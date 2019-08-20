Россияне, цеплявшиеся за НХЛ до последнего. Даже на «смешные» контракты

Накануне нападающий Валерий Ничушкин подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш» на сумму $ 850 тыс. Это последний шанс для российского нападающего проявить себя в Национальной лиге. Рассказываем об игроках, которые тоже получали свои, скорее всего, последние шансы в Северной Америке, подписывая контракты. Кое-кто, как Евгений Дадонов, воспользовался предоставленной возможностью.

Ничушкин идёт по стопам Якупова. А Ягр говорил, что он будет лучшим в мире «Валера, верим». Это было не про него, но всё может поменяться.

н. Валерий Ничушкин, 24 года

Клуб в НХЛ: «Колорадо Эвеланш»



Срок и сумма контракта: один год, $ 850 тыс.



Прошлый сезон получился для Ничушкина просто ужасным. Тогда ещё форвард «Далласа» штамповал антирекорды. Уроженец Челябинска стал первым полевым хоккеистом в истории НХЛ, кто в регулярном чемпионате не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей. Казалось, что после того, как «Даллас» выкупил контракт россиянина, возвращение в КХЛ стало неизбежным. Однако Валерию дали последний шанс – он попробует себя проявить в «Колорадо».

н. Наиль Якупов, 25 лет

Последний клуб в НХЛ: «Колорадо Эвеланш»



Срок и сумма контракта: один год, $ 875 тыс.



Первый номер драфта 2012 года Наиль Якупов поиграл в «Эдмонтоне», которым и драфтовался, а также в «Сент-Луисе» и «Колорадо». Где-то Наилю не доверяли тренеры, где-то не получилось у самого хоккеиста. В результате, после не слишком удачного сезона в «Колорадо», в карьере Наиля назрели перемены. Талантливый российский нападающий, так и не сумевший раскрыться в НХЛ, подписал контракт со СКА, где успешно выступает по сей день.

Якупов должен был стать суперзвездой. Первые против вторых на драфте НХЛ Но не стал. Другие дуэли получились ярче: Холл против Сегина, Маккиннон – Барков, Мэтьюс – Лайне, Макдэвид – Айкел.

н. Александр Бурмистров, 27 лет

Последний клуб в НХЛ: «Ванкувер Кэнакс»



Срок и сумма контракта: один год, $ 900 тыс.



В преддверии сезона-2017/18 Александр Бурмистров подписал контракт с «Ванкувером» на небольшую по хоккейным меркам сумму. До этого Бурмистров успел поиграть за «Атланту», «Виннипег» и «Аризону». Номер на льду Александр никогда не отбывал, честно работая, но звёздной карьера форварда в НХЛ не получилась. Пришлось возвращаться на родину, в родной «Ак Барс». Оттуда Бурмистрова обменяли в «Салават Юлаев», где он и выступает по сей день. В России нападающий, складывается впечатление, чувствует себя намного комфортнее и увереннее.

Фото: Jana Chytilova/Freestyle Photography/Getty Images

н. Никита Сошников, 25 лет

Последний клуб в НХЛ: «Сент-Луис Блюз»



Срок и сумма контракта: один год, $ 800 тыс.



Нападающий Никита Сошников неплохо начинал в «Торонто» и подавал большие надежды, но потом российского форварда буквально замучили травмы. Это и стало основной причиной того, что карьера Сошникова в НХЛ пошла на спад. В результате Сошников подписал небольшой однолетний контракт с «блюзменами», однако блеснуть в НХЛ так и не вышло. Сошников сам признался, что устал от Америки и был рад возвращению на родину. В КХЛ права на игрока были обменяны из СКА в «Салават Юлаев». В Уфе у Никиты должно открыться второе дыхание. Юлаевцы очень ждут от хоккеиста активной и качественной игры.

«Устал от всего в Северной Америке». Сошников – о возвращении в Россию Новоиспечённый нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ.

н. Сергей Калинин, 28 лет

Последний клуб в НХЛ: «Торонто Мэйпл Лифс»



Срок и сумма контракта: один год, $ 800 тыс.



Этот контракт нападающий Сергей Калинин подписал ещё с «Нью-Джерси», однако затем был обменян в «Торонто» на защитника Виктора Лёва. В Ньюарке Калинин так и не прижился. Собственно, как и в большом канадском мегаполисе, коим является Торонто. В результате в 2017 году воспитанник омского хоккея вернулся в СКА, а оттуда был обменян в ЦСКА. В Питер же отправился молодой форвард Андрей Кузьменко.

н. Евгений Дадонов, 30 лет

Клуб в НХЛ: «Флорида Пантерз»



Срок и сумма контракта: три года, $ 12 млн.



Дадонов – хоккеист, воспользовавшийся шансом, который наверняка был для него последним. В 2009 году челябинец уже уезжал в НХЛ, но тогда его вояж во «Флориду» оказался неудачным. Казалось бы, на этом всё, но после удачной игры за СКА Дадонов снова отправился во «Флориду», давшую россиянину ещё один шанс. Сейчас Евгений сполна отрабатывает свой трёхлетний контракт на $ 12 млн. Таких игроков, как Дадонов, можно ставить в пример.

Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

н. Виктор Тихонов, 31 год

Последний клуб в НХЛ: «Аризона Койотс»



Срок и сумма контракта: один год, $ 1,04 млн.



Этот контракт Виктору Тихонову дал «Чикаго», однако затем выставил форварда на драфт отказов, откуда нападающего забрала «Аризона». В «Финиксе» (так в 2008 году называлась команда) Тихонов-младший и начинал свою карьеру в НХЛ. Увы, покорить лучшую лигу мира своей игрой у трудолюбивого игрока так и не вышло. По всей видимости, карьера Тихонова за океаном подошла к концу, больше шансов он не получит. Да они ему особо и не нужны. С 2016 года игрок прекрасно чувствует себя в СКА, где и выступает по сей день.

н. Андрей Локтионов, 29 лет

Последний клуб в НХЛ: «Лос-Анджелес Кингз»



Просмотровый контракт



Локтионов, драфтованный «Лос-Анджелесом», долгие годы пытался пробиться в НХЛ и как следует закрепиться там, но постоянно что-то не складывалось. В 2017 году, после истечения контракта с «Локомотивом», игрок и руководство команды не смогли договориться о новом соглашении. В результате Локтионов подписал просмотровый контракт со своим первым клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» (в карьере игрока были ещё «Нью-Джерси» и «Каролина»), но на полноценное соглашение Андрей так и не наработал. Как итог – возвращение в Россию. Сейчас Локтионов является хоккеистом магнитогорского «Металлурга».