Рейтинг защитников КХЛ. «Йокерит» старался, но чемпиона ему не достать

Одна неделя остаётся до старта двенадцатого сезона КХЛ, но нам уже не терпится заглянуть в будущее. Сегодня «Чемпионат» составляет традиционный рейтинг защитников, в котором все оборонительные построения лиги будут оценены по десятибалльной шкале и расставлены в порядке возрастания.

Метсола — волшебник, но ЦСКА нет равных. Рейтинг вратарских бригад КХЛ Несколько топ-клубов усилили позиции бэкапов, а у «Автомобилиста» пропасть за спиной Коваржа.

24. «Динамо» Минск – 4,5

Защитники: Павел Денисов, Стефан Эллиотт, Владислав Ерёменко, Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Даниил Бокун, Дмитрий Знахаренко

В обороне минчан выделяются два канадца – Стефан Эллиотт и Марк-Андре Граньяни. У обоих есть опыт игры в КХЛ, хотя, например, Эллиоттом в Казани были не слишком довольны. Но по сравнению с другими защитниками «Динамо» Стефан выглядит весьма мастеровитым игроком. В остальном КрэйгуВудкрофту приходится рассчитывать либо на белорусскую молодёжь (Денисов, Дерябин, Ерёменко), либо на игроков уровня местного чемпионата (Евенко, Знахаренко, Бокун).

23. «Адмирал» — 4,5

Защитники: Александр Родионов, Адам Альмквист, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Никита Бобряшов, Александр Угольников, Руслан Ибатуллин, Кирилл Дьяков, Иван Мищенко, Степан Островский

«Адмирал» подписал одного из лучших атакующих защитников чемпионата Германии прошлого сезона Шона Лалонда и оборонца с опытом в КХЛ Адама Альмквиста, но общий уровень защиты «моряков» остаётся невысоким. В основном там собраны хоккеисты, сумевшие пока заиграть только в ВХЛ. Немного спасает ситуацию Иван Мищенко, вызывавшийся в сборную России на Шведские игры в минувшем сезоне.

Иван Мищенко Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

22. «Нефтехимик» — 5,0

Защитники: Виталий Атюшов, Александр Брынцев, Андрей Чуркин, Максим Игнатович, Райан Мёрфи, Зият Пайгин, Евгений Рясенский, Андрей Сергеев, Дамир Шарипзянов, Алексей Волгин, Степан Захарчук

В Нижнекамске решили сделать ставку на опытных, но не самых мастеровитых хоккеистов. Так, к Максиму Игнатовичу постоянно возникали вопросы в «Сибири», а из козырей Степана Захарчука можно назвать только регулярные жёсткие, порой грязные приёмы. Дали контракт и 40-летнему Виталию Атюшову, от которого в таком возрасте глупо ждать безошибочной и стабильной игры. Лидером обороны нижнекамцев при таком раскладе должны стать Райан Мёрфи, ещё в прошлом сезоне выходивший на лёд в НХЛ, а также главный старожил «Нефтехимика» Андрей Сергеев.

21. «Динамо» Рига – 5,0

Защитники: Кристофер Берглунд, Нериюс Алишаускас, Эдуардс Янсонс, Кристапс Зиле, Кристапс Сотниекс, Робертс Мамчицс, Увис Балинскис, Бен Маршалл, Сергей Гимаев

Главный столп обороны «Динамо» — Кристапс Сотниекс, выступавший за рижан ещё в первом сезоне КХЛ. ГиртсАнкипанс также может положиться на литовца Алишаускаса и соотечественника Балинскиса, которые не первый год довольно успешно играют в основе. В Риге дадут шансы молодым Зиле и Янсонсу, а джокерами обороны станут легионеры Берглунд и Маршалл. Бен в прошлом сезоне стал лучшим атакующим защитником чемпионата Словакии, и в «Динамо» его уже сравнивают с Майоне.

20. «Сибирь» — 5,0

Защитники: Константин Алексеев, Владислав Наумов, Дмитрий Лукин, Сэм Лофквист, Николай Демидов, Илья Морозов, Александр Логинов, Олег Пиганович, Андрей Ермаков, Ярослав Хабаров, Николай Тимашов

Пожалуй, можно говорить о том, что «Сибири» удалось сделать свою оборону чуть надёжнее по сравнению с прошлым сезоном. По крайней мере, на бумаге. Ушёл вечно ошибавшийся Игнатович, вернулся любимец болельщиков Андрей Ермаков, остался в команде опытный Алексеев. На остальных защитников нужно смотреть в сезоне: Логинов и Лофквист помогут «Сибири» в атаке, но в обороне к ним часто возникают вопросы; неизвестна форма пропустившего сезон Хабарова и долго не игравшего Пигановича, подписанного на замену получившему серьёзную травму Демидову.

19. «Северсталь» — 5,0

Защитники: Вадим Кудако, Виктор Балдаев, Владимир Сычушкин, Илья Хохлов, Антон Сизов, Кирилл Маслов, Владислав Провольнев, Макар Хабаров, Либор Шулак

В Череповце делают ставку на молодость и задор хоккеистов, мотивационные способности Андрея Разина. Так, в обороне «Северстали» нет ни одного игрока старше 25 лет, не считая подписавшего просмотровый контракт Дмитрия Мегалинского. Самый опытный здесь – чех Либор Шулак, немного поигравший в «Детройте», да Илья Хохлов, которого в позапрошлом сезоне пробовали в «Авангарде». Но в распоряжении Разина есть перспективные череповчане Кудако и Хабаров, готовые расти и биться за родную команду, а также не обделённый талантом Провольнев, выдернутый «Северсталью» из «Спартака».

Либор Шулак Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

18. «Куньлунь» — 5,5

Защитники: Виктор Бартли, Джейк Челиос, Джейсон Фрэм, МэттьюМайоне, ТреворМёрфи, Андрей Шустр, ЗакЮйэнь, Микаэль Там

Главной звездой обороны «Куньлуня» должен стать МэттьюМайоне, ярко отыгравший первую половину прошлого сезона. Но к непосредственно оборонительным способностям канадца в Риге были вопросы. Удачным для «драконов» видится приобретение опытного защитника-домоседа Андрея Шустра, отыгравшего более трёхсот матчей в НХЛ, любопытно будет посмотреть и на сына легендарного Криса Челиоса Джейка, за плечами которого отличный сезон в фар-клубе «Детройта». В АХЛ также хорошо себя показывал Тревор Мёрфи, а Джейсон Фрам был неплох в студенческой лиге.

17. «Амур» — 5,5

Защитники: Никита Александров, Валерий Васильев, Ондржей Витасек, Михал Йордан, Никита Камалов, Максим Кондратьев, Дмитрий Коробов, Глеб Корягин, Павел Турбин, Дмитрий Шуленин

В Хабаровске вновь рассчитывают на чехов, в том числе и в обороне. Помогать голкиперу Мареку Лангхаммеру будут завсегдатай сборной Чехии Михал Йордан и новичок «Амура» Ондржей Витасек, пока не заслуживший в КХЛ статуса качественного легионера. Новые шансы в карьере в Хабаровске получат «спартаковец» Васильев, «торпедовец» Шуленин, белорус Коробов, а капитаном команды будет опытный Максим Кондратьев, продливший в межсезонье трудовые отношения с «Амуром».

16. «Витязь» — 5,5

Защитники: Михаил Епишин, Николай Стасенко, Александр Евсеенков, Илья Шинкевич, Игорь Головков, Якуб Ержабек, Глеб Кожемякин, Евгений Катичев, Вилле Лаюнен, Егор Воронков, Юрий Паутов

«Витязю» удалось вернуть из Америки Якуба Ержабека, который здорово выступал за подмосковный клуб три года назад, а также подписать контракт с добротным атакующим дефом Вилле Лаюненом, давно зарекомендовавшем себя в КХЛ. Чех и финн станут лидерами обороны «Витязя», но между ними и остальным защитниками команды — пропасть в уровне. Стасенко, Шинкевич, Головков, Евсеенков и Катичев давно играют в лиге, но звёзд с неба, мягко говоря, не хватают. Впрочем, есть и перспективные молодые ребята – Егор Воронков и Глеб Кожемякин начнут сезон в ВХЛ, но должны получить свой шанс и в главной команде.

15. «Торпедо» — 5,5

Защитники: Сергей Зборовский, Кирилл Меляков, Чарлз Геноуэй, Денис Баранцев, Дмитрий Родионычев, Антон Волченков, Артём Аляев, Максим Минеев, Никита Лисов, Михаил Орлов, Георгий Мишарин

В «Торпедо» полагаются на опыт Антона Волченкова, ожившего в прошлом плей-офф, и Георгия Мишарина – одного из самых надёжных домоседов лиги. Атаку команды обязательно разнообразит Чарлз Геноуэй, но в обороне он вряд ли будет лучше ушедшего из команды Филипа Хольма. Большие надежды в «Торпедо» на прогрессирующего Дениса Баранцева и вернувшегося в прошлом сезоне в родные пенаты Артёма Аляева, а также на целый ряд довольно молодых защитников, жаждущих выйти на новый уровень. Сергей Зборовский, Дмитрий Родионычев, Кирилл Меляков сделают всё, чтобы выгрызть себе место в основном составе.

14. «Трактор» — 6,0

Защитники: Богдан Жиляков, Артём Бородкин, Дмитрий Калинин, Александр Шепелев, Дмитрий Алексеев, Виталий Меньшиков, Ессе Виртанен, Сергей Терещенко, Ник Бэйлен, Игорь Исаев, Илья Карпухин

«Трактор» в межсезонье подписал контракты с челябинцами Дмитрием Калининым и Виталием Меньшиковым. Это опытныеребята, но Меньшиков никогда не отличался надёжностью, а лучшие годы Калинина давно остались позади. Зато нет вопросов к иностранцам: Ник Бэйлен (он, правда, по паспорту белорус) – отличный универсал, а за плечами Ессе Виртанена шикарный сезон в шведском «Ферьестаде». Также в распоряжении Петериса Скудры множество местных воспитанников – и молодые Богдан Жиляков, Александр Шепелев, Дмитрий Алексеев, Илья Карпухин, и более опытные Артём Бородкин с Игорем Исаевым. Среди них вряд ли кто-то выделяется особенным талантом, но через работу с требовательным специалистом кто-то из них может выйти на новый уровень.

Дмитрий Калинин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

13. «Барыс» — 6,0

Защитники: Леонид Метальников, Максим Семёнов, Джесси Блэкер, Даррен Диц, Виктор Сведберг, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Кирилл Полохов

«Барыс» окончательно распрощался с ветераном Кевином Даллмэном, зато на месте новые звёзды команды. Здесь и главный бомбардир казахстанского клуба ДарренДиц, и надёжный и мощный Виктор Сведберг, и раскрывшиеся в прошлом сезоне в «Барысе» Джесси Блэкер и Алексей Маклюков. Помогать этой четвёрке будет лучший защитник ВХЛ Леонид Метальников, а также молодые Кирилл Полохов, Валерий Орехов и Никита Клещенко. Оборона «Барыса» выглядит симпатично, но ей может не хватить глубины, как это было в прошлом плей-офф.

12. «Спартак» — 6,0

Защитники: Патрик Херсли, Александр Кутузов, Руслан Педан, Аким Тришин, Яков Рылов, Евгений Кулик, Андрей Кутейкин, Дмитрий Вишневский, Максим Гончаров

Оборона «Спартака» пестрит известными фамилиями, но вряд ли кого-то из красно-белых защитников можно назвать образцами надёжности. В первую очередь это касается Патрика Херсли, о чьём уровне игры в обороне мы много узнали в прошлом плей-офф. Тем же Кутейкину и Рылову не занимать опыта, но лучшие их годы остались позади, а Гончаров закончил прошлый сезон с показателем «-12». В такой ситуации лидером обороны «Спартака» станет прогрессирующий Евгений Кулик, да домосед Кутузов. Впрочем, есть ещё молодой Аким Тришин, который наверняка начнёт сезон в основе в качестве лимитчика.

11. «Динамо» Москва – 6,5

Защитники: Кирилл Лямин, Михаил Григорьев, Владислав Казаманов, Денис Толпегин, Юусо Хиетанен, Артём Волков, Сергей Бойков, Михал Чайковски, Андрей Прибыльский, Егор Зайцев, Дмитрий Огурцов, Андрей Миронов

Продолжает выступать за бело-голубых Юусо Хиетанен, полезный на обеих сторонах площадки, и этот парень будет лидером «Динамо». За его спиной нестабильныеи уже едущие с ярмарки Лямин и Григорьев, частенько ошибающийся в обороне Чайковски и любопытный Огурцов, хорошо проявивший себя в «Нефтехимике». Также в распоряжении Владимира Крикунова есть надёжный Миронов и целый пласт талантливой молодёжи. Артём Волков и Егор Зайцев уже вовсю играют за основу, да и Сергей Бойков вернулся из-за океана не для того, чтобы протирать скамейку.

10. ХК «Сочи» — 6,5

Защитники: Юрий Александров, Артём Мальцев, Морган Эллис, Илья Назаревич, Симон Бертильссон, Кирилл Воробьёв, Никита Щитов, Алексей Петров, Анатолий Елизаров, Денис Александров, Олег Погоришный

Достаточно крепкой линией обороны на сезон располагает ХК «Сочи». Особые надежды у Сергея Зубова на новичков: Симона Бертильссона, который на протяжении всей карьеры отличался надёжной игрой за шведский «Брюнас», и Моргана Эллиса, пару лет назад выступавшего с приличной статистикой в АХЛ, а в прошлом сезоне ставшего лучшим защитником-бомбардиром немецкого «Кёльна». За спинами иностранцев целый пласт опытных россиян – Алексей Петров, Юрий Александров и Никита Щитов добавят южанам спокойствия и правильных решений. Есть и молодёжь — Анатолий Елизаров с Артёмом Мальцевым будут ждать своего шанса.

Симон Бертильссон Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

9. «Локомотив» — 6,5

Защитники: Роман Савченко, Александр Калинин, Максим Осипов, Якуб Накладал, Стаффан Кронвалль, Михаил Сидоров, Николай Аверин, Максим Афанасьев, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль

«Локомотив» продлил контракт с Стаффаном Кронваллем, и это довольно большой риск для ярославцев. Швед был хорош в плей-офф, но на длинной дистанции регулярки к нему было много вопросов. Ожидания Мактавиша он может и не оправдать. Вообще, оборона ярославцев практически не претерпела изменений: опытные Кронвалль и Накладал и куча талантливой молодёжи, среди которой выделяются Рушан Рафиков и Даниил Мисюль. Для глубины скамейки был подписан Роман Савченко, чей прошлый сезон в «Сибири» трудно назвать успешным.

8. «Автомобилист» — 6,5

Защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Иван Вишневский, Ефим Гуркин, Фёдор Беляков, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский

Второй год подряд по именам оборона «Автомобилиста» не будет напоминать оборону команды, претендующей на Кубок Гагарина. Трямкин и Василевский хороши, но не дотягивают до топ-уровня – это показал прошлый плей-офф. Вишневский, Батыршин, Бодров, Березин, Гуркин, Мамкин – всё это неплохие защитники с большим опытом игры в КХЛ, но вряд ли они станут серьёзной проблемой для лучших форвардов лиги.

7. «Ак Барс» — 7,0

Защитники: Даниил Журавлёв, Андрей Педан, Микаэль Викстранд, Роман Абросимов, Кристиан Хенкель, Альберт Яруллин, Дмитрий Юдин, Дамир Мусин, Игорь Ожиганов, Никита Лямкин

Новым лидером обороны «Ак Барса» может стать Игорь Ожиганов, вернувшийся из НХЛ к хорошо ему знакомому тренеру Дмитрию Квартальнову. Весьма дальновидным может стать приобретение 25-летнего экс-капитана «Ферьестада» Микаэля Викстранда. А вот на Кристиана Хенкеля в «Ак Барсе» ещё нужно будет посмотреть: в Минске он не производил впечатление топ-защитника. В целом оборона казанцев, конечно, выглядит неплохо, но на бумаге уступает многим другим топ-клубам.

6. «Салават Юлаев» — 7,5

Защитники: Павел Коледов, Алексей Семёнов, Григорий Панин, Евгений Лисовец, Михаил Пашнин, Филип Ларсен, Захар Арзамасцев, Артём Сергеев, Станислав Гареев

Уфимцы удержали в составе Артёма Сергеева, и это хорошая новость для «Салавата»: «армейский» воспитанник добавлял прямо по ходу прошлого сезона и наверняка ещё не упёрся в свой потолок. Незаменимы для обороны уфимцев универсал Арзамасцев, «колючий» Панин, гренадёр Семёнов и бомбардир Ларсен, а новички Пашнин и Лисовец добавят вариативности и укрепят глубину защитной линии.

Филип Ларсен Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

5. СКА – 7,5

Защитники: Артём Зуб, Динар Хафизуллин, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Артём Земчёнок, Владислав Сёмин, Василий Токранов, Андрей Зубарев, Лукас Бенгтссон, Ярослав Дыбленко, Антон Белов

СКА привычно располагает неплохим подбором защитников, но оборона питерцев, как и весь состав, мельчает на фамилии с каждым годом. Кого из этого состава можно назвать претендентами на место в сборной? Пожалуй, только Хафизуллина, Зуба и Токранова, да и то с определённой натяжкой. Лучшие годы Белова и Зубарева прошли, Дыбленко ещё предстоит доказать свой уровень, а Рукавишников и Земчёнок изначально казались не самыми подходящими кандидатурами для СКА. Есть ещё легионеры Рундблад и Бенгтссон, но первому не хватает стабильности, а на второго ещё нужно посмотреть в КХЛ.

4. «Металлург» — 8,0

Защитники: Григорий Дронов, Пол Постма, Виктор Антипин, Егор Яковлев, Евгений Бирюков, Алексей Береглазов, Максим Матушкин, Иван Верещагин, Артём Минулин, Савелий Ольшанский, Дмитрий Зайцев

Солидный подбор защитников в Магнитогорске. Из-за океана вернулся олимпийский чемпион Яковлев, которого мы помним по отличной игре за «Локомотив» и СКА. У «Ак Барса» перехвачен Пол Постма, ставший самым полезным и результативным защитником казанцев в прошлом сезоне. Есть здорово влившийся в состав уральцев после заокеанской командировки Виктор Антипин, стремительно прогрессирующий несмотря на травмы Григорий Дронов и опытнейший Евгений Бирюков. Немного выбиваются из общей картины нестабильные Береглазов и Матушкин, зато есть талантливый молодой защитник Минулин, вернувшийся в Россию из Америки, чтобы получить игровую практику на взрослом уровне.

3. «Авангард» — 8,0

Защитники: Коди Франсон, Алексей Бондарев, Вилле Покка, Роман Манухов, Вячеслав Войнов, Егор Мартынов, Максим Чудинов, Алексей Емелин, Никита Пивцакин

«Ястребы» собрали одну из сильнейших по фамилиям оборону на Востоке. Мощный и спокойный богатырь Франсон, жёсткий и вездесущий Емелин, стабильный Покка, забивной и самоотверженный Чудинов, безошибочный Бондарев – это только те, кто выделялся у «Авангарда» в прошлом сезоне. Сейчас же в эту коллекцию добавился главный бриллиант – Вячеслав Войнов. Остававшийся почти полтора года без хоккея защитник уже радует Боба Хартли своей игрой, а что будет, когда Войнов наберёт форму? А ведь ещё у омичей есть Роман Манухов, бывший одним из лучших в «Ак Барсе», а также Пивцакин и Мартынов, которые пока не слишком вписываются в систему Хартли, но всегда готовы помочь команде. Единственное, что огорчает при таком раскладе – молодым защитникам в «Авангарде» в грядущем сезоне шансов предоставлять явно не собираются.

Вячеслав Войнов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

2. «Йокерит» — 8,5

Защитники: Томми Кивистё, Оливер Лауридсен, Сами Лепистё, Теэму Эронен, Микко Лехтонен, Виктор Лёв, Алекс Грант, Ээту Торпстрём, Мико Луото, Роопе Рейни, Ээмели Рясянен

Очень крепкая оборона у команды из Хельсинки. Мощные и надёжные Лауридсен с Лёвоми Грантом, креативный Лепистё, перспективный Лехтонен, результативный Эронен и опытный Кивистё – отличный подбор исполнителей! А ещё есть перспективные МикоЛуото, РоопеРейни, ЭэтуТорпстрём и ЭэмелиРясянен – возможно, как минимум одну из этих фамилий вы запомните по итогам сезона.

1.ЦСКА – 9,5

Защитники: Артём Чмыхов, Клас Дальбек, Александр Романов, Мэт Робинсон, Михаил Науменков, Алексей Марченко, Богдан Киселевич, Артём Блажиевский, Никита Нестеров

Как и в случае с вратарским рейтингом, по первому месту ЦСКА не должно быть никаких вопросов. Самая надёжная оборона в лиге, да ещё и усиленная Богданом Киселевичем, снова будет ставить трудноразрешимые задачи для всех форвардов КХЛ и помогать сушить сухари Сорокину и Юханссону. Робинсон и Дальбек, Нестеров и Блажиевский, Марченко и Киселевич – топ-6 обороны ЦСКА выглядит просто убойно. А ведь ещё есть Науменков, Чмыхов и лучший защитник МЧМ-2019 Романов, которому Игорь Никитин наверняка предоставит достойное игровое время.