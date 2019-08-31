Ткачёв станет главной звездой СКА. От кого из игроков ждать прорыва в КХЛ

До старта сезона-2019/20 остаются считанные часы, уже 1 сентября ЦСКА сыграет с «Авангардом». «Чемпионат» рассказывает о молодых и не очень игроках, для которых этот чемпионат должен стать прорывным.

Владимир Ткачёв (СКА)

Игра Ткачёва на предсезонке даже не говорит, а буквально кричит, что этот год у него будет выдающимся. Нападающий не уехал за океан только из-за предложения СКА, и мечтает повторить путь Артемия Панарина и Никиты Гусева, которые уезжали из Петербурга в НХЛ в статусе самых ярких игроков нашей лиги. Ткачёв на площадке творит, и даже если у него что-то не получается, всё равно выходит красивый гол. Ткачёву практически обеспечено звание главной звезды петербужцев, если в регулярке он продолжит свои бомбардирские подвиги.

Ткачёв не уедет в НХЛ. В СКА он может пойти по пути Панарина и Гусева В Питере нападающего убедили остаться в России.

Прошлый сезон стал для 21-летнего нападающего первым, который он полностью провёл в основном составе. С Манукяном в «Авангарде» связывают большие надежды, главному тренеру Бобу Хартли этот игрок очень нравится, он уже вовсю вызывается в олимпийскую сборную России. Бывшему лучшему бомбардиру МХЛ самое время замахнуться на ведущие роли, как годом ранее сделал Денис Зернов.Манукян – трудолюбивый и быстрый форвард, который может сыграть красиво. Осталось стабильно набирать очки.

Бурмистров уже давно не подходит в категорию подающих надежды, всё-таки осенью ему исполняется 28 лет. Однако свой потенциал он по-прежнему не реализовал, и 18 очков в прошлом сезоне с учётом плей-офф – это ничтожно мало. В «Салавате» для него созданы все условия, и Уфе необходимо второе ударное звено, основой которого должен стать Бурмистров. Александра не упрекнуть в том, что он играет спустя рукава, но восьмой номер драфта-2010 явно способен на большее, чем показывал в КХЛ до этого. Если сейчас не получится, то уже, наверное, никогда.

«В «Салавате» к «зелёному дерби» относятся серьёзнее, чем в «Ак Барсе» Форвард уфимцев Александр Бурмистров рассказал о подготовке к сезону-2019/20 и поделился впечатлениями от рынка свободных агентов НХЛ.

Игорь Гераськин («Северсталь»)

Гераськин уже не первый год играет в КХЛ, у него сложилась неплохая тройка с опытным Трубачёвым и таким же молодым Вовченко. Нет причин, почему в этом сезоне он не должен выступить заметно лучше. Тем более от его действий на площадке может зависеть попадание команды в плей-офф. Маленький форвард часто создаёт моменты, но иногда подводит реализация. Гераськин в прошлом сезоне даже был капитаном команды в нескольких матчах. Надо оправдывать веру клуба в себя.

Игорь Гераськин Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Перед стартом сборов я спросила у Кузьменко, работал ли он летом над броском. Сколько Андрей обстучал в прошлом сезоне штанг, и не сосчитать. Потенциал у этого нападающего высокий, но выхлопа в прошлом сезоне было маловато. 12 голов в регулярке – неплохо, но ноль очков в плей-офф стали разочарованием. Кузьменко сказал, что уделил особое внимание своему броску. Сейчас, когда СКА покинуло сразу несколько лидеров, его голы команде будут очень кстати.

Романова в ЦСКА на предсезонке практически не было – 19-летний защитник сейчас нарасхват, то в олимпийскую сборную его вызывают, то в молодёжную. В КХЛ у Романова должна увеличиться нагрузка, которая в его дебютном сезоне была достаточно умеренной. И все ждут, что он постепенно уйдёт от ярлыка лимитчика и начнёт выходить на лидирующие позиции.

Александр Романов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Григорий Денисенко («Локомотив»)

Куда же без «Локомотива» с его известной на всю КХЛ молодёжью! Григорий Денисенко, пожалуй, самый талантливый из ярославцев, и в 19 лет уже должен быть готов к тому, что на него будут всерьёз рассчитывать. Тем более новый наставник команды КрэйгМактавиш любит повторять, что ему нравится работать с молодыми ребятами. Нападающий известен своей напористостью, это должно помочь ему не только закрепиться в основе команды (прошлый сезон он курсировал между КХЛ, ВХЛ и МХЛ), но и продемонстрировать свои умения. Тем более Денисенко уже начали привлекать к олимпийской сборной – с уверенностью у него должно быть всё в порядке.

По пути Капризова и Зернова. Кто из молодых пробьётся в сборную России? В составе олимпийской сборной на турнир в Сочи точно есть игроки, которые выстрелят в новом сезоне.

Кочеткову придётся нелегко в этом сезоне. По возрасту он ещё может играть в МХЛ, а по амбициям ему уже пора думать о КХЛ. А нелегко будет, потому что в СКА целая очередь вратарей, которые претендуют на место бэкапа – Налимов, Мельничук, Кочетков. У первого за плечами – почти 130 матчей в КХЛ, второй – амбициозный местный воспитанник. Но это не значит, что у Кочеткова нет шансов.

Лучший вратарь МЧМ-2019 сыграл за «армейцев» два с половиной матча (причём ему доверили игры с «Йокеритом» и «Авангардом») и выглядел очень здорово. Видно, что голкипер готов к КХЛ, осталось только выиграть конкуренцию у остальных. Ему это по силам.