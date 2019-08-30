«Трактор» — чемпион предсезонки. Итоговая таблица межсезонья

Межсезонье-2019 в КХЛ завершено. 24 клуба лиги провели все сборы, сыграли все контрольные матчи и готовы начать регулярку 12-го сезона лиги. Как известно, летний хоккей никто не воспринимает всерьёз. Результаты поединков отходят на второй план, тренеры в первую очередь стараются правильно выстроить процесс подготовки клуба к официальным играм, просматривают новичков, жонглируют тройками, дают шанс молодёжи. Но всё-таки в хоккее, даже на предсезонке, никак нельзя уйти от счёта на табло. Как ни крути, а даже в товарищеских матчах есть проигравшие и победители.

Хартли: для меня нет интересных матчей в межсезонье

Мы собрали результаты всех летних игр клубов КХЛ и составили единую таблицу предсезонки. Так как все команды провели разное количество матчей, то за главный параметр был принят процент набранных очков. В соответствии с правилами КХЛ, за любую победу мы начисляли два очка, также не забыли и о том, что проигравшему в овертайме или в серии буллитов полагается один балл. Это и определяет разницу в нашей таблице между двумя клубами с одинаковыми показателями побед и поражений. Скажем, минское «Динамо» и «Нефтехимик» показали идентичные результаты (1 победа, 9 поражений), но нижнекамцы трижды уступали за пределами основного времени, а белорусы лишь раз проиграли в овертайме. Поэтому у подопечных Вячеслава Буцаева больший процент набранных очков.

Несколько команд показывали одинаковый процент, но при этом сыграли разное количество матчей. В таком случае выше оказывалась та команда, которая провела больше игр (следовательно имела больше шансов понизить этот процент). Что касается тех случаев, когда у клубов совпадало и количество матчей, и процент очков, мы считали в первую очередь победы в основное время, а затем уже разницу заброшенных шайб.

Абсолютным чемпионом межсезонья-2019 стал «Трактор». Новый во всех смыслах челябинский клуб под руководством Петериса Скудра вихрем прошёлся по двум летним турнирам (Кубок губернатора Челябинской области и мемориал имени Ромазана), а также выиграл все три контрольных матча. Собственно, челябинцы ни разу не уступили в основное время, проиграв только на магнитогорском турнире «Куньлуню» в овертайме. Помимо этого, у «Трактора» оказалась лучшая оборона лета. Челябинцы пропустили лишь 12 шайб за 9 матчей и по показателю коэффициента пропущенных в среднем шайб за игру (1,3) обогнали даже ЦСКА (1,75). Любопытно будет посмотреть на «Трактор» в регулярке – там, кажется, собрались серьёзные люди, намеренные вывести клуб на новый уровень.

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Помимо «Трактора» приятно удивили летом и другие команды. Например, рижское «Динамо» поучаствовало в двух весьма представительных летних турнирах и показало отличные результаты – второе место в Сочи и триумф на домашнем Кубке ЛЖД. Среди команд, сражённых латвийцами, — СКА, «Локомотив», «Ак Барс», «Автомобилист». Итог – заслуженное второе место в нашей таблице.



Классными результатами может похвастать и ХК «Сочи» — подопечные Сергея Зубова в одну калитку выиграли домашний турнир в начале августа, а в Санкт-Петербурге заняли 2-е место. При этом южане, как и «Трактор», порадовали надёжной игрой в обороне, пропуская в среднем 1,7 шайбы за игру.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Наконец, отметим и «Витязь». Подопечные Михаила Кравца не только показали приличный процент набранных очков, но и стали самой результативной командой межсезонья. В 10 встречах подольский клуб в среднем забрасывал 3,8 шайбы за игру, причём нападение «Витязя» было в порядке не только на сборе в Финляндии, но и в матчах с клубами КХЛ.

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Что касается остальных команд из верхней части таблицы, то вряд ли кого-то удивят хорошие показатели ЦСКА и СКА, а вот для новой команды «Ак Барса» продуктивное межсезонье – приятный знак. Не должно вводить в заблуждение достаточно высокое место «Сибири» — из своих девяти матчей подопечные Николая Заварухина только четыре провели с клубами КХЛ, причём проиграли три из них. Похожая ситуация у «Спартака»: до Кубка мэра красно-белые не знали поражений, играя с не самыми сильными чешскими и словацкими командами, но традиционный московский турнир был провален.

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В нижней части нашей таблицы можно увидеть «Автомобилист», который провалился на турнире в Риге, «Локомотив», чередовавший победы и поражения всё межсезонье, или «Салават Юлаев», начавший с невнятного выступления на Кубке президента Республики Казахстан, а закончивший лето приятной победной серией.



Удивляет лишь 17-е место московского «Динамо». Подопечные Владимира Крикунова выиграли и турнир в Нижнем Новгороде, и Кубок мэра, но всё равно оказались довольно низко. Причина проста – все четыре выделенных контрольных матча бело-голубые проиграли. Сразу за «Динамо» расположился «Адмирал», сыгравший наряду со СКА больше всех матчей на предсезонке, и «Куньлунь», добившийся любопытного баланса по всем показателям.

Пул аутсайдеров предсезонки неожиданно возглавил «Авангард». Омичи не убедили ни в Сочи, ни в Санкт-Петербурге и оставили своим поклонникам множество вопросов перед сезоном. Впрочем, пока есть ощущение, что у Боба Хартли всё под контролем.



Слабо сыграли свои матчи «Северсталь» и «Торпедо», но им далеко до главных аутсайдеров лета в КХЛ. «Нефтехимик» и минское «Динамо» одержали лишь по одной победе в 10 встречах, а белорусский клуб стал абсолютно худшим по показателю пропущенных шайб за игру (4,2). Неужели главные обитатели дна на Западе и Востоке уже определены? Всё рассудит сезон.