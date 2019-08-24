Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать

Эх, Кузя…А мы ведь тебе поверили! Тогда, в конце мая, видео с Кузнецовым, сидящим в номере отеля перед дорожками неизвестного порошка, облетело весь Интернет, но не сумело вызвать никакого резонанса. Потому что никто не мог предположить реальную связь между Кузнецовым и какими-либо наркотиками. Ведь это наш челябинский Кузя! Простой в общении парень, раздающий весёлые интервью и показывающий птичку для дочки после заброшенных шайб. И он нюхает кокаин?! Бред какой-то…

Оказалось – не бред. Допинг-проба Кузнецова, взятая после матча сборной России за бронзовые медали на ЧМ-2019, дала положительный результат, в ней был обнаружен как раз кокаин. Худшие предположения, которые могли возникнуть после просмотра злополучного видео, подтвердились. Теперь у Кузнецова – четыре года дисквалификации от ИИХФ, испорченная репутация и унизительный курс лечения и тестирования в НХЛ. Сам виноват.

Помните, Кузнецов отмазался за порошок? Теперь у него точно нашли кокаин Два месяца назад он утверждал, что никогда не принимал наркотики, а его хотели подставить и словить хайп.

Зачем Кузнецов врал?

В конце мая российская хоккейная общественность выступила с единогласной поддержкой Кузнецова. Евгения осуждали только за неправильный выбор друзей и не сомневались, что сам он – белый и пушистый.

Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ на четыре года, в допинг-пробе обнаружен кокаин

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Всё оказалось гораздо хуже. Сам факт, что Кузнецов всё-таки употреблял кокаин – не самый печальный. Это довольно лёгкий наркотик, а в НХЛ, например, он вообще не является запрещённым. Да и сейчас меньше всего хочется быть моралистом, осуждающим взрослого человека за его выбор и приплетать сюда якобы пагубное влияние на подрастающее поколение. У этого поколения и без Кузнецова миллион вариантов быть испорченным – тут личное дело каждого.

Проблема в другом – Кузнецов всех обманул, и это самое мерзкое в этой ситуации. После появления майского видео Евгений на голубом глазу заявил, что никогда не употреблял наркотики и скрывать ему нечего, и выразил готовность в любой момент пройти медицинскую экспертизу. Эти слова оказались блефом и бравадой. Кузнецову не обязательно было подчёркивать свою чистоту, он ведь просто мог ограничиться объяснением своего появления на записи. С его прежней репутацией ему бы всё равно поверили.

Е. Кузнецов — о видео с белым порошком: я никогда не употреблял наркотики

Но Кузнецов сказал неправду. И теперь оказался не только хоккеистом-кокаинистом, но и «господином соврамши».



Обманом Евгения огорчены очень многие. Простые болельщики из России, люди из сборной, представители НХЛ и «Вашингтона». Возможно, и его семья знала не всю правду, но в этой ситуации мы не будем лезть в личные дела. Поступок Кузнецова получил отголоски по обе стороны океана, вот только реакция и последствия будут совсем разные.

В США Кузнецова простят и поддержат

Мало сомнений, что Америка Евгения поймёт и простит. Собственно, речь изначально не шла о его дисквалификации в НХЛ, потому что лучшая лига мира не имеет никакого отношения ни к ИИХФ, ни к Всемирному допинговому агентству. Там своё отдельное хоккейное королевство. Но не только в игровом, но и бытовом и репутационных смыслах у Кузнецова в США всё должно быть отлично. Важный фактор для НХЛ – российский хоккеист принял наказание от ИИХФ, полностью признал свою вину и раскаялся, а ещё добровольно обратился за помощью по программе обучения и консультирования, которую представляют НХЛ и НХЛПА. Словом, Кузнецов готов полностью «сотрудничать со следствием», а с игроками, которые признают свои подобные ошибки, за океаном любят и умеют работать.

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Российскому форварду предстоят беседы, тестирования, возможно, курс лечения и реабилитации. В НХЛ Кузнецова обработают по полной программе и не дадут ему пустить свою карьеру под откос из-за одного прецедента. В конце концов, Евгений ведь не первый игрок НХЛ в истории, кто попался на употреблении наркотиков. Самый подходящий пример (где игрок был уличён не в хранении, а именно в употреблении) – случай Райана Мэлоуна, который в 2014 году управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. За это экс-форварду «Тампы» дали 12 месяцев испытательного срока, в течение которого игрок должен быть «чист», посещение реабилитационного центра НХЛ и 50 часов исправительных работ. Мэлоун не пропустил ни одной игры чемпионата из-за своего нарушения.



Кузнецова, скорее всего, ждёт что-то подобное. Возможно, НХЛ сама решит взять допинг-пробу, назначит тот же испытательный срок или заставит Евгения ходить на реабилитацию. Но Кузнецова точно будут всячески поддерживать, и он точно продолжит играть за «Вашингтон». А если он будет это делать хорошо, то про эту историю в Америку быстро забудут. Ведь за океаном у Кузнецова репутация отличного игрока, обладателя Кубка Стэнли, а что с ним случилось в далёкой Европе – уже не так интересно.

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А в России Кузе можно забыть про хорошую репутацию

Но в России так просто отнестись к этой ситуации невозможно. Начнём с того, что официальные извинения Кузнецова здесь мало кого волнуют. Евгений не просто подвёл сборную России и её болельщиков, а наплевал на всех людей, которые рассчитывали на него, от руководства ФХР до рядового болельщика у телевизора. Ведь на кокаине он попался не где-нибудь на летнем отдыхе и не во время сезона НХЛ, где он представляет «Вашингтон». Положительную допинг-пробу обнаружили именно у хоккеиста сборной России! Поэтому в Америке к этому отнесутся достаточно снисходительно, а вот на родине Кузнецову будет очень сложно отмыться от такого позора.



За примерами ходить далеко не надо. Все вы знаете прекрасного хоккеиста Сергея Зиновьева, который построил отличную игровую карьеру, а по её завершении даже поработал в должности генерального менеджера новокузнецкого «Металлурга». Для кого-то, конечно, Зиновьев ассоциируется в первую очередь с легендарным звеном «Ак Барса» Морозов – Зиновьев – Зарипов, но абсолютное большинство сразу же вспомнят, как Сергея выгоняли из сборной России за марихуану. Злые языки российских болельщиков (увы, таких большинство) ярлыки приклеивают намертво и не прощают ошибок.

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Вряд ли простят и Кузнецову, которого, кажется, все любили. Но теперь для значительной части российских поклонников хоккея он станет, во-первых, наркоманом, а во-вторых, наглым лжецом. И Евгений может выиграть хоть четыре Кубка Стэнли с «Вашингтоном» в ближайшие четыре года, отношение к нему не изменится. Потому что надо понимать, что игры сборной России смотрит гораздо больше человек, чем матчи НХЛ. В нашей огромной стране обычно знают фамилии только тех хоккеистов, которых видят в форме национальной команды, при этом абсолютное большинство не расскажет вам, в каком клубе НХЛ играет, например, Никита Кучеров и чем знаменит его прошлый сезон. Для великого множества российских любителей хоккея Куч – это тот парень, который разрывал всех с Гусевым на ЧМ-2019, не более того.



А Кузнецов теперь для них – это тот игрок, который на чемпионате мира попался на употреблении кокаина, и им плевать, что в Америке Евгения включают в топ-16 лучших центрфорвардов планеты. И в дальнейшем будут обязательно воспринимать Кузнецова через призму кокаиновой истории, также как Зиновьеву до сих пор припоминают случай с марихуаной из 2004-го.

Так что в Америке у Кузи всё будет хорошо, а вот в России его репутация испорчена, боюсь, безнадёжно. Но жалеть Кузнецова сейчас хочется меньше всего. Он ужасно поступил по отношению к своей стране, причём дважды – когда употреблял наркотики во время чемпионата мира, и когда врал. Кто-то, кстати, до сих пор пытается выгораживать Кузнецова, но уже пора понять, что Евгений взрослый человек и в этой ситуации виновато не его окружение, а он сам.



Кузнецов избежит серьёзного для своей карьеры наказания, но всё равно заплатит за свой поступок дорогой ценой – хорошей репутацией на родине. Ведь челябинца очень любили в России, а он на всех наплевал. Обычно в таких ситуациях люди не знают жалости к разочаровавшему кумиру. Или всё-таки найдутся те, кто простит Кузнецова?