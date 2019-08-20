Ничушкин идёт по стопам Якупова. А Ягр говорил, что он будет лучшим в мире

В понедельник руководство «Колорадо Эвеланш» объявило о заключении однолетнего контракта с нападающим Валерием Ничушкиным. Увы, но фамилия24-летнего челябинца в прошлом сезоне стала синонимом хоккейной неудачи: россиянин, вернувшийся за океан после двухлетней командировки в ЦСКА, провёл ужасный сезон за «Даллас». За месяц до старта тренировочного лагеря ему удалось продлить свою карьеру в НХЛ — команда из Денвера предоставила ему шанс.

Ничушкин не забивает даже в пустые ворота. Уже 70 игр без голов в НХЛ В Америке даже создали сайт, где можно оперативно проверить, забил ли Валерий.

Почему Ничушкин провалился?

С 2013 по 2016 годы Валерий уже выступал в НХЛ за «Даллас Старз», но тогда россиянин был слишком молод, чтобы играть стабильно, хотя его первый сезон в составе техасцев пока остаётся лучшим. В сезоне-2016/17 Ничушкин перешёл в ЦСКА, где провёл два неплохих года, но затем снова принял приглашение «звёзд». На этот раз ему отводилась более серьёзная роль, да и контракт был вполне солидный — на два года и почти $ 3 млн за сезон.

Однако с самого начала всё пошло неудачно, и чем сильнее Валерий старался, тем сильнее нервничал и ошибался. Если будучи 18-летним новичком его выпускали вместе с лидерами команды Тайлером Сегином и Джейми Бенном, то нынешняя роль форварда второго звена оказалась не по зубам. Ничушкин старался отрабатывать в обороне и углах, бился у бортов, но оборонительное мастерство не могло заслонить главного — Валерий не забил ни одного гола за весь сезон. За 57 сыгранных матчей он отметился десятью голевыми передачами, а отсутствие заброшенных шайб постепенно превратилось в анекдот, и болельщики даже создали специальный сайт, на котором отсчитывалось количество дней Ничушкина без голов.

В середине марта он побил прежний рекорд НХЛ, став первым игроком в истории, кто за 49 матчей подряд не забросил ни одной шайбы и не заработал ни одной минуты штрафа. Всё это привело к тому, что на протяжении 16 матчей регулярного чемпионата и 12 из 13 матчей плей-офф Ничушкин просидел в запасе, а затем его контракт был выкуплен.



«Никто не разочарован ситуацией больше, чем сам Вэл. Я разговаривал с тренерами, они хвалили его за старательную игру в обороне. У него хорошие габариты, он хорошо катается, но не забивает. Этот год был тяжёлым для него. Вопрос в том, сможет ли он преодолеть кризис, мы должны это выяснить. Он вполне может вернуться и забить 15 голов. Шансы у него были и в нынешнем чемпионате, но не получилось. Признаюсь, я никогда не видел ничего подобного. С тренерами у него проблем не было, они очень ценили его за «убийство» меньшинства и игру в зоне обороны», — говорил генменеджер «Далласа» Джим Нилл в начале мая. В итоге, техасцы решили не рисковать, и оставшийся год контракта выкупили, а пресловутый сайт пожелал Валерию удачи и грустный счётчик удалил.

40 игр без голов. Почему Ничушкин проваливает сезон в «Далласе» С такой игрой на Олимпиаду не поедешь.

Страховка для Рантанена

Несмотря на неудачный сезон, форвард сразу дал понять, что будет всеми силами стараться остаться в НХЛ, а вариант с возвращением в Россию рассматривать не готов. Ещё в начале июня агент Ничушкина Шуми Бабаев говорил об интересе к Валерию со стороны нескольких заокеанских клубов, но тогда эта информация не была воспринята всерьёз, к тому же челябинец был далеко не главным игроком на рынке свободных агентов. Однако, когда большая часть главных фигур получила свои новые соглашения, на россиянина нашёлся покупатель.

«Колорадо» решил повторить трюк, который проделал два года назад с Наилем Якуповым. Тогда первый номер драфта, не сумевший найти себя ни в «Эдмонтоне», ни в «Сент-Луисе», получил от «лавин» последний шанс сыграть в НХЛ. Якупову был предложен минимальный договор на один год, и поначалу Наиль вполне оправдывал надежды, набрав 5 (3+2) очков в четырёх первых матча. Затем результативность резко упала, а к концу чемпионата Якупов проводил на льду лишь 7-8 минут за матч и о набранных очках речь уже не шла. Так или иначе, 16 очков в 58 матчах — результат терпимый для хоккеиста, играющего за минимальные деньги, поэтому эксперимент с Наилем в Денвере не посчитали провальным.

Контракт Ничушкина – цветочки. Русские игроки, чьи контракты выкупали в НХЛ В «Филадельфии» до сих пор платят Брызгалову, а «Айлендерс» только несколько лет назад завершили эпопею с Алексеем Яшиным.

Очевидно, что именно этот опыт дал основания генеральному менеджеру «Эвеланш» Джо Сакику повторно рискнуть с российским форвардом. У «Колорадо» до сих пор не подписан Микко Рантанен — один из главных возмутителей спокойствия прошлого сезона, который всю первую половину регулярки был лучшим бомбардиром. Переговоры с финном проходят очень непросто, вернее, не проходят совсем, поскольку, по информации от агента Майка Льюта, общения между Сакиком и представителем Рантанена не было с июня.



В такой ситуации риск того, что Рантанен пропустит старт регулярного чемпиоаната, увеличивается в геометрической прогрессии. А Ничушкин, которому необходимо как можно активней восстанавливать репутацию, стал для Сакика необходимой подстраховкой и «наполнителем» глубины состава. «Валерий — большой, молодой крайний форвард, который добавит нашему составу глубины и усилит конкуренцию в тренировочном лагере. Он также обладает опытом выступления в НХЛ, и мы рады видеть его в нашем клубе», — сказал Сакик.

Что говорят эксперты

Подписание «лавинами» Ничушкина вызвало, скорее, удивление, нежели яркую критику или оптимизм.



«Прошлый сезон у Ничушкина был одним из самых причудливых за всю историю лиги — он стал первым игроком, кто за 50 матчей ничего не забил и ни разу не удалился. Он хорошо играет в обороне, но не проявил никакой способности сильно бить по шайбе», — так охарактеризовал сделку «Колорадо» с россиянином обозреватель NBC Sports Адам Грец.



«Ничушкин обладает техникой, но продемонстрировать её в НХЛ у него никак не получается. Он с трудом адаптировался к требованиям обоих тренеров, с которыми работал — речь о Линди Раффе и Джиме Монтгомери. Кажется, что Ничушкин так и не смог понять игровую систему «Далласа». Джаред Беднар, который работает с «Колорадо», предоставляет нападающим гораздо больше свободы, и это может хорошо сработать в данном случае. В «Далласе» Ничушкин постепенно превратился в игрока, который находится вдалеке от гущи событий. В «Колорадо» нижняя шестёрка форвардов вносит более активный вклад в результат команды, и это ему на руку. Словом, нужно будет смотреть на тренировочный лагерь. Сделка с низким риском и средним вознаграждением, если всё получится», — отмечает автор блога Mile High Hockey Хардев Лэд.



«Если Вэл найдёт свою игру в «Колорадо», это будет ещё одна горькая пилюля для тех, кто уже вовсю рубится в дискуссиях о том, нужно было ли его драфтовать. В «Эвеланш» он вполне может пробиться и во второе звено, которое пока составляют центр Кадри и левый крайний Бураковски. Тайсон Йост и Йоонас Донской — варианты для правого крайнего, но в таком звене кто-то должен и обороняться, поэтому Ничушкин вполне может быть востребован



«Ничушкин получит шанс стать игроком третьего или четвёртого звена, играя с центрами Джей Ти Комфером или Пьером-Эдуардом Беллемаром. Конечно, «лавины» дают ему ещё один шанс сыграть в НХЛ. Теперь у клуба есть 44 подписанных контракта из 50 возможных, а без договора остаётся только звёздный Микко Рантанен», — отмечает Майк Чемберс из Denver Post.



В декабре 2013 года Яромир Ягр говорил, что Ничушкин может стать лучшим хоккеистом в мире. «Возможно, это были три лучших его матча, которые я увидел. Но этот парень однажды может стать лучшим в мире. Он стал единственным новичком, который произвёл на меня впечатление», — говорил тогда легендарный чех. Увы, пророчество Ягра пока крайне далеко от того, чтобы сбыться. Но шанс воплотить его в жизнь пока ещё есть.