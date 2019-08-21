Во что будут играть клубы КХЛ? Полный расклад по площадкам на сезон

Сезон-2019/20 обещает получиться необычным. Дело в том, что клубы КХЛ будут играть на площадках сразу трёх размеров. Причём, совершенно законно. Объясняем, почему так получилось с комментариями участников и с позицией самой лиги.

Канадско-финская революция. В КХЛ массово уменьшают размеры площадок В Континентальной лиге теперь будет сразу три вида «коробок». Больших скоро не останется вовсе.

Какие есть варианты площадок

Всего есть три разных варианта хоккейных площадок. Эпоха больших европейских коробок размером 30 на 60 метров постепенно уходит в прошлое. Официально эти площадки не запрещены, но всё больше команд от них отказываются.



Второй вариант площадок – финский. Его размеры 28 на 60 метров. Этот вариант наиболее популярен в КХЛ. Третий вариант – канадский размер. Это самые маленькие площадки – 26 на 60 м. Думается, что в результате именно этот вариант станет самым популярным. Пока же основной акцент сделан на финский.

Почему клубы КХЛ стали уменьшать площадки

Международная федерация хоккея проголосовала за канадские площадки – с 2020 года чемпионаты мира будут проходить на маленьких коробках.



— Какая лига лучшая в мире? НХЛ. Где играют лучшие в мире игроки? В НХЛ. На какой площадке они играют? 26 метров на 61. Когда вижу Овечкина и других ребят, я называю их художниками. Почему бы не дать им то, к чему они привыкли, чтобы они могли показать, что они художники? Почему мы должны защищать менее мастеровитых игроков и играть на большой площадке и лишать преимущества художников? Мы играем для болельщиков. Я много смотрел НХЛ в этом году, это невероятно. Да, некоторые из 82 матчей регулярки не слишком интересны, но плей-офф – невероятно! Скорость, техника, мозги! Игроки так быстро думают! Сейчас играют на высочайшем уровне, это видно и на этом чемпионате мира, и в НХЛ. А МЧМ в Северной Америке гораздо лучше, в Европе на больших площадках совсем по-другому. Понимаю, не всем лигам это понравится, но мы не просим их переходить на маленькие площадки, это стоит больших денег. Но ради будущего игры, ради художников из НХЛ мы просто обязаны играть на маленьких площадках, — прокомментировал это решение президент ИИХФ Рене Фазель.



КХЛ следует, во-первых, правилам ИИХФ, во-вторых, лозунгу «Сильная лига – сильная сборная». И если игроки, приезжающие на мировые первенства из НХЛ, уже давно привыкли к маленькому льду, то хоккеистам, выступающим в России, только предстоит перестроиться. Кандидатам в сборную из КХЛ переход дастся гораздо легче, если и в сезоне они точно так же будут играть на канадских площадках. Другие углы атаки, к которым надо приспосабливаться вратарям и нападающим, большее количество бросков, другой уровень силовой борьбы. Да и в атаке теперь должно играться легче – шайбу будет проще сохранять в чужой зоне за счёт сдвига синих линий ближе к центру поля.

Яндач — о размере площадок: тяжело перестраиваться, почему не сделать единый?

Позиция КХЛ

Мы обратились за комментарием в Континентальную лигу, получил следующий ответ.



— Согласно нормативным документам ИИХФ, ширина площадки может варьироваться от 25 до 30 метров, соревнования под эгидой Международной федерации в различных странах также проводятся на площадках различной ширины.



После консультаций с ИИХФ КХЛ приняла решение о том, что предстоящий сезон будет проведён на площадках трёх типов. В ноябре текущего года состоится предварительное заседание рабочей группы по данному вопросу с участием всех заинтересованных сторон. КХЛ в течение сезона КХЛ намерена вести тщательный мониторинг ситуации, собирая различные данные об особенностях игры на площадках различных типов. По окончании чемпионата эта информация будет проанализирована. Полученные выводы лига обсудит с клубами и совместно с ИИХФ примет оптимальное решение. Будет предложен вариант стандартизации размеров площадок, либо существующее в данный момент положение сохранится.

Расклад по клубам

Итак, сделаем более подробный и наглядный расклад по всем клубам.



Большие европейские площадки (30 на 60 м): «Салават Юлаев», «Куньлунь Ред Стар», «Трактор», «Торпедо», «Динамо» (Рига), «Локомотив», «Йокерит».



Финские площадки (28 на 60 м): «Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Сибирь», «Витязь», «Северсталь», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Минск).



Канадские площадки (26 на 60 м): «Амур», «Адмирал», «Барыс», СКА, «Динамо» (Москва), ХК «Сочи».

Итого

Большие европейские площадки: 7 команд



Финские площадки: 11 команд



Канадские площадки: 6 команд



На Западе только четыре из 12 клубов будут играть на больших площадках. Пять команд выбрали финский размер, при этом «Спартак» сделал это вынужденно – красно-белые в этом сезоне продолжат играть на ЦСКА-арене. «Витязь» поменял размер площадки ещё прошлым летом, остальные команды перешли на финский стандарт уже в этом году. Минское «Динамо» было не против перейти сразу на канадский формат, но это невозможно из-за конструктивных особенностей арены, поэтому площадку уменьшили только до финских размеров.



— Три клуба пошли на кардинальные перемены. Посмотрим, как это скажется на динамичности и зрелищности. «Наш главный тренер доволен – он почти всю карьеру провёл на таких площадках, — отметил гендиректор «Сочи» Сергей Воропаев.



На Востоке на больших площадках остались «Салават Юлаев», «Трактор» и «Куньлунь». На самом маленьком – канадском варианте – будут играть «Амур», «Адмирал» и «Барыс». Все остальные клубы предпочли поставить себе финские коробки.

Позиции клубов с европейскими площадками

Вице-президент, генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф

— «Трактор» технически не успевал в этом сезоне уменьшить размеры площадки. Во-первых, нужна сама коробка новая. Во-вторых – закладные все оформить. Это работа достаточно сложная, да и дворец у нас весь был расписан под мероприятия, команда начинала готовиться к сезону. Но мы поддерживаем идею перехода на уменьшенные площадки, абсолютно нормально к ней относимся и планируем это сделать. Пока у нас нет окончательного мнения, на финский или канадский размер переходить. Мы пока взвешиваем варианты с точки зрения стоимости коробки и прочего. А вообще я считаю, что федерация должна принять единые стандарты. А то мы сегодня сделаем финскую, а потом скажут, что все должны играть на канадской. Мы ждём точного определения этого вопроса. Допустим, у нас есть чёткие указания по свету, и мы их выполняем. Освещение у арены «Трактора» одно из лучших в лиге, потому что мы заранее подготовились и всё сделали.



Нормально ли, что у команд в КХЛ разные размеры площадок? Я считаю, что должен быть единый стандарт. Так будет правильно. Если уж мы копируем какие-то моменты с НХЛ, берём всё лучшее оттуда. Многие говорят, что на маленьких коробках более динамичный и интересный для зрителя хоккей, а наша работа и заключается в том, чтобы выполнять пожелания болельщиков.

Вице-президент по хоккейным операциям, генеральный менеджер «Куньлуня» Скотт Макферсон

— Поскольку Китай готовится к Олимпиаде 2022 года в Пекине, мы изначально планировали играть на арене «Шоуган», являющейся частью олимпийского тренировочного центра. На ней большая площадка, так как она проектировалась и строилась в то время, когда именно этот размер считался олимпийским. Изменить размер площадки к новому сезону уже невозможно, но в перспективе мы, конечно же, будем стремиться к тому, чтобы привести наш домашний лёд в полное соответствие с последними требованиями КХЛ, поскольку унификация площадок, несомненно, пойдёт на пользу игре и сделает ее интереснее, динамичнее и зрелищнее для болельщиков.



Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис

— КХЛ не приняла окончательного решения об обязательном переходе на маленькую площадку, выбор пока остаётся за клубами. Поэтому мы не спешим, считаем, что на больших площадках игра более комбинационная и интеллектуальная, там нет постоянных стычек. Я считаю, что Фазель не прав, мастера себя лучше проявляют на больших площадках. Ну и каждая перестройка требует финансовых затрат.



Ничего страшного, что в этом сезоне в лиге будет три вида площадок. Пусть тренеры и хоккеисты демонстрируют свою тактико-техническую подготовку. Игра от этого не пострадает.



Генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский

— Мы только поменяли бортовую систему, это было непросто, а всё упирается в деньги. У нас площадка изначально чуть уже обычной – 29 метров. В прошлом году, когда заказывали новую бортовую систему, думали об уменьшении площадки, но подушка не позволяла это сделать, надо было бы менять и её. Мы планируем поставить маленькую площадку уже на новой арене. Если КХЛ сделает маленькие площадки обязательными, будем переходить. Нам больше нравится играть на маленькой площадке.

Я в разных чемпионатах играл, нигде нет единой площадки, ничего страшного, что в КХЛ их будет три вида. В прошлом году у нас тоже везде были разные площадки.



Президент «Йокерита» Яри Курри

— Мы долго обсуждали вопрос уменьшения площадки и считаем, что для этого нужно больше данных о том, как это повлияет на игру в Европе, и обратной связи от болельщиков, насколько им понравится это нововведение. Посмотрим, как пройдёт этот сезон, как выглядит игра на разных площадках, после этого примем окончательное решение. Хочу добавить, что размер площадок в НХЛ – 26х61, так что большинство узких коробок, которые делают сейчас, на один метр короче.



Будет интересно посмотреть, как повлияет на игру то, что в КХЛ будет три вида площадок. Возможно, результаты матчей станут более неожиданными.