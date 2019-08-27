«Авангард» приехал в Омск. О чём говорили Сушинский и Хартли

«Авангард» ненадолго вернулся в родной город, чтобы презентовать новый состав команды. Перед церемонией на территории Омской крепости президент клуба Максим Сушинский и главный тренер «ястребов» Боб Хартли провели пресс-конференцию для журналистов. Определяем самые интересные темы, поднятые во время этой беседы.

О селекции «Авангарда»

Максим Сушинский: Считаю, что мы качественно поработали, закрыли проблемные позиции. У нас остаётся вакантным место легионеров, но я думаю, что в «Авангарде» их будет шесть. Нам нужна конкуренция между иностранцами. Что касается российских хоккеистов, то этот вопрос закрыт – в сезон мы входим с тем составом, который у «Авангарда» есть сейчас. До 1 сентября не стоит ждать новостей о трансферах или ссылок игроков в фарм-клубы.

О предсезонной подготовке

Боб Хартли: Я очень доволен предсезонными сборами «Авангарда». Но уяснил одну вещь: в России слишком много внимания уделяют результатам предсезонки. У меня подход другой – я рассматриваю эти матчи только как подготовку, как возможность посмотреть на хоккеистов в нетипичных для них ситуациях. В «Авангарде» много новичков, мы часто меняли звенья, чтобы посмотреть все варианты, узнать, кто на что способен. С точки зрения результата, для меня нет интересных матчей в межсезонье. В целом я бы позитивно оценил уровень тренировочной работы, но были и неприятные моменты – травмы получили Артём Манукян и Денис Зернов, пока ничего не могу сказать о степени их серьёзности.



Я не вносил много корректив в работу летом по сравнению с прошлым сезоном. Главное отличие заключалось в том, что год назад я никого не знал в команде, а сейчас у меня есть отличное подспорье в лице опытных хоккеистов.

Об Омске и новом стадионе

Боб Хартли: Важно, чтобы все понимали – в команде мы часто говорим об Омске. Этот город в наших сердцах. Первоначально я приехал работать именно сюда, у меня были прекрасные впечатления, но, к сожалению, здесь пришлось пробыть так мало времени. Что касается перспектив моей долгосрочной работы в «Авангарде», то я не веду переговоров через прессу. Когда наступит ясность, вы всё узнаете. Мне очень нравится работать в этой команде, но не будем забывать и о том, что в хоккее большую роль играет бизнес-составляющая.



Максим Сушинский: Не думаю, что в Омске может угаснуть интерес к хоккею. В преддверии постройки новой арены он наоборот будет только возрастать. Почему рассчитали вместимость на 12 тысяч? Думаем, это оптимальный размер стадиона для Омска, да и в КХЛ это минимальные требования к новым дворцам.



Как заманивать игроков в Омск в условиях потолка зарплат? Хоккеисты будут ориентироваться не на то, где жить, а то, за кого играть. Тем более что у «Авангарда» будет современный дворец и соответствующая инфраструктура.



«Зимняя классика» в Омске? Мы думаем над этим, но не факт, что получится осуществить. Много сложностей с перевозкой всей аппаратуры, да и погодные условия непредсказуемые.

Об уходе Медведева и подписании Войнова

Максим Сушинский: С Евгением Медведевым у нас тяжело шли переговоры ещё в прошлое межсезонье, и сейчас мы сразу решили, что он больше нам не поможет. Медведев уже немолодой хоккеист, и мы поняли, что он не подходит под наши задачи. Удивлён ли, что Медведев до сих пор без нового клуба? Думаю, он хочет подписаться с топ-командой, но возраст говорит против него. В низших клубах он бы уже давно нашёл работу.



Мы рады, что у нас появился Войнов и закрыл позицию ведущего игрока обороны. У нас не было никаких проблем в переговорах с Вячеславом из-за его звёздного статуса. Он простой в общении парень, у нас было рабочее обсуждение его контракта, и я рад, что он согласился выступать за «Авангард».



Боб Хартли: Я нахожусь под большим впечатлением от Войнова. Он много пропустил, у него были травмы, но он потрясающе работает. Нам главное, чтобы он оставался здоровым, потому что недостаток игровой практики на нём сказывается. Слава – отличный человек и хоккеист, он был звездой в НХЛ, и у него есть желание вернуться в ту лигу.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Об изменениях в правилах КХЛ

Боб Хартли: Лига пытается стать зрелищнее и интереснее, и я надеюсь, что изменения в правилах пойдут ей на пользу. Но мы должны понимать, что это определённый риск – всё равно что тренеру ставить трёх новичков в одно звено. Думаю, что новые нюансы правил приживутся в КХЛ, а если что-то пойдёт не так, то обязательно придумают новые или вернутся к старым порядкам.

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Максим Сушинский: Любопытно, что судьи ещё сами не понимают, как им правильно объявлять удаления. Мы беседовали с главным арбитром, и он говорил о такой проблеме. Нужно, чтобы всё было сведено к единому стандарту. Скорее всего, диктор на стадионе всё-таки будет дополнительно объявлять фамилии удалённых хоккеистов. Болельщики любят им похлопать.

О Вячеславе Козлове

Боб Хартли: Вячеслава я впервые увидел в «Детройте», мы тогда были в разных командах. Затем в «Атланте» я узнал его лично как игрока и человека. В «Трэшерз» был молодой Ковальчук, которому Козлов очень помогал и был связующим звеном между Кови и мной. К тому моменту Слава уже выигрывал Кубок Стэнли и обладал колоссальным опытом. Козлов – один из лучших профессионалов, которых я видел. Он всегда был готов играть и работать. Я ему уже тогда говорил, что после окончания карьеры ему стоит стать тренером. Всё дело в том, что у Козлов – прекрасный учитель, он умеет донести свою мысль до других.



Когда Майк Пелино сказал мне, что, видимо, он больше не вернётся в «Авангард», мы никого не рассматривали на освободившуюся должность, кроме Козлова. Мы рады, что получили этого специалиста. В «Авангарде» он будет отвечать за большинство, но я подчёркиваю, что тренерский штаб – это одна команда, мы всё делаем вместе».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Об уходе Михеева и оценке Щербаку

Боб Хартли: Мы все очень гордимся Ильёй. Это умный парень с большим сердцем. Недавно я разговаривал с ним и давал ему подсказки, как подготовиться к НХЛ. Но стоит запомнить – Михеев всегда будет нести за собой флаг «Авангарда». Разумеется, для нас его уход – огромная потеря, а вопрос о том, кто сможет его заменить, остаётся открытым.



Как я могу оценить Щербака? Процесс оценки идёт непрерывно, это касается всех новичков. Сейчас мы вернёмся к тренировкам, проведём собрание и поймём, в каких сочетаниях мы начнём сезон. Конечно, хотелось бы начать с победы, но в КХЛ всё непредсказуемо. Сейчас я лишь отмечу, что мне нравится наша селекционная работа, мы все преследуем одну цель.