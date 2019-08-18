25 лет назад Марио Лемье был болен. Люди не верили, что он вернётся в НХЛ

Супермарио подолгу не мог снять с себя форму, а потом нашёл комок под кожей шеи. В 28 лет он решил полностью пропустить сезон.

Хоккейный август традиционно небогат на значимые события — хоккеисты только готовятся к предстоящему сезону, а большинство трансферов и контрактов уже осуществлены. Тем не менее, есть и в этом месяце юбилейная дата, мимо которой пройти невозможно. 25 лет назад великий Марио Лемье объявил, что измучен борьбой с разновидностью рака — лимфомой Ходжкина и хочет пропустить сезон-1994/95. Большинство болельщиков тогда предполагали, что это будет конец славной карьеры Марио, чей талант многие ставили выше Гретцки. Однако Лемье доказал, что даже тяжёлые болезни могут отступить перед стойкостью и талантом.

Операции, лимфома и два Кубка Стэнли

О том, что лидер «Питтсбурга», одна из самых ярких звёзд НХЛ и двукратный обладатель Кубка Стэнли болен страшной болезнью, стало известно зимой 1993 года, когда форвард нашёл у себя неожиданный комок под кожей шеи. Заявление об этом сделал сам Лемье, которому был поставлен диагноз «лимофма Ходжкина» — заболевание крови, которое сопровождалось у форварда хронической болью в спине. По свидетельству одноклубников, боль иногда была настолько сильной, что Марио очень долго сидел в амуниции после матчей, не в силах переодеться, а иногда даже не мог сам надеть брюки и завязать шнурки, так как не было возможности нагнуться.



Чтобы приостановить заболевание на ранних стадиях, весной 1993 года Лемье стал проходить агрессивный курс лучевой терапии. Эти процедуры истощали и без того ослабленный организм и заставили всех говорить о возможном завершении карьеры. Марио был тогда на самом пике — ему было 28 лет, его «пингвины» только что выиграли два Кубка Стэнли, а прекрасная команда, где играли Ягр, Фрэнсис, Баррассо, Токкетт, Кевин Стивенс и другие известные хоккеисты, жаждала третьего триумфа.

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Лемье заявил, что курс лечения составит около двух месяцев, и надеялся вернуться в строй к марту. Осуществить задуманное удалось — в первом же матче после возвращения он набрал 2 (1+1) очка, причём сделал это в ворота «Филадельфии», злейших врагов «Пингвинз», но удостоился оваций от болельщиков «лётчиков». Затем команда выдала серию из 17 побед подряд. а Лемье стал лучшим бомбардиром сезона с показателем в 160 очков — его средняя результативность составила 2,67 (!) балла за матч.



Выиграть Кубок Стэнли в тот сезон «Питтсбург» не сумел, проиграв во втором раунде «Айлендерс». После окончания сезона Лемье вручили «Лестера Пирсона» и трофей Билла Мастертона за преданность хоккею, стойкость и настойчивость. Спустя некоторое время проблемы со здоровьем начали усугубляться.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Большую часть сезона-1993/94 он пропустил — виной тому была грыжа в спине, удаление которой потребовало второй за три года операции и длительного восстановления. Чуть позже выяснилось, что из-за лучевой терапии у Марио возникла анемия — недостаток крови в организме, что, как правило, ставит крест на профессиональном спорте. Лемье объявил, что сезон-1994/95 полностью пропустит, посвятив время лечению.



Форвард периодически поигрывал в гольф, основал фонд своего имени, чтобы собрать деньги для больных раком, а заодно женился на давней подруге Натали Асселин. «Для меня очень важно было начать сбор денег. Всегда трудно начинать, крайне сложно просто так выйти и начать собирать средства. Но мы должны сделать это, чтобы дать исследователям и учёным лучшие инструменты для поиска лекарства. Я знаю, что однажды они его найдут», — говорил Лемье.

Несмотря на то, что официально это была лишь пауза, мало кто верил, что Марио способен вернуться на прежний высочайший уровень, поскольку с таким букетом различных травм и болезней обычные люди не помышляют о хоккейных вершинах. Но Лемье не был бы самим собой, если бы не совершил невозможное.

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Уйти, чтобы вернуться

Осенью 1995 года он снова вышел на лёд, объявив, что сыграет не больше 60 матчей за чемпионат, но сразу стало понятно, что Марио соскучился по игре. В первом же матче он сделал 4 голевые передачи, а в конце октября забил свой 500-й гол за карьеру — в ворота прежних обидчиков из «Айлендерс». В итоге, Лемье сыграл на 10 матчей больше, чем планировал, набрал 161 очко и в очередной раз выиграл «Арта Росса», «Харта», «Теда Линдсея» и взял бы «Мориса Ришара», если бы таковой тогда вручался.



В плей-офф «Питтсбург» имел все шансы на новый триумф, и по всем предварительным прогнозам должен был играть в финале Кубка Стэнли с великолепным «Детройтом», где блистали российские легионеры. Но фавориты были биты на полуфинальной стадии: «пингвины» уступили строителям капканов из «Флориды», а «Детройт» в финале конференции налетел на «Колорадо» и был вынужден уйти с дороги.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

6 апреля 1997 года Марио объявил, что окончательно завершает карьеру после плей-офф. К тому моменту он набрал 122 очка за регулярный чемпионат, выиграв свой шестой титул лучшего бомбардира, но в плей-офф «пингвины» выглядели слабо, вылетев в первом же раунде от «Филадельфии» во главе с безжалостным Линдросом (1-4).

Уйдя на покой, Марио не дождался от «Питтсбурга» выплаты причитавшейся зарплаты, поскольку в ноябре 1998 года клуб официально объявил себя банкротом. Долг различным кредиторам превышал $ 100 млн, из которых $ 26 млн причитались Лемье по контракту, и, превратив этот долг в акции клуба, он стал обладателем контрольного пакета. В декабре 2000 он снова вернулся, заявив, что единственная причина тому — его четырёхлетний сын Остин, который с огорчением заявил, что никогда не видел игры своего папы.



Лемье демонстрировал все грани своего огромного таланта, когда это позволяло здоровье, но с годами травмы и болезни взяли своё. В первый постлокаутный сезон-2005/06 он стал наставником для Сидни Кросби и передал ему эстафету «главного пингвина». Играть на прежнем уровне не давали травмы, а новое блестящее поколение «Питтсбурга» блестяще доказало то, что Лемье не зря надрывался и спасал родную команду.



«Самое важное в жизни — оставаться позитивным. Нужна поддержка друзей и семьи, чтобы оставаться на позитиве и смотреть в будущее, а не останавливаться на настоящем и прошлом. Конечно, трудно бороться с этой ужасной болезнью. Но, как выяснилось, справиться с этим можно», — заявил Марио.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Марио и его подвиги

Июнь 1984 года — задрафтован «Питтсбургом» под общим номером 1.

Октябрь 1984 года — забил гол первым броском в первой смене своего первого матча в НХЛ.

Сезон-1984/85 — выиграл «Колдер Трофи», став только третьим новичком, набравшим более 100 очков в первый сезон (43 гола, 57 передач).

1985/86 — выиграл «Лестера Пирсона», стал вторым бомбардиром сезона после Гретцки (141 очко).

1986/87 — лидер в «Питтсбурге» по голам (54) и передачам (53), хотя сыграл только в 63 матчах из-за растяжения связок правого колена и бронхита.

1987/88 — выиграл «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи» (168 очков) и «Лестера Пирсона».

1988/89 — второй год подряд стал лучшим бомбардиром, набрав 199 очков. Установил рекорд лиги по количеству голов в меньшинстве (13 за сезон).

1989/00 — пропустил 21 матч из-за грыжи в спине, но финишировал на четвёртом месте в лиге по очкам (123).

Июль 1990 года — первая операция на спине, удаление грыжи и восстановление межпозвонковых дисков.

1990/91 — пропустил первые 50 матчей из-за инфекции после хирургической операции. Выиграл Кубок Стэнли, став MVP плей-офф (44 очка).

1991/92 — выиграл третий титул лучшего бомбардира (131 очко). Сломал левую руку во второй игре финала дивизиона Патрика против «Рейнджерс». Вернулся, пропустив только 5 матчей. Снова взял «Конн Смайт Трофи» (34 очка) и выиграл Кубок Стэнли.

Январь 1993 года — обнародован диагноз: узловая лимфоцитарная форма болезни Ходжкина.

Март 1993 года — курс лучевой терапии.

1992/93 — сыграл 60 матчей, стал четвёртым бомбардиром сезона (160 очков). Во второй раз взял «Харт Трофи». Присуждён «Билл Мастертон Трофи» за верность хоккею.

Июль 1993 года — вторая операция на спине за три года.

1993/94 — пропустил 58 матчей из-за болезни спины.

Август 1994 года — объявил о том, что пропустит сезон-1994/95 из-за усталости и побочных эффектов лучевой терапии.

Июнь 1995 года — объявил, что вернётся на сезон-1995/96.

Октябрь 1995 года — забил 500-й гол в карьере, став вторым после Гретцки по скорости достижения этого рубежа (605 матчей).

1995/96 — выиграл третий «Харт» в карьере, став лишь седьмым хоккеистом, кому удавалось подобное.

Февраль 1997 — забил 600-й гол в карьере (719 матчей, второй после Гретцки по скорости).

1996/97 — выиграл шестой титул лучшего бомбардира. 10-й раз достиг отметки в 100 очков.

Апрель 1997 года — объявил о завершении карьеры после плей-офф.

Сентябрь 1999 года — во главе группы инвесторов вступил во владение клубом «Питтсбург Пингвинз», который задолжал игроку $ 26 млн. Стал первым игроком в истории, который купил свою бывшую команду.

9 декабря 2000 года — объявил о возобновлении карьеры.

27 декабря 2000 года — сыграл свой первый матч за 44 месяца. Набрал первое результативное очко уже на 33-й секунде матча, завершил игру с 3 (1+2) очками.

Апрель 2001 года — набрал 76 очков в 43 матчах регулярного чемпионата. Вывел «Питтсбург» в финал Восточной конференции.

2001/02 — сыграл только 24 матча из-за травмы бедра. Стал седьмым игроком в истории, набравшим 1600 очков за карьеру. Выиграл золото Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.

2002/03 — лучший бомбардир «Питтсбурга» (91 очко в 67 матчах).

2003/04 — сыграл только 10 матчей из-за травмы спины. Впервые с 1984 года, когда был задрафтован Лемье, «Питтсбург» финишировал последним в лиге.

2005 год — сезон в НХЛ отменён из-за локаута. Лемье снова пропустил целый сезон, но смог подлечиться.

Декабрь 2005 — доставлен в больницу из-за нарушения сердечных ритмов. На следующий день его отпустили, через неделю он начал тренироваться.

16 декабря 2005 года — сыграл свой последний матч. «Питтсбург» проиграл «Баффало» 3-4, у Марио результативная передача.

17 декабря 2005 года — рецидив нерегулярного сердцебиения.

24 января 2006 года — завершил карьеру.