«Мой переход в клуб КХЛ согласовывали уже не «Крылья», а «Спартак»

Василий Понамарёв вместе с юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки, набрав на турнире 5 (2+3) очков, а следующий сезон талантливый юниор проведёт уже в Канаде, куда он перешёл из «Крыльев Советов».

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«Хотелось получить медали, а нам их не дали»

— Какие эмоции у тебя остались после Кубка Глинки-Гретцки? Насколько ощущалась важность этого турнира?

— Для меня было честью выступить на этом турнире. Во-первых, ты представляешь свою страну. А во-вторых, я знаю, что мы не выигрывали этот турнир с 1995 года. Я узнал об этом ещё два года назад, когда на турнир ездили мои друзья. Для меня стояла задача не просто хорошо сыграть индивидуально, а выиграть этот турнир. Первостепенно было именно выиграть кубок командой, а не просто проявить себя. Самое главное – это результат сборной.

— В прошлом году турнир проходил в Канаде, а в этом вернулся обратно в Чехию и Словакию. Поделись впечатлениями от Пьештяны. Со стороны казалось, что организация турнира была не на самом высоком уровне.

— Раньше, когда турнир проходил в Словакии, игры проходили в Братиславе, а не в Пьештяны, где в этом году мы играли вплоть до полуфинала. В принципе, если рассматривать Пьештяны как город, то им реально можно было насладиться. Это такой старенький город. Мы жили в таком месте, что можно сказать мы жили на острове. Пьештяны – остров-курорт с минеральными водами и грязевыми ваннами. Люди с разных стран приезжают сюда и лечатся. Если говорить об организации, то я заметил, что все автобусы приходили вовремя и не было никаких задержек. Для меня это было самым главным. Были небольшие проблемы со льдом. Возможно, из-за жары лёд не мог окрепнуть, набрать свою оптимальную консистенцию, чтобы он не был слишком жёстким и не крошился как было у нас на турнире.

— После финала вам даже не дали медали.

— Да, как минимум, хотелось бы получить за первое место медали. А получилось так, что на таком именитом турнире как Кубок Глинки/Гретцки нам их просто не дали. В прошлом году я видел, как хоккеисты сборной Канады после финала выкладывали фотографии очень красивых медалей. Я не знаю с чем связано то, что в этом году их не оказалось, но всё равно главное, что мы просто выиграли этот турнир.

— На турнире игры проходили каждый день. Как старались восстанавливаться между матчами?

— После каждой игры у нас была обязательная заминка и растяжка. Кто хотел мог дополнительно остаться покататься на «валике», еще немного потянуться – это нам очень помогало. Но самое главное – это дисциплина и правильный режим. У нас никто не забирал телефоны, но я знаю, что каждый соблюдал режим на 100%. Если у нас был отбой, то в 22:30 все уже спали, потому что были тяжелые дни, мы знали, что дальше будут тяжелые игры. Еще хочу обратить внимание на то, что у нас было правильное питание. Наш доктор расписал нам кто, что и сколько ест и мы уже исходя из этого двигались в правильном направлении. Никто не давал себе спуску. Все ели правильную еду: овощи, макароны. Не было такого, что кто-то пил газировку, ел фастфуд. Я считаю, что режим – это важная часть нашей победы.

«Нас собрали за месяц до турнира, другие сборные – за пять дней»

— Команду собрали за месяц до начала турнира. Правильно ли то, что пока остальные сборные собираются за неделю до турнира, наши сборные на месяц «закрывают» в Новогорске?

— Я не соглашусь с тем, что нас «закрывают» на базе. Наша программа была подобрана так, что мы четыре дня работали, а после на день нас вывозили в город. Нам сделали культурную программу: мы ездили в Кремль, были походы в кино, ездили на паровоз в Парк Горького. Ещё нас отвозили на шашлыки и поиграть в пейнтбол. Для нас, ребят которые приехали на сборы, шашлыки и пейнтбол были просто роскошью. За это время мы получили просто кучу эмоций. Считаю, что, в принципе, это правильно, потому что это начало сезона и эти сборы становятся твоей «предсезонкой». Летом в клубах идёт немного другая подготовка. Там тебя слишком сильно нагружают и после этого можно приехать в сборную уставшим. А на базе у нас была отличная программа, за счёт которой в физическом плане мы выглядели лучше остальных сборных. Я благодарен тренерскому штабу за то, что они собрали нас за месяц в Новогорске, а не как остальные сборные за пять дней до турнира. На мой взгляд, именно это и было нашим преимуществом на турнире перед теми, кто собрался за несколько дней.

— Какая из команд на турнире произвела на тебя большее впечатление?

— Каждая сборная была очень хорошей. Я не заметил разницы между командами, с которыми мы играли в группе и командами, с которыми мы играли в плей-офф. Каждый соперник был практически идеален. Мы просто старались играть в свой хоккей и навязывать свой стиль игры сопернику. Я считаю, что какая бы команда не выходила против тебя – ты должен выполнять свою работу и показывать именно свой стиль игры, а не подстраиваться под кого-то и смотреть за кем-то.

— На какие-нибудь конкретных игроков соперника тренеры просили обратить внимание?

— Да, мы разбирали каждого игрока соперника. Перед каждой игрой аналитики делали нам разбор схемы команды. То, как они играют в обороне, как играют в атаке, как строят откат, прессинг, большинство, меньшинство – всё это было абсолютно перед каждой игрой. Мы досконально знали каждого соперника.

— Персонально кто-нибудь запомнился?

— Я не могу сказать, что кто-то из хоккеистов мне понравился больше или меньше. Все ребята на турнире достойный быть выбраны именно в первом раунде. Все ребята были примерно одного уровня и со всеми было одинаково тяжело играть.

Фото: fhr.ru

— На что делали особый акцент тренеры перед финалом с Канадой? Просили ли чуть плотнее играть с Перфетти и Байфилдом? Казалось, что ты просто «съел» Байфилда, когда вы оказывались вместе на льду.

— На мой взгляд, перед матчем с канадцами Сергей Владимирович (Голубович – Прим. «Чемпионата») мог вообще ничего не говорить, потому что каждый игрок сборной знал с кем матч и какая-либо дополнительная мотивация никому не была нужна. Какого-то определённого задания держать плотнее именно Перфетти и Байфилда не было. У канадцев все ребята талантливые, все могут завершить. Перед игрой нам просто сказали: «Ребят, самое главное – это дисциплина и терпение». Мы сыграли так, как сказал тренер. За счёт этого мы и добились положительного результата. Матч с Канадой – это знаковый день для любого русского человека. Для меня это было сравнимо с днём рождения, хотя для меня день рождения – очень важное событие, но, когда ты играешь с канадцами – это больше чем праздник.

— Канадцы традиционно делают ставку на первый период, пытаясь именно в начале сделать игру. Не показалось, что вы украли у них план на матч с вами и после такого начала сборная Канады на некоторое время «встала»?

— Отчасти да. Когда Саня Пашин забил свой шедевральный гол, Канада «подспустила» своих зверей и получалось так, что мы больше навязывали свою игру. Да, конечно, они шли вперёд, но в их действиях появилось какое-то волнение и некое сомнение, они начали играть неуверенно. Это была их главная ошибка и, мне кажется, именно на этом они погорели. Мы, как Майк Тайсон, пошли вперёд с первых секунд в первом раунде, чтобы на второй раунд у них уже не было сил и провели все три периода на одном уровне. Во многом в этом нам помогла наша физическая подготовка, заложенная как раз этот месяц перед турниром в Новогорске. За счёт этого мы превосходили соперника с первой до последней секунды и старались давить на максимум.

Фото: fhr.ru

«Наша тройка тщательно подбиралась на тренировках»

— Что творилось с твоим телефоном, когда ты впервые взял его в руки после финала?

— Получилось так, что мы были в другой стране и мобильного интернета у нас не было. В тот момент, когда я сел в автобус у меня было такое чувство, что вроде бы ничего не произошло, несмотря на то что атмосфера внутри меня какая-то была победная. Потому что те эмоции, которые мы испытали на льду, уже прошли. То, что мы выиграли – это уже история и сейчас нужно начинать готовиться к своему сезону, который стартует 18 сентября. Когда поймал интернет меня поздравили близкие, друзья, люди из Зеленограда, просто любители хоккея. Было очень приятно. Я получил достаточно много сообщений и на самом деле рад, что люди нас смотрят, наблюдают за нами. Хотелось бы поблагодарить всех за то, что до сих пор пишут, но сейчас нужно жить будущим. Всё прошло – это уже история. Со вчерашнего дня я на льду и уже готовлюсь к новому сезону.

— Не было обидно, что в Чехии и Словакии не было российских журналистов?

— Знаю, что Кубок Глинки/Гретцки не очень сильно освещали в России, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы наши матчи транслировали на ТВ. Те же канадцы, например, транслировали свои матчи по TSN и привезли в Чехию известного комментатора Крэйга Баттона. Хочется, чтобы уровень нашего хоккея рос и даже на такие турниры приезжал народ – не только наши родители и близкие, но и журналисты и простые болельщики. Для молодых ребят это очень важно.

— Сергей Голубович сторонник строгого системного хоккея. Тебе не кажется, что именно твоей тройке он развязал руки в атаке и позволил больше импровизации в чужой зоне?

— Я бы не сказал, что именно нам Сергей Владимирович разрешал больше импровизировать, потому что мы тактически играем во всех плоскостях одинаково всеми пятерками. Просто, возможно, были такие моменты, когда со стороны казалось, что у нас всё по-другому получается. Я считаю, что всё это – дело случая. Здесь большую роль играет не только тактика и не только то, что нам показывают на тренировках и рисуют на макетах, но и живое мышление и логика. Просто так сложилась ситуация, что мы выбирали правильные ходы. Это как в шахматах – сначала мы делали шах, а потом ставили мат. Не бывает одной стратегии, которой можно придерживаться. Всё идёт от нашего мышления.

— Эталонный центр Пономарёв, шикарный снайпер Пашин, разносторонний Тютнев. Тренерский штаб сколотил идеальное звено?

— Это оптимальный вариант, который выбирался тщательно и регулярно прокатывался на тренировках. В Новогорске у нас было много вариаций, но мы всегда оставались в связке с Сашей Пашиным, а третий нападающий у нас постоянно варьировался. Считаю, что тренерский штаб нашёл оптимальный вариант троек. Изначально к нам хотели поставить Даню Гущина, но в итоге Сергей Голубович нашёл баланс, поставив его во второе звено. Мне кажется, что тройка Рычков-Хуснутдинов-Гущин в будущем ещё даст результат на высоком уровне. О первой тройке с Богданом Тринеевым, Димой Злодеевым и Ваней Дидковским даже говорить нечего – это просто боги и нам пока ещё далеко до них. Тренерский штаб сделал всё идеально, и все видели тот результат, который мы показали.

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«Непопадание на ЮЧМ сделало меня сильнее»

— Прошлогодняя победа Мировом Кубке Вызова – основа победы на Глинке? Почти все его победители в итоге поехали на Глинку.

— Для меня и для тех ребят, которые уже были на Кубке Вызова – это было дополнительной мотивацией. Я читал, что команды, которые выигрывают этот турнир в последующем не выигрывают более крупные турниры – Кубок Глинки/Гретцки и Юниорский Чемпионат мира. Для нас это был толчок, который помогал двигаться на прошедшем турнире. Люди начали говорить, что после Кубка Вызова победить невозможно. Нужно всегда рушить стереотипы и ребята это понимали. Нет ничего возможного для человека, у которого есть мечта. У нас она есть и мы к ней идем.

Фото: hc-ks.ru

— В прошлом году многие тебя ждали на ЮЧМ в Швеции. Насколько было велико желания доказать Владимиру Филатову, что его решение не брать тебя в Швецию – ошибка?

— Если тренер посчитал, что я не достоин этого – значит это так и есть. Я не сомневаюсь в квалификации тренеров. В сборной работают профессионалы и я не держу зла ни на кого. У меня хорошие отношения с Владимиром Филатовым, я не таю злость на него. Просто я был слабее других. То, что нас не убивает – делает нас сильнее. В тот момент, когда меня не взяли на ЮЧМ, я получил больший стимул работать над собой и развиваться. Хочу сказать только огромное спасибо этой ситуации с непопаданием на ЮЧМ. Считаю, что ребята без меня отлично справились и провели хороший турнир.

— Прошлым летом ты выбирал между Онтарио и Квебеком. Почему в итоге выбор пал на QMJHL?

— «Шовиниган» очень хотел меня выбрать и после этого у меня уже не было вариантов. После Импорт-драфта CHL я уже не мог выбирать команду. Для меня это большой толчок, потому что главный фаворит драфта Алексис Лафренье играет в QMJHL. С его «Римуски» у нас будут две предсезонных игры и уже на них хотелось бы познакомиться с ним. Для меня это будут принципиальные встречи. Мне интересно посмотреть, насколько обоснована вся шумиха вокруг Лафренье и почему его сейчас уже называют первым номером драфта, сможет ли он подтвердить свой уровень. Я еду в Квебек за развитием и делаю это осознанно. Со мной едет вся моя семья. Папа тоже будет работать в «Шовинигане» тренером. Первое время он будет «skill coach», то есть тренером по развитию, а потом, когда подтянет английский до нужного уровня уже будет работать с командой со скамейки. Я всегда развивался с ним и в новой команде мы тоже будет двигаться вперёд вместе.

«Крылья» попали в финансовую зависимость «Спартака»

— Осталась ли обида на «Крылья» после того, как клуб нарушил договорённость и отказался отпускать тебя бесплатно в клуб КХЛ?

— На «Крылья» никакой обиды нет. Я заезжал в клуб несколько дней назад. Меня там все с огромным удовольствием поздравили. Мне понравилось, что на встрече присутствовали практически всё руководство, за исключением Алексея Алексеевича Морозова. Я правда не держу обиды на «Крылья Советов». Там получилась интересная ситуация. Сейчас «Крылья» попали в финансовую зависимость «Спартака» и теперь все переходы должны согласовываться с их руководством. В этой ситуации уже не «Крылья Советов» руководили мной и решали уходить мне или нет. Получается, что я договаривался о том, что уйду бесплатно с руководством «Крыльев», а после того, как «Спартак» вложил в клуб определённый капитал, руководство «Спартака» уже имеет большую власть над клубом, чем само руководство «Крыльев Советов». Я ни капли не расстроен. Всё, что не делается – всё к лучшему. Значит так должно было быть. Я даже благодарен «Спартаку» за то, что они вложились в мою бывшую команду, дали жизнь клубу. Потому что, если бы не «спартаковские» деньги, то «Крылья Советов» снова, возможно, могли бы прекратить выступление на уровне МХЛ. Я очень рад за них» и всегда буду наблюдать за клубом, который дал мне толчок в жизни.

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— Твой бывший одноклубник Александр Никишин этим летом уже выходил в первой паре «Спартака». У тебя нет ощущения, что ты тоже прямо сейчас готов потянуть уровень КХЛ?

— Моя сильная стороны – мышление, скорость и правильность принятия решения. Я думаю, я мог бы уже играть со взрослыми на уровне КХЛ. Если у меня будет возможность, думаю, еще смогу показать себя на высшем уровне. Мое мнение – да, я бы смог. Третье-четвертое звено я бы тянул бы за собой также, как и звено с Саней Пашиным и Пашей Тютневым. Я бы сделал все, чтобы мои партнёры забивали и показывал хорошую игру в обороне. А за Александра Никишина я очень рад. В прошлом году мы были одними из самых молодых в команде, сидели вместе в раздевалке и в автобусе и так схватились, что до сих пор общаемся. Он до сих пор остаётся моим другом.

Фото: hc-ks.ru

— Ощущалось ли, что в Словакии и Чехии вы были под прицелом скаутов?

— Все игроки видели, что здесь было много скаутов, но никто из них лично ни к кому не подходил. Они всегда смотрели за нами с трибун. Знаю, что 16 скаутов приехало у «Коламбуса», 8 из «Сан Хосе», если не ошибаюсь, 13 человек из «Сент Луиса», человек 5 из «Чикаго» — и это только те, кого можно было определить по командной символике. Так что, думаю были скауты вообще всех клубов, так как они заполняли больше половины трибун. Их было настолько много, что я не представляю какой же может быть командный штаб у клуба НХЛ, если только в скаутском отделе работает столько человек.

— Насколько для тебя важно уйти именно в первом раунде?

— Это очень важно. Сейчас работаю над тем, чтобы уйти как можно выше. Пока не буду раскрывать свою мечту и говорить о том, где бы я хотел оказаться. Я приложу все усилия, чтобы оказаться как можно выше.

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— Кто поедет с тобой в Канаду?

— Со мной поедут и папа, и мама. В сезоне будет приезжать бабушка.

— Не боишься, что в Квебеке может не хватить только лишь английского для адаптации? В повседневной жизни почти все используют французский.

— Сейчас я вообще не знаю французского. Французский немного знает мама. Не скажу, что мама разговаривает совсем свободно, но понимает она практически все. Мой английский на достаточно хорошем уровне и для общения с ребятами в раздевалке мне его хватит. Так что, я думаю, что адаптация у моей семьи в Квебеке пройдет быстро.

Фото: hc-ks.ru

— У тебя второй год подряд есть некоторые трудности с получением визы. Бюрократические проволочки не настораживают?

— Я не скажу, что это проблема. Запрос в посольство ушёл не так уж давно и меня это ни капля не настораживает. В прошлом году, когда я летал со сборной в Канаду, мы получали рабочие визы. Плюс, у меня есть туристическая виза как минимум на 9 лет. Я точно уже не останусь в России. В ближайшие 5-6 дней мне приходит запрос, я отправляю паспорт в посольство и после 20 августа улетаю в Канаду.

— Перед драфтом тебя ждут традиционные тесты. Сейчас за океаном отношение к ним неоднозначное. Многие утверждают, что они никак не влияют на расстановку сил на драфте. Ты уже готов к тому, что на знаменитом велосипеде будет, мягко скажем, нелегко?

— И морально, и физически я готов к тестам. Я приеду на комбайн в оптимальной форме, чтобы показать хорошие результаты. Никакой боязни у меня нет. Я соглашусь по поводу того, что их критикуют. Может быть они не совсем нужны. Не важно, как ты будешь проводить эти тесты. На них никто не сможет посмотреть на твоё игровое мышление и то, что ты представляешь из себя на льду. До тестов есть уже определённое понятие о игроке. Это больше шоу, как в НБА, чтобы заинтересовать публику, чтобы был ажиотаж. С другой стороны, это тоже правильно и имеет место быть, чтобы игроки показывали себя и в дальнейшем после драфта были готовы к лагерю новичков, в клубах, которые их выбрали.