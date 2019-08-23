Помните, Кузнецов отмазался за порошок? Теперь у него точно нашли кокаин

Два месяца назад он утверждал, что никогда не принимал наркотики, а его хотели подставить и словить хайп.

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за употребление кокаина. В конце мая в Интернете гуляло видео, где он запечатлён рядом с белым порошком, но тогда ему удалось легко отделаться. Сейчас уже всё серьёзно.

Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ на четыре года, в допинг-пробе обнаружен кокаин

Что произошло

Кузнецов сдал положительную допинг-пробу на кокаин 26 мая 2019 года – после матча за третье место с Чехией. Матч для нашей команды получился очень нервным – победили только по буллитам. Сам Кузнецов, который великолепно проводил весь турнир, и был одним из лучших в проигранном полуфинале с Финляндией, в игре за бронзу выглядел совершенно неубедительно. Теперь понятно, почему.

После анализа пробы А хоккеист отказался от вскрытия пробы В, то есть, вину свою не отрицает и оправдаться не пытался. Да и как оправдываться? Дисквалификация началась 13 июня и продлится до 12 июня 2023 года включительно. Она касается турниров под эгидой ИИХФ и КХЛ, которая подчиняется правилам. То есть в случае локаута в НХЛ Кузнецову закрыта дорога и в российскую лигу.

Кузнецова уже ловили с кокаином

Буквально через день после окончания чемпионата мира в Интернете появилось видео, где Кузнецов сидит в гостиничном номере, а рядом на столе выложены две линии белого порошка. Позже выяснилось, что видео было снято год назад, после того, как «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Хоккеист сделал комментарий, в котором утверждал, что ни разу в жизни не принимал наркотики.

«Да, я видел, что в Сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотиков и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли (с «Вашингтоном». — Прим. «Чемпионата»). К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашёл к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушёл оттуда как можно быстрее. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — сказал Кузнецов «Спорт-Экспрессу».

«Вашингтон» и НХЛ тогда начали своё расследование этого эпизода, но быстро его завершили. «Мы тщательно изучили ситуацию, связанную с появлением видеоролика в интернете 27 мая. Наше изучение вопроса помимо установления всех фактов включало в себя разговор с самим Кузнецовым. Разумеется, мы не одобряем и не приветствуем некоторые из решений, принятых Евгением в тот вечер. Однако сказанное Кузнецовым согласуется с теми сведениями, которые мы собрали самостоятельно. В этой связи мы не нашли основания подвергать сомнению его слова, считаем вопрос исчерпанным», — заявил вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.

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Кузнецов зарывает карьеру по собственной глупости?

Конечно, не просто так видео с дорожками появилось в Интернете сразу после чемпионата мира, но о чём думал Кузнецов, когда говорил, что не принимает наркотики? Теперь уже извиняющимися комментариями не отвертишься. У нападающего была идеальная репутация, которую он сам смыл в унитаз. Подставил не только себя, но и свои команды, включая сборную России. Лишил её одного из ведущих центров, по собственной глупости.

«Это очень плохая новость. Каждый сам думает и принимает решение. Женя же прекрасно знал, что он делает. Он – взрослый человек. Хотел играть в хоккей, но иногда нужно думать. Жалко человека, карьера может пойти под откос. В НХЛ, правда, не особо обращают на такое внимание, насколько мне известно. А вот путь в сборную, похоже, теперь точно закрыт… Мы сами или создаём счастье, или нет. Жалко Женьку, просто нет слов. Но это его решение, он знал, чем оно сулит. Теперь нужно думать, как быть дальше», — сказал «Чемпионату» олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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