«Овечкин хочет отобрать кубок? Ещё посмотрим». Барбашёв ответил на вызов

В субботу, 17 августа, российский нападающий Иван Барбашёв презентовал Кубок Стэнли в Москве. Сначала во дворце спорта «ВТБ Арена» состоялась презентация состава московского «Динамо» на сезон-2019/20. После чего воспитанник бело-голубых Барбашёв показал заветный трофей болельщикам и в компании со своим агентом Дэном Мильштейном ответил на вопросы журналистов.

«Кубок Стэнли — его награда!» — московское «Динамо» о победе Барбашёва

«Полтора месяца думали, как провести это мероприятие»

‒ Расскажите о программе мероприятий. Где Кубок Стэнли уже побывал, а где только ещё побывает?

Иван Барбашёв: Поверьте, мы думали примерно полтора месяца, как провести это мероприятие, чтобы всё удачно сложилось и хорошо прошло. Очень неприятное мероприятие. Потому что много нервов уходит.



Сегодня кубок уже дома побывал, и вот только успели привезти его на арену, чтобы показать болельщикам. Даже не знаю. Такой день, можно сказать, тяжёлый. Весь день с кубком, но это всё останется в памяти. Такое бывает, возможно, раз в жизни.

Дэн Мильштейн: Довольно плотный у нас график. Мы решили посетить несколько разных мест, чтобы максимальное количество болельщиков имело возможность увидеть кубок и личное познакомиться с Ваней. Он проведёт целый день в поездке по разным местам. Вечером планируется небольшой ужин для самых близких 100 человек. В основном это родственники, так как у игроков идёт предсезонка в КХЛ и они не могут принять участие.



‒ Мышцы ещё не болят от постоянного подъёма Кубка Стэнли?

И.Б.: Сводят. Сейчас стоял на сцене, и у меня реально начало всё сводить.



‒ Так надо было массажиста пригласить.

И.Б.: Надо было. Не продумали.



‒ Кто-то из «Динамо» поздравил с победой?

И.Б.: Честно говоря, не знаю, кто мне первым писал или звонил. Я тогда до телефона ещё не дошёл. Переписывался с Андреем Алексеевым, Вовой Брюквиным и Ваней Бочаровым. Это ребята 95-го года, с кем я долго играл в одной команде. Очень много поздравлений было. Многие, наверное, даже не увидел.

«Что буду делать с Кубком Стэнли? Пусть останется секретом»

‒ Хоккеисты часто делают что-то необычное с Кубком Стэнли. Есть уже мысли, что сделаете?

И.Б.: Есть, но говорить не буду.

Овечкин, Кузнецов и Орлов наполнили Кубок Стэнли чёрной икрой

‒ Хоть намекните.

И.Б.: Напиток. Можно сказать, что семейный напиток.



‒ Водка?

И.Б.: Ну пусть останется секретом. А так – никаких особых планов нет. Очень мало времени. Нужно и туда, и туда успеть. Реальное всё забываешь, и особо нет времени об этом думать. Всего сутки даются игроку.



‒ Кому передаёте трофей?

И.Б.: Вове Тарасенко.



‒ А приехал откуда кубок?

И.Б.: Из Финляндии.

‒ А вам дают указания, что можно делать с трофеем а что нельзя?

И.Б.: Особо такого ничего не было. Но нам сразу говорят, что никому нельзя давать поднимать кубок. Именно поэтому, охранники из НХЛ сейчас сами и занесли кубок. А так – ничего интересного.

«Овечкин хочет отобрать Кубок Стэнли? Пусть попробует»

‒ Как проводите лето? Когда собираетесь лететь в Америку?

И.Б.: Честно говоря, очень короткое лето. Только успели с женой слетать на две недели на отдых. Мы прилетели, и я сразу начал тренироваться, потому что через месяц начинается сезон, и нужно быть готовым. Лето реально короткое, к тому же надо всё распланировать. Очень мало времени хоть что-то успеть.



‒ Раньше Кубок Стэнли в Москву привозили Евгений Малкин и Александр Овечкин. Как ощущаете себя в этом ряду?

И.Б.: Хорошо. Если честно, то очень приятно. В школу «Динамо» второй год подряд привозят кубок. В том году Овечкин привозил трофей, теперь я. Для меня это большая честь.



‒ Видели послание Овечкина, в котором он говорит, что хочет отобрать Кубок Стэнли?

Овечкин записал ролик, пообещав отобрать Кубок Стэнли у Барбашёва

И.Б.: Ну это мы ещё посмотрим! А ролик стал для меня приятным сюрпризом, потому что я сначала думал, что хотят включить нашу чемпионскую песню.



Думаю, что у «Сент-Луиса» хорошие шансы отстоять титул, команда осталась прежняя. Даже если посмотреть на прошлое лето, то приобрели нескольких игроков очень хорошего уровня. Были очень большие надежды на сезон, но по началу ничего не сложилось. Шли на последнем месте в январе, а потом пошло и пошло. Считаю, что у нас большие шансы на повторение успеха.



‒ Овечкин в прошлом году праздновал большую часть лета? У вас не было момента, когда сказали себе: «Всё, стоп, хватит»?

И.Б.: В Сент-Луисе закончил праздновать дня через четыре после победы. Приехал в Москву – опять всё началось.

«Хочется другой роли, а о контракте мне сказать нечего»

‒ Самый очевидный вопрос дня. Что с новым контрактом?

И.Б.: Меня ничего не беспокоит. Мне нечего мне рассказать по поводу контракта. Сегодня презентация Кубка Стэнли. Давайте без этого вопроса. Другой праздник.

Чемпионов НХЛ пугают Россией. Почему Барбашёва не стоит ждать в КХЛ Его агенту сразу не поверили в «Сент-Луисе».

‒ Вы хорошо зарекомендовали себя как игрок четвёртого звена. Хочется чего-то большего?

И.Б.: Честно? Хочется большего. Не знаю, как всё будет. Не хотелось бы навсегда застревать в четвёртом звене. Хочется второго звена. Мне нужно всё доказывать работой. Надеюсь, в следующем году получится.



‒ Ощущаем ли мы, что сотворили нечто, сродни чуду?

И.Б.: Было непонимание, что вообще происходит, но многие понимали, что всё придёт. Никто не знал, сколько времени потребуется, но это должно было прийти. С января мы выиграли 11 матчей подряд. Тогда всё перевернулось. Думаю, что вся команда стала творцом успеха. Не могу кого-то выделить.



‒ Согласны с Тарасенко, который сказал, что поворотным моментом стала драка одноклубников?

И.Б.: Да и я забыл про это. Да, было такое дело. Я и говорю, что было такое время, когда никто не понимал, что происходит. Реальное очень трудное время было для каждого.

Тарасенко — о драке одноклубников: просто дно. Так дальше не могло продолжаться

‒ Ощущаете возросший уровень интереса к себе со стороны прессы и болельщиков?

И.Б:. Когда любой хоккеист выигрывает Кубок Стэнли, к нему становится больше внимания. Я на себе особо не почувствовал. Никто не узнаёт.



‒ Вопрос Дэну Мильштейну. Дэн, а вы верили в подобный успех?

Д.М:. Честно сказать, в январе у нас был ужин в Детройте. Не очень хорошее время для команды было. И после ужина я даже встречался с генеральным менеджером «Блюз». Я честно скажу, что думал, что приеду в Москву с Кубком Стэнли с одним из своих клиентов, но не думал, что приеду именно с Ваней в этом году.



А Ваня настоящий профессионал. Он работает и живёт хоккеем. Очень за него рад. Надеюсь, что приеду в Москву с Ваней ещё неоднократно в ближайшем будущем. Он молодой и перспективный игрок, который ещё выиграет не один Кубок.