Как жить дальше? 8 главных вопросов по делу Кузнецова

И ответы. Дисквалификация ИИХФ страшная, но не всё так плохо для форварда «Вашингтона».

В мировом хоккее большой скандал: в допинг-пробе российского хоккеиста Евгения Кузнецова было обнаружено запрещённое вещество (кокаин). Проба была взята 26 мая 2019 года сразу после матча между Россией и Чехией за бронзовые медали чемпионата мира. Международная федерация хоккея ещё 13 июня временно отстранила Кузнецова от участия в соревнованиях под своей эгидой, срок дисквалификации составляет четыре года и истекает 12 июня 2023-го.



Эта новость, как снег на голову. Мы не поверили появившемуся в июне видео о Кузнецове и белом порошке, ведь у нашего форварда была отличная репутация, и почти забыли ту историю. И вот такое неожиданное продолжение. После опубликования новости о дисквалификации Кузнецова появилось миллион дополнительных вопросов. Отвечаем на главные из них.

Помните, Кузнецов отмазался за порошок? Теперь у него точно нашли кокаин Два месяца назад он утверждал, что никогда не принимал наркотики, а его хотели подставить и словить хайп.

Сможет ли Кузнецов дальше играть в НХЛ за «Вашингтон»?

Тут у Евгения не должно быть никаких проблем. Во всяком случае, дисквалификации от ИИХФ точно не распространяются на НХЛ, да и вообще лига не запрещает употребление кокаина и не дисквалифицирует игроков после положительных проб. Впрочем, НХЛ может инициировать собственное расследование.

Но не оставят же в НХЛ это дело просто так?

Безусловно. Лига заботится о своей репутации, и, как минимум, беседа с Гэри Бэттменом Кузнецову точно предстоит. Возможен вариант, при котором лига сама проведёт допинг-тест Евгения. Отметим, что официально НХЛ начала тестировать своих игроков на наркотики только два года назад.

Что будет, если НХЛ проведёт своё расследование и обнаружит у Кузнецова кокаин?

— Согласно антидопинговому кодексу лиги Кузнецову может грозить



— дисквалификация на 20 матчей без выплат по контракту и прохождение программы реабилитации после первой положительной пробы



— дисквалификация на 60 матчей без выплат по контракту после второго положительного теста



— пожизненное отстранение от игр НХЛ с возможностью подать аппеляцию через два года за третий положительный тест



Но отметим, что дело не должно дойти до серьёзных дисквалификаций внутри НХЛ. Кузнецова должны поддержать, тем более, что игрок раскаялся и принял наказание. Известно, что Евгений уже добровольно обратился за помощью по программе обучения и консультирования, которую предоставляют НХЛ и НХЛПА, и согласился на регулярные тестирования в рамках этой программы.

В НХЛ заявили, что кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность

Сможет ли Кузнецов сыграть в КХЛ, если в НХЛ наступит локаут?

До снятия дисквалификации ждать Кузнецова в КХЛ бессмысленно. Наша лига подчиняется правилам и требованиям ИИХФ.

Сборной России можно забыть про Кузнецова на четыре года?

На чемпионатах мира – точно. Также, если НХЛ разрешит своим игрокам сыграть на Олимпиаде-2022, Кузнецов в Пекине выступить не сможет. А вот если в 2021 году состоится Кубок мира, то у Кузнецова есть шансы на нём сыграть. К этому турниру ИИХФ не имеет отношения, и всё будет зависеть от того, применит НХЛ дополнительные санкции к Евгению или нет.

Могут ли сборную России лишить медалей ЧМ-2019 из-за этой ситуации? Или бронзу отберут только у Кузнецова?

— В соответствии с нормами ИИХФ спортсмен, нарушивший антидопинговые правила, дисквалифицируется с утратой всех медалей очков и призов, полученных по итогам соревнования ИИХФ. Дисквалификация к команде может быть применена, если будет установлено, что более двух членов команды нарушили антидопинговые правила во время соревнования. Соответственно в связи с дисквалификацией Евгения Кузнецова сборная России по хоккею не утрачивает место и медали ЧМ-2019.

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Почему ИИХФ объявил о дисквалификации только спустя три месяца после отстранения Кузнецова?

Вероятно, дело в том, что Кузнецов отказался от анализа пробы В. По регламенту на это отводится определённое количество времени.

Может ли Кузнецов обжаловать свою дисквалификацию?

Да, Кузнецов может это сделать, но особого смысла нет. Тем более, что Евгений отказался от вскрытия пробы В и принял наказание.



Таким образом, для Кузнецова всё не так плохо, как могло показаться в начале. Он наверняка осознал свою ошибку, будет сотрудничать с НХЛ, а в лиге пойдут ему навстречу. Если всё пойдёт хорошо, то в ближайшие четыре года он продолжит выступать в сильнейшей лиге мира, а тема с дисквалификацией будет всплывать только во время международных соревнований. Сборная России потеряла на четыре года сильного центрфорварда, и это самая плохая сторона этой истории.