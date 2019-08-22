Регулярка КХЛ ещё не началась, а «Автомобилист» уже лишился на длительный срок двух ведущих нападающих.

Жаль, но у Дацюка будет сокращённый сезон. Конец его карьеры близко

В прошлом сезоне «Автомобилист», утвердивший на посту главного тренера Андрея Мартемьянова, приятно удивил. Клуб из Екатеринбурга совершил настоящий прорыв, одержав на старте регулярного чемпионата 18 (!) побед подряд. Остановить уральскую команду смог только «Барыс», выигравший в гостях со счётом 2:1. Правда, в плей-офф совсем не получилось, но всё приходит со временем и опытом.

Конечно, большая заслуга в подобном успехе в регулярном чемпионате (первое место на Востоке) лежит на тренерском штабе, который здорово подготовил игроков. Но и сами хоккеисты продемонстрировали отменное мастерство и волю к победе. Команда была хорошо укомплектована, лидеры брали ответственность на себя, не было череды травм, в том числе у главных бомбардиров и снайперов.

В преддверии нынешнего сезона руководство «Автомобилиста» тоже неплохо поработало на трансферном рынке. Пришёл защитник Батыршин, нападающие Плэтт, Мацек, Холланд. И, конечно, нельзя не отметить главное: подписан контракт с уроженцем Свердловска, олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли Павлом Дацюком, а также продлены соглашения с вратарём Якубом Коваржем и нападающим Анатолием Голышевым.

«Я сильно уступил в деньгах». Коварж – о новом контракте с «Автомобилистом» Один из лучших вратарей КХЛ рассказал, почему решил остаться в Екатеринбурге.

Значимость этих игроков для уральской команды сложно переоценить. Того же Дацюка приглашали в Екатеринбург не только как живую легенду, но и как одного из лучших центральных нападающих в мире. Да, даже в 41 год Волшебник, как называют Павла, даст фору многим молодым центрам. И это без какого-либо преувеличения.

— У каждого есть своё видение того, как должен выглядеть топ-клуб — начиная с быта и заканчивая всем остальным. По игре топ-клуб – это тот клуб, который из года в год доказывает свою состоятельность, удерживает высокое место в таблице. «Автомобилист» явно на правильном пути. Это определяется как достижениями и результатами, так и настроем болельщиков, заинтересованностью горожан. Сейчас в городе говорят о хоккее, — рассказал Дацюк о своём возвращении в родной город.

Волшебник возвращается домой. Дацюк – в «Автомобилисте» Павел давно этого хотел.

И всё бы хорошо, но Дацюка в последнее время буквально замучили травмы и прочие проблемы со здоровьем. Началось это ещё на закате карьеры нападающего в «Детройте». Много Дацюк лечился и в СКА, но в «Автомобилисте» всё равно посчитали, что возвращение легенды в родной город будет правильным и сильным со всех сторон шагом. Неужели руководители уральцев не понимали, на какой риск они идут? Конечно, понимали. Но подобной возможности больше бы не было.

В результате Дацюк в очередной раз прооперировался, пропустив всю предсезонку и товарищеские матчи. Неизвестно, в каком состоянии Павел подойдёт к своим первым официальным играм, однако раньше конца сентября ждать его в строе не стоит. Об этом после матча с «Ак Барсом» (2:5) на Кубке Латвийских железных дорог заявил главный тренер уральцев Андрей Мартемьянов.

— Павел Дацюк с нами не приехал, у него идет интенсивная реабилитация, увидим его только в сентябре, и то ближе к концу, — заявил Мартемьянов.

Увы, но конец карьеры Дацюка совсем близок. Постоянно так продолжаться не может. Сбои, которые даёт организм, стали для Павла тенденцией. Для профессионального спортсмена это звучит как приговор. Ведь даже Александр Овечкин, когда его спрашивают о планах на будущее, постоянно акцентирует внимание на состоянии здоровья.

«Автомобилист», к слову, выглядит на предсезонном турнире в Латвии неубедительно, потерпев уже два поражения в двух матчах. Ранее хоккеисты Мартемьянова проиграли хозяевам – рижскому «Динамо» (0:3). Безусловно, нужно делать скидку на летний хоккей и на то, что екатерибуржцы играли без легионеров в составе, но проблемы в игровой дисциплине всё равно заметны.

Однако потерей одного Дацюка всё не обошлось. «Автомобилист» перед стартом регулярного чемпионата потерял ещё одного своего ведущего нападающего. Во время матча с «Салаватом Юлаевым» на предсезонном турнире в Нур-Султане серьёзную травму получил форвард екатеринбуржцев Анатолий Голышев, выбывший, как и Дацюк, до конца сентября.

Нападающий «Автомобилиста» Голышев получил травму колена в игре с «Салаватом»

Мы связались с Голышевым, который, как и Дацюк, не полетел с командой на турнир в Ригу, и узнали о самочувствии Анатолия.

– Думаю, что будут играть через месяц-полтора. По крайне мере, сперва говорили так. Сейчас тренируюсь в зале, но никакой нагрузки на травмированную ногу нет. Хожу в специальном наколеннике, который не позволяет ноге сгибаться больше определённого градуса. Надеюсь, что к концу сентября буду на льду. Но не знаю, как пойдёт. Всё будет зависеть от процесса восстановления, — сказал Голышев.

Получается, что старт сезона (благо, начинать его «Автомобилисту» предстоит серией из четырёх домашних матчей), тренерский штаб не сможет рассчитывать на двух сильных нападающих с российскими паспортами. Весь груз ответственности в сложившейся ситуации будет лежать на иностранцах, в том числе и на вратаре Коварже.

В нападении же должны творить Доус, Секстон, Мацек и Холланд. Главное, чтобы травмы обошли их стороной, иначе ситуация для Екатеринбурга может стать если не критической, то близкой к ней.