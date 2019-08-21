Лучший бомбардир «Торонто» переходит в клуб из Европы? Не в этой жизни

Сага о том, как «Торонто» пытается подписать контракт со своим лучшим прошлогодним бомбардиром Митчем Марнером затянулась до неприличия. Год назад подобную нервотрёпку «кленовым листьям» устроил Вильям Нюландер, отказывавшийся пойти на уступки, и подписавший контракт лишь перед самым крайним сроком, после которого ему пришлось бы пропускать сезон в НХЛ. Теперь похожую карту разыгрывает Марнер, который принялся пугать «Торонто» переходом в Европу.

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Неверной тропой Нюландера

Вечером во вторник обозреватель Sportsnet 650 Рик Даливаль сообщил о том, что представители Марнера вступили в переговоры со швейцарскими «Львами» из Цюриха. Эта новость неприятно удивила многих болельщиков «Торонто», поскольку свидетельствует о том, что сближения позиций между клубом и игроком не происходит, а штаб Марнера начал готовить запасной план на случай непредвиденных обстоятельств.

Впрочем, примечателен тон, с которым «твиттер» команды из Цюриха прокомментировал данную информацию. «Клуб получил запрос от европейского агента Митча Марнера — может ли он принимать участие в тренировках вместе с командой. Пока что этот вопрос не решён», — очень уважительно и осторожно пишут швейцарцы. Это заявление одновременно подтверждает, и опровергает возможность перехода Марнера в команду из Старого света: контакты с «Цюрихом» действительно есть, но пока это лишь поиск возможности тренироваться вместе с коллективом. О полноценном переходе хотя бы на один сезон речь, разумеется не идёт. Пока не идёт.

В любом случае, для «Торонто» это известие не является позитивным. Прошлогодние «тёрки» с Нюландером шли по тому же сценарию: всю осень форвард катался вместе с командами из Швеции и Австрии, стараясь подготовиться к сезону, в то время как весь остальной состав «кленовых» проходил тренинг-кемп и выставочные матчи. Без сомнения, генеральный менеджер канадского клуба хотел бы избежать подобного развития событий, поскольку пример того же Нюландера показал: самостоятельная тренировка с европейскими коллективами не является полноценной, и измотанный переговорами хоккеист не может сразу качественно влиться в регулярный чемпионат НХЛ.

Где слухи о Марнере в КХЛ?

«Торонто» вынужден балансировать на опасной грани, поскольку клубный потолок зарплат уже превышен почти на $ 3 млн. За счёт вычета контрактов долгосрочно травмированных можно сэкономить чуть больше $ 13 млн — для Марнера остаются около $ 10 млн, которые он и должен получить. Самым дорогим хоккеистом «кленовых» пока остаётся Остон Мэттьюс со среднегодовым окладом в $ 11,6 млн, и, по иронии судьбы, именно в «Цюрихе» Мэттьюс проводил свой последний сезон перед тем как быть задрафтованным и перейти в «Торонто».

«Я ему говорил, что так оно и будет. Стоишь думаешь: ну почему нельзя уже подписаться? Но именно так работает бизнес. Решение будет принято в определённый момент, но ты не знаешь, когда», — прокомментировал ситуацию Нюландер, которому неуступчивость помогла подписать крупный шестилетний договор ($ 6,9 млн за сезон).



«Марнер мог бы сам заплатить страховую премию и отправиться в лагерь «Лифс» без контракта. Но это был бы цирк. Торговый интерес к нему будет расти с каждым днём», — отметил обозреватель TSN Даррен Дрегер.



Год назад, когда бастовал Нюландер, агенты игрока намеренно запускали слух о его возможном переходе в «Салават Юлаев», подзабыв, что права на шведа в КХЛ принадлежали «Авангарду». Омичи, после того как Нюландер заключил контракт с «Торонто», прокомментировали это остроумным «твитом». Возможно, что слухи о появлении в России Марнера тоже со временем появятся, вот только задрафтован сей канадский талант в КХЛ не был, а значит, перейти может в любой клуб лиги.



Марнер — не единственный ограниченно свободный агент, оказавшийся во временном тупике. Мэтью Ткачук из «Калгари», Микко Рантанен из «Колорадо», форварды «Тампы» Брейден Пойнт, нападающий Брок Бизер из «Ванкувера» и Патрик Лайне из «Виннипега» — все они вынуждены ждать, рискуя пропустить и без того короткую предсезонную подготовку. Впрочем, тот же Лайне проявил характер и дал несколько неоднозначных комментариев

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Слова Лайне не понравились канадцам

За несколько дней до того, как стало известно о переговорах Марнера с «Цюрихом», 21-летний финский снайпер «Виннипега» дал пространное интервью о своём будущем. «Никогда не знаешь, где будешь играть в следующем году. Нужно быть готовым ко всему. Нет контракта? У меня нет стресса. Меня это совсем не беспокоит. Я выполнял свою работу так хорошо, как только мог. Поэтому знаю, что где-нибудь я в любом случае буду играть», — сказал Лайне.



Эти слова без восторга были приняты в Канаде, поскольку в них не просматривалось заинтересованности в том, чтобы остаться в стане «Джетс». «Последних слов вполне достаточно, чтобы привести фанатом «реактивщиков» в полное безумие. Все болельщики хотели бы, чтобы финн, забивший 110 голов за три первых сезона в НХЛ, остался в «Виннипеге». Да, он назвал Виннипег хорошим, но пару лет назад в статье для Player's Tribune отметил, что ему нечего сказать о городе», — возмущается издание Winnipeg Sun.

«Лайне сам раздул костёр, когда его просили, хочет ли он, чтобы это «буду играть где-нибудь» было в «Виннипеге». Он ответил, что про «Виннипег» не может сказать ничего плохого. Ладно, хорошо. Он терпит нас. Он действительно нас терпит. Впрочем, Лайне чрезвычайно умён. И не стоит думать, что он не знал, как это будет воспринято в Канаде. Его слова, конечно, стоит обсудить, но не забывайте, что когда дело касается профессионального спорта, то речь обычно идёт о деньгах», — констатирует Winnipeg Free Press.



Принято считать, что у ограниченно свободных агентов, которые не имею права на арбитраж, отсутствуют рычаги влияния на клуб во время переговоров. Теперь становится понятно, что ситуация полностью противоположна — хоккеисты готовы оставаться в Европе до последнего, не желая уступать своим работодателям ни цента.