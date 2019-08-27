Рейтинг абсурда КХЛ. ЦСКА здесь тоже чемпион

Для спорта в целом и хоккея в частности довольно привычно, что в адрес игроков, тренеров, судей, менеджеров – да кого угодно – летят критические стрелы. Это неотъемлемая часть того действа, которое вызывает в людях эмоции. А там где есть эмоции, обязательно будет и негатив. Часто оказывается, что болельщики (да и журналисты с экспертами тоже) спешат с выводами, торопят события или попросту неправильно понимают какую-либо ситуацию. Но, безусловно, в жизни крупных спортивных организаций случаются моменты, достойные осуждения. Мы составили рейтинг абсурдности клубов, своеобразный сборник спорных, а то и вовсе нелепых решений, либо ситуаций, которые совсем не красят команды. На место в рейтинге не влияет количество «нарушений», в первую очередь оценивается тяжесть поступков.

24. «Локомотив»

— Остаётся с отрывом самым закрытым топ-клубом КХЛ. Получить внятный комментарий у руководства команды относительно оценки выступления клуба, ситуации с главным тренером или селекции по-прежнему невозможно.

— В Ярославль позвали наставником Крэйга Мактавиша, который последний раз занимался активной тренерской деятельностью в сезоне-2011/12. Сейчас канадцу предстоит в непривычной российской атмосфере вспоминать навыки и одновременно разбираться с многочисленной молодёжью «Локомотива». Это рискованная ставка, хотя, конечно, большим подспорьем для Мактавиша станет присутствие в тренерском штабе Дмитрия Красоткина и Майка Пелино.

23. «Северсталь»

Череповецкий клуб сумел удержаться в КХЛ, но перед новым сезоном скомплектовал команду из молодёжи и практически отказался от легионеров. Главным тренером при этом был оставлен амбициозный, но пока ничего не выигравший в лиге Андрей Разин. Возможно, у череповчан и получится стать боевитой, кусачей командой, но если последует провал, то смысла в такой «Северстали» для КХЛ будет не больше, чем от «Кузни» в её последний год в лиге.

22. «Барыс»

— В Нур-Султане не стали бороться за своего лучшего форварда Андре Петерссона, сославшись на его дороговизну. При этом «Барыс» подписал нескольких новых нападающих из АХЛ, которые не факт что выстрелят в следующем сезоне. Зато с североамериканцами, видимо, проще разговаривать о дальнейшей натурализации. Президент клуба Борис Иванищев не скрывает, что подбор игроков производится с учётом интересов сборной Казахстана.

Президент «Барыса»: Петерссон — дорогой игрок, у нас бюджет ограничен

— Курьёзная ситуация сложилась у «Барыса» с Брэндоном Боченски. В клубе утверждают, что за всё лето экс-капитан так и не ответил на новое контрактное предложение и едва ли они до сих пор ждут диалога с нападающим. Но североамериканские источники утверждают, что Боченски ещё в середине июля решил завершить карьеру.

Президент «Барыса»: Боченски по контракту не ответил, поднимем его свитер

21. «Авангард»

— В омском клубе затянули с подписанием качественного легионера на проблемную позицию, и в результате к новому сезону «ястребы» подошли с одним центром топ-уровня – Денисом Зерновым. Да и тот, кстати, получил травму в последнем предсезонном матче и выбыл на неопределённый срок. Такие кадровые проблемы могут навредить «Авангарду» на старте чемпионата.

— Дали трёхлетний контракт Никите Щербаку, не сумевшему показать ничего особенного в НХЛ. Слегка абсурден не сам факт подписания, а срок соглашения – вовсе не факт, что Щербак сможет стать системообразующим хоккеистом омичей. Например, предсезонку Никита заканчивал в четвёртом звене «Авангарда».

20. «Автомобилист»

Дали большой контракт 41-летнему Павлу Дацюку, на которого в клубе вряд ли смогут рассчитывать на постоянной основе из-за участившихся травм Волшебника. Этот трансфер, безусловно, важен для болельщиков и статуса «Автомобилиста», но не слишком ли дорогую цену в Екатеринбурге заплатили за хоккеиста, который не станет системообразующим игроком команды? По разным данным зарплата Дацюка в родном клубе составляет от 100 до 150 млн рублей.

Жаль, но у Дацюка будет сокращённый сезон. Конец его карьеры близко Регулярка КХЛ ещё не началась, а «Автомобилист» уже лишился на длительный срок двух ведущих нападающих.

19. «Витязь»

«Витязь» совсем не красит регулярная потеря своих лучших молодых игроков, отправляющихся из Подольска по одному маршруту. Вслед за Василием Подколзиным в Санкт-Петербург переехала целая группа талантливых юниоров школы «Витязя»: Илья Рычков, Кирилл Кирсанов, Марат Хуснутдинов, Георгий Дедов. С таким подходом «Витязь» в КХЛ всегда будет оставаться всего лишь одним из фарм-клубов СКА.

18. «Амур»

В Хабаровске продлили контракты со Станиславом Кацубой и Игорем Величкиным. У первого одна шайба за шесть сезонов в КХЛ, второй не забивал голы более двух сезонов. Если вы знаете значение слова «блат», то без труда поймёте причину заключения этих договоров.

17. «Сибирь»

На роль ведущих форвардов в Новосибирск пригласили экс-игроков «Нефтехимика» Юусо Пуустинена и Микаэля Руохомаа, которые резко «сдулись» в концовке прошлого чемпионата. Конечно, в причинах такого спада нужно разбираться дополнительно, но Кирилл Фастовский рискует второе межсезонье подряд ошибиться с легионерами. Кстати, проблемы с новичками-иностранцами в «Сибири», похоже, уже начались.

Заварухин — об «уходе» Лофквиста: не буду комментировать такую информацию

16. «Салават Юлаев»

В Уфе презентовали новый комплект формы и разочаровали фанатов. Большие вопросы вызвали «погоны» на плечах в виде флага Башкортостана и огромные буквы названия города на обоих рукавах. Задумка с большими и броскими элементами дизайна, хаотично разбросанными по джерси, явно пришлась не по вкусу большинству болельщиков «Салавата».

15. «Ак Барс»

— В «Ак Барсе», оказывается, не знали степени тяжести травмы основного голкипера Эмиля Гарипова, доверились словам вратаря и не стали искать ему замену. В результате Гарипов не смог принять участие в плей-офф, а генменеджер казанцев Рафик Якубов заявил, что Эмиль подвёл команду. Куда же смотрел медицинский персонал и тренерский штаб экс-чемпионов?

Генменеджер «Ак Барса»: мы надеялись на Гарипова, Эмиль нас подвёл

В результате из-за не проведённой вовремя операции Гарипов приступил к тренировкам только в начале августе и теперь рискует остаться лишь третьим вратарём «Ак Барса».

«Ак Барс» не взял Эмиля Гарипова на Кубок ЛЖД

— В Казани представили новый клубный бренд – телефонный код города «843», и пока эта идея выглядит очень странной. Как и её объяснение: переход на цифру каким-то образом должен сделать «Ак Барс» современнее, технологичнее и привлекательнее, а число «843» со временем должно стать тождественным названию города и имени клуба. Сразу видно несколько несостыковок: во-первых, в эпоху гаджетов и интернета телефонный код города уже потихоньку забывается и уходит в историю, а во-вторых, если уж и ассоциировать команду с цифрами, то логичнее делать это с номерными знаками региона. Кажется, в «Ак Барсе» перекреативили.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Ак Барса» в YouTube.

14. «Трактор»

— В прошлом октябре у «Трактора» была возможность подписать контракт со свободным Петерисом Скудрой после самоотвода Германа Титова. Латвийский специалист был готов работать в Челябинске, но прошлое руководство «Трактора» не стало договариваться с тренером.

Скудра: «Трактор»? Я давно готов к работе, дело — за руководством клуба

В результате наставником тогда стал Алексей Тертышный, и «Трактор», возможно, потерял целый сезон.

— В Челябинске избавились от Губарева и Мамаева, зато дали контракт Ярославу Косову. Воспитанник магнитогорского хоккея за последний год отметился лишь в скандальных хрониках: сначала управлял в нетрезвом виде машиной такси в Казани, а затем, уже будучи игроком «Нефтехимика», устроил дебош в отеле столицы Татарстана. При этом в «Тракторе» отказались от Артёма Пеньковского, несмотря на провозглашённую ставку на своих воспитанников, да ещё и публично «списали» хоккеиста.

Скудра — об уходе Пеньковского: в «Тракторе» много ребят моложе и лучше него

Видгоф: что делать, если Пеньковский хуже молодых ребят

13. «Металлург»

— По ходу прошлого сезона расторгли контракт со вторым бомбардиром команды Войтеком Вольски только ради того, чтобы подписать другого иностранца. Ян Булирж ничем сверхъестественным в «Магнитке» не запомнился и по окончании сезона покинул команду.

— Дали новый двухлетний контракт 36-летнему Василию Кошечкину, в то время как опытного голкипера периодически задвигал молодой Артём Загидуллин. В результате Загидуллин понял, что делать на него ставку никто не собирается, и уехал за океан. А бэкапом к Кошечкину подписали опытного, но подверженного травмам Галимова.

12. «Нефтехимик»

— Перед новым сезоном собрали команду из сбитых лётчиков. Вячеслав Буцаев поверил в Барулина, Рясенского, Атюшова, Игнатовича и даже братьев Казионовых, хотя старший – Дмитрий – фактически пропустил прошлый год. На что рассчитывают нижнекамцы с таким составом?

— За считаное количество дней до начала нового сезона у «Нефтехимика» не готов официальный сайт команды – он пока запущен в тестовом режиме. Так, на главной странице до сих пор висит статистика прошлогодних лидеров нижнекамцев, а в разделе «Состав команды» представлена общая фотография игроков «Нефтехимика» во главе с Андреем Назаровым. О таких мелочах, как отсутствие единого стиля в оформлении фотографий в профайлах хоккеистов, и говорить не приходится.

11. «Динамо» Рига

— Второй год подряд Гиртс Анкипанс будет и генеральным менеджером, и главным тренером рижского клуба. В прошлом сезоне Анкипанс смог вытянуть «Динамо» с низов турнирной таблицы, но в плей-офф всё равно не попал. Универсализм латвийского специалиста – это здорово, но в успешных клубах давно господствует принцип разделения обязанностей.

— Вовремя не предоставили финансовые гарантии для участия в сезоне-2019/20. Проволочка оказалась технической, но получилось некрасиво по отношению к другим клубам, вовремя решившим все свои проблемы.

10. «Адмирал»

Новое старое руководство дальневосточников в лице президента «Адмирала» Заирбека Юсупова и губернатора Приморья Олега Кожемяко отличилось в конце прошлого сезона. В феврале состоялась их встреча с президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко, на которой была достигнута принципиальная договорённость о том, что «Адмирал» останется в лиге. Во Владивостоке выпустили эту информацию в прессу за месяц до опубликования финального рейтинга, чем едва не подставили КХЛ.

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота? Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.

9. «Торпедо»

— Нижегородцы стали одной из тех команд, у которых по ходу сезона были проблемы с выплатами игрокам. Ещё в ноябре глава профсоюза Андрей Коваленко был обеспокоен наличием задолженностей «Торпедо» перед своими бывшими игроками Григорием Желдаковым и Яном Муршаком, но тогда этот вопрос вроде бы удалось решить. Но в июле появилась новая информация – «Торпедо» третий месяц не платит игрокам зарплату.

— В мае произошли задержания исполнительного и финансового директоров «Торпедо» Сергея Малютина и Натальи Ерёминой. Должностным лицам клуба вменялись присвоение и растрата денежных средств. Вполне вероятно, что это как-то связано с задержками зарплат.

8. «Йокерит»

Клубу из Хельсинки сложно предъявить что-то конкретное за прошедший год, но если смотреть глобально, то вся ситуация с «Йокеритом» довольно абсурдна. Команда играла в КХЛ и финансировалась из российского кармана, несла колоссальные финансовые и репутационные убытки, но не предпринимала никаких шагов для исправления ситуации. Это вызывало раздражение в Финляндии, а местные СМИ пестрели уничижительными заголовками.

Ilta Sanomat: «Йокерит» попал в чёрную дыру, его убытки — 15 млн евро в год

Iltalehti: «Йокерит» — спарринг-партнёр для грандов КХЛ, он вызывает жалость

В июне наконец клуб перешёл полностью в финскую собственность, а Яри Курри стал президентом «Йокерита». Но в Финляндии полагают, что не всё будет кристально чисто в этой ситуации.

7. ХК «Сочи»

— Продолжает играть роль неофициального фарм-клуба СКА в КХЛ. В Сочи в прошлом году приютили не проходивших в состав питерцев Егора Рыкова и Андрея Алтыбармакяна, а сейчас их примеру последовал Денис Орлович-Грудков. При этом южане безропотно отпустили в Питер своего самого перспективного игрока Петра Кочеткова, хотя в «Сочи» долго делали вид, что ничего не знают об этом трансфере.

Воропаев — о Кочеткове в СКА: на данный момент такой вариант не обсуждался

— Зачем-то пригласили Михаила Анисина на пробный контракт, хотя с этим игроком всё уже давно понятно. Сергею Зубову скандально известный Анисин, разумеется, не подошёл.

6. «Спартак»

— «Спартак» и СКА разыграли очередную партию скрытой аренды, при этом совершенно обесценив значимость подписанных контрактов в КХЛ. У одного из ведущих защитников красно-белых Ярослава Дыбленко оставалось ещё три года контракта со «Спартаком», но летом этот договор был расторгнут. Дыбленко тут же подписался на те же три года в Санкт-Петербурге, откуда год назад ушёл в скрытую аренду как раз в «Спартак».

КХЛ хочет стать лучше, но не уважает свои контракты. Что-то здесь не так Возвращение Дыбленко в СКА из скрытой аренды – очередное пятно на репутации лиги.

— Домашние матчи «Спартак» сейчас проводит на стадионе под названием «ЦСКА-Арена». Полный абсурд.

5. «Куньлунь»

— По-прежнему непонятно, для чего эта команда существует в КХЛ. В «Куньлуне» не наигрывают китайских хоккеистов, не ставят никаких турнирных задач и легко отпускают своих лучших игроков в другие клубы по ходу сезона, как это было с трансфером Тейлора Бека в «Авангард» перед Новым годом. К тому же «Куньлунь» лишь на последние две игры регулярки смог перебраться в Пекин, а до этого играл почти без зрителей в Шанхае.

— Подписали тафгая Гарета Ханта, который уже успел устроить грязную драку на предсезонке. Правда, канадца уложил на лёд игрок «Ермака» Владимир Михасёнок, но кто обрадуется, если Хант устроит такой беспредел во время матча регулярки? Времена безмозглых тафгаев в нашей лиге, к счастью, прошли.

Богатырь из «Ермака» завалил канадского тафгая! Тот хотел перебить русских В КХЛ появился новый Дамир Рыспаев?

— Не смогли приехать в Челябинск на предсезонный турнир, потому что поздно обратились в консульство РФ в Пекине и не получили въездные визы на нужные даты. Детский сад.

4. СКА

— В июле в СКА и сборной России произошла смена тренеров: Илью Воробьёва сменил Алексей Кудашов. Комичность ситуации в том, что Кудашов по большому счёту и рулил обеими командами в прошлом сезоне, а Воробьёв просто исполнял роль главного тренера для общественности. Поэтому руководству питерцев было трудно хоть как-то официально объяснить тренерскую рокировку, и оно ограничилось многозначительным молчанием.

Кудашов выходит из тени. В СКА и сборной России новый главный тренер Работу Ильи Воробьёва официально признали неудовлетворительной. Но многое ли изменится при Кудашове?

— В базовом клубе сборной России не просто сделали ставку на легионеров, но даже слегка вышли из берегов. СКА начнёт сезон с шестью иностранцами, причём они будут играть как никогда серьёзную роль в команде. Например, на откуп финнам Лехтеря, Кемппайнену и Коскиранте отдана почти вся центральная ось, основным голкипером будет швед Хелльберг, а кто-то из пары Лукас Бенгтссон – Давид Рундблад, скорее всего, получит место в топ-4 обороны клуба. Интересно, при таком подходе в сборной России по-прежнему будет «армейское» засилье?

3. «Динамо Минск

— В прошлом сезоне в Минске упёрлись в вопросе по Пулккинену. Сначала минчане заломили нереальную компенсацию за обмен прав на финна, а по ходу чемпионата принципиально выступили против его трансфера в клуб, где Пулккинен бы смог поиграть в плей-офф. И ладно бы Теэму тащил «Динамо», но после всплеска в начале сезона форвард в Минске откровенно мучился. В результате в это межсезонье форвард всё равно покинул столицу Беларуси и переехал в Швейцарию.

— В белорусском клубе до сих пор не могут определиться со своей позицией по легионерам. То они нужны команде, то нет. Динамовцы из Минска находятся под постоянным огнём критики Александра Лукашенко и судорожно меняют вектор стратегии по несколько раз за сезон.

Лукашенко: тащить легионеров в «Динамо» и не попадать в ПО — нам такого не надо

— «Динамо» провело абсурдную серию со сборной белорусской Экстралиги якобы за право играть в КХЛ. В лиге, конечно, такую постановку вопроса никто не согласовывал. Правда, идея такого соревнования также принадлежала президенту страны.

— Преемником Сидоренко на посту главного тренера «Динамо» должен был стать Александр Андриевский, и его назначение даже официально подтвердили на сайте минского клуба. Но через три дня выяснилось, что «Динамо» не смогло договориться с Андриевским. В том числе и в вопросе количества легионеров.

— До последнего тянули с формированием тренерского штаба после конфуза с Андриевским. В результате Крэйг Вудкрофт был назначен только 14 июня, последним среди наставников в КХЛ. Кстати, от канадца ждут как минимум выхода в плей-офф, а Лукашенко и вовсе пригрозил тюрьмой боссам минчан в случае провала сезона. При этом у «Динамо» будет самый маленький бюджет в лиге, а большая часть состава сформирована из молодых белорусов. Словом, абсурда в Минске хватает.

2. «Динамо» Москва

— В «Динамо» сами упустили своего лучшего снайпера и второго бомбардира. Кагарлицкий, по его собственным словам, до последнего ждал предложения от нового руководства клуба, но потом ему дали понять, что особо в услугах форварда не заинтересованы.

— Обида Александра Ерёменко. С публичной критикой заслуженного ветерана выступил бывший гендиректор «Динамо» Валерий Шанцев. Правда, новые руководители бело-голубых исправили недоразумение и подписали с Ерёменко новый контракт.

Гендиректор «Динамо»: Ерёменко уже не тот, по Закриссону ломаем голову

— «Динамо» опять сменило юридическое лицо и в третий раз за три года поменяло руководство. Для непосвящённых людей «Динамо», конечно, всё это время остаётся одной и той же командой с привычным названием и цветами, но на деле всякий раз КХЛ по документам принимает в свои ряды нового члена. Любопытно, что при этом вовсе не каждый раз новому юрлицу удаётся рассчитаться с долгами старого, но в налоговой и прокуратуре на это почему-то всякий раз закрывают глаза.

Революция в «Динамо». Что об этом нужно знать В 2017 году Андрея Сафронова убрали из «Динамо» с помощью рейдерского захвата. Спустя два года он возвращается в клуб?

1. ЦСКА

— Помимо чемпионства «армейцы» в прошлом сезоне запомнились войной с собственными болельщиками. Камнем преткновения стал факт дележа «ЦСКА-Арены» со «Спартаком». В августе фанаты клуба объявили бойкот домашних матчей, а в январе Игорь Есмантович, не желавший идти с болельщиками на диалог, закрыл и гостевой сектор для поклонников ЦСКА до конца регулярки. Так ЦСКА практически добровольно остался в сезоне без фанатского актива. Санкции против своих – это что-то новенькое. Для кого вообще играет хоккейный ЦСКА?

Фанаты ХК ЦСКА объявили бойкот из-за непонимания с Игорем Есмантовичем

ЦСКА закрыл гостевой сектор на выездных матчах до конца регулярного чемпионата

— Президент ЦСКА Игорь Есмантович стал главным противником введения потолка зарплат уже с 2019 года. Руководитель «армейцев» заботится о своём клубе, в котором до 2020 года прописаны огромные бюджеты лидеров, но прикрывается при этом сборной России.

Есмантович: высказал мнение о потолке зарплат, ещё не раз обсудим это с КХЛ

— ЦСКА стал самой дорогой российской командой для похода на хоккей всей семьёй. И это при том, что работа с болельщиками в «армейском» клубе находится на очень низком уровне.

КХЛ определила самые дорогие стадионы для болельщиков в лиге

— «Армейцы» взяли и закрыли интернет-магазин с 1 июня на летние каникулы. В результате болельщики команды, впервые выигравшей Кубок Гагарина, смогут купить чемпионскую атрибутику только 1 сентября, перед стартом следующего сезона. Тотальный абсурд!