. Вспомните, что было с Владимиром Соботкой», — отметил обозреватель St. Louis Post-Dispatch Том Тиммерманн.