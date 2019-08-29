«Не стоит ждать прогресса от «Магнитки». Вайсфельд – о Востоке КХЛ

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд рассказал, чего ожидает от команд Восточной конференции КХЛ в сезоне-2019/20, оценил перспективы каждого клуба и поделился мнением о трансферной кампании.

«Отъезд Михеева в НХЛ и травма Зернова – серьёзные потери для «Авангарда»»

— Чего ждёте от прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина «Авангарда»?

— Не исключаю повторения успеха омским клубом, но, с моей точки зрения, проблемы у «Авангарда» будут. Подписание контракта с Вячеславом Войновым – это усиление, а вот отъезд Михеева в НХЛ и травма Зернова – серьёзные потери. Тем более Зернов, по сути, единственный ярко выраженный плеймейкер в команде. «Авангард» будет среди фаворитов, это сильная команда, но по сравнению с прошлым сезоном им точно будет сложнее.

— На бумаге мощно усилился магнитогорский «Металлург», ещё один фаворит Востока.

— Приобретения «Магнитки» — качественные, все люди играющие. Те же Локтионов, Яковлев – хорошие игроки, но сомневаюсь, что они могут поднять магнитогорцев на новый уровень. Не думаю, что они что-то всерьёз изменят по сравнению с прошлым сезоном. Да и капитану Сергею Мозякину уже 38 лет. Солидный возраст для спортсмена.

Капитаны клубов КХЛ. Восточная конференция В некоторых командах прежние капитаны, а кое-где произошли серьёзные изменения.

— Сменились почти все легионеры – пришли Постма, Козун, О'Делл.

— Но, например, легионеров уровня Иржи Секача в Магнитогорске нет. Хотя мы же не говорим, что Секач какая-то суперзвезда. Просто сильный иностранец, но в Магнитогорске, повторюсь, нет легионера подобного уровня. Не думаю, что стоит ждать прогресса от «Металлурга».

«Примут ли игроки «Ак Барса» систему Дмитрия Квартальнова?»

— Сможет ли «Автомобилист», который всех удивил в прошлом сезоне, снова блеснуть?

— Екатеринбургу будет непросто сделать подобный рывок, повторить его. Дело в том, что к «Автомобилисту» сейчас совсем другое отношение. Раньше на екатеринбуржцев никто особо не обращал внимания, сейчас же к ним будут относиться как к лидерам, настраиваться по-особому. У «Автомобилиста» не будет проходных матчей.



— Обосновано ли подписание Павла Дацюка, который уже ушёл на больничный?

— Я думаю, что это по большей части имиджевый ход. С точки зрения хоккея ход сомнительный. Посмотрим, может, он выйдет на лёд в сентябре и будет как новенький, мы же не знаем.

Жаль, но у Дацюка будет сокращённый сезон. Конец его карьеры близко Регулярка КХЛ ещё не началась, а «Автомобилист» уже лишился на длительный срок двух ведущих нападающих.

— Сильно обновился «Ак Барс», в котором целиком сменился тренерский штаб. Казань – фаворит?

— В «Ак Барсе» собраны качественные игроки, спору нет. Вопрос в другом: примут ли они систему Дмитрия Квартальнова? Если примут, то как быстро? Если хоккеисты адаптируются, поверят в эту систему, то однозначно будут бороться за первое место на Востоке. Однако есть слишком много «но». Новая команда, новый тренерский штаб, новая система. Посмотрим на развитие «Ак Барса». Тренеры, конечно, опытные, вот только говорить, что Казань на сто процентов пойдёт вверх – дело рискованное.

«Главное, чтобы Маннинен сыгрался с Умарком и Хартикайненом»

— Другой топ-клуб Востока – «Салават Юлаев» — сохранил костяк команды. В прошлом году уфимцы во главе с Николаем Цулыгиным приятно удивили. Как будет теперь?

— Многое будет зависеть от первого центра команды – финна Сакари Маннинена, который заменил ушедшего в СКА Йоонаса Кемппайнена. По сути, первая тройка легионеров «Салавата» играет определяющую роль, она даёт результат. Главное, чтобы Маннинен сыгрался с Умарком и Хартикайненом.



— Сильная сторона Уфы – наличие вратаря Юхи Метсолы.

— Если Юха сыграет на таком же уровне, как сезоном ранее, то это, безусловно, большой плюс и козырь для «Салавата».



— Приобретён защитник Пашнин, из НХЛ вернулся нападающий Никита Сошников…

— Пашнин – хороший, качественный игрок. Силовой и мощный защитник. Солидное приобретение. Что касается Сошникова, то тут интересно понаблюдать, как Никита будет себя проявлять. Сошников может сыграть очень сильно, а может и слабо. Но отзывы об этом форварде положительные. О Никите говорят как о мастеровитом игроке, которого недооценили и которому не дали как следует раскрыться в НХЛ. Теперь у Никиты есть отличный шанс раскрыться и всем всё доказать своей игрой в Уфе.



— Пошумят ли иностранные клубы? Речь о «Барысе» и «Куньлуне».

— «Куньлунь» для меня команда-загадка, и, если честно, этот клуб мне не особо интересен. «Барыс» годом ранее слабо провёл предсезонку, но сильно выступил в чемпионате. Сейчас наоборот, предсезонка получилась сильной. Как сыграют в сезоне? Нет, я не утверждаю, что здесь есть какая-то взаимосвязь. В любом случае Андрей Скабелка за год работы уже адаптировался в новых для себя условиях, он знает игроков, их возможности. Заметно прибавили молодые хоккеисты, есть неплохие иностранцы и нет лимита на легионеров. Всё это позволяет «барсам» рассчитывать на успех.

«Трактор» в этом году будет сильнее. Там добавилось системности»

— Приживётся ли Петерис Скудра в «Тракторе» и какой теперь будет челябинская команда?

— «Трактор» в этом году будет сильнее. Прежде всего там добавилось системности. В клуб пришли профессиональные и знающие своё дело люди. Совсем другой тренерский штаб, другое руководство. Все мы помним, какой в Челябинске раньше была селекция. Сейчас на бумаге всё выглядит значительно лучше.

«Глупо критиковать хоккей Квартальнова». Большое интервью со Скудрой Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.

— Не провалится ли «Сибирь» с Заварухиным? Год назад старт сибиряков в регулярном чемпионате получился печальным.

— Надеюсь, что старт у Новосибирска будет лучше, чем в прошлом сезоне. Но ждать особого прорыва не стоит. Оснований для этого нет. Не вижу кардинальных изменений в команде.



— Уже совершена ошибка с подписанием защитника Лофквиста, от которого отказались. Теперь все пятеро легионеров будут финнами.

— Это как минимум странно. В «Сибири» когда-то были группы сильных российских игроков вроде Шумакова и Шалунова, были элитные иностранцы. Сейчас такого нет. Очень удивлюсь, если сибиряки стабильно будут в зоне плей-офф, но это, конечно, не исключено. Просто маловероятно.

— Сумеют ли побороться за попадание в восьмёрку дальневосточные команды – «Амур» и «Адмирал»?

— Сомневаюсь, что обе эти команды попадут в плей-офф, но нет сомнений, что они многим попортят крови. Тот же «Адмирал» мне нравится. Люди в каждом матче бьются, выкладываются на льду. Да, там нет какого-то мастерства, но в «Адмирале» берут характером. Единственное, мне не очень понятно, как сыграет финский голкипер Юхо Олкинуора. С вратарской линией могут возникнуть серьёзные проблемы.



— Напоследок – о «Нефтехимике». Судя по предсезонке, в Нижнекамске всё печально.

— На мой взгляд, здесь дело не в игроках, не в тренерском штабе Буцаева. Проблемы Нижнекамска более глубокие. Нужно понять, что с руководством, что с философией хозяина. Я не вижу заинтересованности в успехе команды, как было в «Нефтехимике» раньше. Сказывается и сокращение бюджета. Знаете, чем-то мне эта ситуация напоминает ту, которая была в новокузнецком «Металлурге» в его последние годы в КХЛ. Непонятно, чего хочет руководство и каково его отношение к клубу.