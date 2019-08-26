Василевского поставили выше Бобровского в рейтинге НХЛ. Всё правильно?

NHL Network по традиции опубликовала топ-10 вратарей предстоящего сезона. Возглавил список действующий обладатель «Везина Трофи» Андрей Василевский, а вторым стал новый голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. На первый взгляд, всё справедливо. А на второй?

NHL Network: Василевский — лучший вратарь НХЛ, Бобровский — второй

Топ-10 вратарей НХЛ по версии NHL Network

1. Андрей Василевский

2. Сергей Бобровский

3. Бен Бишоп

4. Кэри Прайс

5. Туукка Раск

6. Марк-Андре Флёри

7. Брэйден Холтби

8. Джордан Биннингтон

9. Пекка Ринне

10. Джон Гибсон

Странный список

Этот рейтинг вообще довольно странный. Например, непонятно, каким образом Кэри Прайс оказался на четвёртом месте, опередив Туукку Раска, который дошёл с «Бостоном» до финала Кубка Стэнли. Прайс – самый высокооплачиваемый вратарь лиги, но «Монреаль» в прошлом году в плей-офф не затащил. В моменты, когда надо было спасать – в концовке «хабы» играли с прямым конкурентом в лице «Коламбуса» и с действующим чемпионом «Вашингтоном» — Прайс не выручил, и клубу не хватило двух очков до восьмого места.

Да, Прайс входит в топ-10 прошлого сезона по всем главным показателям (победы, %ОБ и КН), но он всё равно закончил сезон в начале апреля, а Раск обыграл «Торонто», «Коламбус» с Бобровским, «Каролину» и выглядел одним из кандидатов на «Конн Смайт Трофи» в финале.

Бишоп играл великолепно (лучший процент отражённых бросков и коэффициент надёжности в лиге), дошёл с «Далласом» до финала Запада и был номинирован на «Везину», и всё бы хорошо, но его главный недостаток – «хрустальность». В регулярке он провёл только 46 матчей, и пропустил несколько недель из-за различных травм.

Спорить по списку можно много – например, где Робин Ленер, обладатель «Уильям Дженнингс Трофи»? Или Фредерик Андерсен, на которого выпадала бешеная нагрузка в забывшем об обороне «Торонто»? Почему Флёри выше Холтби, а не наоборот? Но нас интересуют в первую очередь два главных героя – Василевский и Бобровский.

Бобровский или Василевский?

Победитель «Везина Трофи» определяется по итогам регулярного сезона, и сложно было не наградить Андрея Василевского, который выиграл больше всех матчей, и это несмотря на перелом ноги, из-за которой он пропустил больше месяца. Но не надо забывать о том, что «Тампа» — полностью «упакованная команда» с мощной атакой и отличной обороной. «Молнии» прекрасно справлялись и без Василевского, выиграв 12 из 15 матчей, пока он был в лазарете.

«Эпичная победа и худший крах в истории спорта». Что говорят о разгроме «Тампы» 62 победы в регулярке уже никто не помнит.

У Бобровского регулярка была гораздо более тяжёлой. Первую половину чемпионата он вообще был не похож сам на себя! А ещё навалилось напряжение, связанное с его будущим уходом, некоторые разногласия с тренером… У Василевского была одна проблема – восстановиться после травмы, у Бобровского проблем было не счесть. Но он не сломался под давлением, а наоборот, сильно добавил во второй половине, штамповал «сухари» один за другим и играл едва ли не лучше своего соотечественника. А главное, Бобровский затащил «Коламбус» в плей-офф, хотя там всё было на тоненького. И в итоге занял второе место по количеству побед – как раз после Василевского.

Бобровский перещеголял Василевского и по проценту сейвов после опасных бросков (85% против 82,2%), а вот по игре в меньшинстве уже вратарь «Тампы» был лучше всех остальных. Василевский отражал фантастические 91% процент бросков. Зато Бобровский вошёл в тройку самых надёжных вратарей в формате «четыре на пять», пропустив только 18 шайб. Кажется, пока оба россиянина идут очень близко, вровень друг к другу.

Пожалуй, перевес в этом противостоянии кроется именно в плей-офф, тем более в первом раунде два лучших вратаря встретились в очной дуэли. Дуэль эту выиграл Бобровский, за которым шлейфом тянулся ярлык голкипера, который в кубковых битвах теряет весь свой блеск. Выиграл за четыре матча.

Василевский начал пропускать всё подряд, Бобровский – тащить даже «мёртвые» шайбы. Конечно, не один Василевский проиграл эту битву, а вся команда, и Бобровский вышел во второй раунд тоже не в одиночку. И всё равно, разве очное противостояние – не самый наглядный способ сравнить двух игроков здесь и сейчас?

Вполне вероятно, если Бобровский и Василевский встретятся в плей-офф ещё раз, победа останется за «Тампой». Но в прошедшем сезоне НХЛ лучшим был всё-таки Сергей.