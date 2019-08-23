Америка спасёт русского хоккеиста. В НХЛ Кузнецова поймут и простят

В допинг-пробе Евгения Кузнецова обнаружен кокаин. ИИХФ дисквалифицировала его на четыре года, а сможет ли он играть за «Вашингтон»? Разбираемся в правилах НХЛ.

Помните, Кузнецов отмазался за порошок? Теперь у него точно нашли кокаин Два месяца назад он утверждал, что никогда не принимал наркотики, а его хотели подставить и словить хайп.

Как в НХЛ наказывают за допинг и наркотики

НХЛ не подчиняется ВАДА, ИИХФ или другой международной организации. Список запрещённых веществ у лиги тоже свой собственный. Туда входят два вида веществ – собственно допинг (препараты для повышения физических характеристик спортсмена), и наркотики (препараты, вызывающие зависимость).

За допинг НХЛ карает строго.

— при первой положительной пробе накладывается дисквалификация на 20 матчей без оплаты по контракту, и назначается обязательное прохождение программы лечения от зависимости.



— при повторной положительной пробе накладывается дисквалификация на 60 матчей без оплаты и назначается обязательное прохождение программы лечения.



— при третьей положительной пробе накладывается постоянная дисквалификация, однако через два (или больше) года игрок может подать апелляцию.

Но, кокаин – не допинг, а обычный наркотик, хотя он тоже запрещён в НХЛ с 2013 года. Обязательную проверку на наркотики НХЛ начала в 2017 году – до этого такие пробы брались у трети игроков. В 2015 году вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли сообщил, что число положительных проб на кокаин растёт, но отметил: «Не скажу, что это какой-то кризис. Я буду в шоке, если число положительных проб перевалит за 20 штук».



Проба на наркотики сдаётся фактически анонимно, для сбора статистики. Дисциплинарные наказания за травку, кокаин и другие наркотики в коллективном соглашении не прописаны. Только если концентрация наркотика будет угрожать здоровью игрока или безопасности окружающих, его имя сообщат докторам программы. Если выяснится, что он принимает наркотик незаконно (не по предписанию врача, например), его отправят проходить программу лечения от зависимости.

В 2014 году нападающего «Тампы» Райана Мэлоуна арестовали за езду под воздействием кокаина. Он признал вину, и вместо тюрьмы ему назначили альтернативное наказание. Мэлоун спокойно начал сезон – уже в составе «Рейнджерс». Большую часть чемпионата он провёл в АХЛ, но, тем не менее, никакой дисквалификации у него не было.

Заявления НХЛ и Кузнецова

«Мы осведомлены о позитивной допинг-пробе Кузнецове и его дисквалификации в ИИХФ. В отличие от ИИХФ, в НХЛ кокаин считается не допингом, а наркотиком, вызывающим зависимость. Игроки проходят проверку на него, и в некоторых случаях мы вмешиваемся, назначаем обследования и лечение.



Мы понимаем, что Евгений добровольно обратился за помощью по программе обучения и консультирования, которую предоставляют НХЛ и НХЛПА, и согласился на регулярные тестирования в рамках этой программы.



Кузнецов согласился лично встретиться в комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном перед стартом тренировочного лагеря, чтобы обсудить свою ситуацию и рассмотреть своё поведение. Мы воздержимся от комментариев по поводу того, будут ли предприниматься дополнительные действия (дисциплинарные или другие) до тех пор, пока Кузнецов не встретится с комиссаром», — заявил Билл Дэйли.



«Вашингтон» также выступил с заявлением, уверив, что окажет Кузнецову поддержку и будет держать связь с руководством лиги. Сам хоккеист принёс извинения и сообщил, что принимает ответственность за свои действия: «Я решил принять это наказание. Я всегда гордился тем, что представляю свою страну, это близко моему сердцу. Тяжело принять то, что я не смогу надеть джерси сборной следующие четыре года. Я разочаровал многих важных для меня людей, включая семью, партнёров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лёд в Вашингтоне, «Кэпиталз» и наши болельщики великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвёл вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие – взять ответственность за эту ситуацию и свои действия», — сообщается в заявлении Кузнецова.

«Вашингтон» выступил с заявлением по дисквалификации Кузнецова

Официальное заявление ФХР по дисквалификации Евгения Кузнецова

Кузнецов удалил фотографии в «Инстаграме» и закрыл профиль

Встреча Кузнецова с Беттмэном должна состоятся до 12 сентября – в этот день официально стартует сбор «Вашингтона». Несмотря на то, что заявления «Вашингтона» и НХЛ крайне осторожные, и намекают на возможное дисциплинарное наказание, вероятность дисквалификации мала. Кузнецов, конечно, изрядно подпортил свою репутацию, но не он первый и не он последний игрок НХЛ, у которого в крови нашли наркотики. Скорее всего, ему назначат лечение и будут усиленно проверять в дальнейшем. Совсем без хоккея он не останется. Главное, чтобы Кузнецов действительно встал на правильный путь, а не продолжил скатываться вниз.