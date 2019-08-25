Старички дают жару. 61-летняя звезда «Чуда на льду» напал на друга

А всё потому, что в НХЛ он тоже получал по голове.

Криминальные истории продолжают сотрясать хоккейный мир. На днях стало известно, что член легендарной сборной Соединённых Штатов Америки, которая на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде обыграла в финале непобедимую «Красную машину», обвинён в разбойном нападении на человека. Один из главных форвардов, творивших знаменитое «Чудо на льду», избил человека металлическим прутом.

Марк Павелич. 61 год, бывший центрфорвард.

В НХЛ провёл 355 матчей, набрал 329 (137+192) очков. Выступал за «Рейнджерс», «Миннесоту» и «Сан-Хосе».

Обладатель золота Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде («Чудо на льду»).

Завершил карьеру в 1992 году.

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Переломы, дробовик и пистолет

Этого известного в прошлом форварда зовут Марк Павелич. К моменту Олимпиады-1980 он выступал за университет Миннесоты-Дулут, неплохо играя на студенческом уровне, а на самих Играх стал настоящей звездой. Он занял третье место в сборной США по набранным очкам (1 гол, 6 передач в семи матчах), и именно этот успех помог ему пробиться в НХЛ, где он отыграл шесть с хвостиком сезонов. В знаменитом финале против сборной СССР Павелич отдал две передачи, ассистировав, в том числе, и в победном голе капитана Майка Эрузионе.

Казалось бы, что с 61-летним американским ветераном уже не может случиться ничего шокирующего, однако Павелич внезапно стал героем полицейских сводок. На прошлой неделе Марк вернулся с рыбалки на озере Верхнее в штате Миннесота вместе со своим приятелем. Неожиданно, после возвращения, Павелич накинулся на своего друга с металлическим прутом, обвиняя приятеля в том, что тот выпил его пиво. Дело закончилось раздробленной ногой, переломом позвонка и двух рёбер, а также ушибом почки. Кроме этого, у Павелича нашли незарегистрированный пистолет и ружьё, так что пострадавший приятель ещё легко отделался.



Павелича забрали под стражу, где он остаётся до сих пор, поскольку залог в $ 250 тыс за него никто не внёс. Ему предъявили обвинение в нападении, владении незаконным дробовиком, а затем окружной судья Майкл Куццо назначил экспертизу по поводу умственной деятельности Павелича, у которого на предварительном слушании даже не было адвоката.

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Продал медаль ОИ-1980

Вопрос о психическом здоровье бывшего центрфорварда может оказаться вполне актуальным. В 2012 году у Павелича скончалась супруга Кара, и эта смерть была до крайности нелепой — женщина упала с балкона, который был всего лишь на втором этаже их дома. Четыре года спустя Марк продал свою золотую медаль Лейк-Плэсида-1980 за $ 262 тыс, заявив, что хочет помочь своей взрослой дочери. Павелич стал вторым хоккеистом золотой сборной США, кто продал свою медаль — чуть ранее, в 2010 году это сделал Марк Уэллс.

«Павелич — самый добрый и ласковый человек из всех, кого я знаю. Он совершенно не такой, каким его пытаются представить после всех этих новостей. Проблемы с вспышками гнева, порча имущества появились у него всего года два-три назад», — заявила сестра Павелича Жанна Гевик. Она и её семья считают, что эти удары арматурой вызваны, тем, что называют СТЕ — хронической травматической энцефалопатией, дегенеративным заболеванием головного мозга, вызванным многочисленными повторяющимися ударами по голове. Считается, что особенно часто это заболевание проявляется у бывших игроков НХЛ и НФЛ, а нестабильное поведение, потеря памяти и отсутствие контроля за своими импульсивными поступками сгубили уже не одну судьбу бывших спортсменов.

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В НХЛ Павелич сыграл не так много, но достаточно ярко. 23 февраля 1983 года он стал первым американцем, забившим пять голов в одном матче — это случилось во встрече против «Хартфорда». В клубном списке «100 великий игроков «Рейнджерс» Марк занимает 83-е место.



Пересмотр дела Павелича состоится в конце октября. Но уже сейчас ведомству Гэри Беттмэна пора всерьёз задуматься о том, почему страшный диагноз СТЕ всё чаще связывают с хоккеем, а количество судебных исков к НХЛ постоянно растёт.