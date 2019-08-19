Марков готов к КХЛ, Основин покинет Казань. Последние трансферные новости

Терещенко вернулся в Минск, защитник «Торпедо» едет в систему «Чикаго», а у Основина опять проблемы.

В КХЛ близится конец межсезонья, через две недели «Авангард» и ЦСКА разыграют Кубок открытия, и начнёт набирать ход двенадцатый сезон нашей лиги. К концу августа все основные трансферы клубами КХЛ уже совершены, и новости о переходах поступают гораздо реже, чем в мае и июне. Но всё таки они есть, и мы рассказываем о самых интересных за последние дни.

Марков мечтает о «Монреале», но согласен и на КХЛ

Андрей Марков по-прежнему не может найти работу после ухода из «Ак Барса», и это неудивительно: сорокалетний защитник, существенно сдавший в последние годы в скорости и позиционной игре, вряд ли сможет усилить кого-то, а при этом финансовые запросы у Маркова остаются весьма приличными.

Источник: Андрей Марков хочет получать 120 млн рублей в год

Сейчас Марков хочет получить однолетний контракт, мечтает вернуться в «Монреаль», но его агент рассматривает самые разные варианты. Сергей Исаков уже заявил, что ждёт отсева игроков из клубов КХЛ после предсезонных турниров и возрождения интереса к его агенту. Любопытно, в каком клубе всё-таки закончит карьеру Генерал?

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Нестандартное мышление «Трактора»: подписали Кэлофа, не продлили Губарева

«Трактор» продолжает кардинальные перемены в межсезонье. На радость челябинским болельщикам в клубе не стали продлевать контракт с Данилом Губаревым, сыном экс-генерального менеджера Евгения Губарева, который отыграл за «Трактор» пять сезонов. Воспитанник магнитогорского хоккея продолжит карьеру в команде «Левице» из второго словацкого дивизиона.

В то же время челябинцы укрепляют состав легионерами. Четвёртым иностранцем «Трактора» стал Эндрю Кэлоф, в прошлом сезоне ставший лучшим бомбардиром и снайпером «Торпедо». Интересно, что канадец оказался в Челябинске в результате трёхходовки, в которой также приняли участие минские «динамовцы» и Куинтон Хауден. Минское «Динамо» сначала обменяло права на Хаудена в «Торпедо», взамен получив права на Кэлофа. Следом «зубры» получили денежную компенсацию за освобождение Кэлофа от контрактных обязательств перед клубом. После чего канадский нападающий уже в качестве свободного агента подписал контракт с «Трактором».

Агент Хаудена и Кэлофа после этих сделок выразил признательность «Трактору» и другим участникам обмена.

Агент Хаудена и Кэлофа поблагодарил три клуба КХЛ за нестандартное мышление

Хоккеист искал работу в «Инстаграме». Теперь едет в Череповец

В июле стало известно, что «Авангард» не собирается предлагать новый контракт Анселю Галимову, форвард стал неограниченно свободным агентом. К проблеме выбора нового клуба Ансель подошёл с юмором и выложил на своей странице в «Инстаграме» забавный пост.

Форвард Ансель Галимов ищет работу через «Инстаграм»

Неизвестно, помог ли Интернет Галимову, но уже через месяц контракт форварду предложила «Северсталь». Ансель принял предложение, и в следующем сезоне в Череповце он рассчитывает на хорошее игровое время.

«Чикаго» приглянулся защитник «Торпедо»

Швед Филип Хольм после года в КХЛ возвращается за океан. Напомним, что в Нижний Новгород швед переехал после неудачной попытки закрепиться в системах «Ванкувера» и «Вегаса», а сейчас Хольм подписал двустороннее соглашение с «Чикаго».

В «Торпедо» Филип выделялся своими атакующими навыками, став лучшим защитником-бомбардиром клуба, но в обороне швед выглядел довольно неубедительно.

Фото: Марат Акимджанов, photo.khl.ru

Лучший бомбардир чемпионата Румынии ищет варианты в России

Игорь Фефелов провёл прошлый сезон в Румынии, где набрал 128 очков и побил рекорды результативности в лиге. Центрфорвард хочет вернуться в КХЛ, но его возвращение в Россию пока затягивается. Игрок уже заключил контракт с ХК «Тамбов», но расторг контракт с клубом по обоюдному согласию из-за полученной травмы во время тренировки. Агент нападающего Олег Бурлов рассказал о том, что в настоящее время его клиент полностью здорово и они ведут переговоры с несколькими клубами Высшей хоккейной лиги: «Сейчас мы ведём переговоры с несколькими клубами ВХЛ. С какими именно — говорить не буду. Чёткого решения нет».

Николай Белов снова в деле

После двух лет простоя возвращается в большой хоккей Николай Белов. Защитник, хорошо себя зарекомендовавший в «Нефтехимике» и «Тракторе» и вызывавшийся в 2017-м на просмотр во «Флориду», неожиданно пропал с радаров и пропустил целых два сезона. Сейчас 32-летнему Белову нужно восстанавливать игровой тонус, и начал он с подписания контракта с командой из второго шведского дивизиона «Альмтуна». Для скромного клуба из Уппсалы Белов стал первым россиянином в его истории.

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«Сибирь» подписала Чесалина и рассталась с Кароном

Лёгкие августовские корректировки состава происходят и в Новосибирске. Так, «Сибирь» подписала полноценный контракт с Евгением Чесалиным, известного в КХЛ по выступлениям за «Автомобилист». Неудивительно, ведь Чесалин пока является лучшим бомбардиром новосибирцев на предсезонке: в его активе 4 (2+2) очка в пяти встречах.

Также окончательно расторгнуты контрактные отношения с Джорданом Кароном. Канадец, когда-то выбранный «Бостоном» в первом раунде драфта НХЛ, в прошлом сезоне заработал худший показатель полезности в «Сибири» («-16»), а в мае оказался лишним шестым легионером новосибирцев. Уже тогда Кирилл Фастовский не собирался предлагать ему новый контракт.

Виталий Коваль возобновляет карьеру

Помните рыжеволосого белорусского голкипера Коваля? Три года назад он завершал карьеру из-за отсутствия желания играть и хотел удариться в политику. Но в итоге он остался в хоккее в качестве тренера, а сейчас пытается вернуться на лёд. 39-летний Коваль оказался в заявке клуба «Динамо-Молодечно» на «Финал четырёх» Кубка Салея-2019, но пока Виталий провёл за новый клуб только два матча на скамейке запасных.

Фото: photo.khl.ru

«Ак Барс» хочет обменять Основина

У когда-то весьма талантливого челябинского центрфорварда продолжается неудачная полоса. Уже в межсезонье от него хочет избавиться Дмитрий Квартальнов, а это значит, что Основин проигрывает конкуренцию другим центрам команды: Патрису Кормье, Владимиру Ткачёву, Михаилу Фисенко, Артёму Михееву.

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Напомним, что карьера Основина шла по восходящей, пока он играл за «Трактор», но затем был переход в ЦСКА, после которого всё пошло наперекосяк. «Армейцам» Вячеслав быстро оказался не нужен, последовала ссылка в фарм-клуб, где Основин был лучшим игроком, но ЦСКА всё равно легко отпустили форварда в «Сибирь». В новосибирском клубе форвард провёл неплохой сезон, но ещё одна попытка покорить топ-клуб («Салават Юлаев») обернулась неудачей. В результате обмен в Казань прошлой осенью, а теперь, видимо, снова поиск новой команды. Очевидно, Основину больше не нужно смотреть в сторону больших клубов и искать счастье там, где ему смогут дать хорошее игровое время и место в топ-6 нападения.

Терещенко всё-таки в Минске, а Мишарин перешёл в «Торпедо»

Любопытная история развивалась в это межсезонье с Алексеем Терещенко. Пятикратный чемпион России заканчивал прошлый сезон в Минске, где стал лучшим форвардом команды во второй половине чемпионата, и в марте был намерен продолжить карьеру в столице Беларуси, но уже в мае Терещенко анонсировали как первого новичка московского «Динамо».

Алексей Терещенко стал первым новичком московского «Динамо»

Терещенко уже успел придти с Владимиром Крикуновым к единому пониманию задач бело-голубых, но совет директоров «Динамо» не утвердил подписание Алексея по неким объективным причинам.

В результате Терещенко всё же оказался в Минске, но пока на просмотровом контракте. Вудкрофта ветеран сейчас устраивает, но посмотрим, что изменится после Кубка ЛЖД.

Определился со своим будущим и ещё один опытный хоккеист. 34-летний защитник-домосед Георгий Мишарин заключил контракт с «Торпедо». Раннее в КХЛ Мишарин выступал за ЦСКА, «Магнитку», «Сибирь» и «Автомобилист», опыт Георгия должен помочь нижегородской команде в борьбе за плей-офф Западной конференции.

Барбашёв может приехать в Россию?

Вряд ли, но агент игрока Дэн Мильштейн заявил, что игрок рассматривает все варианты продолжения карьеры по обе стороны океана. При этом Барбашёв получил от клуба квалификационное предложение. Вероятнее всего, оно не совсем устраивает сторону игрока, и Мильштейн попросту «запугивает» американский клуб, а о реальной возможности возвращения Барбашёва в Россию речи не идёт.

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Но играет ли Иван такую большую роль для «Сент-Луиса», чтобы «шантажировать» его отъездом на родину?

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Мюттюнен в «Йокерите», а Тангрэди – в «Барысе»

Наконец, самые свежие трансферы. Новичком «Йокерита» стал финский форвард Матиас Мюттюнен, успевший к 29 годам сменить кучу клубов. В его биографии были и «Казцинк-Торпедо» из ВХЛ, и команда из второй шведской лиги, и несколько мест работы на родине, а опыт в КХЛ состоит из выступлений за «Куньлунь», «Витязь» и рижское «Динамо». Для «шутов» Мюттюнен стал уже 15-м форвардом в заявке на сезон, а ведь у Лаури Марьямяки есть ещё немало молодых хоккеистов.

«Барыс» подписал очередного иностранца. Разумеется, им оказался североамериканец из АХЛ. Эрику Тангрэди 30 лет, в его активе есть 150 матчей в НХЛ, но свою лучшую статистику он показывал именно во второй по силе лиге Америки. Как показывает опыт, именно такие форварды лучше всего приживаются в казахстанском клубе. Тангрэди стал пятым форвардом-легионером «Барыса» после Ииро Пакаринена, Корбана Найта, Адама Хелевки и Кёртиса Волка.