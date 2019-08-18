НХЛ заменит МВЗ Кубком мира? Тогда России тоже потребуются смелые решения

Когда в январе этого года НХЛ отказалась от проведения Кубка мира в сентябре 2020-го, был большой соблазн обвинить лучшую лигу мира в убийстве международного хоккея. Сначала за океаном решили, что им невыгодно отпускать своих игроков на Олимпиаду, затем «прокатили» болельщиков и с другим турниром, который многими воспринимался как сильнейший, после Игр. Собственно, всё выглядело так, что соревнования сборных

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Но на деле всё оказалось вовсе не так плохо. Сначала важный шаг в популяризации межнационального хоккея сделали в ИИХФ, перенеся сроки проведения чемпионата мира на полторы недели вперёд. В результате сыграть за свою страну получили теоретическую возможность даже те хоккеисты, которые дошли до финалов конференции в НХЛ, не говоря уж о игроках, покинувших Кубок Стэнли на более ранних стадиях. Запретить ехать на мировой форум своим игрокам в такой ситуации НХЛ уже не могло.

Впрочем, сейчас выяснилось, что в Национальной хоккейной лиге вовсе не хотят прослыть убийцами международных турниров. Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига может провести Кубок мира в 2021 году вместо Матча звёзд.

НХЛ может провести Кубок мира в 2021 году вместо Матча звёзд

Почему возникла такая идея

Нет, в НХЛ не прониклись вдруг идеей необходимости соревнований сборных — дело здесь, как всегда, в коммерческих интересах. В лиге не могли не заметить, что Матч всех звёзд катастрофически теряет популярность, сходит на нет сама его сущность: зрительский интерес падает, у лиги и игроков наблюдается кризис креативных решений. Хоккеисты ищут возможности «откосить» от МВЗ, болельщики в пику НХЛ на голосовании выбирают в команду тафгая, не забросившего ни одной шайбы в сезоне. Само же мероприятие проходит крайне скучно, причём это касается не только самого матча, где нет силовой борьбы и какой-либо мотивации, но и конкурсов, ради которых раньше большинство и смотрело звёздные уик-энды.

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Матч звёзд перестал быть коммерчески привлекательным проектом для НХЛ, и неудивительно, что в лиге стали задумываться о его замене. А что можно предложить публике вместо унылой и бессмысленной тусовки звёзд? Правильно – собрать всех лучших хоккеистов мира, распределить их по сборным и сделать короткий, но яркий и насыщенный турнир. Кубок мира в январе – это идеальный выход из ситуации, который всем его участникам принесёт только плюсы. НХЛ заработает, болельщик получит крутые матчи (не сентябрьский разогрев перед сезоном, а битву хоккеистов в идеальной форме), а игроки получат возможность всё-таки выяснить в сильнейшем составе отношения на международном уровне.

Кстати, Матч звёзд НХЛ за свою семидесятилетнюю историю не проводился восемь раз, и если причиной этого был не локаут, то звёздную тусовку неизменно отменяли из-за соревнований сборных. Кубок Вызова-1979 и Рандеву-1987, Олимпийские игры в Турине, Ванкувере и Сочи. Кажется, сейчас самое время, чтобы снова отдохнуть от скучной товарищеской возни в угоду крутому международному соревнованию. И не важно, что НХЛ к такой мысли сподвигнул простой поиск выгоды.

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Что должно для этого произойти

Замена Матча звёзд Кубком мира – пока всего лишь предположение. Но этот вопрос находится в стадии разработки и многое будет зависеть от ситуации с коллективным соглашением между профсоюзом и лигой. В этом плане всё решится осенью: договор может действовать до 2022 года, но до 1 сентября 2019-го из него имеет право досрочно выйти НХЛ, а до 15-го сентября – профсоюз. Если кто-то из сторон сделает такой шаг, то коллективное соглашение будут расторгнуто в 2020 году и, таким образом уже следующей осенью в НХЛ с большой долей вероятности начнётся локаут. В этом случае, разумеется, в январе 2021-го не будет ни Матча звёзд, ни Кубка мира.

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Но на текущий момент переговоры между профсоюзом игроков и НХЛ проходят достаточно позитивно. И Дональд Фер, и Билл Дэйли заявляют о том, что обе стороны двигаются в одном направлении, и речь потихоньку даже заходит о досрочной пролонгации коллективного соглашения. Раньше времени поклонникам лучшей лиги мира ликовать не стоит, но пока всё весьма оптимистично.

Если в 2020-м году не грянет локаут и договор между профсоюзом и лигой будет продлён как минимум до 2022-го, то разговоры о проведении Кубка мира в январе 2021-го года вспыхнут с новой силой. Похоже, что противников у этого решения в Северной Америке не будет. И болельщикам, и функционерам откровенно надоел Матч звёзд, а вот международный турнир высокого качества, да ещё и под эгидой НХЛ – это совсем другое дело.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Кубок мира для России: состав из НХЛ и освобождённый тренер

С Северной Америкой всё понятно. Статусное соревнование в январе, когда форма хоккеистов близка к оптимальной, обязательно привлечёт зрительский интерес. НХЛ сможет заработать на этом турнире, а болельщики получат удовольствие. Игроки, выступающие за океаном, также наверняка поддержат эту идею. Против запрета на поездку на Олимпиаду высказывалось множество звёзд, для которых престижно и интересно выступать за свою страну. Если на бессмысленные «покатушки» в рамках Матча звёзд у многих не хватало мотивации и желания, то Кубок мира способен собрать всех сильнейших игроков. Правда, могут быть против владельцы клубов из-за риска ведущих игроков получить травму в игре за сборную, но ведь как-то пережили они пять Олимпиад, куда главные звёзды мира отправлялись в феврале?

А вот нужен ли такой турнир России и нашей национальной команде? Вопрос неоднозначный, но всё будет здорово, если отнестись к нему с умом. Что касается болельщицкого интереса, то здесь никаких проблем не будет. Понятно, что игры будут проходить в неудобное для большинства россиян время, но те фанаты НХЛ, которые находят возможность смотреть матчи заокеанских кубов, также будут составлять аудиторию и поединков Кубка мира. Кроме того, подтянутся те болельщики, которые просыпались посреди ночи ради Олимпиады в Ванкувере или прошлого Кубка мира в Торонто.

Если проведение Кубка мира утвердят, например, в январе 2021-го, то главной загвоздкой для российской стороны будет состав национальной команды, включая тренерский штаб. И, конечно, может стать проблемой стыковка турнира с чемпионатом КХЛ, в котором на тот момент будет подходить к концу регулярка, а до плей-офф останется месяц.

Но всё можно решить довольно легко, если подойти к Кубку мира не как к стандартному соревнованию с участием сборной России. То есть в рамках отдельного турнира всё-таки окончательно разделить КХЛ и национальную команду.

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Естественно, под Кубок мира не нужно предусматривать никакой паузы в сезоне, как это и было сделано в чемпионате КХЛ-2016/17, когда проводился последний подобный турнир в Торонто. В нашей лиге во время Кубка мира всё должно идти своим чередом. Но самое главное – сборной России для участия в этом соревновании не надо вообще никого привлекать из чемпионата КХЛ. Не стоит за месяц до розыгрыша Кубка Гагарина выдёргивать лучших игроков СКА и ЦСКА, не следует трогать Алексея Кудашова и кого-либо ещё из тренерского штаба питерцев. На Кубке мира-2021 должна быть полностью обособленная команда, со стопроцентно энхаэловским составом и освобождённым от клубных обязательств тренером.

Это будет логично. Кубок мира – коммерческий турнир, проводимый под эгидой НХЛ в Северной Америке. Та сборная России, которая подчиняется олимпийскому циклу, ездит на Евротуры и чемпионаты мира к этому соревнованию вообще не должна иметь никакого отношения. Этот турнир, в первую очередь, будет проходить для североамериканских зрителей (ведь он, напомним, должен заменить Матч звёзд НХЛ), и шоу для них будут делать именно лучшие игроки, выступающие за океаном. Ослабить КХЛ и ведущие клубы лиги на важном этапе чемпионата ради статусного, но целиком и полностью энхаэловского соревнования – значит нанести очередной серьёзный репутационный удар по КХЛ.

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Тем более, что на Кубке мира сборная России вполне обойдётся без помощи из-за океана. Смысл этого турнира, в отличие от того же ежегодного чемпионата мира — собрать всех сильнейших, а такие всё-таки выступают именно в НХЛ. Не составит большого труда прикинуть состав российской команды, если представить, что собрать национальную сборную нужно было бы прямо сейчас.

Вратари: Василевский, Бобровский, Варламов

Защитники: Орлов, Сергачёв, Гавриков, Зайцев, Задоров, Любушкин, Куликов, Проворов

Нападающие: Малкин, Кузнецов, Анисимов, Барбашёв, Овечкин, Панарин, Ковальчук, Кучеров, Радулов, Дадонов, Тарасенко, Бучневич, Свечников, Наместников.

Через полтора года, конечно, ситуация с выборкой кандидатов слегка изменится, но набрать сильную команду из российских игроков НХЛ точно не будет проблемой.

А кто же будет главным тренером? Этот вопрос посложнее, но ясно одно – при таких раскладах Алексею Кудашову совершенно незачем ехать за тридевять земель. Во-первых, вариант с выдёргиванием наставника из СКА накануне плей-офф вряд ли устроит кого-то в питерском клубе. А во-вторых, Кудашов, ещё не успевший заработать себе имя даже в России и ничего не выигравший, будет выглядеть довольно странно в окружении энхаэловских звёзд.

Алексей Кудашов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ситуация со статусом Алексея Николаевича, конечно, может поменяться после ЧМ-2020, да и вообще нет гарантий, что через полтора года он по-прежнему будет возглавлять сборную России и питерский клуб, но в любом случае на скоротечный турнир в Америку национальную команду должен везти освобождённый тренер.

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Возможно, стоит попробовать уговорить Вячеслава Быкова, у которого достаточно авторитета для работы с российскими звёздами НХЛ. Вячеслав Аркадьевич наверняка соскучился по активной тренерской деятельности, и работа на турнире без дальнейших обязательств может для него подойти. А по-хорошему, руководить национальной командой в насквозь североамериканском соревновании должен человек, завоевавший почёт и уважение по обе стороны океана. На ум, в первую очередь, приходят фамилии Игоря Ларионова и Вячеслава Фетисова. Обе легенды «Детройта» вращаются в непосредственной близости от ФХР, регулярно появляются в прессе, комментируя процессы, происходящие в КХЛ, НХЛ и сборной России. Можно сказать, что и Ларионов, и Фетисов продолжают оставаться активными членами околохоккейной «тусовки», а Вячеслав Александрович уже тренировал сборную России на ОИ-2002. Кстати, в Солт-Лейк-Сити не было ни одного игрока из российской Суперлиги, не считая третьего вратаря.

Фото: Elsa/Getty Images

Провести Кубок мира в 2021 году вместо Матча звёзд НХЛ – отличная идея, которая, хочется верить, получит продолжение. От проведения классного международного турнира в конце января выиграют все, включая российскую сторону. Главное – подойти к этому соревнованию с умом и не побояться принять непопулярные для нашего современного хоккея решения.