Денег не было, и они держались. Жизнь топ-клубов КХЛ до богатства

«На комплектование команды мы не потратили ни одной копейки», — Игорь Есмантович после долгожданной победы ЦСКА в Кубке Гагарина в красках расписывал, как рациональный подход к расходованию бюджета привел «армейцев» к победе. Можно сказать, функционер спас клуб: ЦСКА по итогам 2018 года стал самым убыточным клубом с цифрой в 2,67 млрд рублей. Представляете, что могло произойти, если бы ещё и на комплектование команды тратиться пришлось? Клубу сначала бы помогли из Америки, затем ЦСКА разделился бы на две команды, первая под руководством условного Вячеслава Быкова выступала бы в Высшей Лиге, а другая прозябала бы в аутсайдерах КХЛ. Фантазии? Нет, история, слегка переделанная под нынешние реалии. «Авангард», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», СКА — топ-клубами не рождались. Ими становились, проходя бедность, низшие лиги, локальные смуты и так далее. У каждой команды были сложные периоды, от которых отталкивались на ту высоту, где мы их видим сейчас. Богатыми, с кубками, легионерами из НХЛ, даже со своими хоккейными городами. Но так было не всегда. Огонь, вода и комплектование в стиле Игоря Есмантовича — нынешние топ-клубы прошли разные этапы в истории своего существования.

ЦСКА (1993-2002 г.)

Рухнул СССР, занавес, закон, рубль – армия тоже есть в этом списке, что, безусловно, сказалось на состоянии «армейских» клубов. Хоккейный ЦСКА едва не обанкротился (помимо резкого падения финансирования, из клуба пропало порядка 400 тыс. долларов), но помогли некогда враги-капиталисты: из буржуазной Пенсильвании на помощь подоспел владелец «Питтсбурга» Ховард Болдуин, который приобрел 50% акций команды. Новомодные «Русские пингвины» собирали полные трибуны (ЦСКА не мог похвастать такой посещаемостью даже при «Роснефти» вплоть до переезда на новую арену), впечатляя новизной (шоу-программы, лотереи, фейерверки, черлидерши, пиво) и креативностью.



У американских партнеров были большие планы на развитие ЦСКА, но через три года «нарисовались» местные бизнесмены со своими понятиями и целями и отпугнули от клуба американских партнеров – в итоге, уникальный проект в истории российского хоккея был свёрнут.



Стало ещё хуже – в 1996 году «армейская» команда раздробилась на две части. Виктор Тихонов поссорился с начальником объединенного ЦСКА полковником Барановским, был уволен из клуба приказом министра обороны Грачёва и не допускался в ЛДС ЦСКА, охраняемый по периметру солдатами. Конфликт случился из-за дворца: он был передан Министерством обороны хоккейному клубу в аренду на 49 лет, а Барановский хотел помещение себе в личное пользование. Тихонов зарегистрировал новую команду ХК ЦСКА, подал в суд на действия Барановского и выиграл – в дворец удалось вернуться только при помощи ОМОНа. На арене отсутствовали электроэнергия и водоснабжение, на дверях отсутствовали замки, были перерезаны телефонные провода, перерублены кабели, разрушались потолки (Барановский до решения суда успел отдать приказ о срочном капитальном ремонте).



Пока представители ХК ЦСКА приходили в себя от увиденного и пытались разобраться с проверкой, которая установила долг в размере 5 млрд. и 600 млн. рублей (суд признал результаты проверки недействительными), министерство обороны создало собственное акционерное общество – ПХК ЦСКА с президентом Виктором Жлуктовым и главным тренером Александром Волчковым, чтобы отстоять бренд ЦСКА. «Тихоновский» ЦСКА остался в Суперлиге, министерский ЦСКА отправился в Высшую Лигу.



Надо ли говорить, что хоккей и особенно его качество, отошли в лучшем случае на второй план? Сезон-1997/98 в Суперлиге получился единственным и неповторимым – помимо того что чемпион последний раз определялся в «гладком» чемпионате, в нём приняли участие два ЦСКА – клуб Тихонова после потери 90% состава и бюджета вылетел в Высшую лигу, а поднявшийся министерский клуб место в элите сохранил, финишировав в итоге 17-м. В очных встречах дважды выигрывали ПХК ЦСКА (3:2, 2:1). Доходило до абсурда – так на раскатку ХК ЦСКА перед матчем с «Нефтехимиком» вышло пять хоккеистов, в то время как остальные бастовали из-за отсутствия зарплаты в течение трёх месяцев. На матч удалось заявиться – игроков юниорской команды «Русь» экстренно собрали, экипировали армейской формой и наспех заклеили фамилии забастовщиков (капитаном стал 17-летний Николай Пронин). Начальник команды Валерий Гущин уведомил общественность о том, что клуб «кинул» один из банков, вскоре деньги будут найдены и зарплата выплачена. Так и жили до сезона-2002/03 – ХК ЦСКА с Тихоновым вязли в безденежье и болоте Высшей лиге зоны «Запад», а ПХК ЦСКА под руководством Бориса Михайлова катился по нисходящей – вылет в первом раунде, непопадание в плей-офф, замена тренера на Владимира Крутова и чудом сохраненное место в Суперлиге (армейцы обошли «Витязь» по разнице шайб).



Наметилось потепление – армейцы в суперлиге остались в том числе и благодаря армейцам из «вышки» (Мозякин, Пронин, Емелеев), которых на время переходного турнира благородно одолжил Тихонов. Весной 2001 года, казалось, стороны согласились на объединение и ударили по рукам, но в последний момент, в разгар подготовки к сезону разошлись по исходным позициям — ХК ЦСКА испугались потерять дворец, ПХК ЦСКА, возглавляемые банком «ЦСКА – Холдинг» – бренд и так называемый товарный знак.

Фото: photo.khl.ru

Через год вновь всё изменилось – «армейские» клубы должны были поменяться лигами (тихоновскому ЦСКА стал оказывать серьёзную поддержку Евгений Гинер, что немедленно сказалось на результатах, а в ПХК ЦСКА оставалось всё по-прежнему). ПХК ЦСКА предприняли атаку на дворец – по словам генерального директора Кирилла Фастовского, клуб платил бешеную аренду «Лужникам» в то время как правопреемником советского ЦСКА и соответственно ЛДС являлся ПХК ЦСКА. На новую войну не хватало ни сил, ни желания: в итоге, 1 августа 2002 года состоялось долгожданное событие – топор войны ушёл под землю, а команды объединились в один клуб. Главным тренером стал Виктор Тихонов. «Я хотел бы поздравить всех с этим историческим событием. Это настоящий праздник, причём не только для «армейского» хоккея, но и для всего российского спорта. Нужно время, кропотливая работа, чтобы восстановить всё то, что растеряли за шесть лет», — мэтр отечественного хоккея, переживший с ЦСКА бедность, «пингвинов», раздробление и забастовки, не дожил пяти лет до победы «армейцев» в Кубке Гагарина.

ЦСКА сохранил лидеров и усилил состав. Как быть с жёстким потолком зарплат? Москвичи намерены выиграть второй Кубок Гагарина подряд. Но в сезоне-2020/21 они рискуют не вписаться в платёжку.

СКА (1994-2005 г.)

В сезоне-1993/94 Борис Михайлов сенсационно довёл СКА до бронзовых медалей. Питерцев спонсировала крупная компания «Евросиб», которая старалась обеспечивать команду всем необходимым. Директор компании Николай Никитин страстным любителем хоккея, однако пути СКА и «Евросиба» в 1998 году разошлись. Никитина убили в подъезде собственного дома, и сотрудничество предсказуемо потеряло смысл.



Всплыли даже некоторые факты: так, представители компании намекали на странное поведение хоккейных руководителей, приводя в пример такое неосторожное обращение с деньгами: заказ рейсовых самолетов на выезды, а команда при этом летала в вертолёте военно-транспортной авиации. Но теперь наступили по-настоящему трудные времена: питерцы, поддерживаемые «Ленэнерго» и Ленинградским военным округом, бились за выживание, и даже имея в своем активе две победы, умудрялись оставаться в Суперлиге. Доставалось даже от прессы, звучали обвинения в «хамстве» – дескать, такие аутсайдеры, как СКА, специально на первом этапе играют расслабленно и обманывают хоккей, чтобы сохранить силы для переходного турнира.



Бюджет СКА в начале нулевых был в районе 6 млн. долларов. Президент клуба Борис Винокуров переживал, что даже клубы из вышки богаче, чем питерцы. В 2003-он радовался, что «Ленэнерго», «Парнас», «СГ-Транс» и СУ-6 выполнили свои финансовые обязательства в срок и в полном объеме (бюджет, если что, тот же), из-за чего положение в клубе стало стабильным и устойчивым, и можно рассчитывать на высокие места (14-е место). После сезона комментарий Винокурова выглядел несколько забавным, особенно для нынешних времен: «Мы рады, что ни разу не посетили зону вылета (команда в новом веке в плей-офф ещё не играла) и сыграли вничью с «Авангардом» (4:4)». Чувствуете размах? Размахнулись ещё сильнее, когда пришел «Еврохим» — 60% акций и готовность вкладываться в команду. «Команда будет бороться за верхние места, задача – попасть в восьмёрку сильнейших», — заместитель генерального директора компании Яковлев передал решительный настрой своего начальника Левицкого, который до этого спонсировал тот самый бронзовый питерский «Зенит» 2001 года с юными Кержаковым, Аршавиным и Мутко.



Вливания от «Еврохима» последовали соответствующие ожиданиям (ещё и локаут подоспел): защитники прямиком из НХЛ Хаванов, Семёнов, Тютин, вратарь Гарт Сноу из «Айлендерс», защитник из АХЛ Марк Уоттон, а в нападении не упустил свой шанс поиграть с Валерием Зелепукиным и Александром Гольцем Микаэль Нюландер, чей выбор удивил хоккейную общественность по обе стороны океана. Что-то неладное почуял и сам швед, вскоре сменив Питер и Бориса Михайлова на Казань и Зинэтулу Билялетдинова за хорошие для СКА деньги.

Легионеры. СКА (Санкт-Петербург). От Мортенссона до Коскинена Коскинен, Мортенссон, Червенка, Эрикссон и Торесен помогли СКА выиграть первый в истории клуба Кубок Гагарина.

СКА новых владельцев не порадовал, финишировав с таким укомплектованным по сравнению с прошлыми годами составом лишь 12-м, и задачу на сезон не выполнил. В июле 2005-го в число генеральных партнеров клуба вошел «Газпром». Отчёт выглядит бравурно до сих пор: «Руководство Хоккейного клуба СКА СПб убеждено, что взаимное сотрудничество с ОАО «Газпром» и ООО «Межрегионгаз», рассчитанное на длительный период, будет плодотворным и взаимовыгодным».

«Локомотив» (1949-2000 г.)

Это сейчас ярославский «Локомотив» — бронепоезд, который не пропустил ни одной станции под названием «плей-офф» в российской истории. А в советском хоккее «Локомотив» вплоть до середины 80-х за исключением одного сезона провел во второй лиге. «Мотор», «Ямз», «Труд», «Торпедо» — менялись названия, но не результаты. К 1980 году ситуация обострилась до предела – команда финишировала предпоследней, не хватало экипировки и игроков (на лёд иногда выходили начальник команды и главный тренер). Председатель заводского профкома направился в высшую школу тренеров, где ему порекомендовали выпускника Сергея Николаева, экс-хоккеиста «Трактора», «Химика», «Спартака» и «Салавата Юлаева». По словам начальника команды Игоря Алексеева, Николаев (или как его называли «Сеич») «жил хоккеем и мог говорить о нём 24 часа в сутки с любым человеком».

Сеич ушёл… 15 марта не стало Сергея Николаева. Тренера, эксперта, критика и просто замечательного человека. Второго такого в нашем хоккее уже не будет.

Неудивительно, что результаты команды пошли вверх – в 1983 году команда вышла в первую лигу, а через четыре года – оказалась в высшей лиге, где закрепилась на годы вперед. При Николаеве в ярославском хоккее происходили серьёзные перемены – реконструкция дворца, построили базу, организация фарм-клуба, развитие школы. Николаев так и не выиграл чемпионат России – в 1996 году его сменил Пётр Воробьев и сразу же завоевал золотые медали. Тем не менее, по инициативе руководства клуба Николаеву вручили чемпионский перстень. Несмотря на победу и бронзовые медали в последующих двух сезонах, у «Торпедо» были проблемы с финансированием – форма и клюшки, по словам президента Юрия Яковлева, были заложены под кредиты в банке. В 2000-м в марте было принято судьбоносное решение – команда становится «Локомотивом» в связи со сменой генерального спонсора, и финансирование увеличивается как минимум в два раза, а клуб вскоре переедет в новый УКРК «Арена 2000».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Авангард» (1963-1996 г.)

Омичи в советское время также не блистали результатами, болтаясь между первой и второй лигой под разными названиями, ненадолго заглянув в элиту в 1963 году. В 1982-м клуб стал «Авангардом», а ещё через пять лет произошло сразу два знаменательных события – открыли новый СКК им. Блинова (тогда – «Иртыш»), а команду возглавил Леонид Киселёв, местный воспитанник, ученик Высшей школы тренеров, бывший начальник футбольной команды «Иртыш».



Под руководством Киселёва команда уже через четыре года играла Высшей лиге, а Омск буквально влюбился в хоккей, забивая новый спорткомплекс до отказа. В 1992 году возникла сложная ситуация – завод «Трансмаш» перестал финансировать клуб, и команда едва не снялась с чемпионата. Помог организаторский талант Киселёва – он создал целую структуру из разных фирм, связанных с продажей автомобилей, продуктов, алкоголя, бытовой техники и даже нефтяным бизнесом. Неудивительно, что «Авангард» выплыл — появился фарм-клуб «Авангард-ВДВ», состоялось открытие ДЮСШ, и вскоре команде при активном старании Киселева начала помогать местная власть в лице губернатора Полежаева. По словам Леонида Георгиевича, под патронаж области омская команда переходила в гараже в компании захмелевших от водки депутатов, а Полежаев сначала о хоккее ничего и слышать не хотел, но Киселёв его завлек настолько, что губернатор ночами засиживался в кабинете у главного тренера.



Вскоре одним из спонсоров «Авангарда» стала «Сибнефть» — в 1995 году Киселёву пришлось выслушать двухчасовую матерную лекцию президента компании Городилова, окончанием которой стало получение трёх миллионов долларов нефтепродуктами и начало сотрудничества. В 1996-м «Авангард» добрался до бронзовых медалей – поделили два комплекта с «Салаватом Юлаевым». Как верно заметил сам Леонид Георгиевич: «Если бы меня не было – то и нынешнего «Авангарда» не было бы».

Крылов: «Авангард» никогда не забудет вклад Киселёва в развитие омского хоккея

Фото: ХК «Авангард»

«Ак Барс» (1963-1995 г.)

СК им. Урицкого – содержал завод по производству деталей для авиадвигателей. Бывало, проигрывали 16 матчей подряд, иногда выходили в первую лигу (в 1963 году финишировали последними в «вышке»), иногда спускались вниз, а сам спорткомплекс, по воспоминаниям, был мрачный и тесный. Бытовало мнение, что игроки специально не выходят в Высшую лигу, чтобы не терять премиальные от побед, которых уровнем выше станет меньше.



Причём казанский клуб получил повышение довольно неожиданно – высший дивизион в сезоне-1988/89 расширили с 14 до 16 команд, и последнюю путевку под руководством Геннадия Цыгурова завоевала СК им. Урицкого. Как вспоминают хоккеисты тех лет, у них не было выдающегося мастерства, но команда была трудолюбивой и дисциплинированной.

Вскоре выяснилось, что Урицкий (революционер) в Татарстане не бывал, и команду переименовали в благозвучное для татарского уха «Итиль» (так называли Волгу тюркоязычные племена). Летом 1991-го президент клуба Юрий Ибрагимов в красках описывал положение дел: команда на хозрасчёте, бюджет безжалостно срезают, времена «добрых дядь» ушли, нужно зарабатывать самим и «если продолжать жить по старым схемам, то клуб обанкротится». Но помощь хоккейному клубу пришли моторостроительный завод, научно-производственное объединение «Итиль», Ассоциация «Итиль-интурист», а в правлении клуба были республиканские министры и профсоюзные лидеры. Во дворце монтировали специальное рекламное табло, а команда со следующего сезона выступала в зелёных цветах.



К 1995 году «Итиль» постепенно из клуба-аутсайдера, выживающего в переходных турнирах, превращался в стабильного участника плей-офф, и аппетиты стали расти, а в новых условиях заводу приходилось очень непросто содержать команду. На помощь пришел первый президент Республики Шаймиев – он хотел, чтобы команда выступала с белым барсом на груди, и команду переименовали в «Ак Барс». Надо же, как совпало: именно так назывался крупнейший банк Татарстана «Ак Барс банк», обслуживающий счета предприятий республики. В итоге хоккейный клуб получил богатого спонсора и всестороннюю поддержку руководства Татарстана. В этом же году пришел и Юрий Моисеев – тренер, с которым казанцы вскоре стали чемпионами и прочно закрепился в элите отечественного хоккея.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Салават Юлаев» (1997-2005 г.)

Уфимцы в советское время в лидерах не числились, но были стабильной командой первой лиги, провели пять сезонов в «вышке», правда, лишь раз задержавшись там больше, чем на год. В середине 90-х «Салават Юлаев» под руководством Рафаила Ишматова трижды выигрывал бронзовые медали (1995-1997) чемпионата России, а потом наступил резкий спад: до 2005 года уфимцы лишь дважды попадали в плей-офф, а в сезоне-1999/00 с огромным трудом спаслись от вылета в переходном турнире, опередив на три очка самарский ЦСК ВВС.



В 1998 году после ухода нефтяного предприятия «Новойл» финансирование команды стало полностью зависеть от правительства Республики, и бюджет составлял в районе 10 млн. долларов. Претендовать на что-то стало сложно. Не помог даже тренер Сергей Николаев (2000-2003), который в середине сезона-2003/04 покинул команду из-за разногласий.



Премьер-министр правительства и по совместительству президент клуба Рафаэль Байдавлетов сетовал, что, например, у «Ак Барса» бюджет почти в три раза выше. Полупустые трибуны, внутренние конфликты – так, в 2002 году после поражения от «Амура» в октябре премьер-министр едва ли не одновременно с финальной сиреной уволил директора клуба Тагира Даукаева и главного тренера Сергея Николаева. Их спасли игроки, взявшие вину за поражение на себя, и тренер с директором были возвращены на свои должности.



В 2004-м после очередного непопадания в плей-офф Байдавлетов заявил, что «о команде знают даже в Лондоне, поэтому дальше так продолжаться не может». Генеральным менеджером команды назначили Сергея Михалёва, в клуб вернулся Ишматов, а правительство Республики выделило деньги на строительство нового стадиона. Появились и серьёзные спонсоры – «Башнефть», «Башкирэнерго» и 26 промышленных предприятий Башкортостана. В этом же году с поста президента ушел и сам Байдавлетов, а заменил его глава «Башкирэнерго» Николай Курапов. «Салават» ещё год провел вне плей-офф, и Сергей Михалёв лично заступил на тренерский мостик – до больших побед оставалось совсем недолго.

Фото: Юлия Дмитриева, photo.khl.ru

«Металлург» (1955-1992 г.)

С «Трактором» магнитогорцы бились уже в СССР, но не с челябинским, а с липецким. С 1961 года команда не выступала почти 10 лет, затем заявилась в чемпионат области и вернулась на профессиональный уровень в середине 70-х. Самые настоящие подвалы советского хоккея – третья лига (класс Б), откуда в 1980-м в битве с щёкинским «Кордом», норильским «Заполярником», дальнегорским «Горняком», загорским «Темпом» и липецким «Трактором» «металлурги» под управлением Валерия Постникова геройски вышли во вторую лигу, где выступали до 1990-го года на открытом стадионе «Малютка».



В начале 90-х Валерий Викторович пришёл на комбинат, чтобы команде помогли, обеспечили хотя бы кроссовками – третье лицо комбината, начальник производственного отдела ММК Виктор Рашников в помощи не отказывал. Владелец команды души не чает в «Металлурге», охарактеризовав становление успешного клуба так: «В 1992 году мы начали свой путь, в 95-м уже взяли медали. Люди-то и у нас живут. И они, металлурги, тяжело работают и больше кого-либо заслуживают смотреть своими глазами классный хоккей», — классный хоккей магнитогорцы, хочется верить, будут видеть ещё долго.