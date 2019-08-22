«Отправьте его в КХЛ!» Запросы Проворова вызвали раздражение в Америке

30 лет назад легендарный Рэй Бурк получал почти в 10 раз меньше.

Информация о том, что защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов требует у клуба контракт на сумму в $ 10 млн за сезон получила широкий резонанс за океаном. И далеко не все отнеслись к таким запросам россиянина с пониманием.

«Проворов — не игрок класса Даути или Карлссона»

Изначально было понятно, что Проворов, который за последние 2 сезона не пропустил ни одного матча и использовался как защитник номер один, потребует солидного контракта. Иван стал 11-м хоккеистом лиги по количеству игрового времени в прошлом сезоне, поэтому у штаба 22-летнего защитника есть свои козыри.

«Подождём, пока рынок немного уляжется. Пока что нам трудно продвинуться относительно контракта Проворова», — говорил генеральный менеджер «Флайерз» Чак Флетчер в середине июля. Очевидно, что на переговоры повлиял контракт Джейкоба Трубы с «Рейнджерс» на 7 лет и окладом $ 8 млн за сезон. Другие защитники, находящиеся в статусе свободного агента — Чарли Макэвой и Зак Веренски — тоже могут влиять на ситуацию с Иваном.

«Предполагаю, что Проворов получит пятилетний договор со средней зарплатой в $ 6 млн за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым защитником «Флайерз», — предполагал в конце июля обозреватель NBC Джордан Холл. О сумме в $ 10 млн тогда никто не мог предположить.

Проворов будет легендой НХЛ. Или просто хочет урвать $ 10 млн в год Это нереальные деньги. Больше получают только два защитника в мире.

Впрочем, не все верят в представленную информацию. Так, известный филадельфийский журналист из Courier-Post Дэйв Айзек сразу отмёл запрос о 10 миллионах, как крайне неправдоподобный. «Лично я о таких запросах Ивана даже не слышал. Если подобный запрос действительно существует, то это будет большой проблемой — настолько эта цифра нереалистична. Список защитников НХЛ, которые получают такие деньги небольшой — это Эрик Карлссон и Дрю Даути. Проворов, конечно, может считаться защитником «Филадельфии» номер один, но он далеко не игрок класса Даути или Карлссона», — отметил Айзек.

Справедливая оценка или жадность, которая войдёт в историю?

Запросы игроков обороны на такие суммы настолько редки, что стоит вспомнить, сколько получали самые звёздные защитники в НХЛ после локаута-2004/05.



Так, в первом сезоне новой эра самым высокооплачиваемым защитником был ветеран «Детройта» знаменитый Никлас Лидстрём, зарплата которого составляла «всего» $ 7,6 млн. На следующий сезон швед остался рекордсменом среди игроков обороны, а в сезоне-2007/08 его обогнал финн Киммо Тимонен, который выбил (из «Филадельфии», кстати) зарплату в $ 8 млн.

В сезоне-2011/12 неожиданным джокером среди оборонцев стал представитель «Баффало» Кристиан Эрхофф, чья годовая зарплата составила $ 10 млн, а год спустя психологический рубеж «десятки» был пройден. В сезоне-2012/13 Ши Уэбер получил в «Нэшвилле» $ 14 млн, а на втором месте среди защитников вышел Райан Сутер — $ 12 млн. Пять следующих лет Уэбер неизменно был в пятёрке лидеров НХЛ по зарплате (три года — лидировал), а в сезоне-2018/19 у защитников появился новый богатей — Джон Карлсон из «Вашингтона» с той же дюжиной миллионов в контракте.

Молодые звёзды без контрактов в НХЛ. Чего они хотят и сколько им ещё ждать Иван Проворов, Иван Барбашёв и ещё семь ограниченно-свободных агентов, которые продолжают переговоры с клубами.

На предстоящий сезон лидер сменился — Эрик Карлссон получит в «Сан-Хосе» 14,5 млн и будет четвёртым самым высокооплачиваемым игроком лиги.



Всего же за последние 14 лет лишь четверо защитников зарабатывали $ 10 млн за сезон и более. Каждый из них обладал более звёздным статусом, нежели Проворов. Если взять более отдалённые времена, то в сезоне-2003/04 зарплата того же Лидстрёма, выигравшего безмерное количество «Норрис Трофи», составляла искомые $ 10 млн. А, например, такая легенда, как Рэй Бурк в сезоне-1990/91 зарабатывал жалкие $ 1,19 млн и был четвёртым хоккеистом НХЛ по величине контракта.

«Отправьте его в КХЛ!»

Реакция болельщиков «оранжевых» на информацию, поступившую от журналиста из Коламбуса Брайана Хеджера, была вполне предсказуемой.



«Проворов хочет 10 миллионов в год? И я после этого — идиот, который называл его эгоистом? Очень смешно. И не говорите мне, что виноват его агент, потому что агент работает для игрока», — отмечает в «твиттере» болельщик franko65.



«Какой лимонад он пьёт? Отправьте его в КХЛ. Пусть там попробует получить такие деньги», — вторит sam.

«Если Проворов просит $ 10 млн в год, то Расмус Далин тогда должен получать $ 25 млн», — добавляет Zach.



«Его требования абсолютно абсурдны. Если оттолкнуться от прогнозируемого контракта в $ 6,5 млн за сезон и заключить требуемый договор на $ 10 млн, то за 8 лет действия контракта переплата составит 53,8%», — возмущается Ted.



«Иван — отличный защитник, без сомнений. Но «лётчики» там, где они есть, а именно — семь лет не могут пройти первый раунд плей-офф. Таких денег он не стоит. Если Флетчер на это пойдёт, то будет идиотом. Контракт на $ 64 мл и 8 лет будет вполне справедлив», — полагает MR 2815.