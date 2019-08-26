Провал Знарка перед стартом сезона КХЛ. Что не так со «Спартаком»?

Впервые за 12 лет существования Кубка мэра Москвы «Спартак» не набрал на этом предсезонном турнире ни одного очка. Московский клуб с треском провалился, поочерёдно уступив ЦСКА, московскому «Динамо» и «Витязю». Разница шайб для красно-белых тоже пугающая – 4:11. Главный тренер красно-белых Олег Знарок, возглавивший клуб в нынешнее межсезонье, столкнулся с серьёзными трудностями. В чём основные причины столь слабой игры спартаковцев?

Ближе к ХК МВД, чем к СКА. Какой будет состав у Знарка в «Спартаке» У команды Олега Валерьевича не будет суперзвёзд и неограниченных возможностей. Когда-то давно это не мешало ему побеждать.

«Тренируемся в одном русле — играем в другом. Пока у нас не получается немножко, но есть на это и объективные причины. Думаю, что пройдём через эти трудности и всё будет нормально.



Естественно, первый гол соперника повлиял на игру. Но мы просто неправильно играем. Неделю назад физически выглядели лучше, чем сейчас. В прошлом матче с «Динамо» прилично играли, там был свой хоккей, который мы уже месяц тренируем. А сегодня у нас не получилось, да и с ЦСКА тоже. Готовимся ко 2 сентября, в принципе так и планировали, что к этой дате выйдем из-под нагрузок», — отметил Знарок после поражения от московского «Динамо» со счётом 1:4.

Действительно, москвичи находятся под нагрузками, но ведь другие команды в схожих условиях. Все тренеры хотят подвести своих игроков в оптимальном состоянии именно к старту регулярного чемпионата. Однако до него осталось всего ничего – чуть меньше недели. Времени на раскачку, по сути, уже нет.



Судя по всему, недоволен Олег Валерьевич и слабым выполнением игрового задания своими хоккеистами. Именно на это намекает фраза «тренируемся в одном русле – играем в другом». Некоторые хоккеисты действительно сыграли ниже своих возможностей. А ведь перед Кубком мэра «Спартак» наоборот, выглядел очень прилично. После победы над «Динамо» (2:0) в товарищеской встрече на льду «ЦСКА Арены» спартаковцы добились пятого успеха кряду. Кто мог подумать, что далее последует провальный турнир? Значит, где-то тренерский штаб не доработал в раздевалке и на лавке, не сумев как следует настроить и подготовить команду.



Кстати, некоторые заслуженные эксперты даже пророчили красно-белым место в финале Западной конференции. Но с такой игрой выполнить такую задачу будет практически нереально.

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Знарок косвенно уже пожаловался на невысокий бюджет «Спартака». «По селекции не всё получилось. Здесь никогда всё задуманное не получается исполнить. Есть же бюджет, от которого надо отталкиваться», — отметил главный тренер москвичей.



Действительно, в этом плане Олегу Валерьевичу не позавидуешь. В последнее время он привык работать в зоне комфорта, будь то богатый СКА или сборная России, в которой собраны лучшие хоккеисты в своих амплуа. В «Спартаке» всё иначе: огромного бюджета у столичной команды нет, звёзд мировой величины тоже.



К звёздам с натяжкой можно причислить разве что шведского защитника Патрика Хёрсли, но и он свои лучшие годы карьеры провёл в СКА. В «Спартаке» скандинав выступает за совершенно иные деньги, а ждать от него прежней результативности, судя по всему, вряд ли стоит. Хёрсли нужно создавать условия, постоянно выводить на бросок ювелирными передачами. С этим, как мы увидели на Кубке мэра, у красно-белых есть проблемы.



Но даже при небольшом по хоккейным рамкам бюджете генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов старается максимально укрепить состав. Единственное, что сразу бросается в глаза, так это то, что нынешний «Спартак» — возрастная команда. В составе москвичей хватает игроков солидного для спортсменов возраста.

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Взять, к примеру, второй матч команды Олега Знарка на Кубке мэра с московским «Динамо». Всем игрокам из первой пятёрки красно-белых не менее 30 лет. Карсумсу 33 года, Ганзлу 30 лет, Даугавиньшу 31 год, Рылову 34 года, Хёрсли 33 года. В заключительной игре с «Витязем», правда, Ганзла заменил 32-летний Зубов, а Даугавиньша – 25-летний Хохлачёв.



«Я не обеспокоен, что в команде много возрастных хоккеистов. У нас достаточно игроков, чтобы проводить ротацию состава. Мы, скорее всего, будем играть в семь защитников, есть вероятность, что Никишин будет седьмым. В общем, у «Спартака» есть место для простора», — сказал Знарок журналистам.

Думается, что опытный тренер немного лукавит. Всё-таки столь возрастной состав (капитаном «Спартака» в новом сезоне станет 34-летний Андрей Кутейкин) несёт в себе определённый риск. Знарок это прекрасно понимает, просто не выносит в прессу.



На «Спартак» при Олеге Знарке у руля будет в любом случае интересно смотреть. Попадание в плей-офф в команде даже не обсуждают, однако просто выход в первый раунд уже никого не устроит. От москвичей будут ждать решения куда более серьёзных задач.