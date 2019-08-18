Овечкин и Шубская показали лицо своего сына. Ему исполнился год

Нынешнее лето для капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина получается насыщенным. Нет, конечно, с прошлым, когда «столичные» впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли, его не сравнить. Тогда Овечкин буквально не мог найти себе места, купался в фонтанах, ел из заветного трофея чёрную икру и спал с ним в обнимку. Теперь всё скромнее.

Кубок Стэнли, к слову, снова приехал в Москву, но теперь его привёз нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв, презентовавший главную награду НХЛ накануне на динамовской арене. Овечкин поздравил молодого хоккеиста с победой и в шутку пообещал отобрать у Барбашёва кубок. Всё-таки одной победы с «Кэпиталз» звёздному россиянину мало.

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Овечкин успел слетать в Китай в качестве посла НХЛ, насладившись красотой Великой китайской стены и проведя мастер-класс для юных китайских спортсменов. Успел россиянин и ответить на россыпь вопросов относительно нашумевших интервью Артемия Панарина, а также вручить призы победителям детского хоккейного турнира, который носит название Кубок Александра Овечкина.

Не забывал Александр Великий и про активности. К примеру, россиянин вместе с супругой осваивал вейкборд, показав неплохой для первого раза уровень. Также нападающий продемонстрировал способности легкоатлета, красиво исполнив прыжок в высоту и не уронив планку. Действительно, мощно!

Однако главным и самым ценным в жизни для Александра Овечкина является его семья. С годами нападающий начал осознавать это всё больше. «Отдохнул хорошо. Провёл время с семьёй, теперь полон сил. Только вперёд», — рассказал звёздный форвард журналистам.

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А уж после того, как у хоккеиста и его супруги Анастасии Шубской появился сын, семья однозначно вышла на первое место. Овечкин старается проводить с первенцем как можно больше времени, даже несмотря на постоянные разъезды. Однако долгое время – ровно год – семейная чета Овечкиных не показывала лица Сергея. Именно так назвали своего ребёнка счастливые родители.

На различных фотографиях Сергей был запечатлён спиной к камере или же с забавным смайликом на лице. Лицо сына Овечкина видели только самые близкие люди. И это логично, такого правила придерживаются многие родители.

«Поздравляем Александра Овечкина и его жену Анастасию с рождением их первого сына, Сергея Александровича Овечкина!», — появилась запись в «твиттере» «Кэпиталз», датированная 18 августа 2018 года.

Теперь же, спустя ровно год, весь мир увидел лицо Сергея Овечкина. По всей видимости, Александр и Анастасия решили показать всем лицо сына сразу после прохождения Сергеем процедуры таинства крещения. На фотографии видно, что супруги вместе с ребёнком находятся в храме, а на голове у Анастасии платок.

«С днём рождения, наш малыш! Мы с мамой тебя очень сильно любим, ты наше счастье! Будь самым счастливым, здоровым! А мы с мамуликом всегда будем рядом», — подписал фотографию Овечкин.

Александр Овечкин, его супруга Анастасия и их сын Сергей на опубликованном фото буквально светятся от счастья. Хочется пожелать всей семье Овечкиных и дальше оставаться такими счастливыми, а также воспитать из Сергея нового звёздного хоккеиста. Если, конечно, Овечкин-младший решит пойти по стопам знаменитого папы.