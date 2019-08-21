Проворов будет легендой НХЛ. Или просто хочет урвать $ 10 млн в год

Защитник Иван Проворов просит у «Филадельфии» контракт с зарплатой $ 10 млн в год. По крайней мере, так сообщает американский журналист Брайан Хеджер. Увидев эту новость, у меня глаза полезли на лоб. И даже не потому, что таких зарплат у защитников НХЛ – раз, два и обчёлся, а потому, что прямо сейчас Проворов столько не стоит.

Хеджер: Проворов требует у «Филадельфии» зарплату в $ 10 млн

Самые высокооплачиваемые защитники в НХЛ

Эрик Карлссон ($ 11,5 млн)

Дрю Даути ($ 11 млн)

Пи Кей Суббэн ($ 9 млн)

Оливер Экман-Ларссон ($ 8,25 млн)

Джон Карлсон, Джейкоб Троуба, Брент Бёрнс ($ 8 млн)



Нет сомнений, что пройдёт совсем немного времени, и, если обойдётся без новых травм, Проворов встанет в один ряд с Йози, Хедманом, Даути и другими топ-защитниками мира. Но пока у него просто нет аргументов, чтобы требовать такую зарплату.



Да, Иван – уникальный защитник хотя бы потому, что мало кому удаётся заиграть в НХЛ на этой позиции в 18 лет. И как заиграть – его сразу задействовали по максимуму, выпуская против лидеров соперников. И он играл, и чувствовал себя в НХЛ как рыба в воде с первых минут.



Проворов – главная рабочая лошадка «Флайерз», он из тех людей, что практически не уходят со льда, и в прошлом сезоне вошёл в топ-6 защитников НХЛ по среднему игровому времени (25.07 минуты за матч). Примерно столько же играют Роман Йози, Джон Карлсон и Брент Бёрнс.



Иван уже сейчас является главным столпом обороны «лётчиков», так же как Хедман для «Тампы» или Даути для «Лос-Анджелеса», но до статуса суперзвезды мирового хоккея пока просто не дорос. У него был отличный дебютный сезон, великолепный второй год (титул лучшего снайпера среди защитников, 41 очко, «+17» по показателю полезности), но последний сезон вышел скомканным. Виновата травма, полученная в концовке второго сезона – в плей-офф он выходил с серьёзной травмой плеча, из-за которой порой даже не чувствовал руку. «Я бы играл до тех пор, пока плечо не отвалится», — говорил тогда Иван.

Сейчас больше $ 10 млн зарабатывают только два защитника в мире, оба подписали эти контракты уже ближе к 30. Даути к этому моменту успел выиграть два Кубка Стэнли, Кубок мира и две Олимпиады. У Карлссона – серебро Олимпиады и гениальная игра в НХЛ на обеих сторонах площадки. Вот шведу точно один плохой сезон не помешал получить баснословные деньги, имя он себе заработал уже давно.



Проворов вполне может рассчитывать на $ 7 млн в год, и это всё равно был бы очень хороший контракт. Даже $ 6 млн было бы замечательно и справедливо. А ещё логичнее было бы заключить контракт-мостик на пару лет, чтобы потом уже рассчитывать на зарплату уровня Даути и Карлссона. Но он просит долгосрочный контракт и $ 10 млн в год уже сейчас, и мне непонятно, откуда взялись такие безумные запросы.

Самые высокооплачиваемые российские защитники в истории НХЛ

Андрей Марков ($ 5,75 млн в год с 2007 по 2017 год)

Сергей Гончар ($ 5,5 млн в год, с 2010 по 2013 год)

Сергей Зубов ($ 5,35 млн в год, в сезоне-2008/09)

Дмитрий Орлов ($ 5,1 млн в год, с 2017 по 2023 год)

Фёдор Тютин ($ 4,5 млн в год, с 2012 по 2018 год, контракт выкуплен)

Никита Никитин ($ 4,5 млн в год, с 2014 по 2016 год)



Даже обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар и новый член Зала Славы Сергей Зубов получали гораздо меньше, в пересчёте на нынешний курс их максимальные зарплаты не дотянули бы и до $ 6,5 млн. Финансовые требования хоккеистов растут с каждым годом, но даже защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов – один из лучших игроков этого амплуа среди россиян – два года назад подписал контракт «всего» на $ 5,1 млн за сезон.

Молодые звёзды без контрактов в НХЛ. Чего они хотят и сколько им ещё ждать Иван Проворов, Иван Барбашёв и ещё семь ограниченно-свободных агентов, которые продолжают переговоры с клубами.

Потенциал Проворова настолько высок, что он должен заиграть как минимум так же ярко, как легендарные Зубов и Гончар. Если смотреть в будущее, через несколько лет эти $ 10 млн могут выглядеть для «Флайерз» крайне выгодной сделкой. Сейчас Ивану 22 года, его карьера только началась, и до её пика ещё далеко. «Филадельфии» некем его заменить (найти защитника такого уровня – вообще задача не из лёгких). С одной стороны, «лётчикам» Проворов нужен, но платить такую большую цену авансом за будущие свершения – большой риск. Не верится, что Проворов банально хочет урвать жирный контракт. Он производит впечатление рассудительного и зрелого не по годам человека. Потерпеть пару лет на меньшей зарплате – обычный ход для многих хоккеистов, которые стали звёздами. За примерами далеко ходить не надо – только за последний год баснословные контракты заключили Артемий Панарин и Никита Кучеров, оба несколько лет отыграли за более скромные деньги. Да и сам хоккеист после сезона говорил, что в «Филадельфии» его всё устраивает и новый контракт не должен стать проблемой.



Возможно, Проворов как раз и хочет контракт-мостик, а клуб настаивает на долгосрочном соглашении, но, конечно, не с самой большой зарплатой. И эти $ 10 млн – контрпредложение. Хотите восемь лет – платите по максимуму. Тогда начинает прослеживаться логика, и предложение уже не выглядит таким безумным.