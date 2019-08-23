«За свою ошибку он заплатит Олимпиадой». Что пишут о Кузнецове в Америке

«Кокаин может быть лучше алкоголя. Потому что от него не бывает похмелья. В моё время кокаин был очень распространён на вечеринках. Многие игроки его пробовали, в том числе и я. Признаю, что я потом об этом сильно пожалел», — говорил в своё время знаменитый Борьё Сальминг. Швед, выступавший за «Торонто» в 1980-х был одним из немногих, кто откровенно признался в употреблении наркотиков во время выступлений в НХЛ.



Положительная допинг-проба Евгения Кузнецова стала настоящим шоком для большинства заокеанских болельщиков и специалистов.

Как жить дальше? 8 главных вопросов по делу Кузнецова И ответы. Дисквалификация ИИХФ страшная, но не всё так плохо для форварда «Вашингтона».

«НХЛ лечит, а не наказывает»

«Допинг-проба Кузнецова противоречит тому, что он сам говорил в мае. Тогда он утверждал, что никогда не употреблял наркотики. Официально НХЛ начала тестировать своих игроков на наркотики только два года назад — в 2017 году. В отличие от других профессиональных лиг Северной Америки — НФЛ, НБА и МЛБ, хоккейная лига не запрещает употребление кокаина и не дисквалифицирует своих игроков после положительных проб. При этом, кокаин попадает в раздел 6А списка запрещённых веществ ВАДА», — отмечает сайт Russian Machine Never Breaks.



«В свете новостей о Кузнецове, полезно вспомнить о политике НХЛ по отношению к наркотикам. Лига фокусируется на реабилитации и лечении, а не на наказаниях», — отмечает обозреватель The Athletic Кейти Стрэнг, добавляя, что совсем недавно НХЛ обсуждала вопрос о легализации марихуаны, которая доступна в Канаде.

«В российских новостях говорят о том, что в рамках четырёхлетнего запрета от ИИХФ Кузнецов не сможет играть в КХЛ, если в НХЛ будет локаут», — отмечат Изабель Хуршудян из Washington Post.



«Кузнецов не был сегодня на льду на неофициальной трениовке, что неудивительно, учитывая новости. Но он был на занятиях все шесть предыдущих раз, сколько я видел», — пишет эксперт NBC Sports Capitals Тарик Эль-Башир.

«В своём официальном заявлении Кузнецов так и не объяснил. почему и как появилось сомнительное видео, а он сам заявил, что никогда не употреблял наркотики», — задался вопросом обозреватель Washington Post Барри Сврлюга.

«Это похоже на провокацию и подставу». Что говорят о кокаине у Кузнецова Известные хоккейные эксперты разбирают сложившуюся ситуацию.

«За свою ошибку он заплатит Олимпиадой»

«Интересно, что «Вашингтон» и вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли опубликовали заявления, в которых говориться о том, что Кузнецов добровольно обратился в рамках программы консультирования и помощи, предусмотренной коллективным соглашением. Он согласился на регулярное тестирование, касающееся его участия в этой программе. Кроме этого, он должен будет встретиться с Гэри Беттмэном, чтобы обсудить ситуацию и его поведение до начала тренировочного сбора «Вашингтона». Пока неясно, будет ли применена к Кузнецову какая-то дисциплинарная мера в НХЛ. По словам Дэйли, в НХЛ кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность, а потому не является запрещённым веществом. Он квалифицируется как наркотик злоупотребления, и зависимость от которого должна привести к обязательному лечению в соответствующих случаях.

Видео доступно на «Чемпионате».

Пока что Дейли оставил дверь наказаний открытой — он заявил, что будут дополнительные комментарии лиги по этому вопросу. Вместе с тем, «Вашингтон» выразил Кузнецову полную поддержку», — пишет Джей Риган из NBC Sports Capitals.



«НХЛ проверяет своих игроков на наркотики, такие, как кокаин или марихуана. Однако хоккеисты не отстраняются после положительных проб. Если фиксируется «аномально высокий уровень» какого-либо вещества, то завеса анонимности поднимается и врачи могут рекомендовать лечение. А вот если игрок нарушает условия программы, то последствия могут быть хуже — штрафы, дисквалификации и так далее. Но игрок не обязан включаться в эту программу лечения, если он не хочет», — пишет Эмили Каплан из ESPN.

Кузнецов попался на кокаине! Все подробности скандала ИИХФ дисквалифицировала российского хоккеиста Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. Всё, что об этом нужно знать.

«Евгений Кузнецов, звезда «Вашингтон Кэпиталз», отстранён от участия в международных матчах после положительного теста на «сахарок». После того, как всплыло видео с белым порошком в виде полосок и свёрнутой в трубочку купюрой, это никого не удивило. Тогда 27-летний Кузнецов сделал заявление, что он никогда (!) не принимал наркотики. И ни НХЛ, ни руководство «Кэпиталз» не предпринимало никаких действий. Но Международная федерация хоккея наблюдает за всем и делает всё немного иначе. В пятницу они дали Кузнецова четыре года дисквалификации после положительного теста на кокс. Другими словами, он не сможет представлять свою родную страну, Россию, на международных соревнованиях», — отмечает североамериканский таблоид TMZ.



«Кузнецов в мае: «Я никогда не принимал наркотики. Давайте сдам тест». Кузнецов сегодня: «Я ужасно себя чувствую за то, что подвёл вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие – взять ответственность за эту ситуацию и свои действия», — язвит Yahoo Sports.

«Я был разочарован Кузнецовым из-за его нестабильной игры в прошлом сезоне. У него было 72 очка, но он был намного ниже того уровня, который показал в плей-офф-2018. Забудьте про СМИ и болельщиков. Его товарищи по команде теперь тоже захотят получить объяснения. НХЛ может не наказать за употребление кокаина, но за свою ошибку Кузнецов заплатит очень дорого. Он не сможет сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине, если игрокам НХЛ разрешат туда поехать. Правда, одна лазейка есть — это Кубок мира в 2021 году. Этот турнир не попадает под эгиду ИИХФ», — считает Брайан Макналли из NBC Sports Washington.



«Кажется, НХЛ и «Вашингтон» будут осторожно разбирать ситуацию Кузнецова, по крайней мере в том, чтобы оказать ему необходимую помощь. Но всё равно будет шоком, если ему выпишут официальное наказание и не дадут участвовать в матчах НХЛ в этом сезоне», — пишет обозреватель The Hockey News Мэтт Ларкин.

«Как сильно вы хотите поспорить, что в этом участвует и Ови?»

Североамериканские болельщики разделились на два лагеря — одни нещадно критикуют Евгения, другие стараются отнестись с пониманием.



«Надеюсь, он исправится и больше не допустит подобных ошибок. Определённо он заслужил ещё один шанс. Но надо признать, что враньё не выглядит слишком хорошо», — отмечает в «твиттере» Nicole.



«Рад, что его поймали. Кузи нужен был звонок для пробуждения. Он явно баловался порошком на протяжении сезона, что привело к падению в игре. Соберись с духом, Евгений. Ты — главная причина того, что «столичные» вылетели в первом раунде», — пишет Jason Rose.

Кузнецов прокомментировал дисквалификацию за употребление кокаина

«Он получил порошок от Лехтеря?» — вспоминает о финских страданиях Michael Wurster.

«Он должен быть отстранён от матчей и в НХЛ. Пусть не на четыре года, но матчей на 20 уж точно», — считает ITZNHockey.



«Эй, Биссонетт, возьмёте этого парня к себе в Spittin' Chiclets?», — остроумно спрашивает Chris Jensen.



«Теперь все остальные игроки завидуют Кузнецову, потому что у них нет законных оснований не приехать на чемпионат мира», — пишет Mr Nice Guy.



«Как сильно вы хотите поспорить, что в этом участвует и Ови?», — задаётся вопросом Danked.