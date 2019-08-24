Лучшие голы Кузнецова за сборную России. Мы будем по ним скучать

С ностальгией просматриваешь голы Евгения Кузнецова за сборную России. Тут вам и шедевры в памятном полуфинале МЧМ-2012 с Канадой, и феерия Евгения в четвертьфинале МЧМ-2011 с финнами, и голы за первую сборную страны. Увы, но теперь Кузнецов, попавшийся на употреблении кокаина, не сможет выступать на турнирах под эгидой ИИХФ четыре года. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года. Вспоминаем лучшие голы Евгения в форме сборной. Как молодёжной, так и национальной.

Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать Любимец болельщиков на всех наплевал. Но его всё равно простят?

Итак, Кузнецов «зажигал» ещё за молодёжку. В 2011 году Россия проигрывала Финляндии 1:3 за пять минут до конца встречи, но дубль и голевая передача Евгения помогли россиянам выиграть – 4:3. В итоге российская команда вышла в полуфинал.



Видео дубля Кузнецова можно посмотреть здесь.



Нельзя не вспомнить и памятный полуфинал с МЧМ-2012 с Канадой. Кузнецов – главный герой той встречи. Челябинец с отличным катанием оформил хет-трик, а коллектив Валерия Брагина выиграл со счётом 6:5 и вышел в финал соревнования, где уступил шведам – 0:1.

Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube.



Пожалуй, главный гол Евгения Кузнецова за сборную России. Кубок мира по хоккею образца 2016 года, победа сборной России над мастеровитой и задорной сборной молодых звёзд Северной Америки со счётом 4:3. Блестящий проход Кузнецова и бросок и бросок под руку голкиперу Мэтту Мюррею. Вынимай!



Видео гола Кузнецова можно посмотреть здесь.



На чемпионате мира по хоккею 2016 года гол нападающего сборной России Евгения Кузнецова был признан лучшим за девятый игровой день. Эту шайбу россиянин забросил в ворота сборной Швейцарии. Форварду удался великолепный проход, после которого он смог добить летящую шайбу в ворота соперника. Наслаждайтесь! Швейцарцы тогда были разгромлены Россией – 5:1.

Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube.



Ну и, конечно, вспомним последний гол Кузнецова за сборную на завершившемся в мае 2019 года в Братиславе чемпионате мира. Команда Ильи Воробьёва разгромила Италию на групповом этапе со счётом 10:0, а Евгений в том матче отметился дублем, забросив третью и пятую шайбу россиян. В эпизоде с пятым голом челябинец легко убежал от двух соперников, с кистей поразив ворота Италии. Как скоро мы увидим следующий гол Кузнецова за сборную? Об этом, к сожалению, теперь можно только догадываться.

Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube.