Игроки НХЛ, которых ловили с наркотиками. Что с ними было

История употребления наркотиков хоккеистами не нова. Пока непонятно, что будет с Евгением Кузнецовым дальше, «Чемпионат» решил вспомнить хоккеистов, которых ловили на наркотиках.

Америка спасёт русского хоккеиста. В НХЛ Кузнецова поймут и простят Кокаин – это плохо, но водочки не надо, он домой не полетит.

Грант Фюр

Что случилось: в 1990-м Фюр выиграл свой пятый Кубок Стэнли, а потом признался в интервью, что в 1980-х периодически нюхал кокаин и врал руководству «Эдмонтона», что он чист. Летом 1989-го он в частном порядке прошёл реабилитацию.



Чем всё закончилось: НХЛ ухватилась за интервью и дисквалифицировала Фюра на сезон-1990/91 с лишением зарплаты. Правда, потом сократила отстранение до 59 матчей. Фюр отыграл ещё несколько лет, а сейчас является членом Зала славы.

Боб Проберт

Что случилось: Проберт ковал свою славу кулаками, защищая звезду «Детройта» Стива Айзермана. Весёлая жизнь в НХЛ и статус одного из главных тафгаев лиги вскружили Проберту голову. Он пил, а затем и пристрастился к наркотикам. В 1989-м он пытался пересечь границу с Канадой с 14 граммами кокаина в трусах. Полгода он провёл в тюрьме, а НХЛ выписала ему бессрочную дисквалификацию.



Чем всё закончилось: дисквалификацию с Проберта сняли, но его проблемы с алкоголем и наркотиками продолжились. В 1994-м он попал в аварию, у него в крови было обнаружено конское содержание алкоголя, а также следы кокаина. В «Детройте» от него уже порядком устали, но Проберт прошёл лечение и перешёл в «Чикаго».



Несколько лет Проберт оставался трезв, но потом снова взялся за старое и даже после окончания карьеры он регулярно попадал в разные переделки. Конечно, повлияло и тафгайское прошлое – организм человека не железный, нагрузки от драк, алкоголя и наркотиков бесследно не проходят. В 2010 году он скончался от инфаркта.

История одного тафгая. Часть 10 Наш сегодняшний рассказ – о легендарном бойце Роберте Проберте. "Не смерть страшна - страшно, что всегда она приходит раньше времени", - говорил С. Бородин. Это и о Проберте.

Тео Флёри

Что случилось: Флёри родился с проблемами – его мать употребляла наркотики даже во время беременности. Плохая наследственность, вспыльчивый нрав, слава в НХЛ – наркотики были лишь следующим шагом. А после перехода в «Рейнджерс» он и вовсе пошёл вразнос – постоянные тусовки с сомнительными личностями, реки алкоголя и горы кокаина. Правда, в 2000-м году он добровольно прошёл курс реабилитации. Потом рассказывал, как сдавал мочу своего маленького сына вместо своей на проверках в НХЛ.



Чем всё закончилось: НХЛ несколько раз дисквалифицировала Флёри за нарушение программы лечения от зависимости. Последняя дисквалификация положила конец его карьере в НХЛ. Сейчас Флёри не употребляет, а 10 лет назад выпустил книгу, в которой начистоту рассказал о всех своих передрягах.

Что случилось: 33-летний Медведев решил податься за океан, впервые в своей карьере, и подписал контракт с «Филадельфией». Буквально через несколько дней после окончания сезона-2015/16 («лётчики» тогда не попали в плей-офф) его арестовали по подозрению в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения.



Хоккеиста быстро отпустили, но потом предъявили обвинения, среди которых было хранение наркотиков и принадлежностей для их употребления. Впрочем, в крови Медведева нашли только алкоголь – его содержание в два раза превышало допустимую норму.



Чем всё закончилось: ничем. Контракт Медведева с «Филадельфией» истёк, он вернулся в Россию и три года отыграл за «Авангард», дойдя с командой до финала Кубка Гагарина этой весной.

Что случилось: перед стартом сезона-2018/19 имя Лехтеря появилось в криминальной хронике. Его связывали с группой наркоторговцев, у которой изъяли 2 килограмма кокаина. Лехтеря не стали арестовывать, ограничились допросом. Был ли причастен финн к наркотрафику, покупал ли кокаин сам – вопрос открытый. Он на эту тему говорить не хочет.



Чем всё закончилось: Лехтеря начал сезон в «Филадельфии», правда набрал только три очка в 27 матчах, и зимой был отправлен в АХЛ через драфт отказов. Весной суд приговорил его к четырём месяцам условного срока. Форвард вину отрицает (на суде он уже фигурировал как покупатель наркотика). В «Филадельфии» его контракт истёк, теперь Лехтеря будет выступать за СКА.

«Лехтеря начал школьную игру в молчанку». Финские СМИ против новичка СКА На родине игрока преследуют вопросы о деле по распространению наркотиков.

Майк Ричардс

Что случилось: летом 2015 года двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Майк Ричардс был остановлен на границе США и Канады. У него нашли оксикодон – сильное болеутоляющее, вызывающее зависимость.



Чем всё закончилось: через пару недель после ареста «Лос-Анджелес» разорвал контракт с Ричардсом за «существенное нарушение». Новую команду нападающий нашёл только в январе, а в конце февраля суд снял с него обвинения. Тот сезон стал для Ричардса последним в карьере.

Джаррет Столл

Что случилось: ещё один игрок «Кингз», который тоже попался в 2015 году, только весной. Он пытался пронести на вечеринку в одном из бассейнов Лас-Вегаса три грамма кокаина и несколько таблеток экстази. О том, что перед входом надо пройти обязательный досмотр, он не подумал. Когда его взяли «с поличным», он даже не стал отпираться.



Чем всё закончилось: в июне Столл признал свою вину, и ему скостили наказание, назначив всего 32 часа общественных работ. В конце того же лета он подписал новый контракт – с «Рейнджерс», потом его обменяли в «Миннесоту», где он и завершил карьеру.

Райан Мэлоун

Что случилось: Мэлоун позволил себе расслабиться незадолго до конца регулярки сезона-2013/14. Полиция остановила его машину, учуяла запах алкоголя, и заодно решила обыскать карманы. А там нашёлся пакетик кокаина. Хоккеист пытался включить дурачка и говорил, что сам не знает, откуда у него в штанах взялись наркотики.



Чем всё закончилось: на заключительный выезд «Тампы» Мэлоуна не взяли, в плей-офф он тогда тоже не сыграл. А летом клуб выкупил последний год его контракта. Игрок всё-таки смог найти новую команду, но, отыграв шесть матчей за «Рейнджерс», был сослан в АХЛ, а затем завершил карьеру (кстати, он временно возобновил её в сезоне-2017/18, надеялся попасть на Олимпиаду. Но его не взяли).

Дон Мёрдок

Что случилось: Мёрдок был подающим надежды игроком, но недолго. В 19 он установил рекорд НХЛ, став самым молодым игроком, оформившим пента-трик. А в 21 его поймали в аэропорту Торонто — он вёз почти пять граммов кокаина в носке.



Чем всё закончилось: в суде Мёрдок отделался лёгким испугом, зато НХЛ устроила показательную порку. Сначала оштрафовала, а через год дисквалифицировала его на сезон-1978/79. Потом, правда, сжалилась, и сократила дисквалификацию до 40 матчей. Мёрдок вернулся в строй, набрал 37 очков в 40 матчах, а затем помог «Рейнджерс» дойти до финала Кубка Стэнли. Правда, в дальнейшем его карьера пошла на убыль – после пары лет в НХЛ он долгое время играл в низших лигах.

Йере Каралахти

Что случилось: Каралахти в начале 2000-х отыграл несколько сезонов в НХЛ, постоянно выступал за сборную Финляндии, и даже поиграл в КХЛ – за минское «Динамо» и «Йокерит». О своих проблемах с наркотиками он рассказал сам. Впервые его поймали в Финляндии в 1996-м с целым букетом – марихуаной, амфетамином и героином, что привело к временной дисквалификации в финской лиге.



Чем всё закончилось: Каралахти не отказался от пагубных привычек и в НХЛ, предпочитая не колоться героином, а курить его. Он думал, что так сможет скрыть свою зависимость, но правда всплыла наружу. В 2002 году его дисквалифицировали, и Каралахти вернулся в Финляндию. Там он опять взялся за старое – в 2007 году его арестовали по подозрению в наркотрафике. В 2008 году он получил 20 месяцев условного срока, и штраф в 10 тыс. евро.

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Брэнтт Мирес

Что случилось: Мирес был тафгаем, а ещё алкоголиком и наркоманом. Он пил с 17 лет, к кокаину пристрастился в 23. В НХЛ долго пыталась его вытащить из болота, его четыре раза дисквалифицировали за положительные тесты на кокаин, много раз пытались лечить. Ничего не помогало, один раз он чуть не умер после кокаиновой ночи. В итоге Мирес получил пожизненный запрет выступать в профессиональных лигах Северной Америки.



Чем всё закончилось: нападающий поехал в Великобританию, но продержался пару недель. Пабы на каждом углу не сочетались с трезвым образом жизни. Мирес продолжил загулы и однажды дошло до того, что он разгромил дом. После этого он взялся за ум и прошёл лечение. Через несколько лет его даже взяли на работу в «Лос-Анджелес», он консультировал молодых игроков.